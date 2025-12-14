Premium|Kaagaz Ke Phool : आयुष्याचं दुःख भरून राहिलेला गीताचा स्वर

सुलभा तेरणीकर-saptrang@esakal.comसामाजिक विषमता, बेरोजगारी, गुन्हेगारी- कधी संगीतमय प्रणयकथा अशा सिनेमांच्या गर्दीत ट्रिकसीन असलेले पौराणिक, देमार, कपोलकल्पित कथांचे चाहते असत. संगीतकार कल्याणजी आनंदजी यांची कारकीर्द सुरू झाली असताना त्यांना ‘ट्रिकसीन’चे बादशहा समजल्या जाणाऱ्या बाबूभाई मिस्त्री दिग्दर्शित ‘चंद्रसेना’ हा चित्रपट मिळाला. त्यात पं. मधुर, सरस्वतीकुमार दीपक, इंदीवर या कवींच्या मध्ये एक गाणं लिहायची संधी गुलशन ‘बावरा’ यांना मिळाली. शेखपुरा पाकिस्तानकडून फाळणीच्या वेळी भारतात येताना त्यांच्या आई-वडिलांची हत्या झालेली त्यांनी समोर पाहिली होती. त्यांच्या छातीवर रायफलचे प्रहार झाले होते. बालमनावर आणि शरीरावर आघात झालेले गुलशन कित्येक वर्षे रुग्णालयात, निर्वासिताच्या छावणीत होते. मुंबईत आल्यावर सिनेमाकडे वळण्याआधी कर्नाक बंदरात गुडस क्लार्क म्हणून पावत्या फाडत होते. कल्याणजी भाईंच्या गायवाडीतल्या घरात येत-जात होते. गुलशन बावरा सांगतात, ‘‘चंद्रसेना’साठी एक गाणं लिहायची संधी चालून आली. ‘मैं क्या जानू काहे लोग ये सावन मतवाला रे’ लतादीदी गाणार होत्या. मी खुशीत होतो. २३ ऑगस्ट १९५८ हा दिवस मला आठवतो. चेंबूरचा बसंत स्टुडिओ. मी जामानिमा करून गेलो. बुशकोटवर टाय बांधली होती. गीताचे कवी म्हणून माझी ओळख करून दिली. त्यांनी माझ्याकडे पाहिलं. म्हणाल्या, ‘कविराज टायची गाठ सोडली तरी चालेल. किती उकडतंय ना!’ नंतर कल्याणजी भाईंशी मराठीत काहीतरी बोलल्या. बहुधा म्हणाल्या असतील, ‘काय ध्यान आहे! मी होतोच बावळा... म्हणून गुलशन बावरा...’.Premium|Chalti Ka Naam Gaadi : ‘सांगत्ये ऐका’चा डंका.पुढे ‘सट्टा बाजार’साठी गाणी लिहिली- ‘तुम्हे याद होगा कभी हम मिले थे...’ ‘चाँदी के चंद टुकडोंके लिए इमान को बेचा जाता है...’ फाळणीच्या जखमा पुरत्या बुजल्या नाहीत; पण भारताच्या चित्रपट गीत-संगीतात त्या पुन्हा उगवल्या...’ कल्याणजी आनंदजी अशाच एका वेशभूषा प्रधान चित्रपटाला संगीत देत होते. ‘मदारी’, पण गाणी खूप लोकप्रिय होती. ‘दिल लुटने वाले जादुगर’, ‘प्यार मेरा मजबूर सैंया’ या वेळी त्यांचे सहाय्यक होते लक्ष्मीकांत कुडाळकर. एक गोरा, देखणा, मेंडोलिनवादक युवक... नव्या-जुन्याची एकेक कडी जुळत होती. बिमल रॉय यांच्याबरोबर आलेले, लॅबोरेटरी असिस्टंट हृषीकेश मुखर्जी पहिल्या ‘मुसाफिर’च्या प्रयोगात अपयशी झाले होते; पण आता नव्या दमाने पुन्हा एक चित्रपट घेऊन आले होते ‘अनाडी’! बिमल रॉय स्कूलचे विद्यार्थी असले तरी