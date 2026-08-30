Premium|AI Data Centers : एआय डेटा सेंटर्सचा महाविस्तार; वीज‑पाण्याचा प्रचंड वापर, पर्यावरणावर वाढता ताण आणि ‘डिजिटल वसाहतवाद’चा धोका

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकर - saptrang@esakal.comआर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे फक्त चॅट जीपीटी, जेमिनाय किंवा इतर एआय मॉडेल्स नाहीत. त्यामागे जगभर पसरलेली प्रचंड मोठी संगणकीय यंत्रणा उभी आहे. या यंत्रणेचा कणा म्हणजेच डेटा सेंटर्स. डेटा सेंटर म्हणजे हजारो किंवा लाखो सर्व्हर्स, स्टोरेज सिस्टिम्स, नेटवर्क उपकरणं आणि त्यांना थंड ठेवण्यासाठी लागणारी शीतकरण यंत्रणा (कूलिंग सिस्टिम्स) या सगळ्या गोष्टी असलेली मोठी इमारत किंवा इमारतींचा समूह. एखाद्या मोठ्या ग्रंथालयात लाखो पुस्तकं असतात, तसं डेटा सेंटरमध्ये अब्जावधी डिजिटल माहितीचे तुकडे (टोकन्स) आणि त्यांच्यावर प्रक्रिया करणारे शक्तिशाली संगणक असतात.अमेरिका केंद्रस्थानीआज एआयचा सगळ्यात मोठा खर्च हा सॉफ्टवेअरवर नसून अशा डेटा सेंटर्सवर होतो. चॅट जीपीटी सारखं मोठं मॉडेल तयार करायचं असेल तर आपण आपल्या लॅपटॉप वर वापरतो तसे सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट्स म्हणजेच सीपीयूज पुरे पडत नाहीत. त्यासाठी त्यांच्यापेक्षा प्रचंड ताकदवान ग्राफिकल प्रोसेसिंग युनिट्स म्हणजेच जीपीयूज लागतात आणि असे हजारो जीपीयूज अनेक आठवडे किंवा महिने सतत चालवावे लागतात. त्यानंतर ते मॉडेल दर क्षणी वापरणाऱ्या लाखो करोडो लोकांच्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठीही हीच डेटा सेंटर्स दिवस-रात्र काम करत असतात. त्यामुळे एआयचा खरा ‘कारखाना’ म्हणजे डेटा सेंटर्स. आज जगात सुमारे ११ हजारापेक्षा जास्त डेटा सेंटर्स आहेत. त्यापैकी जवळपास ५ हजार ५०० हून अधिक अमेरिकेत आहेत. जर्मनी, ब्रिटन, चीन, जपान, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, नेदरलँड्स, सिंगापूर आणि भारत हे देशही अशा डेटा सेंटर्ससाठी मोठी केंद्र बनताहेत. पूर्वीही अनेक कॉम्प्युटर्स आणि सर्व्हर्स असणारी क्लाऊड डेटा सेंटर्स होतीच. पण आता सर्वसाधारण क्लाउड डेटा सेंटरपेक्षा प्रचंड जास्त अजस्त्र असणारी ‘एआय डेटा सेंटर्स’ वेगानं वाढत आहेत. अनेक नव्या एआय डेटा सेंटर्समध्ये एकाच ठिकाणी १ लाख किंवा त्याहून अधिक जीपीयूज बसवले जाताहेत. काही ठिकाणी भविष्यात दहा लाख जीपीयूज असलेले कॅम्पस उभे करण्याची योजनाही आहे.वीजवापराचे गणितया क्षेत्रात सर्वात आघाडीवर मायक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेझॉन, मेटा, ओपन ए आय, ओरॅकल, एनव्हिडिया, एक्स ए आय आणि चीनमध्ये अलीबाबा, टेंसेन्ट, हुआवे आणि बायडू अशा कंपन्या आहेत. या कंपन्या मिळून पुढच्या काही वर्षांत शेकडो अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहेत. पण यामागे एक प्रचंड मोठी समस्या आहे. ही डेटा सेंटर्स सतत चालू ठेवावी लागतात आणि ती प्रचंड वीज खातात. साधारणपणे एक लाख लोकसंख्या असलेल्या शहराला जितकी वीज लागते, तितकी वीज एखादं मोठं एआय डेटा सेंटर एकटंच वापरू शकतं. काही नव्या प्रकल्पांची मागणी ५०० मेगावॅट ते एक गिगावॅट इतकी आहे. हे म्हणजे मध्यम आकाराच्या वीज प्रकल्पाइतकी आहे..Premium|AI and Sustainability History : ‘एआय’ आणि शाश्वत विकास; पृथ्वी वाचवणारे अस्त्र की मानवी रोजगारावर कुऱ्हाड?.