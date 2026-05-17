Premium|Marathi acting journey : वाशीत 'झुलवा' नाटकाच्या प्रयोगादरम्यान मद्यधुंद प्रेक्षकाचा राडा; कलाकारांचे लक्ष झाले विचलित!

डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com ‘भूमिका चालली’ असं लोक म्हणू लागले. लोक ओळखू लागले. भूमिकेच्या नावानं हाक मारू लागले. कलाकाराला काय पाहिजे असतं अजून? हेच तर होतं, आपल्या लहानशा गावात कुणीतरी ‘छान काम करतोस’ अशी पाठीवर थाप मारतं बस. आम्हाला तेवढंच पुरतं आणि आमचा वारू मुंबईकडे उधळतो. तेच हे... लोकांनी आपल्याला ओळखावं. ‘‘ये अलग है...’’नाय... नाय... नाय... ये तो वहीं है...‘‘ऐसा नहीं या... ये...’’वाशीच्या विष्णुदास भावे नाट्यगृहात ‘झुलवा’ या नाटकाचा प्रयोग सुरू होता आणि ‘स्टेजच्या डाव्या बाजूला अगदी कोपऱ्यात पहिल्या रांगेत बसलेले एक-दोन प्रेक्षक अधूनमधून असा प्रतिसाद (?) देत होते. नाटक चालू असताना आम्हा कलाकारांचं सारखं त्यांच्याकडे लक्ष जायचं. थोडं विचलित व्हायला होत होतं. आम्ही प्रयोग सुरू ठेवला. ते चांगले अगदी पाय पसरून पहिल्या रांगेत बसले होते. त्यांना आम्ही रंगमंचावरून हलकंसं पाहू शकत होतो. त्यांचा ‘असा रिस्पॉन्स’ देणं चालूच होतं..Premium|Kaagaz Ke Phool : आयुष्याचं दुःख भरून राहिलेला गीताचा स्वर.‘‘क्या ये वही है?’’‘‘बात तो बात है...’’‘‘जमाना अलग है, लेकिन ओरिजिनॅलिटी?’’रंगमंचावरच्या कलाकारांचं लक्ष विचलित होत होतं. मध्यंतरात चौकशी केली. त्यांना शोधायचा प्रयत्न केला. ते मध्यंतरात व्यवस्थापनाला सापडले नाहीत. दुसरा अंक सुरू झाला. दहा मिनिटे झाली असतील. ते पुन्हा पहिल्या रांगेत अवतरले. पुन्हा त्यांनी ऐसपैस पाय पसरले आणि नव्यानं नाटकाचा आस्वाद घ्यायला सुरुवात केली. दुसऱ्या अंकात ते जरासे शांत वाटले. पहिल्या अंकाच्या मानानं त्यांचा उत्साह बराच थंडावला होता. पसरलेले पाय त्यांनी जवळ घेतले. खुर्चीत जरा वर सरकून बसले. लक्षपूर्वक पाहू लागले. उपद्रव कमी झाला तसा आम्ही त्यांना विसरलो. अंक दुसरा संपला. पडदा पडला. मुंबई-पुण्याला तातडीनं नाट्यगृह रिकामं करून द्यावं लागे. कारण पुढच्या प्रयोगाची मंडळी आलेली असतात आणि जास्त वेळ घेतल्यास दंडही पडतो म्हणून आम्ही लगबगीनं मेकअप, वेशभूषा उतरवून निघायच्या तयारीत असताना ते पाय पसरून व नंतर सावरून बसलेले गृहस्थ आले. आता आम्ही त्यांना नीट पाहू शकत होतो. आमचा दुसरा अंक संपला होता. त्यांचा ‘तिसरा अंक’ झाला होता. ‘अपेयपान’ केल्याचं जाणवत होतं. त्यांनी बोलायला सुरुवात केली. तिसऱ्या अंकाचा हलका प्रभाव त्यांच्या भाषेवर होताच.‘‘नमस्कार... राम राम स्लाम वालेकुम... आपण सर्व धर्म पाळनारा मानूस...’’‘‘मी सयाजी शिंदेचा एकदम खास दोस्त. खास म्हणजे एकदम खास...’’ तीन वेळा ते ‘खास’ वेगवेगळ्या पद्धतीनं म्हणाले. त्यांना वाटलं तीनही ‘खास’ वेगवेगळे असतील; पण तीनही ‘खास’ सेम टू सेम होते...