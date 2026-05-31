Wabi Sabi Japanese philosophy : तडा गेलेला माठ, झेन तत्त्वज्ञान आणि ‘अपूर्णतेकडून अपूर्णतेकडे’ जाणाऱ्या लेखकाचा प्रवास

एक कथा लिहून पूर्ण केली, पण काही केल्या तिचा शेवट हवा तसा होत नव्हता. वेगवेगळ्या पद्धतीने तो लिहून पाहिला. वेगळा विचार करून पाहिला. पण तरी हवा तसा शेवट काही जमेना. मला जे ध्वनित करायचं होतं, ते नीट मांडता येईना.मग मला माझा जाम राग आला. त्या कथेचं बीज मला दीडेक वर्षांपूर्वी सुचलं होतं. त्यानंतर समांतर पातळीवर त्या बीजाचा निगुतीने विचार करत राहिलो - त्यातल्या पात्रांबद्दल, त्यांच्या आयुष्याबद्दल, घडणाऱ्या घटितांबद्दल आणि कथेच्या आशयाबद्दल... जे सूचित करायचे आहे त्याबद्दल... तसा आराखडा तयार केला, टिपणं काढली. काही तपशील तपासून पाहायचे होते म्हणून आनुषांगिक पुस्तकं वाचली, लेख वाचले. पॉडकास्ट ऐकले. शेवटी, ते बीज आता पक्व झालं आहे असं आत्मविश्वासाने वाटल्यावर कथा लिहून काढली. त्याचे तीन खर्डे केले आणि नेमकी शेवटाला - शेपटाला ती अशी अडून बसली होती! पण ते शेपूट तितकंच महत्त्वाचं होतं, त्यामुळे कसंतरी संपवून चालणार नव्हतं.इतका वेळ देऊन, संयम राखून निगुतीने एकेक टप्पा पार करून काम केलं आणि आता तुला कथेचा शेवट नीट लिहिता येत नाहीये! कसला तू मग लेखक? अरे आता काहीएक कथा लिहिल्यानंतर एवढं तर जमलं पाहिजे की नाही तुला! मी स्वतःलाच कोसत होतो, स्वतःवरच चिडलो होतो. मी परत ती कथा घेऊन बसलो. तीनचार प्रकारे शेवट लिहून काढले, पण तरी मनासारखं काम होईना. शेवटी ते शेवट सेव्ह करून ठेवून दिले. स्वतःला म्हटलो, पठारावस्थेला लागलास की काय? संपली की काय तुझी लेखनाची धग, तुझी पॅशन? शेवटी वैतागून मी ती कथा बाजूला ठेवून द्यायचा निर्णय घेतला. थोडे दिवसांनी परत पाहू या, कदाचित सुचेल काहीतरी नवं, नाहीतर राहू दे तशीच पडून असा तिरपागडा विचार करून मी लक्ष दुसरीकडे वळवायचं ठरवलं..आयुष्यात काही घटना अशा घडतात, की वाटावं हे पूर्वनिर्धारित तर नव्हतं. असा कसा बरोबर योगायोग जुळून आला! तसंच झालं -मी त्या कथेशी झुंजून चिडून ती बाजूला ठेवून दिली आणि बरोबर त्याच वेळी वाबी-साबी या जपानी तत्त्वावरचं एक पुस्तक भाषांतरित करणार का, अशी विचारणा झाली. मी त्याआधी वाबी-साबीबद्दल वाचलं होतं, पण या वेळी कुणास ठाऊक का, पण मी आणखी माहिती काढायचं ठरवलं. झेन बौद्धवादात वाबी-साबीचं तत्त्व अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जातं. त्यातून अपूर्णतेचं सौंदर्यशास्त्र पुढे येतं. जीवनाची क्षणभंगुरता आणि अपूर्णता यांचा स्वीकार करणं हा तत्त्वाचा पाया. अनेकदा सौंदर्य हे परिपूर्णतेत आणि सुंदरतेत शोधलं जातं. कायमस्वरूपी टिकणं यातून कलाकृतीचं मूल्यमापन केलं जातं. वाबी-साबी मात्र अपूर्णता शाश्वत आणि निरंतर असते असं मानते. अपूर्णतेतलं आणि क्षणिकतेतलं सौंदर्य शोधण्याचा प्रयत्न करत राहणं महत्त्वाचं असं ती सांगते. जीवन अपूर्ण, अस्थायी आहे. त्यामुळे आपण माणसंही तशीच आहोत, त्याचा स्वीकार केला, तर आपलं मन शांत आणि स्थिर होऊन जगण्याकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहू लागतो असं ही शिकवण सांगते.किती खरं आहे हे! आपल्यामध्ये म्हणजे आपल्या माणसांमध्ये जसे गुण असतात, तशाच कितीतरी त्रुटीही असतात. जशा चांगल्या वृत्ती असतात, तशाच वाईट वृत्तीही नांदत असतात. जसा अंधार असतो, तसाच प्रकाशही असतो. त्यामुळे या अपूर्ण माणसांनी निर्माण केलेल्या व्यवस्था, प्रणाली, संघटना-संस्था – सारंच अपूर्णच आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जे आयुष्य चांगलं जावं, भविष्य उज्ज्वल असावं, भरपूर पैसा असावा म्हणून आपण कष्ट करतो, राब-राब राबतो, ते आयुष्य क्षणात होत्याचं नव्हतं होतं, संपून जातं!.कबीराने म्हटलंय... उड जाएगा हंस अकेला...