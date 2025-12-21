Premium|Lionel Messi India Visit : एक धागा सुखाचा... शंभर धागे दु:खाचे

सप्तरंग

Indian Football Fans : लिओनेल मेस्सीच्या भारत भेटीतील अव्यवस्थेवर अभिनव बिंद्राने ताशेरे ओढले असून, माजी क्रिकेटपटू सलीम दुराणी यांच्या पत्नीच्या व्यथित करणाऱ्या सोशल मीडिया व्हिडिओने खेळाडूंच्या भविष्याचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे.
सुनंदन लेले
भारतीय चाहत्यांनी भरभरून दिलेले प्रेम घेऊन फुटबॉल जगताचा तारा लियोनेल मेस्सी अमेरिकेत परतला. सगळीकडे त्या त्या गावचे संयोजक आपापले ढोल वाजवत असताना मेस्सीच्या भेटीवर महान खेळाडू अभिनव बिंद्राने केलेली टिप्पणी डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारी होती. त्याबद्दल आणि सोशल मीडियावर मन हेलावून टाकणाऱ्या एका चित्रफितीबद्दल...

नुकताच संपलेला आठवडा खेळाच्या दुनियेतला खूप धामधुमीचा होता. फुटबॉल जगताचा तारा लियोनेल मेस्सी भारतात येऊन गेला. चैतन्याचे जणू उधाण आले होते चाहत्यांच्या उत्साहाला. त्याच्या भेटीच्या चार दिवसांत भारतातील तमाम वर्तमानपत्रातील खेळाच्या पानांवर मेस्सी झळकत होता. सोशल मीडिया मेस्सीच्या बातम्यांनी वाहून गेले. भारतीय चाहत्यांनी भरभरून दिलेले प्रेम घेऊन मेस्सी अमेरिकेत परतला. सगळीकडे त्या त्या गावचे संयोजक आपापले ढोल वाजवत असताना मेस्सीच्या भेटीवर महान खेळाडू अभिनव बिंद्राने केलेली टिप्पणी डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारी होती. त्याच बद्दल आणि नंतर सोशल मीडियावर मन हेलावून टाकणाऱ्या एका क्लिपबद्दल आजच्या लेखात विचार मांडणार आहे.

