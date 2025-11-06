गुणवत्ता कशी आणि कशासाठी...

प्रशांत कुलकर्णीजागतिक पातळीवर नोव्हेंबर महिना हा ‘गुणवत्ता महिना’ म्हणून साजरा केला जातो. अमेरिकेतील अमेरिकन सोसायटी फॉर क्वालिटी (एएसक्यू) या संस्थेच्या वतीने १९६८ या वर्षापासून ही संकल्पना अंमलात आणली गेली. जागतिक पातळीवर साजऱ्या केल्या जाणाऱ्या या महिन्यात गुणवत्ता या संकल्पनेचा नव्याने विचार करण्याची संधी देतो. यावर्षीचा विषय ‘गुणवत्ता : वेगळ्या नजरेतून पाहा’ असा असून, आपल्या नेहमीच्या कार्यपद्धतींकडे नव्याने पाहण्याची प्रेरणा देणारा संदेश आहे..ही संकल्पना केवळ नवकल्पनांबद्दल नाही, तर आपल्या दैनंदिन कृती, सेवा, आणि उत्पादनांमध्ये लपलेल्या ‘अदृश्य गुणवत्ते’कडे (Implied Quality) लक्ष वेधणारी आहे.गुणवत्ता म्हणजे नेमकं काय? परंपरागत अर्थाने गुणवत्ता म्हणजे,अ) वस्तू किंवा सेवा अपेक्षेप्रमाणे कार्य करत आहे का?ब) ती सुरक्षित, कार्यक्षम, आणि टिकाऊ आहे का?क) ती दिलेल्या वेळेत, योग्य पद्धतीने दिली जाते का?या तीन मुद्यांचा विचार केला पाहिजे. आजचा ग्राहक अधिक जागरूक आहे. त्याच्या अपेक्षा केवळ पूर्ण करणं पुरेसं नाही तर त्या अधोरेखित न करता ओळखणं आणि त्याची पुर्तता करणं ही खरी गुणवत्ता ठरते. हीच आहे “Implied Quality” जिची ग्राहक स्पष्टपणे मागणी करत नाही, पण जी अनुभवातून ग्राहकाला जाणवते ..१. उद्योगात गुणवत्ता – प्रक्रिया नव्हे, तर अनुभवउद्योगात पारंपरिक दृष्टीने गुणवत्ता म्हणजे प्रक्रियांचे पालन, त्रुटी टाळणं, आणि मानकांनुसार उत्पादन करणं. पण आपण जर वेगळ्या पद्धतीने विचार करणे हे तत्त्व अमलात आणलं , तर लक्षात येतं की ग्राहक केवळ उत्पादनाचा परिणाम बघत नाही तो त्या उत्पादनाचा अनुभव घेतो.याबाबत एक उदाहरण लक्षात घेऊया. एखाद्या मोबाईल कंपनीने उत्तम प्रोसेसर असलेला फोन तयार केला, पण वापरकर्त्याच्या हातात फोन घसरण्याची शक्यता जास्त असेल तर?याचा अर्थ तो फोन पारंपरिकदृष्ट्या गुणवत्तेत उत्तम असेल पण त्याच्या अंगभूत क्षमतामध्ये तो कमी पडतो, कारण इथे ग्राहकाच्या प्रत्यक्ष वापराचा विचार केला गेला नाही. दुसरे उदाहरण म्हणजे एक पंखा हवा देतो, पण आवाज खूप करतो , तर ग्राहक समाधानी नाही. इथे विचार करायचा आहे ‘ग्राहक काय म्हणेल’ यापेक्षा ग्राहकाला त्या उत्पादनामुळे ‘काय जाणवेल’ हे खूप महत्त्वाचे आहे..२. सेवाक्षेत्रातील गुणवत्ता – प्रतिसाद देण्याची पद्धतसेवा म्हणजे केवळ समस्या सोडवणे नाही, तर एक संवेदनशील अनुभव देणं आहे. यासाठी एक उदाहरण पाहूया. समजा एखाद्या ग्राहकाने बँकेत तक्रार केली. ती वेळेत सोडवली गेली, पण त्याला कोणतीही सहानुभूती अथवा कसलेही स्पष्टीकरण मिळालं नाही, अशावेळी सेवा पूर्ण झाली असली, तरी गुणवत्ता अनुभवता आली नाही. दुसऱ्या बाबतीत रुग्णालयात वेळेवर औषध दिलं गेलं, पण नर्सने रुग्णाशी सौम्य संवाद न ठेवता फक्त औपचारिकपणे काम केलं, इथेही ज्या अदृश्य बाबींनी म्हणजेच त्या सेवेतील अंगभूत गोष्टींनी जे काम करायला हवे होते, ते केले गेले नाही. त्या बाबतीत ती सेवा अपूर्ण राहिली. सफरचंद विकणारा दुकानदार जर सफरचंद स्वच्छ धुऊन, आकर्षक पद्धतीने मांडतो, आणि प्रत्येक ग्राहकाचे हसून स्वागत करतो तर ही आहे अदृश्य गुणवत्ता जी कुठेही मोजली जात नाही, पण ग्राहकाच्या मनावर खोल प्रभाव टाकते. वेगळ्या पद्धतीने विचार करा याचा अर्थ म्हणजे सेवा देताना भावना, समजूत, आणि अनुभवाला समाविष्ट करणं..Pune Crime : बाजीराव रस्त्यावरील खून प्रकरणातील 'त्या' अल्पवयीन आरोपींची बालसुधारगृहात रवानगी.