Mother Son Journey Through America : आईसोबतची अनोखी अमेरिकावारी

डॉ. यशवंत थोरात - saptarang@esakal.comआपण अशा काळात जगत आहोत, ज्यामध्ये माणसे पूर्वीपेक्षा अधिक वेगाने आणि दूरवर प्रवास करतात. तरुणाई शिक्षण, नोकरी वगैरेच्या मागे धावत असताना आई-वडील आणि ज्येष्ठ मंडळीही हळूहळू त्यांच्या परिघाबाहेर जाऊ लागली आहेत. या पार्श्वभूमीवर उत्तम फराकटे लिखित ‘अमेरिका ९ वारी’ हे केवळ प्रवासवर्णन न राहता, त्याला वेगळा अर्थ प्राप्त होतो. लेखकाने आपल्या आईला केवळ अमेरिका दाखवली नाही, तर तो तिच्यासोबत एक नाते, अनेक आठवणी आणि संस्कारांचा वारसा घेऊन गेला. अमेरिकेच्या आधुनिक वातावरणात नऊवारी साडी नेसून फिरणाऱ्या एका वृद्ध आईचे चित्र हेच या पुस्तकाचे सार सांगते. अमेरिका हा या प्रवासाचा बाह्यपरिसर असला, तरी खरा प्रवास दोन पिढ्यांमधील आहे.या प्रवासवर्णनात प्रवाशाने काय पाहिले, याहीपेक्षा त्याने ते कोणासोबत पाहिले, हे जास्त महत्त्वाचे ठरते. लेखकाने अमेरिका दोनदा पाहिली. एकदा, स्वतःच्या डोळ्यांनी आणि दुसऱ्यांदा आपल्या आईच्या डोळ्यांनी. कदाचित हे दुसरे दर्शनच अधिक सुंदर झाल्याचे हे पुस्तक वाचताना जाणवते. .लेखकाच्या आईचे आयुष्य त्याचा लहान भाऊ सुधाकर ह्याच्या सेवेत गेले. बालपणापासून विशेष गरजा असलेला सुधाकर पूर्णपणे आईवर अवलंबून राहिला. त्यामुळे आईचे आयुष्य तसे खडतर गेले. या सगळ्याची जाणीव ठेवून लेखकाने आईप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी तिला घडवलेला हा प्रवास आहे. या प्रवासातील नऊवारी साडीला एक प्रतीकात्मक अर्थ आहे. विमानतळांवरून, अमेरिकेतील शहरांमधून आणि पर्यटनस्थळांवरून फिरणारी ती नऊवारी म्हणजे आपल्या संस्कृतीशी असलेले जिवंत नाते आहे. आईने नव्या जगाचे स्वागत केले; पण स्वतःची ओळख सोडली नाही, हेच लेखक दर्शवतो. या पुस्तकात अमेरिका, तेथील स्थलांतर, तेथील भारतीय समाज, नागरी शिस्त आणि पर्यटनाचे महत्त्व यांविषयीचे विचार येतात, पण ते एका अत्यंत व्यक्तिगत अनुभवातून जन्म घेतात. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अंतर हा या पुस्तकाचा खरा भूगोल नाही. आईच्या मनातील एका अपूर्ण इच्छेपासून तिच्या पूर्ततेपर्यंतचे अंतर, हाच त्याचा खरा प्रवास आहे. कोणतेही प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ नव्हे, तर आईच्या चेहऱ्यावरील आनंद हेच या प्रवासाचे सर्वांत महत्त्वाचे ठिकाण आहे.‘अमेरिका ९ वारी’ आपल्याला प्रवासाचा अर्थ नव्याने समजावते. आपण किती दूर गेलो, यापेक्षा आपल्यासोबत सहप्रवासी कोण आहे हे अधिक महत्त्वाचे असते.वाचक हे पुस्तक अमेरिकेचे प्रवासवर्णन म्हणून वाचायला सुरुवात करतील; पण ते संपवताना कदाचित त्यांना स्वतःच्या आई-वडिलांची आठवण येईल. हेच या पुस्तकाचे सर्वांत मोठे यश आहे!.काळाबरोबर छायाचित्रे पुसट होतात, प्रवासातील तपशील विसरले जातात आणि आपण पाहिलेली ठिकाणेही बदलतात. मात्र, एक समाधान कायम राहते. संधी मिळाल्यावर आपण प्रेम व्यक्त करणे पुढे ढकलले नाही. आपण अनेकदा स्वतःला सांगतो की, आई-वडिलांसाठी पुढे कधी तरी वेळ काढू, त्यांच्या आठवणी ऐकू किंवा त्यांच्या मनातील एखादी छोटी इच्छा पूर्ण करू, पण काळ दुसरी संधी देईल, याची हमी नसते. लेखकाने ती संधी योग्य वेळी घेतली.या प्रवासात जीवनातील एक शांत, पण अटळ उलटफेरही दिसतो. बालपणी आई-वडील मुलाला जग दाखवतात. त्याचा हात धरतात, त्याला सुरक्षितता देतात आणि अनोळखी जगाची ओळख करून देतात. काळ पुढे सरकतो आणि भूमिका बदलतात. आता मुलाने वृद्ध आई-वडिलांचा हात धरून त्यांना नव्या जगात घेऊन जायचे असते. हा बदल प्रेमाने, सहजपणे स्वीकारणे म्हणजे कृतज्ञतेची सर्वांत सुंदर अभिव्यक्ती होय. हीच या लेखनात दिसतेपुस्तक : अमेरिका ९ वारीलेखक : उत्तम फराकटेप्रकाशक : संवेदना प्रकाशनपृष्ठे : २४२, मूल्य : ४०० रु..Premium|How to Remember What You Read : वाचलं; पण लक्षात राहिलं का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.