सप्तरंग

आयुष्याला होकार देण्याचा मूलमंत्र

मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. संज्योत देशपांडे यांच्या 'आत्महत्या हे उत्तर नाही' या पुस्तकातून मानसिक वेदना, नैराश्य आणि तणावामुळे आत्महत्येचा विचार करणाऱ्या व्यक्तींसाठी जगण्याची इच्छा आणि सकारात्मक दृष्टिकोन देणारे भावनिक व सामाजिक मार्गदर्शन केले आहे.
सध्याच्या जगात दररोज कुठे ना कुठे आत्महत्येच्या घटना घडत असतात. भारतातही हे प्रमाण मोठे आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा विषय तर महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस गंभीर होतो आहे. अत्याचार, छळ, आर्थिक प्रश्‍न, बेरोजगारी, फसवणूक अशा विविध कारणांमुळे लोक आत्महत्येचे टोकाचे पाऊल उचलतात.

