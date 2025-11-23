Premium|AI In Telecommunication : एआय ‘दूरसंचार’चा अभियंता!

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानामुळे मागील काही वर्षांत विविध क्षेत्रांत आमूलाग्र बदल झाले. दूरसंचार क्षेत्रही त्यास अपवाद नव्हता. अधिकाधिक टॉवर्सची उभारणी, जलद स्पेक्ट्रम वितरणामुळे दूरसंचार जाळे मजबूत झाले. आता एआय हा दूरसंचार क्षेत्रातील नवा अभियंता म्हणून उदयास येत आहे..जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यात अवघ्या काही सेकंदात संपर्क साधण्यासाठी दूरसंचार सेवा महत्त्वाची भूमिका बजावते. दूरध्वनी व इंटरनेटच्या माध्यमातून संवाद, माहितीचे आदान-प्रदान अतिशय सोपे झाले आहे. मागील काही वर्षात दूरसंचार क्षेत्रात विविध बदल घडले. नवनवीन टॉवर्स, जलद स्पेक्ट्रम वितरणामुळे संपर्क यंत्रणा अधिक मजबूत झाली. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा विविध क्षेत्रात होत असलेला वापर आता दूरसंचार क्षेत्रातही होऊ लागला आहे. पुढील काळात दूरसंचार क्षेत्रातील तांत्रिक बिघाड ओळखणे, रेडिओ फ्रिक्वेन्सीचे अचूक ऑप्टिमायझेशन करणे, टॉवर्सची ऊर्जा बचत करणे, आदी कामे मानवी हस्तक्षेपाविना कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको. एवढेच नव्हे, तर एआयच्या मदतीने आता स्वतःहून दुरुस्त होणाऱ्या नेटवर्क प्रणालीची निर्मिती केली जाणार आहे. त्यामुळे एआयला दूरसंचार क्षेत्रातील नवा अभियंता म्हटल्यास वावगे ठरू नये.जगभरातील प्रमुख दूरसंचार कंपन्या त्यांच्या बहुतांश दैनंदिन कामकाजासाठी एआयची मदत घेत आहेत. विविध प्रकल्पांच्या योजना आखणे, नेटवर्क प्रणाली उभारणी, कामकाजाच्या देखभालीपासून ते ग्राहकसेवेपर्यंत सर्व कामांसाठी आता सरसकटपणे एआयचा वापर केला जात आहे. आतापर्यंत ऑप्टिकल फायबर केबल्याच्या जाळ्या आणि विविध मशीनरींमध्ये गुरफटलेले दूरसंचार क्षेत्र आता नवतंत्रज्ञानाच्या मदतीने डिजिटल प्रणालीत रूपांतरित होत आहे. एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कमीतकमी संसाधनांच्या मदतीने हे क्षेत्र आधुनिकेकडे वाटचाल करीत आहे. मोबाईल वापरकर्त्यांची वाढती संख्या, घरोघरी असलेल्या इंटरनेट जोडणीमुळे दूरसंचार क्षेत्र अधिक विस्तारत आहे. एकाचवेळी कोट्यवधी लोकांमधील दूरसंवाद प्रक्रिया विनाअडथळा अबाधित राहण्यासाठी नवतंत्रज्ञानाची मोठी मदत होत आहे..Premium| AI agent hospital: चीनमध्ये एआय एजंट हॉस्पिटलचा क्रांतिकारी प्रयोग, वैद्यकीय क्षेत्राला मिळणार नवा टर्निंग पॉइंट!.अमेरिकेतील विविध दूरसंचार कंपन्यांनी एआय-नेटिव्ह वायरलेस स्टॅक प्रणाली विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. ही प्रणाली संगणन क्षमता, स्पेक्ट्रम आणि कनेक्टिव्हिटी आदी घटकांना एकत्रित बांधणारी सॉफ्टवेअर आधारित प्रणाली आहे. त्यासाठी एनव्हीआयडीएसारख्या चिपनिर्मिती कंपन्यांनी दूरसंचार कंपन्यासोबत भागीदारी केली आहे. ६जी नेटवर्कसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे संचालित स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन या प्रणालीच्या माध्यमातून केले जाईल. तसेच वापरकर्त्यांच्या कमी-अधिक मागणीनुसार, ही प्रणाली स्वतःहूनच बँडविड्थ समायोजित करून देईल, तसेच नेटवर्क ट्रॅफिक योग्य मार्गाने वळवण्यासाठी मदत करेल. उदा. एखाद्या मैदानात कार्यक्रमानिमित्त हजारो लोक एकत्र आल्यास, तिथे मोबाईल/इंटरनेट नेटवर्क सुरळित ठेवण्यासाठी ही प्रणाली काम करेल. मुळात हे काम पारंपरिक पद्धतीने करायचे झाल्यास, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अभियंत्यांची आवश्यकता भासते; मात्र आता एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हे काम अधिक कार्यक्षमतेने आणि स्वयंचलित पद्धतीने करणे शक्य होईल.