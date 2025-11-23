Premium|AI Job Displacement Statistics : नोकऱ्या कुठल्या जातील आणि नव्या येतील ?

सप्तरंग

Technology and employment trends : आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स आणि इंडस्ट्री ४.० च्या युगात एन्ट्री लेव्हल कर्मचारी, व्यावसायिक तसेच डॉक्टर्स, इंजिनियर्स यांसारख्या सर्वांमध्ये नोकरी जाण्याची प्रचंड भीती आहे कारण, एआय हे लेखन, चित्रकला, व्हिडीओ निर्मिती, रिपोर्टिंग अशी अनेक कामे मानवी हस्तक्षेपाशिवाय करू शकते.
अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकर - saptrang@esakal.com

आजकाल सगळीकडे आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स म्हटलं, की सर्वसामान्य लोकांना आणि विशेषतः विद्यार्थ्यांना, एन्ट्री लेव्हल कर्मचाऱ्यांना आणि मध्यमवयीन व्यावसायिकांना तसंच डॉक्टर्स, वकील, शिक्षक, इंजिनियर्स आणि आयटी प्रोफेशनल्स या सगळ्यांच्याच छातीत धडधडायला लागतं. याविषयी सगळ्यांच्याच मनात एक प्रचंड चिंता आणि भीती दडलेली दिसतेय.

