चवदार शताब्दी!

प्रशांत ननावरे - nanawareprashant@gmail.comभाजी, चपाती, उसळ, डाळ, भात, गोड पदार्थ, कोशिंबीर, लोणचं, पापड, ताक किंवा मठ्ठा इतका साधा मेन्यू गेली शंभर वर्षे ‘न्यू पूना बोर्डिंग हाऊस’ येथे आहे, तरीही तब्बल पन्नास वर्षे दररोज जेवणारी मंडळी येथे सापडतील. यामागचं सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे ताटात वाढल्या जाणाऱ्या प्रत्येक पदार्थाची वेगळी चव. या चवी वर्षानुवर्षे बदललेल्या नाहीत. या चवदार महोत्सवाची कथा... .पुराणकाळात घडलेल्या महाभारतातील कौरव-पांडवांच्या युद्धात दोन्ही बाजूने समर्थनासाठी उडुपीच्या राजाला पाचारण करण्यात आले होते; पण त्याने कोणाच्याही बाजूने लढण्यापेक्षा सैनिकांना जेवू घालण्याची भूमिका स्वीकारली. कारण युद्धामध्ये डावपेच महत्त्वाचे असले तरी प्रत्यक्ष रणभूमीवर लढणाऱ्या सैनिकांच्या अंगी बळ असणे अधिक गरजेचे असते. उडुपीच्या राजाच्या विनंतीवरून कर्नाटकातील उडुपीत असलेल्या अनेक मठांमधील आचाऱ्यांनी ही महत्त्वपूर्ण कामगिरी अतिशय चोखपणे बजावली होती. पुराणकाळाशी नातं सांगणारे उडुपी हे आजही त्याच्या विशिष्ट खाद्यसंस्कृतीसाठी आणि तिथल्या आचाऱ्यांसाठी ओळखले जाते. इथल्या मठांमध्ये मिळणारे सात्त्विक आणि साधे भोजन हे फक्त पोटभरीस नव्हे तर आरोग्यासाठी लाभदायक आणि वैविध्यपूर्ण पदार्थांमुळे आजही अभिमानाचा भाग आहे. याचा प्रत्यक्ष अनुभव घ्यायचा असेल पुण्यातील सदाशिव पेठेतल्या पेरूगेट चौकातील ‘न्यू पूना बोर्डिंग हाऊस’ला भेट द्यायला हवी..२०२५ च्या नोव्हेंबर महिन्यात खाद्यसेवेची शंभर वर्षे पूर्ण करणारी ही जागा ओतपोत प्रेम, विश्वास, आग्रह आणि परिपूर्ण भोजनासाठीचे खात्रीलायक ठिकाण आहे.गुरुराज उडुपीकर १९२५ मध्ये उडुपी सोडून पुण्यात का दाखल झाले आणि त्यांनी ‘न्यू पूना बोर्डिंग हाऊस’ याच नावाने खानावळ का सुरू केली, याचे फारसे तपशील उपलब्ध नाहीत; मात्र पाककलेत निपुण असलेल्या गुरुराज म्हणजेच मणिअप्पांनी पुण्यात येऊन हे काम केले नसते तर अधिक आश्चर्य वाटले असते. लोकांनी ऊठसूठ हॉटेलमध्ये जाण्याचा तो काळ मुळीच नव्हता. शिवाय, जेवू-खाऊ घालण्याकडेही दानधर्म, सत्कर्म मिळवणे या दृष्टिकोनातून पाहिले जाई. म्हणूनच की काय पुण्यात शिकायला येणारे विद्यार्थी आठवड्याचे सातही दिवस वारानुसार वेगवेगळ्या लोकांकडे जेवायला असत. आपल्याकडून एका विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी अन्नदान होत असल्याची भावना त्यांच्या मनात असे आणि गरीब, गरजू विद्यार्थ्याचीही मूलभूत गरज भागे. या पार्श्वभूमीवर मणिअप्पांनी सदाशिव पेठेतीलच आवटे वाड्यात ‘न्यू पूना बोर्डिंग हाऊस’ची सुरुवात केली..