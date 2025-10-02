100 Years Of RSS: समाजवाद, साम्यवाद आणि संघाचा राष्ट्रवाद

प्रा. अशोक मोडकभारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा इंडियन नॅशनल काँग्रेसने समाजवादी समाजरचना निर्माण करायची, हे आपले उद्दिष्ट जाहीर केले. याव्यतिरिक्त समाजवादाची निर्मिती करायची, या उद्दिष्टाने झपाटलेले काही राजकीय पक्ष भारतात होतेच. साम्यवादी पक्षही अस्तित्वात होते. संघाने मात्र ‘समाजवाद ला ना है, भूलो मत, भूलो मत...’ हा उद्घोष जाणीवपूर्वक टाळला. अर्थात १९९१ मध्ये सोव्हिएत संघ कोसळल्यावर हा उद्घोष जगामध्येच क्षीण झाला..एप्रिल १९६५मध्ये पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी ‘एकात्म मानव दर्शन’ या चिंतनावर मुंबईत चार व्याख्यानांची एक मालिका गुंफली. त्यातील पहिले व्याख्यान ‘राष्ट्रवाद की सम्यक अवधारणा’ या शीर्षकाचे होते. कोणती विचारधारा स्वीकारायची या प्रश्नाचे उत्तर राष्ट्रवादाच्या निकषावर करावे, हा संदेश यातून देण्यात आला. येथेच रा. स्व. संघाची आगळीवेगळी भूमिका सगळ्यांच्या लक्षात आली..भारताची फाळणी झाली तरीही भारताचा राष्ट्रवाद पूर्वीप्रमाणेच अभंग आहे व भविष्यात हा अभंग राष्ट्रवादच तारणहार ठरणार आहे, हा विश्वास संघाच्या चिंतनात सुदृढ आहे. संघ तर सुस्पष्टपणे मानतो की, भारताचा राष्ट्रवाद मुळातच सकारात्मक आहे आणि समाजवाद व साम्यवाद या विचारधारा प्रतिक्रियात्मक आहेत. राष्ट्रवाद भारतात रुजला, तो ऋषीमुनींच्या चिंतनातून, तर समाजवाद राजेमहाराजे यांनी स्वीकारला. अर्थात, युरोपातल्या घडामोडींची ही परिणिती होती. संघाचा राष्ट्रवाद असली, स्थानिक वाण आहे. आपण १९४७ पर्यंत युरोपशी लढाया केल्या. युरोपीय सभेने इथून काढता पाय घ्यावा, या हेतूने आपण ‘चले जाव’ चळवळ चालविली. मात्र याच युरोपीय विचारधारेचे १९४७ नंतर आपण स्वागत केले. संघाला याही कारणामुळे समाजवादाचे आकर्षण नाही. संघाची ही भूमिका प्रथम सुस्पष्ट केली पाहिजे..युरोपची प्रतीकात्मक वाटचालयुरोपात सोळाव्या शतकात पवित्र रोमन साम्राज्य होते. रोमचा पोप सर्व युरोपचा तारणहार होता. या पोपचा कारभार निरंकुश होता. त्याला कॅथॉलिक पंथीय, तसेच जुने राजेरजवाडे आणि जमीनदार, तसेच जहागीरदार यांची साथसंगत होती. पोपच्या कारभाराला वैतागून प्रोटेस्टन्ट पंथीय व नवे राजेरजवाडे आणि वॉस्को दि गामा, कोलंबस यांच्यासारखे व्यापारी भांडवलदार पुढे आले. जुन्यांविरुद्ध नव्या विचारांमधल्या संघर्षामध्ये नवे वीर विजयी झालेत. लवकरच हे नवे वीर हुकूमशहा बनले. त्यांची सत्तापिपासा सगळ्यांना दाहक वाटली. या दाहकतेच्या विरोधात भांडवलदार उभे राहिले. भांडवलशाहीही कालांतराने जोरजुलूम करू लागली. विशेषतः कामगार वर्ग शोषित वपीडित म्हणून सर्वांसमोर आला. मार्क्सने त्यांची म्हणजे कामगारांची तळी उचलून धरली. थोडक्यात, मार्क्सवाद अथवा समाजवाद हा प्रतिक्रियात्मक राजकारणातून पुढे आला. या समाजवादाचेच प्रकटीकरण पुढे क्रूर साम्यवादात झाले..एक नक्की, पोपचा राष्ट्रवाद काय वा नंतरचा प्रजातंत्रीय समाजवाद काय वा भांडवलवाद काय कोणताच उपाय चिरस्थायी अथवा शाश्वत नाही. पंडित दिनदयाळ म्हणतात, राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र आणि समाजवाद या प्रवृत्ती दैवी आहेत. भांडवलवाद मात्र आसुरी आहे. परंतु अगदी दैवी प्रवृत्तीही परस्परांशी भांडणाऱ्या आहेत. म्हणजे युरोपीय वृत्ती प्रवृत्ती जगाचे मार्गदर्शन करू शकत नाहीत. आंधळ्यांची माळ असावी, एकाने दुसऱ्याचे अनुकरण करावे अशी ही तऱ्हा आहे. तेव्हा युरोपचे अनुकरण गैर आहे. तिथला राष्ट्रवाद साम्राज्यवादी बनला, तिथले प्रजातंत्र भांडवलशाहीचे दास बनले. तर तिथला समाजवाद निरंकुश साम्यवादी बनला. पंडित दीनदयाळ म्हणूनच म्हणतात, ‘युरोपच अंधारात चाचपडतोय. अशा स्थितीत युरोपचे मार्गदर्शन घेणे घातक आहे.’ त्यामुळे भारताने स्वतःच स्वतःचे स्वास्थ्य लक्षात घेऊन स्वावलंबी झाले पाहिजे. त्याच्यासाठी युरोप-अमेरिकेचे उपचार गैर आहेत..पुणे : शेवाळेवाडी फाट्यावरील चेंबर दुरुस्तीला मुहूर्त कधी?.भारताचा राष्ट्रवाद समजून घेतला पाहिजेरा. स्व. संघाने यथार्थ दावा केला आहे की, भारतभूमीचा राष्ट्रवाद सकारात्मक आहे. तो कुणाच्याही विरोधात वा प्रतिक्रिया म्हणून जन्मला नाही. तो हिंदूराष्ट्रवाद आहे. अतिप्राचीन काळात इस्लाम व ख्रिश्चॅनिटी नव्हती, तेव्हा कुणा अहिंदूच्या विरोधात हिंदूराष्ट्र कार्यरत नव्हते. रा. स्व. संघाचे वरिष्ठ प्रचारक रंगा हरी यांनी एका लेखातून हिंदूराष्ट्राचे चांगले विवेचन केले आहे. ते म्हणतात, Nation हा शब्द राजस आणि तामसी आहे, तर राष्ट्र हा शब्द सात्विक आहे. आपल्या प्राचीन वाङ्मयात खालील श्लोक वाचण्यास मिळतो.भद्रमिच्छतः ऋषयः स्वर्विदः तपो दीक्षा मुपसेदुरग्रेततोराष्ट्र बलमोक्षच्श जातं तस्मै देवा उपसन्नमस्तु(अवघ्या चराचराचे कल्याण व्हावे अशी इच्छा बाळगणाऱ्या ऋषिमुनींनी तपश्चर्या करून हे राष्ट्र निर्माण केले.).कुठे आपला सकारात्मक, विधायक राष्ट्रवाद अन कुठे प्रतिक्रियात्मक समाजवाद? या सकारात्मक राष्ट्रवादातूनच परमतसहिष्णुता जन्माला आली आहे. भारताचा राष्ट्रवाद सकारात्मक व सहिष्णू आहे अन तो अतिप्राचीन काळापासून आहे. आपले भाग्य थोर म्हणून असा उदात्त वारसा आपणास मिळाला आहे. रा. स्व. संघाला शल्य वाटते, जे पं. दीनदयाळजींनी व्यक्त केले आहे. लोकमान्य टिळक आणि महात्मा गांधी या दोघांनीही पारतंत्र्य काळातली लढाई सकारात्मक ठेवली होती. मात्र, ही बाब स्वातंत्र्योत्तर काळात आपण विसरलो व समाजवादी विचारधारेचा प्रतिक्रियात्मक अंश आपण उचलला. युरोपकडून उधारी सुरू केली. वस्तुतः आपण आपल्या राष्ट्रवादावर निर्भर राहून वाटचाल करण्याची गरज होती. आपल्या राष्ट्रवादाची इतर वैशिष्ट्ये ठळकपणे विशद केली पाहिजे. भारताचा राष्ट्रवाद सकारात्मक, तसेच सहिष्णू आहे. तितकाच आध्यात्मिक आहे. आपले हिंदूराष्ट्र एकात्म झाले पाहिजे. ते सर्व दृष्टिकोनातून एकसंध झाले पाहिजे. युरोपात रेने देकार्तेने खंडित चिंतन प्रस्तुत केले. मन व मानसिक व्यवहार केवळ ईश्वराच्या आदेशावर, तर शरीर व शारीरिक व्यवहार विज्ञानाच्या आदेशावर असले पाहिजे हे देकार्तेने मान्य केले. माणसाचे मन व शरीर एकमेकांपेक्षा वेगळे असेल तर शरीरावर ईश्वरी आदेशाचे नियंत्रण शून्य असेल. मग दैवी वृत्ती प्रवृत्तींनाही आपण अटकाव करू. आपल्या संस्कृतीशी ही प्रतारणा ठरेल. आपला राष्ट्रवाद एकात्म आहे. शरीरावरदेखील ईश्वरी प्रवृत्तींचा प्रभाव आपण मान्य करतो. हिंदू राष्ट्रवाद एकात्म आहे..हिंदू राष्ट्रवादाची भूमिकाप्रजातंत्र आणि समाजवाद मुळात दैवी आहेत. हे पंडित दीनदयाळजींचे मत यापूर्वीच नमूद करण्यात आले आहे. समाजवादातले alienation व fetishism हे दोन शब्द एकात्म मानव दर्शनात स्वीकारार्ह आहेत. ज्याचे शोषण झाले आहे. व परिणामतः जो स्वतःचा चेहरा हरवून बसलाय तो alienation चा बळी आहे. fetishism म्हणजे चकवा अथवा वस्तुविभ्रम. आपण पैसा वापरू लागलो ते विनिमयाचे माध्यम म्हणून अथवा विनिमयाचे साधन म्हणून. यंत्राचा वापर आपण साधन म्हणून करू लागलो. वर्तमानात यंत्र हे साध्य झाले आहे. साधनाचे साध्यात रूपांतर होणे म्हणजे वस्तुविभ्रम. त्यामुळे समाजवादी विचार हा भौतिकवादी आहे. व साम्यवाद तर अपूर्व राहिलेले स्वप्न आहे. मुळात राष्ट्रवादासमोर ते वृथा ठरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 