३. घरी – लहानशा गोष्टींमधली मोठी गुणवत्ताघरामध्येही गुणवत्ता हे फक्त वस्तूंच्या दर्जावर अवलंबून नसते, तर त्या वस्तूंचे सादरीकरण, वापर, आणि देण्यातल्या भावनेवर ठरते. याबाबतचे एक उदाहरण पाहुया. आपण गिफ्ट दिलं, ते कदाचित स्वस्त असू शकतं, पण त्याची पॅकिंग, रंगसंगती, त्यामागचा विचार हे सर्व मिळून एक चांगला अनुभव देऊ शकतात. स्वयंपाक करताना फक्त चवच नव्हे, तर आरोग्यदायी घटक, स्वच्छता, आणि प्रेमाची भावना हे देखील गुणवत्तेचे अदृश्य पैलू आहेत.गुणवत्ता म्हणजे केवळ वस्तू चांगली आहे की नाही एवढंच नव्हे, तर ती कुठल्या विचाराने आणि कशा पद्धतीने दिली गेली हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे .४. दैनंदिन जीवन – व्यक्तिमत्वातच गुणवत्ताआपण जे काही करतो, बोलतो, देतो त्यामध्येही अदृश्य शक्ती असते. वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिलं, तर व्यक्तीच्या वर्तनातही बऱ्याचदा गुणवत्ता दिसते. याबद्दलचे एक उदाहरण लक्षात घेऊया. शिक्षक विद्यार्थ्याला फक्त पुस्तकानुसार शिकवतात, गुणवत्ता आहे. पण जर त्यांनी विद्यार्थ्याच्या पातळीला उतरून, त्याला समजेल अशा भाषेत, उदाहरणांनिशी शिकवले तर ही अदृश्य शक्ती आहे. एखादा दुकानदार ग्राहकाला वस्तू देतो, पण जर तो ग्राहकाचे नाव लक्षात ठेवून त्याचं स्वागत करतो तर ती एक वेगळी, अनुभवाधारित गुणवत्ता ठरते. ही गुणवत्ता मोजता येत नाही, पण ग्राहकाला नक्कीच जाणवते.‘वेगळा विचार करा आणि अदृश्य शक्ती जाणून घ्या’ ही भविष्यातली गुणवत्ताप्रणाली असेल. आज जग झपाट्याने बदलत आहे. स्पर्धा वाढत आहे, ग्राहक सजग होत आहेत. फक्त ‘प्रॉडक्ट चांगलं आहे’ इतकं म्हणणं पुरेसं नाही.आज गरज आहे ती गोष्टी नव्याने विचारण्याची, जे मागितलं गेलं नाही, ते देण्याची, आणि ज्याची अपेक्षा नाही, ते जाणीवपूर्वक निर्माण करण्याची. गुणवत्ता एक विचार, एक भावना आहे. गुणवत्ता ही आता केवळ एक मानक नव्हे, एक प्रमाणपत्र नव्हे, किंवा एक चाचणी नव्हे; तर ती आहे: एक अनुभव एक संवेदना एक विचारपूर्वक कृती 'वेगळा विचार करा' ही गुणवत्ता विकसित करण्याची सुरुवात आहे, आणि अदृश्य शक्ती ही तिची खरी उंची आहे.'गुणवत्ता' ही आता परिपूर्ण कामगिरी पेक्षा, परिपूर्ण अनुभव बनली आहे. ती नजरेला नव्हे, पण मनाला दिसते. ती ठरवलेल्या गोष्टींपेक्षा, ज्या अनपेक्षित असतात त्यात लपलेली असते..या गुणवत्ता महिन्यात आपण ठरवूया ..१) गुणवत्तेला फक्त नियम म्हणून नव्हे, तर मन:स्थिती म्हणून स्वीकारू.२) जे कोणाला दिसत नाही, त्याची जाणीव ठेवून काम करू. ३)प्रत्येक वेळेस, थोडं वेगळं, थोडं विचारपूर्वक आणि ग्राहकाला मनापासून सुखद अनुभव देण्यासाठी प्रत्येक काम करू.(लेखक औद्यागिक क्षेत्रात क्वालिटी कंट्रोल विभागाचे प्रमुख आहेत.) 