Premium|AI Job Displacement Statistics : नोकऱ्या कुठल्या जातील आणि नव्या येतील ?

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकर - saptrang@esakal.comआजकाल सगळीकडे आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स म्हटलं, की सर्वसामान्य लोकांना आणि विशेषतः विद्यार्थ्यांना, एन्ट्री लेव्हल कर्मचाऱ्यांना आणि मध्यमवयीन व्यावसायिकांना तसंच डॉक्टर्स, वकील, शिक्षक, इंजिनियर्स आणि आयटी प्रोफेशनल्स या सगळ्यांच्याच छातीत धडधडायला लागतं. याविषयी सगळ्यांच्याच मनात एक प्रचंड चिंता आणि भीती दडलेली दिसतेय..२०१२-१३ पासून आपण इंडस्ट्री ४.० च्या जगात वावरतो आहोत. त्यातलं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे सगळ्यात महत्त्वाचं तंत्रज्ञान. पण त्याशिवाय बिग डेटा, IOT/IIOT, थ्री डी प्रिंटिंग, क्लाउड कम्प्युटिंग, ब्लॉकचेन, फाइव्ह जी, ऑगमेंटेड/व्हर्च्युअल रिॲलिटी, सायबर सिक्युरिटी ही सगळी तंत्रज्ञान सुद्धा त्यात येतात. या सगळ्या तंत्रज्ञानांमुळे आपल्या संपूर्ण आयुष्यात आणि नोकऱ्यांमध्ये प्रचंड बदल आणि उलथापालथी नक्कीच होणार आहेत.साधारण २५० वर्षांपूर्वी औद्योगिक क्रांतीनंतर इंडस्ट्री १.० ची क्रांती सुरू झाली. सुमारे १५० वर्षांनंतर म्हणजे साधारण १०० वर्षांपूर्वी वीज आणि असेम्ब्ली लाइन यांचा वापर करून मास प्रॉडक्शन, फोर्ड मोटर्स, टेलरिझम यांच्यासह इंडस्ट्री २.० ची क्रांती सुरू झाली. त्यानंतर फक्त ४०-५० वर्षांत म्हणजे १९६० च्या सुमारास चिप्स आणि कम्प्युटर्स यांचा उदय झाला आणि इंडस्ट्री ३.० सुरू झाली. याच काळात १९६० चं दशक हे मेनफ्रेम्सचं, १९७० चं दशक मिनी कम्प्युटर्सचं, १९८० चं दशक हे पर्सनल कम्प्युटर्सचं, १९९० चं दशक हे इंटरनेटचं, २००० चं दशक हे मोबाइल कंप्युटिंगचं म्हणून गाजलं. यानंतर २०१० चं दशक हे इंडस्ट्री ४.०, आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यांनी गाजलं तर २०२० चं दशक चॅटजीपीटी, जेमिनी, ग्रॉक अशा लार्ज लॅग्वेज मॉडेल्स आणि त्यानंतरच्या ए आय एजन्ट्स यांनी गाजतंय..Premium| US Government Shutdown: महासत्ता असणाऱ्या अमेरिकेत आज हजारो कुटुंबं अन्नासाठी रांगा लावत आहेत. सैनिकांपासून शाळकरी मुलांपर्यंत सर्वच घटक आर्थिक संकटात का सापडले आहेत?.पहिल्या तीन इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन्सच्या वेळी सुद्धा लोकांना तंत्रज्ञानामुळे नोकऱ्या जातील अशी भीती वाटली होती. औद्योगिक क्रांतीनंतर तर यंत्रांमुळे आपल्या नोकऱ्या जातात अशा समजुतीनं ल्यूडाइट चळवळ चालू झाली आणि त्यांनी भराभर सगळी यंत्रच चक्क फोडून टाकायला सुरुवात केली. पण नंतर जुने जॉब्ज जरी गेले असले, तरी तितकेच नवीनही निर्माण झाले आणि त्यामुळे ही चळवळ थंडावली. असंच इंडस्ट्री २.