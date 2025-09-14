सप्तरंग

'एआय' आणी सर्जनशीलतेला धोका

चॅटजीपीटीसारखी एआय साधने आपल्याला सहज उत्तर देतात, परंतु त्याचा परिणाम आपल्या सर्जनशीलतेवर आणि विचारशक्तीवर होऊ शकतो. एमआयटीच्या संशोधनानुसार, अधिक एआय वापरल्याने आपल्या मेंदूची सक्रियता कमी होते आणि सर्जनशीलता घटते.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकर-saptrang@esakal.com

मेंदूला नेहमी तयार उत्तर मिळाल्यास तो विचार करण्याचा सराव करत नाही. सर्जनशीलता म्हणजे फक्त शब्द गोळा करणं नाही, तर वेगवेगळे विचार एकत्र करून नवीन कल्पना निर्माण करणं होय. आपला मेंदू हे काम करतो. मात्र चॅटजीपीटीसारखी ‘एआय’ साधनं आपल्याला आधीच तयार केलेलं उत्तर देतात. त्यामुळे मेंदूला स्वतःच्या कल्पकतेचा आणि सर्जनशीलतेचा उपयोग कमी करावा लागतो आणि मन ‘सुस्त’ व्हायला लागतं...