‘‘मी सयाचं ‘झुलवा’ पाहिलं. लय बाऱ्या... आज तुमचं पायलं. मला नाटक सुरू झाल्यापासून सयाजीची आठवण येत होती. आणि माझ्या दोस्तापेक्षा तुमचं काम चांगलं होऊच शकत नाही. होऊ नायी असं म्हणत व्हतो मी. तुमचं काम वाईट व्हावं, खूप वाईट व्हावं असं वाटत होतं. केंद्रेचा राग आला मला. त्यांनी तुमाला का घेतलं? सयाजीसारखं जमूच शकत नाही कुनाला. यार पन... तुमी चांगलं केलं राव... तुमी खोटं पाडलं मला... मग दुसऱ्या अंकात गप्प बसलो. मला खोटं पाडलं तुम्ही... जमलं तुमाला’’ असं म्हणून त्यांनी माझे दोन्ही हात हातात घेऊन ‘जमलं तुमाला... चला येतो’ म्हणून निघून गेले. आम्ही निघालो. नाट्यगृहाच्या बाहेर आलो. ते उभेच होते. परत आले..‘‘पन कसं काय जमलं?’’‘‘तो त्यांचा टेक होता हा माझा टेक आहे,’’ मी.‘‘हा... हा... हे मस्त आवडलं आपल्याला... आता जातो खरं.’’रात्रीतून प्रवास करून मला फलटणला पोहोचायचं होतं. पोहोचलो. शूटिंग सुरू होतं. फोन वाजला. मी उचलला.‘‘संगीत कुलकर्णी बोलतोय. एक मालिका करतोय झी टीव्हीसाठी. ‘तुझ्याविना’ नाव आहे... त्यात एक मेन व्हिलनचं पात्र आहे. ते तुला करायचं आहे.’’‘‘मेन व्हिलन?’’झी टीव्ही?आनंदलोच एकदम.‘‘उद्या येतोस ऑफिसला? गोष्ट ऐकवतो थोडी...’’आता मी फलटणला. उद्या कसं पोहचायचं? अजून चार दिवस तरी आपण मुंबईला पोहचू शकणार नाही. काय सांगू? रोल गेला तर?‘‘मी फलटणला आहे. चार दिवसांनी आलं तर चालेल? आता पलीकडून काय उत्तर येतंय याची मला काळजी वाटत होती. कारण मुंबईत हजारो-शेकडो ॲक्टर्स आहेत. ‘तू नही तो और सही’च्या धर्तीवर आपलं काम गेलं तर? रोल गेला तर? मेन व्हिलन आपल्या हातून सुटला तर? मग मीच काकुळतीनं म्हणालो, ‘दुसऱ्या कुणाला देऊ नका हं.’आता पुन्हा पलीकडून काय उत्तर येतंय याची चिंता.‘‘तू कधीही ये... हा रोल तूच करणार आहेस.’’संगीत कुलकर्णी यांनी एकाच वाक्यात विषय संपवला. माझ्या सगळ्या चिंता मिटवल्या. शंका दूर केल्या. संगीत कुलकर्णी अतिशय प्रतिभावान दिग्दर्शक. तितकाच विनम्र. दत्ता केशव (दत्ता केशव कुलकर्णी) या अतिशय नामवंत चित्रपट दिग्दर्शकाचे ते चिरंजीव. (१९३३-२०१९). 'फटाकडी', 'मोसंबी नारंगी', 'जिद्द', 'अति शहाणा त्याचा...', 'दे टाळी' अशा अनेक गाजलेल्या सिनेमांचं दिग्दर्शन दत्ता केशव यांनी केले. संगीत कुलकर्णींनी त्यांना सहाय्यक म्हणून कामाला सुरुवात केली होती. मग मालिकाविश्वातलं मोठं नाव झालं. 'वादळवाट' त्यांनी घराघरापर्यंत पोहोचवली. अशा संगीत कुलकर्णींची मालिका तेही मेन व्हिलन?पहिल्यांदा मालिकेत इतका मोठा रोल?.Premium|Milind Shinde life journey : मलबार हिलच्या बंगल्यात राहून 'स्ट्रगल'? डॉ. मिलिंद शिंदे यांनी सांगितली त्या आलिशान परिसरातील एका छोट्या अंधाऱ्या खोलीची रंजक गोष्ट!.बहारच.दत्ता काळभोर नावाचा.'ॐ जय स्वामी सत् त्रिखंड नायक, अनुसयापुत्र, दत्तगुरुकृपा जयश्री गुरुनाथ महाराज...' दत्ता बोलतोय असं पालुपद वापरणारा खलनायक मला संगीत कुलकर्णी यांनी बहाल केला.मालिकाविश्वात अतिशय गाजलेल्या 'थरार' या मालिकेत दोन सीनचं मी काम केलं होतं. ती माझी आणि संगीत कुलकर्णी यांची भेट. त्यानंतर त्यांच्याकडून आलेलं हे महत्त्वाचं 'प्रपोजल.' संगीत कुलकर्णी यांनी मला भूमिका समजावून सांगितली. मोठमोठे संवाद होते. त्या पात्राचं असं काही खास लोकेशन नव्हतं. एका सुखवस्तू कुटुंबाला... तुम्हाला जी मुलगी आहे ती तुमची मुलगी नाहीये हे मला माहीत आहे. हे मी त्या मुलीलाही सांगू शकतो आणि जगालाही, असं सांगून वर्षा उसगावकर आणि यतीन कार्येकर यांना धमकावणारा व त्यातून खंडणीची मागणी करणारा हा दत्ता काळभोर...