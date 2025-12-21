Premium|Lionel Messi India Visit : एक धागा सुखाचा... शंभर धागे दु:खाचे

भारतीय चाहत्यांनी भरभरून दिलेले प्रेम घेऊन फुटबॉल जगताचा तारा लियोनेल मेस्सी अमेरिकेत परतला. सगळीकडे त्या त्या गावचे संयोजक आपापले ढोल वाजवत असताना मेस्सीच्या भेटीवर महान खेळाडू अभिनव बिंद्राने केलेली टिप्पणी डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारी होती. त्याबद्दल आणि सोशल मीडियावर मन हेलावून टाकणाऱ्या एका चित्रफितीबद्दल...नुकताच संपलेला आठवडा खेळाच्या दुनियेतला खूप धामधुमीचा होता. फुटबॉल जगताचा तारा लियोनेल मेस्सी भारतात येऊन गेला. चैतन्याचे जणू उधाण आले होते चाहत्यांच्या उत्साहाला. त्याच्या भेटीच्या चार दिवसांत भारतातील तमाम वर्तमानपत्रातील खेळाच्या पानांवर मेस्सी झळकत होता. सोशल मीडिया मेस्सीच्या बातम्यांनी वाहून गेले. भारतीय चाहत्यांनी भरभरून दिलेले प्रेम घेऊन मेस्सी अमेरिकेत परतला. सगळीकडे त्या त्या गावचे संयोजक आपापले ढोल वाजवत असताना मेस्सीच्या भेटीवर महान खेळाडू अभिनव बिंद्राने केलेली टिप्पणी डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारी होती. त्याच बद्दल आणि नंतर सोशल मीडियावर मन हेलावून टाकणाऱ्या एका क्लिपबद्दल आजच्या लेखात विचार मांडणार आहे..Premium|Personal finance EMI trap : या गोष्टी माहित असतील तर तुम्ही सुध्दा सहजरित्या कर्जाच्या दलदलीतून बाहेर पडू शकता.कसोटी सामन्याचे वार्तांकन करायला गुवाहाटीला गेलो असताना शहरात असलेल्या जुन्या नेहरू स्टेडियमवर चालायला-पळायला जाण्याचा योग - मी राहत असलेले हॉटेल अगदी समोरच असल्याने जमून आला. संध्याकाळी मैदानावर क्रिकेट आणि फुटबॉलचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण चालू असलेले बघायला मिळाले. तसेच मोकळ्या जागेवर वयाने जरा जास्त असलेले हौशी क्रिकेटपटू आपापसात क्रिकेट सामना खेळताना बघायला मिळेल. त्याच बरोबर वयाने लहान पाच-सहा मुलांचे टोळके जमून जुन्या चेंडूने फुटबॉलचा मनोमन आनंद घेताना बघायला मिळाले, तेव्हा खूप आनंद झाला. भारताच्या उत्तर पूर्व भागातील राज्यात ज्या सहजतेने लहान मुले मस्त फुटबॉल खेळतात, ते बघून वेड लागले. एक फरक असा मनात डोकावून गेला की भारतातील शहरात राहणारी बरीच मुले फुटबॉलवर प्रेम करतात. काही मुले खेळतातसुद्धा. फक्त हे खेळणे केज फुटबॉल म्हणजेच छोट्या बंदिस्त पिंजऱ्यात असते. बहुतांशी मुलांचे फुटबॉलप्रेम टीव्हीवर परदेशातील फुटबॉल सामने बघण्यापुरते मर्यादित असते. सामने बघून मग कोणत्या ना कोणत्या क्लबचे चाहते स्वत:ला घोषित करून गाजत असलेल्या खेळाडूंची माहिती सोशल मीडियावरून जाणून घेऊन मोठमोठ्या बाता करणे यातच बरीच तरुण मुले धन्यता मानतात. साहजिकच भारतात मेस्सीसारख्या जागतिक सुपरस्टार खेळाडूचा चाहतावर्ग प्रचंड मोठा आहे. त्यामुळेच मेस्सी भारत भेटीला येतोय म्हणल्यावर चाहते वेडे झाले..