० आणि इंडस्ट्री ३.० मध्ये घडलं. यातूनच मग बँकांच्या कम्प्युटरायझेशनला विरोध करणाऱ्या अनेक चळवळी झाल्या. जेरेमी रिफ्टकिन या माणसानं तर १९९७ साली ''एन्ड ऑफ वर्क'' नावाचं पुस्तक लिहून अनेकांची झोप उडवली होती. ऑटोमेशन आणि कम्प्युटर्स यांच्यामुळे सगळीच कामं यंत्र करायला लागतील आणि बेकारांचे तांडेच तांडे रस्त्यावर फिरायला लागतील, असं भाकीत त्यानं त्या पुस्तकात केलं होतं. त्यावर मग जगभर अनेक वादचर्चा सुरू झाल्या. पण कालांतरानं जेवढ्या नोकऱ्या किंवा कामं गेली, तेवढीच नवीन निर्माणही झाली हे लक्षात आल्यावर हेही विचार मागे पडले.मग आता अर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि इंडस्ट्री ४.० च्या काळातसुद्धा तसंच होईल असं कित्येकांना वाटतं यात मुळीच नवल नाही. पण या वेळेचं जनावर किंवा बीस्ट हा खूप वेगळा आहे, हेही लोकांच्या लक्षात यायला लागलं आहे आणि त्यामुळे नोकरी कपाताची जी भीतिदायक आकडेवारी समोर येतं आहे, त्यामुळे सगळ्यांच्या मनात एक प्रचंड भीती आणि दडपण निर्माण झालेलं आहे, यात शंकाच नाही..याचं कारण म्हणजे ए आय हे फक्त याचं कारण म्हणजे ए आय हे फक्त आकडे मोजणारं किंवा रिपोर्ट काढणारं मशीन नाही. ए आय आज लिहू शकतो, चित्र काढू शकतो, व्हिडिओ बनवू शकतो, आपल्याला पाहिजे त्या नटनट्या घेऊन जाहिरात किंवा सिनेमा बनवू शकतो, कोणाच्याही आवाजामध्ये आणि पाहिजे ती वाद्य वापरून संगीत तयार करू शकतो, नाटकाची किंवा सिनेमाची स्क्रिप्ट लिहू शकतो, कुठल्याही भाषेतून कुठल्याही भाषेमध्ये भाषांतर करू शकतो, कुठल्याही लेखाचा किंवा कादंबरीचा सारांश काढून देऊ शकतो, आपल्यासाठी प्रेझेंटेशनसाठीच्या पीपीटीज बनवू शकतो आणि तुमच्याशी तुमच्या भाषेत बोलूही शकतो. ई-मेल लिहिणं, पोस्ट तयार करणं, डिझाइन बनवणं, ग्राहकांच्या क्वेरीज हाताळणं, रिपोर्टिंग करणं - अशी कितीतरी कामं आता ए आय बिनदिक्कत करतंय आणि खरं सांगायचं तर कंपन्या ज्या वेगानं हे तंत्रज्ञान स्वीकारताहेत, त्यावरून काहीच वर्षांत कोट्यावधी नोकऱ्यांवर त्याचा जबरदस्त परिणाम होणार आहे, यात शंकाच नाही. पण यातली आकडेवारी काय आहे?अमेरिकेत सिनेटर बर्नी सॅंडर्स यांनी तर एका रिपोर्टचा हवाला देत सांगितलं आहे, की पुढच्या एका दशकात ३३ कोटी लोकसंख्या असलेल्या फक्त अमेरिकेत जवळ-जवळ १० कोटी नोकऱ्या नष्ट होऊ शकतात. 'कॉर्पोरेट ग्रीड''मुळे मोठ्या कंपन्या माणसांऐवजी ''आर्टिफिशियल कर्मचारी'' नेमतील - फूड डिलिव्हरीपासून ट्रक ड्रायव्हिंगपर्यंत, अकाउंटिंगपासून ऑडिटिंगपर्यंत अनेक क्षेत्रांत ए आय मोठ्या प्रमाणात घुसायला लागलंय. ग्रीड''मुळे मोठ्या कंपन्या माणसांऐवजी ''आर्टिफिशियल कर्मचारी'' नेमतील - फूड डिलिव्हरीपासून ट्रक ड्रायव्हिंगपर्यंत, अकाउंटिंगपासून ऑडिटिंगपर्यंत