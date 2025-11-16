Premium|AI Hotels Las Vegas 2025 opening : ‘एआय हॉटेल्स’ची अनोखी दुनिया...

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकर - saptrang@esakal.comकृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (एआय) सगळं जग बदलतंय आणि त्यामुळे हॉटेल इंडस्ट्रीही मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. आता ‘एआय हॉटेल्स’ही सुरू झाली आहेत. हा फक्त तंत्रज्ञानाचा एक आविष्कारच नाहीये, तर त्यामुळे प्रवास आणि हॉस्पिटॅलिटी यांचा चेहरामोहराच बदलणार आहे. एआय हॉटेल्स कशी आहेत व त्यांतील सुविधांबद्दल....फाइव्ह स्टार हॉटेल म्हटल्यावर आपल्या डोळ्यासमोर मार्बलच्या चकचकीत लॉबीज, स्मितहास्य करत स्वागत करणारा कन्सर्ज, बेलबॉय आणि बटलर्स असा एक आरामदायी अनुभव येतो. दशकानुदशकं अतिथ्यसेवेचं खरं सार हेच होतं. प्रशिक्षित केलेल्या स्टाफनं दिलेला कम्फर्ट, सुरक्षा आणि लक्षात राहतील असे क्षण. आजच्या लक्झरी हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीमध्ये व्हीआयपी गेस्ट्सना दिल्या जाणाऱ्या हायपर-पर्सनलायझेशनमुळेच हॉटेलचा अनुभव खास ठरतो. मोठ्या हॉटेल्समध्ये गेस्ट्स येण्याआधीच त्यांच्या व्यक्तिगत आवडीनिवडींचा अभ्यास करून सगळी तयारी आखली जाते. खोलीचं तापमान आणि प्रकाशयोजना नेमक्या त्यांच्या सवयींप्रमाणे सेट केलेल्या असतात आणि बेडवर हवी तशी खास उशी सज्ज असते. त्यांच्या ब्रेकफास्टमधील आवडीची फळं, त्यांना फिरण्यासाठी ठेवलेल्या खास कारमध्ये त्यांच्या पसंतीचं संगीत याचं व्यवस्थापन आधीच केलेलं असतं. अशा बारकाव्यांकडे दिलेलं लक्ष गेस्टला खास व्यक्तिगत अनुभव देतं आणि हॉटेलमध्ये पुनःपुन्हा परत यायला लावतं..Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...हायपर पर्सनलाइज्ड सेवामाणसं फाइव्ह स्टार हॉटेल्समध्ये मिळणाऱ्या अतिशय वैयक्तिक, हायपर-पर्सनलायज्ड सेवांकडे पुनःपुन्हा आकर्षित का होतात, याचं कारण हार्वर्डच्या एका अभ्यासातून स्पष्ट झालं आहे. ग्राहकांचा अनुभव केवळ ‘छान वाटलं’ एवढ्यावरच थांबत नाही; तर त्या संशोधनाप्रमाणे, जेव्हा हॉटेल्स गेस्ट्सच्या आवडीनिवडी, सवयी आणि भावनिक गरजा यांची जाण ठेवून सेवा देतात, तेव्हा त्या गेस्ट्समध्ये हॉटेलविषयी भावनिक नातं तयार होतं. आपल्याला ते हॉटेल आल्यावर ओळख दाखवतेय आणि आपल्याकडे खास वैयक्तिक लक्ष देतंय अशी भावना ग्राहकाच्या मनात तयार होते. हार्वर्ड बिझनेस रिव्ह्यूमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या अभ्यासानुसार, गेस्ट्सशी भावनिक संबंध निर्माण करणारी अतिशय वैयक्तिक सेवा हे लक्झरी हॉटेल्ससाठी दुपटीहून अधिक ग्राहकमूल्य निर्माण करू शकते. .