Marathi Theatre BTS stories : चारशे तीस सव्वीस ऐंशी

डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com‘फुलराणी’चा प्रयोग ठाण्यात होता. मी मुंबईतून लोकलने प्रवास करत निघालो; पण टीसीला पास दाखवण्यात बराच वेळ दादरलाच लटकलो. बऱ्याच उशिरा नाट्यगृहात पोहोचलो, तेव्हा प्रयोग सुरू होत होता. मेकअप रूममध्ये सगळे माझ्याकडे पाहत होते. त्यातले काही ‘आता तुझी मजा आहे’, ‘तुझं बघ आता काय होतंय ते’ असे चेहरे करून होते. प्रयोग हाऊसफुल्ल होता. पार पडला. दरम्यान, ‘चारशे तीस सव्वीस ऐंशी या नंबरला फोन कर’, मॅनेजरने दरडावलं. तो मोहन वाघ यांचा फोन नंबर होता...‘कोण झोपडपट्टीतला...?’ ‘तोच तुमच्या नाटकातला. तुम्ही झोपडपट्टीतल्या माणसांना काम देता मग आम्हाला का नाही? आम्ही किती वर्षे झाली थिएटर करतोय... आम्हाला पण द्या ना चान्स.’ वामन सर (की गौरी केंद्रे) यांनी त्या व्यक्तीला उत्तर दिलं की, ‘तो मिलिंद शिंदे नावाचा एनएसडी, एफटीईई करून आलेला मुलगा आहे... इत्यादी इत्यादी.’ नंतर हा प्रसंग एका मोठ्या वर्तमानपत्रात ‘विंगेत गलबला’ या सदराखाली छापून आला होता..सांगलीतल्या विष्णुदास भावे नाट्यगृहात एकच गोंधळ उडाला होता. ‘ती फुलराणी’ नाटकाचा प्रयोग सुरू होता. एक दारुडा व्यक्ती स्टेजवर घुसला आहे आणि तो गोंधळ घालतोय, अशी बातमी थिएटरच्या व्यवस्थापनाला मिळाली. सगळे स्टेजकडे धावले. स्टेजवर दगडोबा साळुंखे होता. प्रॉडक्शन मॅनेजरनं सांगितलं, तो नाटकातला एक कलाकार आहे... दगडोबा साळुंखे माझ्यामध्ये पूर्ण उतरवायची किमया अर्थातच वामन केंद्रे सर यांचीच. त्यांच्यामुळेच हे सगळं पाहायला मिळत होतं. मोहनकाकांनी माझं नाव जाहिरातीत सरकवलं आणि आता अविनाश, अमृता यांच्यासोबत माझंही नाव मोठमोठ्या वर्तमानपत्रात झळकू लागलं.रविवार दुपार गडकरी रंगायतन, ठाणे येथील प्रयोग. ग्रँट रोडला (जिथून नामदार थोरात यांचे नेपियन सी रोडचे घर जवळ होते) मी राहत असे. तिथून ठाण्याच्या प्रयोगासाठी मी निघालो. दादरला वेस्टर्न लाइन बदलून सेंट्रल लाइन (हे काळानं दिलेलं ज्ञान) घ्यावी लागत असे. रविवारची नटलेली वर्दळ होती. टी.सीं.चा वावर जाणवत होता. माझ्या अवतारावरून त्यांना वाटलं असणार, की याच्याकडे तिकीट नसणार आणि त्यांनी मला पकडलं. तिकिटाबद्दल चौकशी केली. माझ्याकडे मासिक पास होता. मला तो शोधायला उशीर झाला. त्यांचा ‘इगो हर्ट’ झाला. ‘तिकीट शोधायला इतका उशीर?’ त्यांनी आवाज चढवला..‘इतना टाइम? है ना? टिकट है ना?’