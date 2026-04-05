Premium|Milind Shinde Actor Biography : गजेंद्र-वृंदाने दिलं एक वॉलेट...

डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com एनएसडी, एफटीआयआय यांसारख्या संस्थांमधलं शिक्षण, त्यानंतर मुंबईच्या कलाविश्वातली धडपड, चांगली दोन नाटकं. विनय आपटे, मोहन वाघ यांच्यासारख्या दादा मंडळींचा स्नेह... असं सारं असताना वडिलांना हार्टॲटॅक आल्यामुळे अभिनेते मिलिंद शिंदे यांना अचानक प्रयोग संपवून मुंबईतून गावी यावं लागतं. काय घडलं त्यावेळी आणि त्यानंतर, त्यांच्या आयुष्यात नेमके काय बदल झाले... अनोखा प्रवास आणि हृद्य आठवणींचा सारा कालपट उलगडत आहेत स्वतः मिलिंद शिंदे...डॉक्टर माझ्याकडे पाहात होते…त्यांनी घेतलेला पॉज मला विनाकारण मोठा वाटू लागला. खरं तर जास्त वेळ थांबले व ... पण मला त्यांच्याकडून वडिलांच्या स्वास्थ्याबद्दल ऐकायची ओढ लागली होती. काय सांगतायेत कोण जाणे...? मग मीच पुढाकार घेऊन तो पॉज तोडून बोललो,‘फार सीरियस आहे का?’‘नाही फार नाही. पण...’नाही फार नाही... म्हणल्यावर मी थोडा सैलावलो पण लगेच ते ‘पण’ म्हणाले आणि पुन्हा काळजी दाटली..‘पण काळजी करण्यासारखं आहे... त्यांनी ताण घेतलाय कुठल्या तरी गोष्टीचा... ताणातच आहेत ते... त्यामुळे त्यांना ताण होणार नाही... त्यांना बेचैन वाटणार नाही असं वातावरण राहायला हवं.’ मग बराच वेळ शांतता... अवडघडलेली... मग मीच म्हणालो,‘ठीक आहे.’ ‘चार दिवसांची देतो डिस्चार्ज.’ डॉक्टर म्हणाले.मी मनात, काय झालं असेल, अगदी हार्टॲटॅकपर्यंत काशामुळं? की अजून काय?... अनेक प्रश्न. अनेक जळमटं. बाहेर आलो. बाहेर सगळे ओळखीचे, अनोळखी उभे होते. तिथंही शांततेनं ताबा घेतला... माझं मन मुंबईला, तिथल्या तारखा, पुढील कामं असं गणित सोडवत असतानाच...‘ते बिल…’ असा आवाज आला.‘हो... देतो. किती झाले आत्तापर्यंत?’‘नाही... नाही. आत्तापर्यंतचे तर द्यावेच, पण पुढचे जे काही दिवस ठेवावे लागेल, लागणार आहे, त्याचंही केलं तर बरं होईल.’सगळे नुसतेच आले होते. काळजीत असल्याचं नेपथ्य घेऊन. ‘रुपया’ कुणी काढत नव्हतं. मग मेडिकलवालाही बिल घेऊन आला. त्याचे दिले. तोही सुखावला. सगळी बिलं पेड झाली. मग सगळे बोलायला लागले. सल्ले द्यायला लागले.दुपारपर्यंत सगळ्यांचे पैसे दिले. आईला येतो म्हणालो. तिचं एकटेपण ओरडलं... तिला आणि मलाच ऐकू आलं फक्त. आता पुन्हा बीड ते नगर ते मुंबई असा प्रवास. या प्रवासाला तेव्हा कमीत कमी व जास्तीत जास्त कितीही तास लागायचे. मुंबईची गाडी पकडली. दवाखान्यासकट आई-वडिलांना मागे सोडून पुन्हा मुंबईकडे निघालो. तोंडातून, नाकातून दाबलेले रडू फुटायचं... निघालो तसाच... बसमध्ये होतो... आता कितीवेळ लागणार माहीत नव्हतं. मग मन मात्र दोन, तीन दिवस मागे गेलं..Premium|Emotional Story : अपर्णाच्या नात्याचा अनुत्तरीत प्रश्न: एक भावनिक कथा.