जपानमध्ये ‘सेल्फ हिलिंग नेटवर्क्स’कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने दूरसंचार क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडत असताना, जपानने या क्षेत्रात आपला वेगळा ठसा उमटवला आहे. जपानमध्ये दूरसंचार कामकाजात स्वतः दुरुस्ती करणारी नेटवर्क प्रणाली विकसित केली जात आहे. या प्रणालीला तज्ज्ञांनी ‘सेल्फ हिलिंग नेटवर्क्स’ असे नाव दिले आहे. त्यासाठी सॉफ्टबँकसारख्या कंपन्यांनी लार्ज टेलकॉम मॉडेल (एलटीएम) नावाची जपानी भाषेतील स्वतःची जनरेटिव्ह एआय प्रणाली विकसित केली आहे. या प्रणालीमुळे दूरसंचार सेवेत ९० टक्क्यांहून अधिक अचूक कामगिरी बजावली जाते. दरम्यान, जपानमध्ये झीरो-टच ऑटोमेशनवरही काम सुरू आहे. त्यानुसार भविष्यात दूरसंचार क्षेत्रात कोणताही व्यत्यय येण्यापूर्वी एआय स्वतःहून ते ओळखेल आणि यंत्रणा ठप्प होण्यापूर्वी ती समस्या दूर करण्यास हे तंत्रज्ञान प्रभावीपणे काम करेल..द. कोरियात ‘एआर-रॅन’दक्षिण कोरियात दूरसंचार कंपन्या रेडिओ नेटवर्कची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करीत आहेत. केटी कॉर्पोरेशनने नुकतेच एआर-रॅनची (एआयवर आधारित रेडिओ एक्सेस नेटवर्क) चाचणी घेतली. ही प्रणाली मशीन-लर्निंग मॉडेल्सच्या मदतीने वापरकर्त्यांना अधिक वेगाने इंटरनेट सेवा प्रदान करते. दूरसंचार क्षेत्रातील नावाजलेल्या कोरियन कंपन्या आता एआय आणि आयसीटी कंपन्या म्हणून नावारूपास येत आहेत.कंपन्यांना मोठा आर्थिक फायदाकृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराने जागतिक दूरसंचार कंपन्यांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. २०३०पर्यंत सर्व कंपन्यांना दरवर्षी ६० ते ७० डॉलर्स अतिरिक्त नफा कमावता येईल, तसेच एआयच्या मदतीने ऊर्जेचा किमान वापर, अधिकाधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता आणिनेटवर्क प्रणाली ठप्प होण्याचे कमी प्रमाण,आदींमुळे दूरसंचार कंपन्यांच्या नफ्यात अधिकवाढ होईल, असे मॅकिन्सेच्या अहवालात नमूद केले आहे..भारतातही विविध प्रयोगआंतरराष्ट्रीय पातळीवर बहुतांश दूरसंचार कंपन्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून, नवनवीन सोयीसुविधा देत असल्याने भारतातही विविध कंपन्या याबाबत प्रयोग करीत आहे. भारती एअरटेल राबवत असलेली एआय प्रणाली विविध कामकाजांचे स्वयंचलित पद्धतीने निरीक्षण करते. प्रत्येक टॉवरची देखरेख करण्यासह दूरसंचार प्रवाहाचे विश्लेषणही करते. विजेच्या वापरातील रिअल टाइम बदलांची नोंद करून, त्यानुसार नियंत्रण ठेवण्यात ही प्रणाली उपयुक्त ठरली आहे. पूर्वीच्या मॉडेल्सच्या तुलनेत टॉवरची ऊर्जा खपत दोन-अडीच पट कमी झाली असून, खर्च आणि कार्बन उत्सर्जन या दोन्ही घटकांमध्ये मोठी बचत होत आहे.सायबर फसवणुकीस आळाकृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने ऊर्जा बचतीसह आता फसवणुकीलाही आळा घातला जाईल. दूरसंचार क्षेत्रातील एआय प्रणाली दररोज अब्जावधी कॉल्स आणि मॅसेजेस स्कॅन करून सायबर गुन्हेगारांवर नजर ठेवण्यास मदत करते. संशयास्पद लिंक शोधण्यापासून ते बँकांनी पाठवलेले फेक एसएमएस खरे आहेत की खोटे, याची पडताळणी करते. या प्रणालीमुळे वैयक्तिक वापरकर्त्यांसह वित्तीय संस्थांचेही मोठ्या ऑनलाइन घोटाळ्यापासून संरक्षण करता येईल, असे एअरटेल इंडियाचे मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी रणदीप सिंग सेखों यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 