ते माझ्याकडे पाहतायत. मला काही पास सापडेना. माझ्या अशा वेळ खाण्यानं त्यांचा पारा अजूनच चढला. माझ्यामुळे त्यांचे आणखी चार-पाच गिऱ्हाइकं जातायत, याचा त्रागा त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होता. शेवटी पास सापडला; पण इतका उशीर का म्हणून त्यांना राग आला होता.‘मजाक करता है... हं.... मजाक करता है... चल चौकी में चल.’मी त्यांना विनंती केली, ‘अहो नाही. सापडायला उशीर झाला...’‘तुम मजाक करते हो...’मी त्यांना त्या दिवशीचं वर्तमानपत्र दाखवलं. माझं नाव दाखवलं. माझा प्रयोग आहे ठाण्याला. मला उशीर होतोय. मला जाऊद्या. तरी त्यांनी होरा काही सोडलाच नाही. मला अतिशय लहानशा चौकीमध्ये नेलं. तिथं आधीच धरून आणलेले लोक उकिडवे बसलेले होते. तेही गयावया करत होते. मीही... मी त्यांच्यासमोर पेपरमध्ये आलेलं माझं नाव, त्याची जाहिरात दाखवत होतो. उशीर होतो आहे... इत्यादी-इत्यादी सांगत होतो; पण तिकीट (पास) दाखवायला उशीर झाला, त्यामुळे त्यांचा इगो दुखावला होता. ते काही ऐकायच्या मनःस्थितीमध्ये नव्हते. इकडे घड्याळाचा काटा सरकत होता. मलाही उकिडवं बसायला सांगितलं. दुसरे कुणीतरी साहेब आले. त्यांनाही मी तेच सांगितलं. त्यांनी अर्धवट नजरेनं मला पाहिलं. त्यांना काय जाणवलं कुणास ठाऊक, मला सोडायला सांगितलं.चारचा प्रयोग होता. मला इथे दादरलाच सव्वातीन झाले होते. कधी पोहोचणार ठाण्याला, प्रयोगाला? विचारानेच घामाघूम झालो होतो. (नंतर ते पकडणारे टी.सी. बऱ्याच वेळा भेटले. जरा नीटनेटका राहत जा, चोर दिसता असं म्हणायचे अन् हसायचे.).घाईनं ठाण्याच्या लोकलमध्ये घुसलो. ही गर्दी (म्हणजे नेहमीची). ठाण्याच्या दिशेनं गाडी निघाली. चारला ठाणे स्टेशनजवळ आली आणि फलाटाबाहेरच थांबली. फलाट रिकामा नव्हता. आधीची गाडी फलाटावरच होती. त्यामुळे आमच्या गाडीला पुढे जाता येईना. चारचा प्रयोग. मी चार वाजता ठाणे स्टेशनला अजून पोहोचलो नव्हतो. माझ्याकडे संपर्काचं साधन तेव्हा नव्हतं. (मोबाईल अजून माणसोमाणसी व्हायचे होते) दोन्ही बाजूंनी संपर्क होऊ शकत नव्हता... चार दहाला गाडी फलाटावर स्थिरावली. मी पूर्ण हादरून गेलो होतो. चारच्या प्रयोगाला आपण आता साधारण साडेचार-पावणेपाचला पोहोचणार. पाठीमागून शर्ट पूर्ण ओला झाला होता. ‘गडकरी’ला पोहोचलो. थिएटरच्या सगळ्या आवारामध्ये शुकशुकाट. कुणीच दिसेना.प्रयोग कॅन्सल झाला होता, बहुतेक. खूप घाबरलो. सगळ्या वातावरणात शांतता. तरीही धाडस करून मागच्या बाजूने मेकअप रूमकडे निघालो. अंधार होता. माझी एन्ट्री थोडी उशिरा होती आणि पहिल्या प्रवेशात मी गर्दीत होतो म्हणून प्रयोग सुरू होत होता. सगळे माझ्याकडे पाहत होते. त्यातले काही ‘आता तुझी मजा आहे’, ‘तुझं बघ आता काय होतंय ते’ असे चेहरे धरून होते.