कल्याणला जेव्हा नाटकाचा प्रयोग संपत आला आणि वडील हॉस्पिटलमध्ये आहेत, त्यांना हार्टॲटॅक आल्याची बातमी धडकली... घाई घाईत निघालो तेव्हा... स्टेजच्यामागे, मेकअपरूममध्ये जवळपास सगळ्यांनी त्यांची नाईटची पाकिटं (त्या दिवशीचं प्रयोगाचं मानधन) माझ्या हवाली केली आणि नीघ लवकर म्हणाले. अजून लागले तर सांग असेही म्हणाले. प्रामुख्याने ऋषिकेश जोशी, वैभव मांगले, आशिष बेंडे, आस्ताद काळे, रंजित पाठक हे तेव्हाचे माझे सहकलाकार ताबडतोब आर्थिक मदत घेऊन उभे राहिले. आणि मग आत्ता थोड्या वेळापूर्वी झालेलं बिल आणि होणारं बिल देऊन जा म्हणणारा जवळचा लोकांचा समूह डोळ्यांसमोर आला. कोण ‘परकं’ कोण ‘आपलं’ सांगत राहिला. आणि मग २६ जानेवारी दिवस आठवला. पुण्यात शूटिंग सुरू होतं. गजेंद्रला मी बांद्रा स्टेशनला काय घडलं ते सांगितलं नव्हतं. त्यामुळे तो मला अडीच वाजता सोडतो हे मनात ठेवून होता. दीड वाजला. सोडतो... सोडतो अडीच वाजता निघशील तू तसं त्यानं नियोजन केलं होतं. मग न राहवून मीच सांगितलं की ‘फुलराणी’ सोडलंय. मी आहे आता शेवटपर्यंत. तो त्याचं स्वच्छ डोळ्यांसकट हसला... त्याला निवांत शूटिंग करता आलं. संध्याकाळी पॅकअप झालं तेव्हा – मोकळं वाटत होतं. वाईटही वाटत होतं. रात्र पडत होती. २६ तारखेची गाणी वाजत होती.सासवडला ये ... पत्ता पाठवतो.गजेंद्र फोनवर बोलला. जोडूनच त्यानं पत्ता सांगितला. सासवड स्टॅंडच्या समोर हॉटेल आहे, तिथं ये...सकाळचे अकरा वाजले होते. मी नगरहून निघालो... पुणेमार्गे सासवडला पोहचलो. संबंधित हॉटेलवर गेलो. चौकशी केली. कुणी काही दाद देईना. मोबाईल नवीनच आले होते... नेटवर्क डेव्हलप होत होतं. त्यामुळे संपर्क होईना. बराच वेळ मी हॉटेलच्या रिसेप्शनला बसून होतो. मग स्टँडवर चक्कर मारून आलो. कुणाशी काही संपर्क होईना... त्रागा वाढू लागला. थोडं अपमानित वाटू लागलं. कुणी दाद देईना. कुणाशी संपर्क होईना... हॉटेलवाला विनाकारण ओरडू लागला. त्याला एखादी रूम उघडून द्या म्हणालो, तर जोरदार खेकसला. खूप राग आला. तीन-चार तास झाले. अरे, आपल्याला काही महत्त्व आहे की नाही?... असा एक कोंब येऊन गेला. पुढच्या काही तासांत तो वाढला. माझी मलाच तिथं लाज वाटू लागली. तिथूनच एक कागद पेन घेतला. गजेंद्रसाठी एक चिठ्ठी लिहिली.‘मी आलो होतो. कुणाशीही संपर्क होऊ शकला नाही. वाट पाहिली… जात आहे परत.’चिठ्ठी ठेवली काउंटरला. नगरला परत निघून गेलो. फार अपमानित वाटत होतं.इकडे गजेंद्रला चिठ्ठी मिळाली की नाही? बरेच दिवस काही त्याचा फोन आला नाही. त्यावरून माझ्या लक्षात आलं, त्याला मिळालीय. काही संपर्क नाही म्हणजे तो नाराज झाला असणार.मीही जमिनीवर येत होतो. मलाही अपराध्यासारखं वाटत होतं. इतकं तडकाफडकी आपण निघून यायला नको होतं. पण तो त्या वेळेचा डिफ्लेक्स होता. घडून गेला. आपल्या इतक्या लवकर कसं अंगात आलं? हा प्रश्न सतावू लागला. काय करावं? कसं दुरुस्त करावं? काही सुचेना. ही गोष्ट मी माझा मित्र अमोलला बोलून दाखवली. तो म्हणाला,'फोन कर. सांगून टाक चूक झाली म्हणून.'.