अनेक क्षेत्रांत ए आय मोठ्या प्रमाणात घुसायला लागलंय. काही वर्षांमध्ये ए आय एजन्ट्स हे व्हर्चुअल वर्कर्स बनून जवळपास सगळी कामं करायला लागतील. ॲमॅझॉनच्या वेअरहाउसेसमध्ये आज १० लाखांपेक्षा जास्त रोबोट्स आहेत. त्यांनी अलीकडेच २७ हजार कर्मचारी काढले आहेत. उद्या त्यांच्या वेअरहाउसेसमध्ये फक्त रोबोट्सच असतील. गुगल, मेटा, मायक्रोसॉफ्ट अशा कंपन्यांनीसुद्धा गेल्या काही काळात ६१ हजार लोकांना काढून टाकलं. टेस्लानं गेल्या एकाच वर्षात १४ हजारांपेक्षा जास्त लोकांना काढून टाकलं. फॉक्स्कॉन कंपनीनं गेल्या काही वर्षांत चीनमधल्या एकाच कारखान्यातल्या ६० हजार कामगारांना काढून त्यांच्याऐवजी रोबोट्स बसवले. आता तर पूर्ण कारखानाच रोबोट्सनी चालवण्याचा त्यांचा विचार आहे. हेच जगामधल्या सगळ्याच कंपन्यांच्या बहुतांशी कारखान्यांमध्ये काही वर्षांतच होईल, असं फॉक्स्कॉनचा सीईओ यंग लिऊ यानं वर्तवलं आहे आणि त्यामुळे अमेरिका, युरोप आणि जपान इथल्या मोठ्या कंपन्या तुलनेनं कामगार स्वस्त असलेल्या राष्ट्रांकडे उत्पादनाचं आउटसोर्सिंग करणं काही वर्षातच जवळपास थांबवतील आणि त्यामुळे चीन, भारत, बांगलादेश, व्हिएटनाम अशा देशांमधल्या अर्थव्यवस्थांवर आणि त्यातल्या नोकऱ्यांवर गंभीर परिणाम होतील..कारखाने आणि उत्पादन या क्षेत्रांबरोबरच सेवा क्षेत्रावर सुद्धा ए आयचा प्रचंड मोठा परिणाम होईल, असं अनेक तज्ज्ञ म्हणतात. अमेरिका, युरोप, जपान, चीन या देशात पुढच्या १० वर्षांत तर भारत आणि इतर जगामध्ये २० ते २५ वर्षांत कार्स, बसेस, टॅक्सीज, ट्रक्स, ट्रॅक्टर्स, ट्रेन्स अशी सगळी वाहनं ड्रायव्हरशिवाय चालतील आणि त्यामुळे कोट्यवधी ड्रायव्हर्सच्या नोकऱ्या जातील आणि हे सायन्स फिक्शन नाहीये. फेडेक्स कंपनी आत्तासुद्धा डल्लास आणि ह्युस्टन यांच्यामध्ये जड कार्गोसाठी ड्रायव्हरलेस ट्रक्स वापरते. वॉलमार्टसुद्धा अर्कंसासमध्ये ड्रायव्हरलेस ट्रक्स वापरते. आयकीया कंपनी टेक्सासमध्ये रोबोट्स आणि ड्रायव्हरलेस ट्रक्स वापरते. वेमो कंपनी लॉस एंजेलिस, सॅन फ्रॅंसिस्को, ॲटलांटा आणि फिनिक्स इथे ड्रायव्हरलेस टॅक्सीज वापरून बिझिनेस करते.काही वर्षांतच एंट्री लेव्हलचे जवळपास सगळेच व्हाइट कॉलर जॉब्ज नष्ट होतील, असं अँथ्रोपिक या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या क्षेत्रातल्या एका आघाडीवरच्या कंपनीचा संस्थापक डेरिओ अँमॉडेल यानं सांगून ठेवलय. रजिस्टर्ड नर्सेसपैकी ४० टक्के, ट्रक ड्रायव्हर्सपैकी ४७ टक्के, अकाउंटंट्सपैकी ६४ टक्के, शिक्षकांपैकी ६५ टक्के आणि फास्ट फूड वर्कर्सपैकी ८९ टक्के कमीतकमी इतक्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाण्याची दाट शक्यता आहे, असं अनेक अभ्यासकांचं म्हणणं आहे. प्रत्यक्ष आकडा यापेक्षा खूपच मोठा असण्याची