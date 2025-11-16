Premium|AI Hotels Las Vegas 2025 opening : ‘एआय हॉटेल्स’ची अनोखी दुनिया...

सप्तरंग

Future of hotel technology : कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (AI) हॉटेल इंडस्ट्री मोठे बदल स्वीकारायला सज्ज झाली आहे आणि AI हॉटेल्सचा जन्म झाला आहे. हे तंत्रज्ञान लाखो गेस्ट्सच्या डेटावर आधारित ऑटोनॉमीने चालते आणि हायपर-पर्सनलायज्ड सेवा देते.
सप्तरंग टीम
अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकर - saptrang@esakal.com

कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (एआय) सगळं जग बदलतंय आणि त्यामुळे हॉटेल इंडस्ट्रीही मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. आता ‘एआय हॉटेल्स’ही सुरू झाली आहेत. हा फक्त तंत्रज्ञानाचा एक आविष्कारच नाहीये, तर त्यामुळे प्रवास आणि हॉस्पिटॅलिटी यांचा चेहरामोहराच बदलणार आहे. एआय हॉटेल्स कशी आहेत व त्यांतील सुविधांबद्दल...

