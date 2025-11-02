प्रादेशिक सिनेमांचा आस्वादक धांडोळा

संपदा सोवनीचित्रपट हा लोकप्रियतेचे सर्व भौतिक निकष पूर्ण करणारा असला, तरी त्याला प्रेक्षक डोक्यावर घेतीलच असे खात्रीने सांगता येत नाही. प्रेक्षकाला बांधून ठेवणारा आणि पडद्यावर घडते आहे, त्याची प्रेक्षकाच्या स्वत:च्या आयुष्याशी दुरान्वयाने का होईना, जोडणी करणारा भावनेचा एक तरी धागा त्यात असावा लागतो. परंतु, रूढ अर्थाने यशस्वी न ठरलेल्या काही चित्रपटांत भावनांच्या अशा धाग्यांचे वस्त्रच विणलेले असते. अशा चित्रपटांना मोठे यश का मिळत नाही, कारण ‘चित्रपट कसा बघावा?’ हे अजून व्यापक प्रमाणात पोहोचलेले नाही. चित्रपट रसग्रहण अभ्यासक्रमांना जाणारी नवी मंडळी ‘काय बघायचे ते कळले आणि चित्रपट मनाला भिडला,’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करतात, ती यामुळेच! हे काम बऱ्याच अंशी करणारे पुस्तक आहे - ‘लाईमलाईट प्रादेशिक - प्रादेशिक सिनेमांची अनोखी सफर.’.अच्युत गोडबोले आणि सतीश कुलकर्णी यांनी हे पुस्तक लिहिले आहे. अच्युत गोडबोले व नीलांबरी जोशी यांचे ‘लाईमलाईट’ नावाचे पुस्तक यापूर्वी प्रसिद्ध झाले आहे. त्यात इंग्लिश चित्रपटांतील अभिनेते व दिग्दर्शकांना केंद्रस्थानी ठेवून केलेले लिखाण होते. तोच प्रयोग ‘लाईमलाईट प्रादेशिक’मध्ये भारतीय भाषांतील चित्रपटांबाबत गोडबोले व कुलकर्णी यांनी केला आहे.या पुस्तकात भारतीय भाषांमधील २५ चित्रपटांची चर्चा करण्यात आली आहे. परंतु, केवळ चित्रपटाची कथा सांगण्यापुरती ती मर्यादित नाही. कथा सांगताना त्यातील भावनिक, सामाजिक, राजकीय पदर लेखकांनी अलगद सोडवून दाखवले आहेत. बंगाली, कन्नड, मल्याळम्, तमिळ, गुजराती, आसामी आणि मैथिली भाषांतील निवडक चित्रपटांचा यात समावेश आहे. यातील एकही चित्रपट ‘ब्लॉकबस्टर’च्या यादीत बसणारा नाही. परंतु सुजाण प्रेक्षकांनी त्यांना नावाजले आहे. यातील प्रत्येक चित्रपटास मानाचे पुरस्कार मिळाले आहेत. नात्यांमधील गुंते सोडवत, सामाजिक चौकटीत राहताना ओढाताण करून घेत, आर्थिक चणचणीशी झुंजत, जातिव्यवस्थेचे चटके सोसत जगणाऱ्या माणसांच्या या कथा आहेत. फक्त प्रश्नांची माळ उभ्या करणाऱ्या नव्हेत, तर विचारप्रवण करणाऱ्या आणि उत्तरे शोधायला प्रवृत्त करणाऱ्या..Karad Crime: जखिणवाडी खूनप्रकरणी तिघांना कोठडी; दाेघे अल्पवयीन संशयितांची बालसुधारगृहात रवानगी.ज्यांना चित्रपट पाहताना ‘स्पॉइलर्स’ आवडत नाहीत, त्यांनी आधी चित्रपट पाहून मगच पुस्तक वाचणे आवश्यक. गोडबोले व कुलकर्णी यांनी केलेल्या चित्रपटांच्या निवडीबाबतही काही आक्षेप घेता येतील. उदा. तेलुगू, पंजाबी, कोंकणी आदि चित्रपटसृष्टींमधील एकही चित्रपट त्यांनी निवडलेला नाही. तमीळ, मल्याळम् आणि गुजराती चित्रपटसृष्टीतील अगदी काहीच चित्रपट त्यांच्या यादीत आले आहेत.या मर्यादा लक्षात घेऊनही भारतीय चित्रपटांतील भावनेचे धागे प्रेक्षकांच्या हाताशी आणून ठेवण्याचे महत्त्वाचे काम हे पुस्तक करते. प्रामुख्याने बंगाली, कन्नड आणि अधिक प्रसिद्ध नसलेल्या आसामी व मैथिली चित्रपटसृष्टीची ओळख या पुस्तकातून होणे हेच त्याचे यश ठरावे..पुस्तकाचे नाव : लाईमलाईट प्रादेशिकलेखक : अच्युत गोडबोले,सतीश कुलकर्णीप्रकाशक : रुद्र पब्लिशिंग हाउस, पुणेपृष्ठे : ३४४ मूल्य : २९९ रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.