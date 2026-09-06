Premium|Actor Struggle : ...मीच हीरो आहे असं म्हणता येईल

डॉ. मिलिंद शिंदे- saptrang@esakal.com असहायता... दमन... वर्गसंघर्ष, पिळवणूक, विषमता, स्त्रीची किंमत - तिचं स्थान, तिची उपयोगिता, समाजाचं तत्सम असणं या सगळ्या पैलूंवर प्रकाश टाकणारा चित्रपट होता तो. काय अनुभव आले, दिग्दर्शक, प्रेक्षक आणि सारा भवताल, एकूण वेगळाच प्रवास होता तो, आत्मशोधाचा आणि व्यवस्थेच्या अंतरंगातच प्रवेश करण्याचाही... हीरोचं काय चाललंय?असा प्रश्न माझ्या वडिलांना त्यांचे परिचित नेहमी विचारत. मुळातच माझ्या वडिलांना या सगळ्या सिनेमा-नाटकाचा तिटकारा. त्यात ही मंडळी पुन्हा पुन्हा चिरंजीवाचं काय चाललंय? हीरो काय करतो सध्या? आता स्वतः हीरोलाच (?) माहीत नाही त्याचं स्वतःचं काय चाललंय? तिथं त्याच्या वडिलांना काय माहीत असणार? हां... आता... हूं... काय... आता... असा ज्याचा काहीही अर्थ निघत नाही, असा शब्दमेळ वडील सादर करत.कारण त्यांच्याकडं काही उत्तर नव्हतं... त्यात प्रश्न अतिशय नावडता... अडचणीत आणणारा... राग उत्पन्न करणारा...ज्या भागातून माझं येणं झालं, त्या भागात सिनेमात काम करणारा प्रत्येक माणूस हीरो असतो. तो दुसरं काही नसतो. तो सिनेमात काम करायला मुंबईला गेला म्हणजे तो हीरोच व्हायला गेला. मी एनएसडी, एफटीआयआय मधून शिकून बाहेर पडलो. त्यामुळं हे हीरो बीरो काही नसतं इतपत भान आलं होतं... पण हे मात्र किती लोकांसोबत वाटून घेणार? आणि आपण काही हीरो होऊ शकतो हे आपल्या स्वप्नातही नाही. जर अमिताभ बच्चन यांचा त्यांच्या प्रारंभीच्या काळात, त्यांना त्यांच्या चेहरेपट्टीवरून, उंचीवरून टीका सहन करावी लागली असेल तर आपण कोण आहोत? मनोज वाजपेयी एका मुलाखतीत म्हणतात ‘‘काल परवापर्यंत एक सामान्य व्यक्ती होतो... ‘सत्या’ आणि ''शूल’ आल्यावर मी एकदम हँडसम दिसतो अशी टिपणी एका सिनेपाक्षिकानं केल्याची बातमी मला समजली. ही यांची अवस्था असेल तर आपण काय आहोत या माया बाजारात?.Premium|Milind Shinde life journey : मलबार हिलच्या बंगल्यात राहून 'स्ट्रगल'? डॉ. मिलिंद शिंदे यांनी सांगितली त्या आलिशान परिसरातील एका छोट्या अंधाऱ्या खोलीची रंजक गोष्ट!.त्यात अकालीच केसांनी साथ सोडायला सुरुवात केलेली होती. दिल्लीच्या पाण्याचं कारण द्या, नाहीतर आनुवंशिक कारण द्या. ते जातायत हे काही थांबवता येत नव्हतं आणि जिथे संध्याकाळी काय खायचं याची चिंता असताना, केस गळाल्यावर काही औषध घ्यावं हा विषय पटलावर कधी नव्हताच. भर म्हणून रजनीकांत... ते जर आपले केस गेले आहेत, हे लपवत नाहीत, मग आपण का लपवायचं? गेले तर गेले... जे होईल ते होईल.