सप्तरंग

साधेपणात श्रीमंती

अलिबागची ७२ वर्षांची परंपरा जपणारी ‘मोघे खाणावळ’ आजही साध्या घरगुती जेवणाच्या चवीसाठी प्रसिद्ध आहे. परंपरा, साधेपणा आणि पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या पाककलेचे हे अद्वितीय उदाहरण आहे.
Alibag Food

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्रशांत ननावरे-nanawareprashant@gmail.com

आजूबाजूचे जग झपाट्याने बदलत असताना त्यांचा वेग पकडून काही मूलभूत गोष्टी जपणं मोठ्या कष्टाचे काम आहे. त्यासाठी स्वत:वर आणि इतरांवर विश्वास असावा लागतो. लोकांच्या आवडीनिवडी बदलत असल्या तरी ठरावीक गोष्टीच आवडणारी लोकं असतातच. त्याची जाणीव ठेवून व्यवसाय केल्यास अनेक गोष्टी वेगळ्या पद्धतीने साध्य होतात.

family
meal
Traditional
food culture
alibag