व्यवसाय म्हणून त्याची सुरुवात झाली असली तरी असंख्य लोक पैशाच्या अभावी इथे येऊन मोफत जेवून जात असत. अर्थार्जन हा प्राथमिक उद्देश नसल्यामुळेच की काय त्यांचे सुपुत्र रामकृष्ण हे रीतसर नोकरी करायचे. पुढे १९६२मध्ये मणिअप्पा निवर्तल्यानंतर अचानकच रामकृष्ण यांच्या खांद्यावर बोर्डिंग हाऊसची जबाबदारी आली. राज्य परिवहन सेवेत नोकरीला असलेल्या रामकृष्ण यांचा नोकरीच्या निमित्ताने प्रचंड प्रवास झाला होता. ठिकठिकाणी फिरलेले असल्यामुळे त्यांनी पहिल्या दोन वर्षांतच एक मोठा बदल केला. जिथे पाटावर जेवण दिले जाई तिथे टेबल-खुर्च्या आणल्या. हा बदल इतका निराळा होता, की आत हॉलमध्ये पंचवीस माणसे जेवत असताना बाहेर शंभर माणसांची रांग लागायला लागली. त्याच दशकात पुण्यात औद्योगिकतेलाही चालना मिळाली आणि बाहेरगावाहून येणाऱ्या लोकांची संख्या वाढली. कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या या लोकांना बोर्डिंग हाऊसचे घरगुती पद्धतीचे जेवण आवडे आणि खिशालादेखील परवडायचे..भाजी, चपाती, उसळ, डाळ, भात, गोड पदार्थ, कोशिंबीर, लोणचं, पापड, ताक किंवा मठ्ठा इतका साधा मेन्यू गेली शंभर वर्षे येथे आहे, तरीही तब्बल पन्नास वर्षे दररोज जेवणारी मंडळी येथे सापडतील. यामागचं सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे ताटात वाढल्या जाणाऱ्या प्रत्येक पदार्थाची वेगळी चव. या चवी वर्षानुवर्षे बदललेल्या नाहीत. आठवड्याच्या प्रत्येक दिवशी सकाळ-संध्याकाळ भाजी, उसळ, डाळ, गोड पदार्थ, कोशिंबीर बदलते; पण पुढील आठवड्यात चवीत कोणताही बदल होत नाही. म्हणूनच की काय अनेक जण ठरावीक दिवशी ठरावीक पदार्थ खाण्यासाठी आवर्जून येतात. अळूची भाजी, बिरड्याची उसळ, बिटाची कोशिंबीर, केळ्याची कोशिंबीर, पडवळ, दोडका, दुधी भोपळ्याची भाजी, तांबड्या भोपळ्याचं भरीत हे एरव्ही बाहेर हॉटेलमध्ये क्वचितच मिळणारे पदार्थ येथे घरी असतात, त्याप्रमाणे नित्यनियमाने बनवले जातात. मराठी पदार्थांचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक भाजी वेगळ्या पद्धतीने केली जाते. उत्तरेकडील काही राज्यांप्रमाणे एकच ग्रेव्ही तयार करून त्यात भाज्या सरकवल्या जात नाहीत. कोशिंबिरी, वरण यांचे तर इतके प्रकार आहेत की आठवडा पुरत नाही. एकाच ताटात गोड, आंबट, तिखट, कडू अशा निरनिराळ्या चवी दररोज चाखायला मिळतात. ताटाकडे पाहिल्यानंतर वेगवेगळ्या रंगाचे पदार्थ पाहून डोळे सुखावतात, गरमागरम पदार्थ ताटात वाढल्यानंतर त्यांच्या वाफांनी नाकपुड्या आणि डोळे एकाच वेळी विस्फारतात आणि पहिला घास पोटात गेल्यावर चेहऱ्यावर आपसूकच समाधानाचे भाव उमटतात..