अरे, पण ते रजनीकांत आहेत. त्यांनी त्यांच्या करियरची सुरुवात आणि अनेक यशस्वी चित्रपट सकेश केले आहेत. आता त्यांचे केस निरोप घेतायत. तुलना कशी होईल? आपलं तर करियर अजून सुरू व्हायचंय. असा झगडा मनात घडे. जवळपास रोज... सोडवणार कोण?भांडणारे आपणच... भोजपुरी त्यातल्या त्यात माझ्या कुवतीनं दीपस्तंभ वाटतं. ‘होऊ शकतं’चा दिलासा देत.हीरो होणार का? पलीकडे मानसिंग पवार होते. तेव्हा ट्रू कॉलरची सोय नसल्यानं कोण फोन करतोय असा प्रश्न पडे. मानसिंग पवार बोलतोय...क्षण अगदी तुकडा होता पण त्यातही कळायला लागल्यापासून ‘दिल्ली दूरदर्शन’ आणि ‘सह्याद्री’ जीवनमानाचा भाग असल्यानं, आमची माती आमची माणसं, त्यातल्या गप्पागोष्टी हे सगळं श्वासाचा भाग होतं... राजा मयेकर, माया गुर्जर, रवी पटवर्धन ही मंडळी आठवतात... अजूनही आठवण होती. आठवण ठळक होत नाहीत पण या सगळ्यांशी मोट बांधणारा कोण.. या कार्यक्रमाचा सर्वेसर्वा कोण?मानसिंग पवार.टक्कदिशी कानाच्या थोड्या खालपर्यंत कल्ले वाढवलेले मानसिंग पवार नजरेसमोर अवतरले.‘‘सर, बोलाना.’’ मी.‘‘एक सिनेमा करतो आहे गहानवट (घानवट) या नावाचा. त्यातली प्रमुख भूमिका आहे, ती तुम्ही कराल अशी आमची चर्चा आहे, इच्छा आहे.’’ सर अतिशय संथपणे आणि आदरानं बोलत होते. आत्ताचा आवाज मॅच करत होतो. आपण ज्या कार्यक्रमाची आतुरतेनं वाट पाहत असू आज तीच व्यक्ती प्रत्यक्षात आपल्याशी बोलतेय.. या मॅचिंगमुळे काही काही शब्द मला नीट कळत नव्हते. पण मी अर्थ काढत त्यांचं पुढे ऐकत होतो..एक पारधी दांपत्य, त्यातली बायको अतिशय सुंदर, तिच्यावर अनेकांचा डोळा. परिस्थितीमुळे हे कुटुंब कर्जबाजारी होतं. व्याजावर व्याज वाढत जातं... कर्जाचा फास अधिकच आवळला जातो. (मुद्दाम) गहाण ठेवायला काही नाही आणि गावातला पाटील ज्याला त्या नायकाची बायको आवडत असते. तिच्या सौंदर्याने तो घायाळ झाला आहे. त्याला कसंही करून तिला आपल्या जाळ्यात ओढायचं असतं म्हणून रचलेला हा चक्रवाढ व्याजाचा खेळ. नायकाला आपली बायको त्या पाटलाकडे गहाण ठेवावी लागते. ती असहायता... दमन... वर्गसंघर्ष, पिळवणूक, विषमता, स्त्रीची किंमत-तिचं स्थान, तिची उपयोगिता, समाजाचं तत्सम असणं या सगळ्या पैलूंवर प्रकाश टाकणारा सिनेमा मानसिंग पवार दिग्दर्शित करणार होते. त्यासाठीचा हा झालेला आमचा संवाद..Premium|Zulva Marathi Play : ‘झुलवा’ पुन्हा रंगभूमीवर येणार का? कलाकारांच्या नव्या प्रयत्नांनी कोल्हापुरात नाट्यविश्वाला मिळाली नवी दिशा.बऱ्यापैकी कथानक फोनवर सांगून झाल्यावर ‘भेटायला येता का..? ’’‘‘कुठे? ’’‘‘दादरला... ’’दादरला..?भला मोठा प्रश्न उभा राहिला...माझ्यासाठी दादरला म्हणजे, लोक फक्त उतरत असतात गाडीतून, तिथून लोकलनं जिथं जायचं - तिथं जायचं असतं. हे दादरला राहतात?