गेस्ट्सचं समाधान, त्यांच्या लवकरच पुन्हा परत येण्याची शक्यता आणि त्यांनी इतरांसाठी त्या हॉटेलची केलेली शिफारस या सर्व बाबींमध्ये हायपर-पर्सनलायझेशन ही खूपच मोठी भूमिका बजावते. अशा सेवेमुळे प्रत्येक गेस्ट्सना ‘युनिक’ वाटणारा अनुभव मिळतो आणि म्हणूनच जगभरच्या लक्झरी हॉटेल्समध्ये या हायपर-पर्सनलायज्ड सेवा तत्त्वाचा सर्वाधिक प्रभाव दिसतो. हे सगळं करण्यासाठी आजही हॉटेल्स अनेक कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवतात. यासाठी भरपूर पैसा खर्च होतो व कित्येक कर्मचाऱ्यांना खूपच धावपळ करावी लागते. कित्येकदा काही सेवा देण्याची हॉटेल्सची इच्छा असूनही केवळ कर्मचाऱ्यांची कमतरता, लागणारा अधिक खर्च आणि वेळ यांमुळे हॉटेल्स त्या सेवा देऊ शकत नाहीत. मात्र ‘एआय’मुळे सगळं जग बदलतंय आणि त्यामुळे हॉटेल इंडस्ट्रीही मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. आता ‘एआय’ हॉटेलही सुरू झाली आहेत. हा फक्त तंत्रज्ञानाचा एक अविष्कारच नाहीये, तर त्यामुळे प्रवास आणि हॉस्पिटॅलिटी यांचा चेहरामोहराच बदलणार आहे..Premium| AI agent hospital: चीनमध्ये एआय एजंट हॉस्पिटलचा क्रांतिकारी प्रयोग, वैद्यकीय क्षेत्राला मिळणार नवा टर्निंग पॉइंट!.एआय हॉटेल आणि सेवालास वेगास येथे २०२५मध्ये पहिलं ‘एआय’ हॉटेल सुरू झालं आणि सगळे अवाकच झाले! पूर्वीपासूनच तंत्रज्ञानाचा वापर करणारी किंवा खास थीम बेस्ड हॉटेल्स अनेक ठिकाणी होतीच, पण हे हॉटेल वेगळं होतं. कारण ते पूर्णपणे ऑटोनॉमी आणि लाखो गेस्ट्सची पूर्वीच्या त्यांच्या वास्तव्यामधील वर्तणूक, सूचना किंवा टिप्पणी (फीडबॅक) आणि त्यांच्या आवडीनिवडी यांच्या डेटावर प्रशिक्षित केलेल्या अल्गोरिदम्सवर चालतं. बीबीसी आणि इतर रिपोर्ट्सनुसार, या हॉटेलमध्ये चेक-इनपासून हाऊसकीपिंगपर्यंत आणि रूममध्ये वैयक्तिक शिफारशी देण्यापर्यंत सगळं ‘एआय’ सिस्टिम्स आणि रोबोट्स करतात. मध्यरात्रीही लांबच्या फ्लाईटमधून तुम्ही दमून आल्यावर तुम्हाला रिसेप्शनसाठी लांब रांग दिसणार नाही. व्हर्चुअल कन्सर्ज तुमचं चेक-इन सेकंदात करून देतो. रूम आधीपासून तुमच्या आवडीच्या तापमानाप्रमाणे आणि प्रकाश योजनेप्रमाणे तयार ठेवलेली असते. मध्यरात्री तुम्हाला चहा-कॉफीची पॅकेट्स हवी आहेत का, जादा टॉवेल्स हवे आहेत, तसं असल्यास रूममधल्या ‘एआय’ असिस्टंटला तुम्ही सांगा आणि काही मिनिटांतच एक रोबोट हव्या त्या वस्तू घेऊन उभा राहतो. हे ‘एआय’ एजंट्स तुमच्या सवयी लक्षात ठेवतात, त्याप्रमाणे सेवांमध्ये लगेच बदल करतात, पुढच्या गरजाही ओळखतात आणि त्याप्रमाणे वागतात. उदाहरणार्थ पुढच्या वेळी तुम्ही त्याच हॉटेलमध्ये गेल्यावर तुम्हाला जास्तीचा टॉवेल किंवा चहा कॉफीची पॅकेट्स अगोदरच ठेवलेली आढळतील..