मोजक्या चार दिवसांच्या भेटीतला एक दिवस मेस्सीचा कारभार हाताळणाऱ्या कंपनीने अंबानींसाठी राखून ठेवला गेला होता. तीन दिवसांच्या सार्वजनिक भेटीसाठी मेस्सीचे आगमन फुटबॉलचे प्रचंड प्रेम असणाऱ्या कोलकाता शहरात झाले. पहाटे चार वाजता मेस्सीच्या स्वागताला कोलकात्याचे चाहते आनंदाने बेभान होत रस्त्याच्या दुतर्फा हजर होते. कोलकात्याच्या सॉल्ट लेक नावाच्या भव्य मैदानावर मेस्सी अधिकृत कार्यक्रमासाठी हजर होणार होता. या सोहळ्याला हजर राहायचे सामान्य प्रेक्षकांसाठीचे कमीत कमी भावाचे तिकीट ३,८०० रुपयांचे होते. मेस्सीच्या स्वागताला पहाटे ४ वाजता रस्त्यावर उभे असलेल्या बऱ्याच लोकांना सॉल्ट लेक स्टेडियमला जाणे परवडणारे नव्हते. सॉल्ट लेक मैदानावरील संयोजनात अभूतपूर्व गोंधळ झाला. असे समजले की सौरव गांगुलीलासुद्धा मेस्सीला भेटता आले नाही. राजकारणी, अनावश्यक संख्येत हजर राहणारे सुरक्षा कर्मचारी आणि सेलिब्रिटींनी आपल्या सोबत आपल्या कुटुंबातील लोकांना मैदानात घुसवल्याने पुरता सावळा गोंधळ निर्माण झाला. रस्त्यावर उभे राहून मेस्सीच्या कारचा ताफा लोकांना निदान जवळून अनुभवता आला आणि दुसऱ्या बाजूला भरमसाट पैसे मोजून, तिकीट काढून सॉल्ट लेक मैदानावर गेलेल्या चाहत्यांना मेस्सी डोळे भरून दिसलाच नाही. परिणामी, सॉल्ट लेक, कोलकात्यात दंगलसदृश परिस्थिती निर्माण झाली..मुंबईच्या संयोजकांनी कोलकात्यात घडलेल्या भयानक प्रसंगातून बोध घेऊन जरा ठीक व्यवस्था केली. तरीही अभिनव बिंद्राने एक्सच्या माध्यमातून जे विचार मांडले, ते लक्षात घेण्यासारखे आहेत. बिंद्रा म्हणतो, १) आपण खेळाचा आनंद घेतो, की व्यक्तिपूजा करण्यात धन्यता मानतो? विचारात पाडणारी क्लिपगेल्या आठवड्यात एक क्लिप सोशल मीडियावर खूप पसरली. ती होती एका वृद्ध महिलेची जिची अवस्था चांगली दिसत नव्हती. पोलिसांनी त्या महिलेला बेलापूर मेट्रो रेल्वे प्लॅटफॉर्मवरून सुरक्षित जागी नेले. नंतर एका सामाजिक संस्थेच्या कार्यकर्त्यांकडे सोपवले. त्या महिलेने नाव रेखा श्रीवास्तव सांगताना आपण कमर्शिअल पायलट होतो आणि दुबईमध्ये विमान स्वत: चालवत होतो, असे सांगताना पतीचे नाव सलीम दुराणी सांगितले. सलीम दुराणी १९६० ते १९७३च्या काळात २९ कसोटी सामने खेळलेले क्रिकेटपटू. चंदू बोर्डेंपासून ते बेदी, चंद्रा, प्रसन्ना, सुनील गावसकरांपर्यंत कमाल खेळाडूंसोबत सलीम दुराणी भारतीय संघात खेळले आहेत. त्यांचे व्यक्तिमत्त्व बॉलीवूड हीरोला टक्कर देणारे होते, असे बोलले जाते. मग खेळातून निवृत्त झाल्यावर टप्प्याटप्प्याने सलीम दुराणींची शारीरिक आणि आर्थिक परिस्थिती खालावत का गेली, हा प्रश्न बऱ्याच क्रिकेट चाहत्यांना सतावतो आहे. धनाढ् 