‘चारशे तीस सव्वीस ऐंशी’ (४३०२६८०) या नंबरला फोन कर, मॅनेजर यांचा आवाज आला.प्रयोग हाऊसफुल्ल होता. पार पडला.‘चारशे तीस सव्वीस ऐंशी फोन कर’ पुन्हा दरडावलं. हा मोहन वाघ यांचा फोन नंबर. तेव्हा मोहन वाघ यांना फोन कर, असं म्हणत नसत. चारशे तीस सव्वीस ऐंशी म्हणजे मोहन काका इतकं समानअर्थी होतं ते.नाट्यगृहाच्या बाहेर आल्या-आल्या दरडावून सांगितलेला नंबर मी डायल केला. पलीकडून फोन उचलला. कुठलंही ट्रेनचं, फलाटाचं, टीसीचं प्रास्ताविक न देता सरळ म्हणालो,‘चूक झाली काका माझ्याकडून.’काही सेकंदच होते. पलीकडून काय ऐकावं लागणार. चिंतीत होतो. पलीकडून लगोलग वाक्य आलं, ‘मला माहीतय तू मुद्दाम करणार नाहीस. शिस्तीचा आहेस.’ फोन ठेवला त्यांनी. इतके सोपे होते मोहन काका.दीड वाक्यात त्यांनी मला तणावमुक्त केलं. काकांना फोन केल्यावर काय-काय घडू शकतं याचे आडाखे माझ्यासकट सगळ्यांनी बांधले होते. करिअर, बॅडबुक सगळं रवंथ करून झालं होतं; पण मोहन काकांनी दीड वाक्यात विषय निकाली काढला होता. मोहन काका थेट, पारदर्शक तेवढेच अनप्रेडिक्टेबल, जीनिअस.नगरहून निघालो तेव्हा दोन गोष्टी माझ्यासोबत होत्या- एक डायरी ज्याच्या पहिल्या पानावर लिहिलं होतं ‘मुझे आम नहीं बनना है’ (हे कविता चौधरी यांच्या ‘उडाण’ सीरियलमधलं वाक्य होतं.) त्यातला ‘आम’ पुन:पुन्हा गिरवून मी मोठा (बोल्ड) केला होता. ही डायरी कॉलेजातील काळापासून माझ्याकडे आहे अजूनही. दुसरी गोष्ट म्हणजे मी जेव्हा मुंबईला निघालो होतो, तेव्हा नगरचे ‘बालीकाका’ (अनिल क्षीरसागर ज्यांनी ‘निष्पाप’ नाटकात काम केलं होतं) त्यांनी मला एक पत्र दिलं होतं, लिफाफाबंद..Premium|Positivity in difficult times : अस्ताला जाणारा सूर्यही देतो नव्या आशेची किरणं; ब्रेन ट्युमरशी झुंजणाऱ्या मानसीची प्रेरणादायी कहाणी.‘हे पत्र बाळला दे’ (बाळ कोचरेकर हे तेव्हा सुयोग संस्थेमध्ये व्यवस्थापक होते). त्या पत्रावर ‘बाळ कोचरेकर यांच्यासाठी खासगी’ असं बालीकाकांच्या अतिशय रेखीव आणि वळणदार अक्षरात लिहिलेलं होतं. (ज्यांना बालीकाका माहीत आहेत, त्यांच्या डोळ्यांसमोर त्यांचं अक्षर निश्चित आलं असेल.) हे पत्र आणि डायरी माझ्यासोबत कायम असे. मी वारंवार शिवाजी मंदिरला जायचो. कोचरेकरांना भेटायचा प्रयत्न करायचो; पण कोचरेकर काही हाती लागत नव्हते. शिवाजी मंदिरच्या मेकअप रूमच्या आरशासमोर बसून दगडोबा साळुंखेला म्हातारा करत होतो, तोच समोरच्या आरशात माझ्या खुर्चीच्या मागे एक व्यक्ती उभी राहिली. त्यांनी माझ्या शर्टच्या खिशात व्हिजिटिंग कार्ड ढकललं. मी आरशात भिंगाकडून वर पाहिलं (अलीकडे टील्ट-अप) मोठ्या काळ्या फ्रेमचा चष्मा घातलेली व्यक्ती उभी होती.