किती श्रीमंत असतील हे? असे मला पडलेले नगरी ग्रामीण प्रश्न...पत्ता लिहून घेतला. दुसऱ्या दिवशी शोधत पवारांच्या घराजवळ जाऊन उभा राहिलो. दोनतीन मजल्याच्या, पांढऱ्या रंगाच्या श्रीमंती बाळगणाऱ्या अनेक इमारती. त्यातल्या एका इमारतीचा पत्ता होता. त्या पत्त्यावर पोहोचलो. दार उघडल्यानंतर तो स्टुडिओ होता. अतिशय सर्व सोयींनी उपयुक्त असलेला. थोड्या वेळानं पवारसर आले. मी टीव्हीवरचे ते आणि समोरचे हे असा मेळ घालत होतो. ह्यांचा आवाज मस्तच राव.असा विचारही मनात उमटून हेला.त्यांनी पुन्हा एकदा कथानकाची उजळणी केली.चांगलं मानधन ठरलं...पुढची तयारी सांगत असताना त्यांचा फोन वाजला.हो... हो. मग त्यांचा आवाज थोडा खासगी झाला. जरासा आकसला.हो... अगदी... माझ्या समोरच...नाही नाही... सेम टू सेम... तुम्ही एकदा पाहाच.तसा हवाय तसाच...हो... हो. एकदम परफेक्ट... मी सांगतो ना...काळजी नका करू.येस.. ठेवतो.मला वाटलं.. हे माझ्याबद्दलच बोलतायत? असावंही.. आपला दिग्दर्शक पलीकडे कुणालातरी आपल्याबद्दल खात्रीनं हमी भरतोय. बरं वाटतं नवख्याला. तारखा ठरल्या. पुण्यातला दादा कोंडके स्टुडिओ आणि बारामतीचा भवताल ही चित्रीकरण स्थळे म्हणून निश्चित केली गेली. तसे संदेश त्यांनी मला पाठवले.नायिका (हीरॉइन) म्हणून अदिती सारंगधर यांना निवडण्यात आलं. ‘मंजुळा’ या एकांकिकेपासून सुरू झालेला हा अभिनयाचा झंझावात वादळवाट मधल्या रमा चौधरीच्या निमित्ताने घरोघरी पोहोचला होता. आजही अदिती सारंगधर यांनी केलेली वादळवाट या मालिकेतील त्यांनी साकार केलेली वकील, कित्येक मुलींसाठी आदर्शवत आहे. तर अदिती सारंगधर आम्ही आधी वादळवाट या मालिकेत एकत्र काम केलं होतं. ओळख होतीच. पण तिथली भूमिका त्यांची आणि माझी एकमेकांना शह-काटशह देणारी पोलीस आणि वकील अशी तणाव असलेली इथं नवरा बायको.‘चवल्या’ आणि ‘शिरमी’. अदिती दिसायला गोऱ्या. मी असा अग्निजन्य खडक. प्रश्न पडावेत असा जोडा (?)अदिती सारंगधर अतिशय एनर्जीटिक आणि अतिशय उत्तम सहकलाकार आहेत. अनेक प्रसंगांत आम्ही काही गोष्टी इप्रोव्हाइज करून पवारांना दाखवून सॅंक्शन करून घेऊन केल्या.विवेक पांडकर नावाचा अतिशय ऊर्जावान व्यक्ती मानसिंग पवारांना दिग्दर्शन सहायक म्हणून लाभला होता. मन लावून काम करणारा.य.एका प्रसंगात पारधी वस्तीवर धाड पडते आणि पोलीस मला खूप मारतात, शिरमीमध्ये पडते. इतक्यात पाटलांची गाडी येते आणि सगळे ओरडतात.पाटील आले... पाटील आले...हा प्रसंग पांडकरांनी समस्त गावकरी म्हणून काम करणाऱ्या कलाकारांना सांगितला. पण तो कसा होणार आहे हे मी अदिती यांना आधीच सांगितले आणि घडलेही तसेच. सगळे अगदी फ्लॅट स्वरात. पाटील आले... पाटील आले... पाटील आले... कुठल्याही भावनांशिवाय म्हणत होते.तेव्हापासून मी त्यांना आणि त्या मला ‘पाटील आले’ असं म्हणतो..