मला वाटलं तो नाही बोलला तर...? मी टाळलं. पण मार्ग तर काढायचा होता. गजेंद्रच्या बोलण्यातून तो कुठे राहतो, त्याच्या घराच्या आसपास काय आहे, यावरून मी एक अंदाजे पत्ता तयार केला. जॉन्सन अँड जॉन्सन. बिल्व कुंज या पत्त्यावर एक पत्र पाठवलं. त्यात माझी परिस्थिती... वडिलांची परिस्थिती... सध्याची आर्थिक हेळसांड आणि स्वत:च्या बेजबाबदारपणा याबद्दल हात जोडून माफी मागितली. माझ्या वागण्यात जो फरक पडला, तो पडायला नको होता... जे वागलो ते चूक होतं. पुन्हा असे तुझ्याच काय कुठल्याच बाबतीत माझ्याकडून होणे नाही... इ. इ. पानभर लिहिलं. त्याच्या पत्त्यावर दिलं पाठवून. काहीच प्रतिसाद नाही. मन थंड झालं. पुन्हा बेचैनी वाढली....एक मन फोन करूया. फोन कट- दुसरं मन म्हणालं, मी खूप धाडस करून फोन केला. सगळं ऐकायची तयारी ठेवली होती. कसं सुरू करायचं बोलणं, जरा स्वत:च्या वागण्यानं खजीलच झालो होतो. त्यानं फोन उचलला. शांतता... मग मीच...पत्र मिळालं का?... जमवलं कसंबसं बोलणं.हो.... शांतता...बरं झालं, फोन केलास. मी तुला करणारच होतो.आम्ही दोघांनीही (वृंदानं) ते पत्र वाचलं. भरून आलं आम्हालाही. ये लवकर... मस्त काहीतरी करू. फोन ठेवल्यावर शेकडो टनांचं ओझं उतरलं... छाती श्वास घेऊ लागली.'नॉट ओन्ली मिसेस राऊत' तयार झाला होता. 'म. टा. सन्मान'मध्ये त्याला अनेक नामांकनं मिळाली होती आणि मला सर्वोत्कृष्ट अभिनेता या कॅटेगिरीत नामांकन मिळालं होतं. पहिलाच सिनेमा आणि बेस्ट ॲक्टर नामांकन. तेही अतिशय महत्त्वाच्या, अशा सोहळ्यात. सोबतीला अरुण नलावडे, संदीप कुलकर्णी दोघेही 'श्वास' साठी आणि मी 'नॉट ओन्ली'साठी. संदीपला मिळाल्याचं स्मरतंय... संदीपनं छान काम केलं होतं. माझं नामांकन झालं यातच मी आनंदी होतो. पहिल्या (फुलराणी) नाटकाला नामांकन, पहिल्या (नॉट ओन्ली मिसेस राऊत) या सिनेमाला सर्वोत्कृष्ट अभिनयाचं नामांकन. माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट. बरेच दिवस रमलो होतो मी त्या गोष्टींमध्ये. राज्य पुरस्कार सोहळा... माझे नामांकन सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता. सिनेमा तोच... सांस्कृतिक कार्यमंत्री (बहुतेक दिलीप सोपल) हे त्या कॅटॅगरीतलं नाव पुकारणार... सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता...तोच गजेंद्र खालून ओरडला मिलिंद शिंदे... ओरडून त्यानं माझ्याकडे पाहिलं. मी मान खाली घातलेली. मंत्री महोदयांकडून अजून जाहीर केलं नव्हतं... शांतता...मग मंत्री महोदय म्हणाले,.तेच... तेच... मिलिंद शिंदे. मी मान वर केली. गजेंद्रला मिठी मारली. कुठे तो तोरा, कुठे ते निघून जाणं, कुठे ते पत्र आणि कुठे ही निर्भेळ मिठी. त्या दिवशी गजेंद्र खूप श्रीमंत होता. जवळपास आठ राज्य पुरस्कार त्यानं जिंकले होते. त्या दिवशी सकाळी त्याच्याकडे अजिबात पैसे नव्हते. आता तो सगळ्यात श्रीमंत होता.वृंदानं-गजेंद्रनं एक पाकीट (वॉलेट) पुढे केलं.हां... या पाकिटाची गोष्ट अशी...शुटिंगदरम्यान माझं फाटलेलं पाकीट बघून गजेंद्र म्हणाला, 'अरे ते चेंज कर. नवीन घे.'मी म्हणायचो, 'जोवर मुंबईमध्ये ॲवॉर्ड मिळत नाही, तोवर नाही.' आज त्या दोघांनी आठवणीनं ते पाकीट माझ्यासाठी आणलं होतं. डियर गजेंद्र, पुन्हा पाकिट बदलायची वेळ आलीय. पण यावेळेस मुंबईत नाही, दिल्लीत. पाकीट बदलायचं. ते तू मला मिळवून द्यायचंय. नाहीतर विज्ञानभवनातल्या एका खुर्चीत बसून माझं भूत तुला हाका मारेल.. 