‘मी बाळ कोचरेकर.’मी मनात म्हणालो, ‘अहोऽऽ, तुम्हाला कधीपासून शोधतोय मी. बालीकाकांनी तुमच्यासाठी एक पत्र दिलंय ते तुम्हाला द्यायचं आहे. मी काही त्यांना प्रत्यक्ष बोलायच्या आधीच ते म्हणाले,‘विनयला तुला पाहायचं आहे, भेटायचं आहे.’‘विनय?’‘विनय आपटे.’अरे बापरे. दुसरा वाघ. भारदस्त आवाजाचा. चेहराच समोर आला.‘का?’‘आम्ही एक नाटक करतोय ‘कथा अरुणाची’, त्यातल्या ‘मेल लीड’साठी विनयला तुला पाहायचंय. उद्या ‘ॲडिक्ट’ला दीड वाजता.’कोचरेकर निघून गेले. मी खिशातल्या कार्डवर उजव्या हाताची मधली तीन बोटं फिरवली. कोचरेकर आता माझ्या हृदयाशी होते. (हा मर्मबंध पुढे उलगडेलच.)नाटक ‘कथा अरुणाची’. लेखक दत्तप्रसाद देसाई. अरुणा शानबाग या केईएम (King Edward Memorial) या इस्पितळात काम करणाऱ्या नर्स, त्यांच्यावर सोहनलाल नावाचा वॉर्डबॉय अत्याचार करतो. त्यात त्या कोमात जातात. या त्यांच्या आयुष्यातील संघर्षावर, घटनाक्रमावर बेतलेलं हे नाटक. त्या नाटकातील जो वॉर्डबॉय आहे त्यासाठी विनय आपटे सरांना मला कास्ट करण्याआधी पाहायचं होतं. (त्यांनी फुलराणीचा दुसरा-तिसरा अंक पाहिल्याचं त्यांनी नंतर सांगितलं) म्हणून बाळ कोचरेकरांनी भेटीचा निरोप आणला होता.दुसऱ्याच दिवशी मी विनय सरांच्या दादरमधल्या ‘ॲडिक्ट’ या ऑफिसवर गेलो. त्याकाळी असा नट विरळाच, जो मराठी नाटक-सिनेमामध्ये काम करण्यासाठी मुंबईला आला आहे आणि तो ‘ॲडिक्ट’ची पायरी चढला नाही. जवळपास प्रत्येक जण, मीही त्यातलाच पायरी चढणारा..बाळासाहेब मला विनय सरांच्या केबिनकडे घेऊन गेले. सर कामात होते. बाळ कोचरेकरांनी त्यांना हाक मारली, ‘विनय.. मिलिंद.’सरांनी मला ओझरतं पाहिलं की नाही; पण त्यांच्या डोळ्यांनी मला स्कॅन केलं आणि म्हणाले, ‘हा होय? चालेल. तालमीला यायला सांग.’‘कथा अरुणाची’ या नाटकाच्या तालमी सुरू झाल्या. नाटकात चिन्मयी सुर्वे (सुमीत) अरुणाची मध्यवर्ती भूमिका करायची. मी तो वॉर्डबॉय, दिवंगत रमाकांत पडवळ, राजू हेदे आणि विमल म्हात्रे काम करायचो.मी आधी ‘फुलराणी’च्या वेळेस वामन सरांच्या तालमीतून बाहेर पडलो. तिथं ‘रोज पहिल्यापासून’ असं होतं, तर विनय सरांचं एकदा सीन ब्लॉक केला, की परत तो सीन ते रंगीत तालमीलाच पाहत. मी त्यांना एकदा विचारलं, ‘सर कालचा सीन तुम्ही बसवलाय, तो पुन्हा बघता का?’