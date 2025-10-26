‘एआय’च्या जनकाची चरित्रगाथा

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) हा शब्द आपल्या आता सवयीचा झाला आहे. ‘एआय’चा शोध हा अलीकडच्या काळातच लागला असावा किंवा ही अचाट कल्पना हल्लीच कोणाच्यातरी डोक्यात आली असावी असाच अनेकांचा समज आहे. मात्र, विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धातच एका अवलियाने याबाबत विचार करून त्या दृष्टीने प्रत्यक्ष काम करायला सुरवात केली होती..एआयच्या निर्मितीमध्ये अत्यंत पायाभूत काम करूनदेखील त्याचे पुरेसे श्रेय न मिळालेल्या याच अवलियाचा अर्थात ॲलन ट्युरिंग यांचा जीवनपट अतुल कहाते यांनी, ‘एआय’चा जनक ॲलन ट्युरिंग या छोटेखानी पुस्तकाच्या स्वरूपात वाचकांसमोर आणला आहे. ॲलन ट्युरिंग यांच्या कुळकथेपासून या पुस्तकाची सुरवात होते. ट्युरिंग घराणे नेमके कुठले? त्याचे योगदान काय? यांसारखे तपशील लेखकाने अगदी थोडक्यात, पण नेमक्या शब्दांत दिले आहेत..वयाच्या अवघ्या सातव्या वर्षी स्वतःचा ज्ञानकोश लिहायला घेणारा, वयाच्या तेराव्या वर्षी टाकाऊ वस्तुंपासून उपयुक्त वस्तूंच्या निर्मितीसाठी विविध प्रयोग करणारा, अगदी बालवयात विज्ञानदृष्टी जोपासणारा, अल्झायमर आणि ऑटिझमची लक्षणे असल्याने काहीसा विलक्षण वागणारा बाल्यावस्थेतील ॲलन लेखकाने अचूकपणे शब्दबद्ध केला आहे. ॲलन हा कथानायक असला तरी त्याच्या मनातील भावनिक कोलाहल, त्याचं गबाळेपण, त्याच्या स्वभावातील दोष यांचे चित्रणही अगदी प्रांजळपणे करण्यात आले आहे. ॲलनच्या पौगंडावस्थेत त्याच्यात झालेले भावनिक बदल, त्यांचा त्याच्या जीवनावर झालेला परिणाम; त्याचा विक्षिप्तपणा, शिकण्याची त्याची विलक्षण तऱ्हा, काही प्रसंगी हेकेखोर वाटणारा तर काही प्रसंगी लहानमुलांहून निरागस भासणारा त्याचा स्वभाव या साऱ्यांचे शब्दचित्रणही पुस्तकात रंजकपणे करण्यात आले आहे..विज्ञानाच्या विविध शाखांमध्ये सहज मुशाफिरी करणाऱ्या या अभ्यासकाने दुसऱ्या महायुद्धात जर्मन फौजांच्या गुप्त संदेशांची उकल करणाऱ्या मित्रराष्ट्रांच्या तंत्रज्ञांच्या पथकाचे नेतृत्व केले. एकीकडे अमूर्त सिद्धांतांमध्ये रमणाऱ्या या संशोधकाने ‘एसीई’च्या माध्यमातून बहुपयोगी संगणकनिर्मितीचा ध्यास घेतला, तर ट्युरिंग मशिनच्या माध्यमातून संगणकीय प्रणालीमध्ये अत्यंत मूलभूत संकल्पनांची मांडणी केली. मात्र, समलैंगिकता आणि विक्षिप्त व आत्ममग्न स्वभावामुळे त्यांनी केलेल्या कार्याचे यथायोग्य श्रेय त्यांना देण्यात आले नाही. अल्पायुष्य लाभलेल्या ॲलन यांचा मृत्यू ही घटनादेखील मोठी शोकांतिका आहे. या साऱ्या घडामोडींचे वर्णन लेखकाने या पुस्तकात विस्तृतपणे केले आहे. यासाठी अर्ध्या डझनहून अधिक पुस्तकांचा धांडोळाही घेण्यात आल्याचे पुस्तकामागील संदर्भग्रंथांच्या यादीवरून समजते..एक गणितज्ञ, तंत्रज्ञ आणि विज्ञानअभ्यासकाचे चरित्र मांडताना त्याने वैज्ञानिक क्षेत्रात नेमके काय योगदान दिले आहे, हे सर्वसामान्यांना समजेल अशा भाषेत समजावून सांगावे लागते, त्या अनुषंगाने आणि चरित्रकथेच्या ओघात येणाऱ्या विविध वैज्ञानिक गणितीय आणि तर्कशास्त्रीय संकल्पना सर्वसामान्यांना समजतील अशा भाषेत समजावण्याचा प्रयत्नही लेखकाने केला आहे. मात्र, आज वापरल्या गेलेल्या तंत्रज्ञानाला ॲलन यांचे संशोधन कशा पद्धतीने उपकारक ठरत आहे, यावर अजून प्रकाश टाकला असता, तर वाचकांना तो नक्कीच आवडला असता..Premium|Druv Bhatt Interview: ध्रुव भट्ट; बोलीभाषेतील जिव्हाळा आणि निसर्गप्रेमाचे लेखक यांची विशेष मुलाखत.‘द मॅन हू न्यू टू मच’ असे वर्णन केले जाणाऱ्या ॲलन ट्युरिंगचे व्यक्तिमत्त्व फारसे कोणालाच परिचित नाही. किंबहूना जे काही माहीत आहे ते जरा विचित्र, वादग्रस्तच आहे. त्यामुळे ॲलन ट्युरिंग यांचे गूढ चरित्र ‘डिकोड’ करण्याचा लेखकाचा प्रयत्न नक्कीच वाचकांना एका महान गणितज्ञाची नव्याने ओळख करून देणारा ठरेल यात शंका नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.