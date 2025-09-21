सप्तरंग

ट्रेंड्स मजेशीर, पण धोकादायकही!

समाजमाध्यमांवर एआय फोटो एडिटिंग ट्रेंडने धुमाकूळ उडवला असून, तरीही गोपनीयतेचा धोका लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
ऋषिराज तायडे - rushirajtayde@gmail.com

सध्या समाजमाध्यमांवर विविध एआय ट्रेंड प्रचंड चर्चेत आहे. त्यात अनेक जण एआय टूलच्या मदतीने फोटो एडिट करून शेअर करताहेत; परंतु त्या माध्यमातून नागरिकांची वैयक्तिक माहिती आणि गोपनीयता धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