या जगातून जाताना आपण काही म्हणजे काही नेत नाही. जे मिळवलं, कमावलं ते इथेच ठेवून जावं लागतं आणि जे जीवन कधीही डळमळीत होणार नाही, भक्कम, मजबूत असेल असं वाटतं, ते क्षणात पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळून पडतं. कोव्हिड-१९च्या साथरोग काळात आपण याचा किती जवळून अनुभव घेतला! कधी वाटलं नव्हतं, आपण असे घरी बसून राहू. कधी वाटलं नव्हतं, एक अदृश्य कण आपल्याला असा वेठीस धरेल. कधी वाटलं नव्हतं, केलेली गुंतवणूक क्षणात अशी होत्याची नव्हती होईल... पण तसं झालं!आणि असं एकदा झालं म्हणजे परत कधीच होणार नाही याची तरी कुठे शाश्वती? पुढल्या कोणत्याही क्षणी, मिनिटाला असं घडू शकतं याची जाणीव ठेवणं म्हणजे आपल्या अपूर्णतेचा आणि क्षणभंगुरतेचा स्वीकार करणं. स्टॉइक तत्त्वज्ञ, आपल्याकडची संत मंडळी यांनीही हे सांगितलं आहेच. पण मुद्दा आहे, तो हे सारं स्वीकारण्याचा आणि तिथेच तर घोडं अडतं! सारं काही परिपूर्ण आणि चिरस्थायी आहे असं गृहीत धरून बसतो आपण!०००.वाबी-साबीबद्दलच्या पुस्तकातल्या एक कथेने माझा दृष्टिकोन पार बदलून गेला. ती अशी –एका पाणक्याकडे दोन मोठाले माठ होते. त्यांपैकी एक माठ एकही छिद्र नसलेला होता. तर दुसऱ्या माठाला तडा गेला होता. पाणक्या रोज ओढ्यापासून दूरवर मालकाच्या घरापर्यंत पाणी वाहून न्यायचा... एक माठ पूर्ण भरायचा, पण दुसरा, तडा गेलेल्या माठातलं पाणी झिपरत राहायचं. त्यामुळे मालकाकडे पोचेस्तोवर अर्ध पाणी गळून जायचं.हे असं दीडेक वर्षं चालू होतं. तडा नसलेला माठ अभिमानाने मिरवत असे, पण तडा गेलेला माठ लज्जित होत असे. त्याला आपल्यातली त्रुटी आतल्या आत खात असत. आपण अर्धच काम करतो, या विचाराने तो दुःखीकष्टी होई.एक दिवशी ओढ्याच्या काठी पाणी भरायला गेला असताना तडा गेलेला माठ पाणक्याला म्हणाला, 'मला माफ कर. मला माझीच लाज वाटते.'पाणक्याने विचारलं, 'का? कशाची लाज वाटते तुला?'माठ म्हणाला, 'अरे, दीडेक वर्ष झालं तू मला पाणी वाहून न्यायला वापरतो आहेस. पण मी पूर्ण क्षमतेने काम करू शकत नाही. त्यामुळे मालकाच्या घरापर्यंत पोचेस्तोवर माझ्यात भरलेलं अर्धेअधिक पाणी वाहून जातं. त्यामुळे तुझा फेऱ्या आणि कष्ट वाढतात.' ते ऐकून पाणक्या हसू लागला.माठाला काही कळेना. म्हणून त्याने विचारलं, 'यात हसण्यासारखं काय? किती गंभीर बाब आहे ही.'पाणक्या म्हणाला, 'तू एक पाहिलंस का? आपण ज्या रस्त्याने पाणी घेऊन जातो, त्या रस्त्याच्या एका बाजूला फुलं फुलली आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला गवताची काडीही उगवलेली नाही!'माठ म्हणाला, 'हो की. माझ्याच बाजूला फुललीयेत ती!'पाणक्या म्हणाला, 'तुला तडा गेल्याचं मला ठाऊक होतं. पण त्या उणेपणाचा मी फायदा करून घेतला. मी काय केलं माहितेय, मी रस्त्याच्या एका बाजूला फुलझाडांच्या बिया पेरल्या. रोज जाताना तू त्या बियांना पाणी देत राहिलास. मग हळूहळू तिथे झाडं उगवली, पाहता पाहता फुलबाग झाली. आता ही फुलं तोडून मी देवाला वाहतो, मालकाचं टेबल सुशोभित करण्यासाठी वापरतो, माळा करून गळ्यात घालतो. तू जसा आहेस, तसा नसतास तर हे सौंदर्य कधीही निर्माण झालंच नसतं, समजलं!'०००.मी ती पूर्ण न झालेली कथा पुन्हा वाचून काढली. सेव्ह केलेले शेवट वाचले, त्यातला एक नक्की करून तो पुन्हा लिहून काढला आणि कथा मासिकाला पाठवून दिली. पण त्या सेव्ह केलेल्या, उर्वरित शेवटामधला एक शेवट मनात रुतून बसला. या जगात निर्माण केलेलं आणि वाचलेलं, ऐकलेलं कधीच वाया जात नाही असं म्हणतात. झालंही तसंच! त्या शेवटाचा विचार करता करता, मला एक अख्खी नवी कादंबरी सुचली. शेवटाकडून सुरुवातीला!मला लख्खं समजलं, आपण अपूर्ण आहोत म्हणून तर नवी कथा, नवी कादंबरी लिहितो, नवं काम करतो. परिपूर्ण असतो, तर एकाच ठिकाणी थांबून गेलो असतो! विंदांच्या ओळींचा आधार घेऊन म्हणायचं तर – तुझी माझी धाव आहे अपूर्णतेकडून अपूर्णतेकडे! 