‘एआय’ हॉटेल्स पारंपारिक हॉटेल्सपेक्षा खूप वेगळी आहेत. चेक-इन, कन्सर्ज आणि हाऊसकीपिंग सगळं ‘एआय’ हाताळतं. एवढंच नाही, तर बुकिंगच्या वेळेला तुम्ही तुमचा फोटो दिलेला असेल आणि पैसे भरलेले असल्यास तुम्हाला ऑनलाइन चेक इन करून थेट तुमच्या खोलीपर्यंत जाता येतं. त्यानंतर तुमच्या खोलीवरचा कॅमेरा तुमचा फोटो घेतो, तुमच्या फोटोशी मॅच करून खोलीचा दरवाजा उघडतो. यानंतरची सगळी कामं ‘एआय’ असिस्टंट्स करतात. सतत, न थकता! किचनमध्ये रोबोट्स प्रत्येकाच्या आवडी-निवडीप्रमाणे पदार्थ बनवतात, रोबोट वेटर्स पदार्थ नेऊन देतात, खाणं झाल्यावर आणखीन वेगळे रोबोट्स प्लेट्स घेऊन जातात आणि नंतर रोबोट्सच त्या साफही करतात. हे सगळे डेटा ॲनालिटिक्सनं गाइड केले जातात आणि क्वालिटीमध्ये कधीच तडजोड केली जात नाही. गेस्टसाठी हायपर-पर्सनलायझेशनमुळे प्रचंड फरक पडतो..हॉटेल इंडस्ट्री बदलणार...हा सगळा बदल म्हणजे मानवी आदरातिथ्यातली ऊब संपली असं नाही. उलट 'एआय'मुळे कर्मचाऱ्यांची कंटाळवाण्या रूटीन कामांतून सुटका होईल आणि ते खऱ्या मानवी सुधारणांवर, सहानुभूतीवर आणि सर्जनशीलपणे समस्या सोडवण्यावर लक्ष देऊ शकतील. दूरच्या ठिकाणी किंवा व्यग्र शहरांमध्ये जिथे कुशल कर्मचारी मिळणं अवघड असतं, तिथेही फाइव्ह स्टारच्या दर्जाची सेवा 'एआय' हॉटेल्स देऊ शकतात. भविष्यात 'एआय' हॉटेल्समुळे स्मार्ट प्रायसिंग, रिअल-टाइम ॲनालिटिक्स आणि झीरो-कॉन्टॅक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स सामान्य होतील. खोलीमधल्या गोष्टींच्या रचनेपासून मेन्यू डिझाईनपर्यंत सगळं गेस्ट्सच्या डेटा ॲनालिसिसप्रमाणे बदलता येईल. पण खासगीपणा आणि नोकऱ्या कमी होण्याचे प्रश्न नक्कीच निर्माण होतील. वैयक्तिक डेटा सुरक्षित ठेवणं, 'एआय'ला प्रादेशिक भाषा आणि संस्कृती शिकवणं आणि कामगारांना नव्या कौशल्यांमध्ये ट्रेन करणं हे खूप महत्त्वाचं ठरेल. 'एआय' हॉटेल्स म्हणजे आज फक्त लास वेगासमधलं आकर्षण नाही, तर उद्याच्या हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीचा नवा चेहरा आहे. गेस्ट्स उद्या अशा रूममध्ये पाऊल ठेवतील जी त्यांना त्यांच्या नावानं हाक मारतील, त्यांच्या गरजा ओळखतील आणि त्यांचा अनुभव पूर्णपणे वैयक्तिक करेल. हॉटेल इंडस्ट्री बदलतेय आणि या हॉटेलच्या आगमनानं त्याची एक झलक आपल्याला दिसली आहे. भविष्यात हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री खूप वेगळी दिसायला लागेल यात शंकाच नाही. मात्र कोणीच कर्मचारी नाही, खाण्याचे पदार्थसुद्धा रोबोट्स बनवताहेत, आपण फक्त 'एआय' असिस्टंटशीच बोलतोय अशा पूर्णपणे यंत्रवत ठिकाणी आपल्याला राहायला आवडेल का हा प्रश्न आहे. कोणी सांगावं, कदाचित आपल्याला याची सवयही होईल आणि कालांतरानं त्याचाही कंटाळा आल्यानंतर पुन्हा तिथे माणसांची गजबज दिसायला लागेल! 