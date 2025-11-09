आयुष्याला होकार देण्याचा मूलमंत्र

मंजूषा कुलकर्णी- editor@esakal.comसध्याच्या जगात दररोज कुठे ना कुठे आत्महत्येच्या घटना घडत असतात. भारतातही हे प्रमाण मोठे आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा विषय तर महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस गंभीर होतो आहे. अत्याचार, छळ, आर्थिक प्रश्न, बेरोजगारी, फसवणूक अशा विविध कारणांमुळे लोक आत्महत्येचे टोकाचे पाऊल उचलतात..त्यानंतर फक्त वरवर चर्चा होते. अनेकदा आत्महत्या केलेल्यांबद्दल हळहळ व्यक्त होते, काही वेळा दोष दिला जातो, पण त्यांनी आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय का घेतला? यावर खोलात जाऊन कोणी विचार करीत नाही. आत्महत्या कशा थांबवता येतील, यावर फार कमी वेळा विचारमंथन होते. दुःख, अपयश, नैराश्य आणि तणाव या गोष्टी अपरिहार्य असल्या, तरी आत्महत्या हा त्यावर उपाय ठरू शकत नाही हे पटवून देणारे आणि मानसिक आरोग्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहण्यास प्रवृत्त करणारे पुस्तक म्हणजे ‘आत्महत्या हे उत्तर नाही’ होय. मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. संज्योत देशपांडे यांनी हे पुस्तक केवळ वैद्यकीय दृष्टिकोनातून नव्हे, तर माणसाच्या भावनिक, सामाजिक आयुष्याच्या संदर्भात लिहिले आहे..जगण्याची इच्छा आणि त्याचे अस्तित्वासंबंधीचे प्रश्न जेव्हा पणाला लागतात तेव्हा माणसे मरणाचा विचार करायला लागतात, असे सांगत लेखिकेने आत्महत्या म्हणजे काय? या प्रकरणात ‘सुसाइड’ या इंग्रजी शब्दाची उकल आणि महान मानसशास्त्रज्ञ डॉ. एडविन श्नाईडमन यांनी केलेले विश्लेषण दिले आहे. कोणत्याही आत्महत्येमागे कसली तरी वेदना असते. सहन न होणारी ही मानसिक वेदना मनात घर करते, तेव्हा काहींना जीवन संपविणे हाच एक उपाय समोर दिसतो. डॉ. श्नाईडमन यांनी आत्महत्येची मीमांसा करताना मांडलेले दहा मुद्दे देत त्या संबंधित व्यक्तीने अशा परिस्थितीत काय करावे, हे लेखिकेने स्पष्ट केले आहे..आत्महत्येबद्दल असलेल्या कुतूहलातून अनेक गैरसमजुतीही निर्माण होतात. मात्र, या गैरसमजुतीतून बाहेर पडून आत्महत्या टाळण्यासाठी प्रयत्न कसे करता येतील याचे, हे लेखिकेने मुद्देसूद मांडले आहे. लहान मुले आत्महत्या करीत नाही, ही समजूत कशी चुकीची आहे, हे सांगत याकडे जागरूकपणे पाहणे गरजेचे असल्याचे त्या म्हणतात. त्यातून आत्महत्येला वयाचे बंधन नसतं? या प्रकरणात उदाहरणे आली आहेत. आत्महत्येसंबंधी प्रश्न आणि त्याला पर्यायही सुचविले आहेत. यामध्ये जातीचा आणि मानसिक आरोग्याचा खरच काही संबंध आहे का? या अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा मांडून जातिनिहाय आत्महत्या रोखण्यासाठी समाजाची याबाबतची मानसिकता बदलणे हेच खरे यावर उत्तर असल्याचे मत लेखिकेने व्यक्त केले आहे..‘आत्महत्या का होतात?’ या प्रकरणात वरकरणी दिसणाऱ्या कारणांमागची कारणे, जगभरातील मानसशास्त्रज्ञांची मते मांडून ‘केस स्टडी’प्रमाणे अभ्यासातून समोर आलेले विचार मांडले आहेत. ज्येष्ठ व्यक्ती, ‘एलजबीटीक्यू आणि आत्महत्या’, शेतकरी आत्महत्या, कॉर्पोरेट जगातील आत्महत्या आदी प्रश्नांवर प्रकाश टाकून माध्यमांमधून येणारे आत्महत्येचे चित्र कसे असते, कसे असावे, आत्महतेसंदर्भात जनजागृतीची त्यांची जबाबदारी काय आहे? हेदेखील त्यांनी सांगितले आहे. कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीने आत्महत्या केल्यास संपूर्ण कुटुंबावर मोठा आघात होतो. त्यातून सावरणे कठीण असते. या घटनेनंतरचा काळ आणि अशा अनुभवाला सामोरे जाताना काय काळजी घ्यावी? या मुद्द्यांचे मार्गदर्शन पुस्तकातून मिळते..Premium|Fairwell Meenatai: रामराज्य आपल्याला माहीत असतं, पण मीना प्रभु यांनी समस्त मराठीजनांना रोमराज्य दाखवलं!.मन जाणून घेणे खूप आवश्यक असते. त्याची भाषा अवगत झाली की, मनाला काय होते आहे, हे समजते. मानसिक आरोग्यही तंदुरुस्त असायला हवे. हे तपासण्यासाठी मानसिक आरोग्याचे निकष आनंदाशी जोडणारी नाती याचे वर्णन करत लेखिका म्हणते ‘यातनामय नाइलाज वाट्याला येणे हा कोणाच्याही गोष्टीचा शेवट असूच शकत नाही. आयुष्याला नकार देऊ नका. आपल्याला आयुष्याला होकारच द्यायचा आहे. से यस टू लाइफ!’ एकूणच हे पुस्तक जगण्याची उमेद देणारे आहे. ते केवळ आत्महत्येपासून दूर नेणारे नाही, तर जीवनाला अर्थपूर्ण बनवण्यास मदत करणारे आहे.. पुस्तकाचे नाव : आत्महत्या हे उत्तर नाही लेखक : डॉ. संज्योत देशपांडे प्रकाशक : मनोविकास प्रकाशन, पुणे पृष्ठे : २९४ मूल्य : ४०० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.