इथे रोजचा मेन्यू आजही फळ्यावर लिहिला जातो. ग्राहक ताटावर बसला, की त्याला वाढण्यासाठी वाढपी तत्पर असतात. ताटातील एखादा संपायच्या आधी वाढपी तिथे हजर असतो. नेहमी येणाऱ्या ग्राहकांना कोणते पदार्थ आवडतात हे बरोबर ठाऊक असतं. मग घरी ज्याप्रमाणे आजी- आई- बहीण- बायको आग्रहाने वाढते, त्याच आग्रहाने कर्मचारी वाढतात. आग्रह की प्रेम ठाऊक नाही; पण लोकं घरी ज्या भाज्या खात नाहीत, त्या भाज्या इथे येऊन खातात, हे विशेष.साधारण १९७५मध्ये रामकृष्ण यांचे सुपुत्र सुहास यांनी बोर्डिंगला यायला सुरुवात केली. महाविद्यालय संपल्यानंतर थेट बोर्डिंग हाऊस गाठायचे आणि सुट्टीच्या दिवशी पूर्णवेळ बोर्डिंगचंच कामं ते पाहत असत. त्यामुळे शंभर वर्षांतील पन्नास वर्षांची वाटचाल सुहास यांनी आपल्या डोळ्यांनी पाहिलेली आहे. सुहास खूप अभिमानाने सांगतात, की इथे ग्राहक जे खातात तेच अन्न मालक आणि इथे काम करणारे कर्मचारीसुद्धा खातात. हॉटेल व्यवसायातील हे कदाचित एकमेव उदाहरण असावं. त्यामुळे जेवण बनवणारे आचारी अतिशय भक्तिभावाने प्रत्येक पदार्थ बनवतात. ज्या पदार्थाची जशी मागणी असेल त्याप्रमाणेच त्याला ट्रीटमेंट दिली जाते. उदा. ज्या भाज्या मोडण्याची आवश्यकता असते त्या उरक म्हणून चिरल्या जात नाहीत, तर मोडल्याच जातात. गेली अनेक वर्षे किराणा ठरलेल्या दुकानातूनच येतो. त्यांना बोर्डिंगच्या गरजा बरोबर ठाऊक असल्याने मालात कधीच उन्नीस-बीस होत नाही. वर्षानुवर्षे इथे काम करणारे कर्मचारी तेच आहेत. हे सर्व कर्मचारी कोकणातील एका गावचे आहेत. त्यामुळे फक्त गणपतीच्या सणाला आठ दिवस बोर्डिंग पूर्णपणे बंद असते..फक्त सामान्य ग्राहकच नव्हे तर कलाकार, राजकारणी, समाजातील नामवंच हस्ती येथे जेवून गेल्या आहेत. पं. भीमसेन जोशी यांनी बोर्डिंगमध्ये पाटावर बसून जेवणाचा आस्वाद घेतलेला आहे. गेल्या पन्नास वर्षांत तर असंख्य चित्रपट, नाटक, टीव्ही मालिका, शॉर्टफिल्म, ॲडफिल्म, वेबसीरिज आणि पुण्यात नव्याने राहायला येणाऱ्या लोकांचा गृहप्रवेश, साखरपुडा, लग्न, बारसं, मुंज यासाठी केटरिंग केल्यामुळे असंख्य कुटुंबे आजवर बोर्डिंगशी वैयक्तिकरीत्या जोडली गेलेली आहेत. अलीकडे हॉटेल व्यवसाय म्हणजे झटपट पैसे कमविण्याचे साधन झाला आहे; मात्र शंभर वर्षे उत्तम भोजनाचा आनंददायी अनुभव देण्यामागे किती मेहनत आणि साधना लागते, याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे 'न्यू पूना बोर्डिंग हाऊस'.. 