शक्यता आहे. फोर्ड कंपनीचा सीईओ जिम फार्ले यानं जून महिन्यात केलेल्या भाष्यानुसार अमेरिका आणि युरोप इथल्या व्हाइट कॉलर जॉब्जपैकी ५० टक्के जॉब्ज पुढच्या १० वर्षांतच नष्ट होतील. ए आय आणि रोबोटिक्स यांच्यामुळे काही वर्षांमध्ये आणि जास्तीत जास्त काही दशकांमध्ये ''आपल्यापैकी कोणालाच काहीही करण्याची गरज राहणार नाही आणि काम करणं हे संपूर्णपणे ऐच्छिक आणि मजा किंवा छंद म्हणून करण्याची गोष्ट असेल,'' असं इलॉन मस्क याचं म्हणणं आहे. तसंच ''वस्तू आणि सेवा यांचं उत्पादन आणि वितरण, शेती, वाहतूक अशा अनेक गोष्टी करण्यासाठी पुढच्या काळात माणसाची गरजच भासणार नाही,'' असं बिल गेट्सचं म्हणणं आहे. एरिक श्मिट, जेफ्री हिंटन अशा अनेक तज्ज्ञांचं अशाच तऱ्हेचं म्हणणं आहे..यातल्या निम्म्या जरी गोष्टी खऱ्या झाल्या, तरीही जगातल्या कोट्यवधी लोकांनी पोट कसं भरायचं आणि शेवटी आयुष्यात काय करायचं, हा एक प्रचंड मोठा प्रश्न सगळ्यांसमोर येऊन उभा असणार आहे. ॲक्सेंचरनं ११ हजार लोकांना काढून टाकलं आहे. गुगलनं आपल्या मॅनेजर्सपैकी ३३ टक्के लोक कमी केलेले आहेत. अमेरिकेतल्या आयटी मधल्या ९० हजार लोकांच्या तर इतर क्षेत्रातल्या ३० हजार नोकऱ्या गेल्या वर्षी गेल्या. स्टॅन्फर्ड युनिव्हर्सिटीच्या अभ्यासाप्रमाणे चॅटजीपीटी आल्यानंतर सॉफ्टवेअर क्षेत्रातल्या १३ टक्के लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या.यातला आर्थिक प्रश्न जरी बाजूला ठेवला, तरी माणसाला काहीतरी उत्पादन करणं किंवा कुठल्या तरी गोष्टीची सृजनशीलतेनं निर्मिती करणं यामुळे प्रचंड समाधान मिळतं आणि यामध्येच तो आयुष्याचा अर्थ शोधत असतो. तसं नाही झालं तर मॅसलोव्हच्या थेअरीप्रमाणे त्याला सेल्फ ॲक्च्युलायझेशन होत नाही आणि मार्क्सच्या थेअरीप्रमाणे त्याला ॲलिनेशनला सामोरच जावं लागतं. यातूनच अनेक मानसिक ताणतणाव, असमाधान, चिंता किंवा नैराश्य अशा अनेक गोष्टी समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणावर दिसायला लागतात आणि हा प्रश्न खूप मोठा आहे..याविषयी नेहमी एक सांगितलं जातं. ते असं, की ए आय आणि रोबोटिक्स यांच्यामुळे नवीनही काही नोकऱ्या निर्माण होतील. हे खरंच आहे. फक्त प्रश्न असा आहे, की जेवढ्या नोकऱ्या जातील तेवढ्या निर्माण होतील याची खात्री कुठे आहे? शिवाय त्या केव्हा आणि कशा प्रकारच्या असतील? त्या सगळ्यांना सहजपणे झेपतील का? का पुन्हा त्या फक्त काही वरच्या वर्गातल्या किंवा जास्तीत जास्त मध्यम वर्गातल्या फक्त सुशिक्षित लोकांपुरतीत्याच मर्यादित असतील?या आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक प्रश्नांविषयी आणि त्यावरच्या संभाव्य उपायांवरती आपण नंतर केव्हातरी बोलूच. पण प्रश्न नक्की खूप गंभीर आहे यात शंकाच नाही आणि म्हणूनच हा लेख.. 