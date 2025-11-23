Premium|AI In Telecommunication : एआय ‘दूरसंचार’चा अभियंता!

सप्तरंग

AI The New Telecom Engineer : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आता दूरसंचार क्षेत्रातील नवा अभियंता म्हणून उदयास येत आहे, कारण तांत्रिक बिघाड ओळखणे, स्पेक्ट्रमचे ऑप्टिमायझेशन करणे आणि टॉवर्सची ऊर्जा बचत यांसारखी गुंतागुंतीची कामे आता मानवी हस्तक्षेपाविना AI च्या मदतीने स्वयंचलितपणे शक्य होत आहेत.
ऋषिराज तायडे
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानामुळे मागील काही वर्षांत विविध क्षेत्रांत आमूलाग्र बदल झाले. दूरसंचार क्षेत्रही त्यास अपवाद नव्हता. अधिकाधिक टॉवर्सची उभारणी, जलद स्पेक्ट्रम वितरणामुळे दूरसंचार जाळे मजबूत झाले. आता एआय हा दूरसंचार क्षेत्रातील नवा अभियंता म्हणून उदयास येत आहे.