‘चल रे. ते तुमचं काम आहे. मी काही फुलटाइम डिरेक्टर नाही.’ही एक वेगळीच पद्धत. नटानं स्वतःला शोधायची. एक बोट धरून चालवायची एक बोट सोडून. दोन्हीतही चालणंच.‘फुलराणी’चे प्रयोग सुरू होते. विनय सरांच्या तालमी सुरू होत्या त्या एकेदिवशी जितेंद्र कुलकर्णी (जिगीषाचे) यांचा फोन आला. ‘‘पिंपळपान’ (झी टीव्हीची मालिका) या स्टोरीमध्ये एक राजकारणी (बिहारी) माणसाचं पात्र आहे. दिग्दर्शक चंद्रकांत कुलकर्णी आहेत. करशील का?’चंद्रकांत कुलकर्णी यांना कोण नाही म्हणतोय... नवख्या नटाची काय चैन पाहा, वामन सर, विनय सर, चंद्रकांत कुलकर्णी सर. तिन्ही अतिदिग्गज व्यक्तींसोबत एकाच वेळी काम.शिवाजी मंदिरचे आमचे काही मित्र ‘अरे बापरे किती ते यश?’ अशी माझी चेष्टाही करत.‘पिंपळपान’मधल्या ‘कमला’ या सेगमेंटमध्ये माझा फक्त एकच सीन होता. लख्ख आठवतंय. मला सीन आणून दिला. वाचायला सांगितलं. चंदू सरांनी समीर आठल्ये यांना सीन आणि शॉट सांगितला आणि मग त्यांनी वाचनासाठी मला आणि रवींद्र मंकणी यांना बोलावलं. चंदू सरांनी ऐकलं. हे नको, हे ठेव सांगितलं. पुन्हा वाचन घेतलं. ठीक आहे म्हणाले. नेमके शॉट घेतले. ‘ये लेके रखते है’, ‘वो भी लेके रखते है’, ‘एक सेल्फी लेके रखते है’ असले अलीकडचे ‘लाड’ नव्हते. सीरियल टेलीकास्ट व्हायच्या आधी पूर्वी प्रोमो (ट्रेलर्स) यायचे, त्या ट्रेलर (प्रोमो)मध्ये मला चंद्रकांत कुलकर्णी यांनी ठेवलं होतं. माझा टीव्हीवर आलेला पहिला प्रोमो चंदू सरांच्या कमलाचा होता. ‘घाव देखे हो ना...?’ अशा वाक्याचा तो प्रोमो होता..एकाच वेळेस वामन सर, विनय सर, चंदू सर यांचं सान्निध्य लाभत होतं. प्रयोग, तालमी, मालिका एकाच वेळेस.पुण्यातल्या प्रयोगाला माझा मित्र श्रीनाथ केसकर ‘मेदूवडा’ घेऊन येत असे आणि त्याच्या खास शैलीत ‘धावपळ करतोस मिलिंद... मेदूवडा खात जा’ म्हणत असे. मग तो मेदूवडा या विषयावर उद्बोधक व्याख्यान देत असे. आजही मेदूवडा आहाराचा भाग आहे.हे असं सगळे सुरळीत चालू असताना मी आणखी एक नाटक करतोय ही बातमी मोहन काकांपर्यंत पोहोचली होती. शिवाजी मंदिरच्या प्रयोगाला मला म्हणाले, ‘दुसरं नाटक करतोयस?’मी खूपच घाबरलो. ते पुढे म्हणाले, ‘फोन करून घरी ये...’मला नंबर चमकला.चारशे तीस सव्वीस ऐंशी.घामेजलो होतो. काय करू? करू का फोन?(लेखक प्रसिद्ध अभिनेते आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.