एक कॉइन बॉक्स आणि कोणतीही सोयीची जागा हे दत्ता काळभोरचं लोकेशन... हे संगीत कुलकर्णीचं डिझाइन होतं.नाटकाची पार्श्वभूमी असल्यानं एकटा जेव्हा सीन करायचे तेव्हा नीट व्हायचे सीन... हळूहळू बाकी पात्रं येऊ लागली. त्यांच्याशी संवाद घडू लागले तेव्हा जरा माध्यमभान सुधारण्याची गरज भासू लागली. सिनेमा- मालिकांमध्ये खूपदा तुम्ही ज्या व्यक्तीसोबत बोलत असता (संवाद) ती व्यक्ती समोर नसतेच. ती तीच आहे अशी कल्पना करून संवाद बोलावे लागतात किंवा एखाद्या लाइटच्या स्टँडकडे किंवा सहायक दिग्दर्शकाच्या हाताकडे (लूक म्हणतात काही जण) पाहून संवाद बोलावे लागतात. जेव्हा पहिल्यांदा माझ्यासोबत अशी वेळ आली गांगरलो जरा. असं कसं? निर्जीव गोष्टींकडे पाहून बोलायचं? जीव कसा येणार संवादात? विचारांती उमगलं, की हे असंच आहे आपण हे 'माध्यमभान' मिळवलं, कमावलं पाहिजे. त्याच दिवशी घरी गेल्यावर पानभर उतारा पाठ केला आणि घरातल्या जवळपास सगळ्या निर्जीव गोष्टींकडे पाहून तो संवाद म्हणायचा सराव करू लागलो. अगदी काचेची बरणी, मिठाचा डबा, लाइटची बटणं, दाराचं पीप होल याकडे पाहून तिथं कुणीतरी पात्र उभं आहे, व्यक्ती उभी आहे असं समजून न विसरता संपूर्ण पान आपल्याला बोलता यायला हवं. जिथं संवाद विसरे, पुन्हा पहिल्यापासून सुरू करायचं. हे जोवर सगळं साभिनय मुखोद्गत होत नाही तोवर चाले. दोन-तीन दिवसांतच सराव कामी आला. 'माध्यमभान' येऊ लागलं. शब्दांचा पाठलाग सोडून भूमिका रंगवायचं बळ मिळू लागलं. फ्लेवर सापडू लागलं. संगीत कुलकर्णीचं प्रोत्साहन मिळू लागले. 'भूमिका चालली' असं लोक म्हणू लागले. लोक ओळखू लागले. भूमिकेच्या नावानं हाक मारू लागले. कलाकाराला काय पाहिजे असतं अजून? हेच तर होतं, आपल्या लहानशा गावात कुणीतरी 'छान काम करतोस' अशी पाठीवर थाप मारतं बस. आम्हाला तेवढंच पुरतं आणि आमचा वारू मुंबईकडे उधळतो. तेच हे... लोकांनी आपल्याला ओळखावं. त्यांना आपलं काम, भूमिका आवडावी... त्यांची शाबासकी मिळावी इतक्याशा आशेवर तळहातावर नशीब घेऊन फिरणारी 'खानाबदोश' (जिप्सी, लमाण) जमात, ॲप्रिसीएशनच्या आशेवर श्वास घेणारी जगणारी मांदियाळी.त्या वर्षीचं सर्वोत्कृष्ट खलनायकाचं नामांकन दत्ता काळभोरला लाभलं. नगरचा प्रॅक्टिस हॉल सुखावला. मुंबईच्या नाटक-सिनेमा मालिका यामधील मुख्य प्रवाहातलं काहीतरी आपल्याला सामावून घेतंय, ही जाणीव ऊर्मी देणारी होती. अनेक रजनी सुखावल्या.संगीत कुलकर्णींना मी म्हणालो, ''हे तुमचं आहे... तुमच्यामुळं आहे...'' त्यावर 'हे संपूर्ण तुझंच आहे' म्हणून चष्म्यात मस्त हसले. त्यांचा एक आग्रह मला पूर्ण करता आला नाही, 'तू मला संगीत म्हण, अहो-जाहोची गरज नाही.'.मला हे जमूही नये आणि हा आग्रह पूर्ण करता येऊही नये कधीच.याच मालिकेत गुरू ठाकूर (आजचा आघाडीचा गीतकार)सुद्धा काम करायचा. संवादही लिहायचा बहुधा. खूप कमी मंडळींना माहीत असावे, की गुरू ठाकूर अतिशय सक्षम अभिनेता आहे. याच गुरू ठाकूरने पुढे माझं नाव 'नटरंग' (याबद्दल पुढे विस्तृत येईलच) सिनेमातल्या खलनायकासाठी सुचवलं होतं. तोही सिनेमा चालला. त्यात गुरूनंही काम केलं होतं. मला कधी प्रेक्षक विचारतात- तुम्ही खलनायक कसे झालात?मी सांगतो... मला खलनायक करणारी दोन माणसं... एक संगीत कुलकर्णी, दुसरा गुरू ठाकूर.. 