नागरिकांचा विरोध वाढलाफक्त वीजच नाही, तर पाण्याचाही प्रश्न गंभीर आहे. सर्व्हर्स गरम होतात, त्यामुळे त्यांना थंड ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी लागतं. काही मोठ्या डेटा सेंटर्समध्ये दररोज लाखो लिटर पाणी वापरलं जातं. गूगलनं एका वर्षात जगभरातल्या डेटा सेंटर्ससाठी २४ अब्ज लिटर्सपेक्षा जास्त पाणी वापरल्याचं जाहीर केलं होतं. मायक्रोसॉफ्टचा पाण्याचा वापरही काही अब्ज लिटर्सच्या पातळीवर पोहोचला आहे. एआयचा वापर वाढत गेल्यामुळे हा आकडा अजून वाढतोय. म्हणूनच अनेक प्रगत देशांमध्ये नागरिकांनी अशा डेटा सेंटर्सना विरोध सुरू केला आहे. अमेरिकेतल्या व्हर्जिनिया राज्याला ‘डेटा सेंटर कॅपिटल’ म्हटलं जातं. जगातल्या इंटरनेट ट्रॅफिकचा मोठा भाग तिथून जातो. पण तिथले अनेक नागरिक आता नवीन डेटा सेंटर्सना विरोध करताहेत. कारण त्यासाठी अनेक जंगलं तोडली जाताहेत, जमिनीचे भाव वाढताहेत, त्यांच्यामुळे सततचा आवाज येतो, विजेची मागणी वाढते आणि स्थानिक लोकांवर त्याचा भार पडतो.कंपन्यांनी पवित्रा बदललाआयर्लंडमध्येही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली. डब्लिन परिसरात इतकी डेटा सेंटर्स उभी राहिली की राष्ट्रीय वीज व्यवस्थेवर ताण वाढला. त्यामुळे काही नवीन डेटा सेंटर्सना परवानगी देणं सरकारनं मर्यादित केलं. नेदरलँड्जमध्ये काही भागांत डेटा सेंटर्सवर तात्पुरत्या बंदीसारखी भूमिका घेण्यात आली. कारण शेतीची जमीन आणि वीज या दोन्हीवर दबाव वाढत होता. चिलीमध्ये गूगलच्या एका डेटा सेंटरविरोधात पर्यावरणवादी संघटनांनी आंदोलन केलं. कारण दुष्काळी भागात पाण्याचा मोठा वापर होणार होता. त्यानंतर कंपनीला पाणी वापरण्याची पद्धत बदलावी लागली. स्पेन, उरुग्वे आणि लॅटिन अमेरिकेतल्या काही भागांमध्येही अशाच प्रकारचे निषेध झाले. ‘स्थानिक लोकांना पाणी नाही आणि डेटा सेंटर्सना मात्र लाखो लिटर्स पाणी मिळतं ’ अशी टीका झाली. पर्यावरणवादी संघटना म्हणतात की एआय कंपन्यांचा कार्बन फूटप्रिंट झपाट्यानं वाढतो आहे. त्यामुळे हवामान बदलावर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्नांना धक्का बसतोय. या सगळ्या विरोधामुळे मोठ्या कंपन्या आता नव्या जागा शोधताहेत. जिथे जमीन स्वस्त आहे, वीज तुलनेनं स्वस्त आहे, सरकार सवलती देतं आणि पर्यावरणाचे नियम तुलनेनं कमी कडक आहेत, अशा देशांकडे त्यांचा कल वाढतो आहे.भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम, थायलंड, मेक्सिको, ब्राझील, संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया ही अशा गुंतवणुकीची प्रमुख केंद्र बनताहेत..Quick Commerce in India : दहा मिनिटांच्या डिलिव्हरीमागचं रहस्य; क्विक कॉमर्सचा बदलता चेहरा.कायमच्या नोकऱ्या घटल्याभारतात मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, नॉयडा, बेंगळुरू आणि विशाखापट्टणम इथे मोठमोठी डेटा सेंटर्स उभी राहताहेत. पुढच्या काही वर्षांत भारतात डेटा सेंटर्समध्ये दहा अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणा ही राज्यं विशेष धोरणं जाहीर करून कंपन्यांना आकर्षित करत आहेत. आपण जरी याला प्रगती म्हणत असलो तरी हे पर्यावरणासाठी प्रचंड धोकादायक आहे. सरकार आणि उद्योग क्षेत्राचं म्हणणं असतं की यामुळे गुंतवणूक येईल, इंटरनेट वेगवान होईल, क्लाउड सेवा वाढतील आणि काही हजार उच्च कौशल्याच्या नोकऱ्या तयार होतील. पण ते काही खरं नाही. डेटा सेंटर्स बांधकामाच्या काळात हजारो कामगारांना काम मिळतं, पण ही डेटा सेंटर्स सुरू झाल्यावर कायमस्वरूपी कर्मचारी खूपच कमी लागतात. एखाद्या अब्जावधी रुपयांच्या डेटा सेंटरमध्ये कायमस्वरूपी फक्त १०० ते ३०० कर्मचारी असू शकतात. कारण डेटा सेंटरमधल्या बहुतेक प्रक्रिया स्वयंचलित असतात. यामुळे स्थानिक लोक विचारतात, ‘‘ही डेटा सेंटर्स उभी करण्यासाठी आमची जमीन, आमचं पाणी, आमची वीज वापरली जाते; पण बदल्यात कायमच्या नोकऱ्या किती मिळतात?’’ हा प्रश्न दिवसेंदिवस खूपच मोठा होतोय.नेमका नफा कुणाचा ?