दादा कोंडके स्टुडिओ मधील शूटिंग संपलं. दुसऱ्या दिवशी लगेचच बारामतीला सुरू होणार होतं. गाड्या निघाल्या. मी कंपनीच्या गाडीची वाट पाहत होतो. माझी मालकीची गाडी अजून यायची होती. इतक्यात अदिती यांची मरून कलरची फोर्ड आयकॉन गाडी समोर आली. काच उघडली.‘‘चला... आपण जाऊ. बसा...’’ बारामतीला पोहोचलो. सगळं अजून यायचे होते. आम्ही दोघेच लवकर पोहचलो. निर्मिती संस्थेनं हॉटेलला सांगून ठेवलं होतं.‘‘एसी घ्या’’ अदिती.‘‘नको नको नॉन एसी ठीक आहे. ’’‘‘ घ्या हो... ’’आम्ही आपापल्या रूमच्या चाव्या घेतल्या. मी लाजत होतो एसी रूम घ्यायला. अदिती यांनी मला जरा बळ दिलं.नाहीतर मी भर उन्हाळ्यात नॉन एसीमध्ये उकडत पडलो असतो. अनुभवाने येतो कॉन्फिडन्स. मला अजून यायचा होता.बारामतीच्या परिसरात चित्रीकरण सुरू झालं.दादा कोंडके स्टुडिओ हमरस्त्यापासून आत असल्यानं नागरिकांचा वावर नव्हताच जवळपास. पण इथं स्टुडिओ नव्हता. खऱ्याखुऱ्या लोकेशनवर चित्रीकरण सुरू होतं. लोक जमा होत होते. सिनेमा नावाचं कुतूहल, त्याला जोडून येणारं हीरो हीरॉइन नावाचं -‘मिथ’.हीरॉइन कोणंय... बघ्यांचा प्रश्न. मेकअपवाली मंडळी अदितींकडे बोट दाखवत त्यांना पाहून खूश होत. छान आहे हीरॉइन.हीरो..? नाइलाजानं मंडळींना माझ्याकडे बोट दाखवावे लागे... ‘‘हा..? हा हीरो...’’चेहरा अमिबापेक्षाही वाईट करत.मी म्हणायचो नका ना सांगू मी आहे ते... जाऊ द्या.एकदा तर एकानं मलाच विचारलं.हीरो कोण आहे..?मला धाडसच होईना ‘मी आहे’ म्हणायचं.मग म्हणालो. या सिनेमाला हीरोच नाहीये, फक्त हीरॉइन आहे. त्याचा जीव भांड्यात पडला. माझाही पडला. मानसिंग पवारांनी अत्यंत सफाईनं संयमानं हा सिनेमा पूर्ण केला. त्यांच्या स्टुडिओमध्ये याचं निर्मितीनंतरचं काम झालं. डबिंग करताना माझ्या रडण्याच्या प्रसंगाचं डबिंग चालू असताना मानसिंग पवारही माझ्यासोबत रडत, इतके ते भावूक होत. समरसून जात. नितळ पारदर्शकता..य मानसिंग पवारांनी विक्रमी वेळेत सिनेमा पूर्णत्वास नेला. घानवट (गहाणवट) सिनेमाचं नाव त्यांना ‘आकांत’ असं करावे लागलं. पंधरा वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. पंधरा वर्षांपूर्वी काही मंडळींना सिनेमाचा विषय आवडला नाही. त्यातल्या काही प्रसंगांवर त्यांचा आक्षेप होता, तसा संदेशही त्यांनी पवारांना धाडला होता. पवार व्यथित झाले. त्यांना सिनेमाचं नाव बदलावं लागलं. लेखणीला थोडा मोडता घालावा लागला. पेनाचा श्वास गुदमरला. थोडा असा भवताल आपल्याला कोरता येईल का? जिथं पेनाला, त्यातल्या शाईला ओघळासारखं प्रवाही होता येईल. मीच हीरो आहे असं म्हणता येईल....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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