यातला मुख्य मुद्दा म्हणजे या सगळ्यातून नफा कोणाला मिळतो? डेटा सेंटर्समधून निर्माण होणारा मुख्य आर्थिक फायदा मायक्रोसॉफ्ट, अमेझॉन, गूगल, मेटा, ओरॅकल किंवा इतर बड्या कॉर्पोरेट्सनाच मिळतो. स्थानिक अर्थव्यवस्थेला त्या मानानं अत्यंत कमी प्रमाणात कर, काही सेवा आणि मर्यादित रोजगार मिळतो; पण सर्वात मोठा नफा जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांकडे जातो. हा ‘डिजिटल वसाहतवाद’ (Digital Colonialism) झाला. पूर्वी श्रीमंत देश गरीब देशांमधून खनिजं, कापूस किंवा तेल घेत असत आणि पक्का माल पुरवत असत. आता बडे कॉर्पोरेट्स गरीब देशांकडून स्वस्त जमीन, स्वस्त वीज, स्वस्त पाणी आणि डेटा प्रोसेसिंग करण्याची क्षमता वापरताहेत आणि त्यांना आणि स्वतःला चॅट जीपीटी सारख्यांकडून मिळालेली उत्तरं देताहेत. त्यामुळे हा एक नव्या तऱ्हेचा डिजिटल वसाहतवादच झाला.बड्या कॉर्पोरेट्सचं समर्थन करणारे काही अर्थतज्ज्ञ म्हणतात की डेटा सेंटर्समुळे फायबर नेटवर्क वाढतं, वीज व्यवस्थेत गुंतवणूक होते, स्थानिक पुरवठादारांना काम मिळतं, क्लाउड उद्योग वाढतो आणि भविष्यात एआयवर आधारित उद्योग निर्माण होऊ शकतात. म्हणजेच योग्य धोरणं आखली तर त्याचा फायदा स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही होऊ शकतो. यात किंचितच तथ्य असलं तरी मुख्य मुद्दा हा आहे की हा होणारा फायदा नुकसानीच्या मानानं खूपच क्षुल्लक आहे. म्हणूनच आजचा खरा प्रश्न "डेटा सेंटर हवीत की नकोत?" हा नाही. प्रश्न असा आहे की त्यांचा खर्च कोण उचलणार आणि फायदा कोणाला मिळणार? जर एखाद्या देशाचं पाणी, वीज आणि जमीन वापरली जात असेल तर स्थानिक लोकांना किती रोजगार मिळणार, पर्यावरणाचं संरक्षण कसं होणार, नफ्यात स्थानिक सहभाग असेल का, नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचा किती वापर होणार आणि पाण्याचा पुनर्वापर कसा होणार, या प्रश्नांची उत्तरं सरकार आणि कंपन्यांनी द्यायला हवीत. एआयचं युग जितक्या वेगानं पुढे जातय, तितक्याच वेगानं डेटा सेंटर्सची गरज वाढत आहे. पण आता ही केवळ तांत्रिक किंवा आर्थिक गोष्ट राहिलेली नाही. ती पर्यावरण, सामाजिक न्याय, पाणी, वीज, रोजगार आणि जागतिक विषमता यांच्याशी जोडलेली आहे. त्यामुळे पुढच्या दशकात डेटा सेंटरवरून होणारे संघर्ष हे पूर्वी जसे खाणी, धरणं किंवा मोठ्या कारखान्यांवरून झाले होते, तसे आज तितकेच महत्त्वाचे सामाजिक आणि राजकीय प्रश्न बनण्याची शक्यता अनेक तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत..चीनचा अनुकरणीय धडापण डेटा सेंटर्स नाकारणं हे काही त्याला उत्तर होऊ शकत नाही. याचं कारण विषमता, बेकारी, आणि युद्धखोरी यांना मदत तसंच पर्यावरणाचा ऱ्हास हे आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचे मोठे तोटे असले तरी त्याचे फायदेही प्रचंड मोठे आहेत. त्यामुळे आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सला आणि पर्यायानं डेटा सेंटर्सना पूर्णपणे नाकारून चालणार नाही. मग याला उत्तर काय ? याला उत्तर म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या बेसुमार वापरावर बंदी घालणं आणि कुठल्या क्षेत्रांमध्ये त्याचा वापर करावा आणि कुठल्या क्षेत्रांवर नियंत्रण ठेवावं हे निश्चित करणं तसंच डेटा सेंटर्समधल्या जीपीयूजची संख्या वाढवत नेण्यापेक्षा तेच काम कमी जीपीयूज वापरून सॉफ्टवेअरच्या मदतीनं करून घेणं. या बाबतीत चीननं अतिशय उत्कृष्ट कामगिरी केलेली आहे. अमेरिकेनं सगळ्यात प्रगत जीपीयूज चीनला निर्यात करण्यावर जेव्हा बंदी घातली तेव्हा चीननं हा उपाय शोधला होता. त्यांच्याकडून आपल्याला शिकण्यासारखं खूपच आहे यात शंका नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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