मुंबईनगरीत उभं राहण्यासाठी फारशी व्यावसायिक तडजोड न करता स्वतंत्र शैलीत काहीतरी वेगळं घेऊन आले होते. हसू-आसूचा मेलोड्रामा नाही; पण कलात्मक असलेला ‘अनाडी’ राज कपूर यांच्या खास ‘प्रतिमे’त होता. राज कपूर-नर्गिस पर्व अस्तंगत झालं होतं. नूतनबरोबर जोडी जमवली होती. कथानक राज कपूर यांची प्रतिमा जपणारे - साधा, भोळा, बेरोजगार, बेघर, सुशिक्षित, चित्रकार-जगाच्या क्रूर व्यवहारापासून दूर अनभिज्ञ- नायिका श्रीमंत, सुंदर... १९४९ ‘बरसात’ ते १९५९ ‘अनाडी’. या आवर्तनात शंकर जयकिशनने सुंदर, मधुर गाण्याची रास ओतली. हृषीदांनी ‘अनाडी’मध्ये ‘मिसेस डीसा’ या व्यक्तिरेखेला उभं केलं आणि ललिता पवारांनी त्यात सुंदर मनोज्ञ रंग भरले. बिमलदांचा भरवसा दिलीपकुमार यांच्यावर तर हृषीदांचा राज कपूर यांच्यावर! हृषीकेश मुखर्जींची एक वेगळी वाट सुरू झाली.. ‘अनाडी’चा यशानं त्यावर मोहोर लागली.त्याच वर्षी नरेश सहगलनी ‘मैं नशे में हूँ’मध्ये राज कपूर आणि माला सिन्हा यांना एकत्र चमकवले. संगीत शंकर जयकिशन. गाणी एक से एक; पण भट्टी जमून आली नाही. गाणी मात्र आजही आठवतात; पण हमखास यशाचं गणित सोडवता येईलच असे नाही. सुबोध मुखर्जींनी देव आनंद- माला सिन्हा जोडीचा ‘लव्ह मॅरेज’ आणला. हुकमी संगीतकार शंकर जयकिशन! त्यात लोकप्रिय खेळ क्रिकेट मॅचचा ‘इव्हेंट’. ‘दिल के व्हर्सेस दिल का हो गया एलबीडब्ल्यू’. आठ गाण्यांची मेजवानी. सगळं आवडीचं असून चित्रपट सामान्य!.मात्र दक्षिणेतल्या एस. एस. वासन यांनी दिलीपकुमार वैजयंतीमाला यांना एकत्र आणून ‘पैगाम’ची निर्मिती केली. विषय मिल मजूर-मालक संघर्ष. संगीत सी. रामचंद्र यांचे. स्त्री स्वर लताऐवजी आशा- कवी प्रदीप- सी. रामचंद्र. ‘इन्सान का इन्सान से हो भाईचारा यही पैगाम हमारा’. खास संदेशप्रेरक गीत. यात दिलीपकुमार यांच्याबरोबर नव्यानं आलेले राजकुमारही आहेत. ‘ओ अमीरों के परमेश्वर’ गाताना वैजयंतीमालाची आई- दाक्षिणात्य अभिनेत्री वसुंधरादेवीही आहेत. मोतीलाल, बी. सरोजादेवी, जॉनी वॉकर. ‘पैगाम’ चांगला चालला. संसदेतही जेमिनीच्या या चित्रपटाचा उल्लेख केला गेला. मालक मजूर संघर्ष, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, त्यामुळे मशीन-मानव हे द्वंद्व... तत्कालीन राजकीय सामाजिक परिस्थिती हे सर्व असलं तरी कुठेतरी नाट्यमयता, जादू हरवल्यासारखे होते.दक्षिणेचे एल. व्ही. प्रसाद हे ‘छोटी बहन’च्या रूपानं एक ‘फॅमिली ड्रामा’ घेऊन आले. दोन भाऊ आणि एक बहीण असा कौटुंबिक प्रेम, कलह, दुरावा, मनोमीलन असा कथेचा आवडता साचा होता. निरागस नाजूक चेहऱ्याची बेबी नंदा छोटी बहन झाली होती. शिक्का बसला तो बसलाच. त्यातून बाहेर येण्यास बरीच वर्षे वाट पाहावी लागली. बलराज साहनी आणि रेहमान मोठे भाऊ झाले. यात मेहमूद-शुभा खोटे यांची छान जोडी जमली. शंकर जयकिशनचे संगीत गाजलं. ‘भैय्या मेरे राखी के बंधन को निभाना’ हे तमाम भगिनींना गाणं मिळालं; पण सुबीर सेन लता यांना शंकर जयकिशनने एक टांगा साँग दिलं. त्यात लता आणि सुबीर सेन यांच्या खळाळत्या हास्याच्या लकेरी आहेत. ‘मैं रंगीला प्यार का राही..’ हे खूप गाजलं- मेहमूद हा केवळ हास्य-अभिनेता नाही तर हीरोची छुट्टी करणारा जबरदस्त कलाकार हे सिद्ध झालं. ‘छोटी बहन’ने सुरुवात केली. ‘छोटी बहन’ आबालवृद्धांना आवडला. ईगल फिल्म्सच्या एफ.सी. मेहरांनी शम्मी कपूरना घेऊन ‘उजाला’ आणला. संगीत शंकर जयकिशन. राजकपूर यांचे संगीतकार शंकर जयकिशन आता शम्मी कपूर यांचेही झाले; मात्र इथे शम्मी कपूर एका गरीब युवकाच्या भूमिकेत आहेत. जोडीला राज कुमार. नायिका माला सिन्हा.. प्रिन्स चार्मिंग शम्मी कपूर गरीब वस्तीतला. शैलेंद्र गाणं लिहितात- ‘सूरज जरा आ पास आ... आज सपनों की रोटी पकायेंगे हम’. गरिबी, तारुण्य, स्वप्न, संघर्ष हाच विषय. ‘झूमता मौसम मस्त महीना’सारखं गाणं, बेधुंद नाच आणि त्यातलं ‘या अल्ला अल्ला’ लक्षात राहिलं बाकी एल्व्हिस प्रीस्ते शम्मी कपूरना गरीब, बेरोजगार बघवणार नाही हे लोकांनी ओळखलं..Premium|Saree in Indian film industry : साडीचा रुपेरी पडद्यावरचा प्रवास; परंपरेपासून ग्लॅमरपर्यंतची कहाणी.हृषीकेश मुखर्जींनी तीन वेगळ्या कथा एकत्र गुंफून ‘मुसाफिर’ प्रयोग केला होता. तशाच धर्तीवर ख्वाजा अहमद अब्बासने ‘चार दिल चार राहे’ हा प्रयोग केला आणि आपले हात पोळून घेतले. राज कपूर-मीना कुमारी, शम्मी कपूर-कुमकुम, अजित आणि निम्मी अशा तीन जोड्यांची कथा प्रेक्षकांना रुचली नाही. संगीतकार अनिल विश्वास म्हणजे भारतीय चित्रपट संगीताचे भीष्म पितामह. त्यांच्या नावाचा मोठा दबदबा; पण काळ बदलला होता. जोडीला तळपणारे शायर साहिर होते; पण चित्रपट अपयशी ठरला तसं संगीतही. ‘साँझ की लाली सुलग सुलग फर’ या गाण्यात अनिलदांनी जे समय चक्र बांधलं आहे ते केवळ अद्वितीय आहे; पण काळ अनुकूल नव्हता हेच खरं...‘शेरू समंदर’, ‘मिनीस्टर’, ‘बँक मॅनेजर’, ‘बाप बेटे’, ‘जागीर’, ‘मोहोर’, ‘दुनिया ना माने...’ संगीतकार मदन मोहन यांचे चित्रपट कोसळत होते; पण संगीतप्रेमी गाणी हृदयाशी धरून ठेवत होते. ‘तुम हो साथ, रात भी हसीन है, अब तो मौत का गम नही है...’ रुंजी घालत होतं. हा इतिहास म्हणजे चित्रपटाच्या यशापयशाचा हा विरोधाभास होता. कमालीची अस्थिरता होती, अस्वस्थता होती, मधुर संगीत, तारुण्य, प्रणय मोह घालीत होतं; पण काही तरी हातातून निसटून चाललं होतं... या चिंतनाचा एक छाया-प्रकाशाचा खेळ गुरुदत्तच्या मनात चालला होता. त्याचं फलित म्हणजे त्याचा ‘कागज के फूल’ हा चित्रपट. चित्रपटाचा नायक सुरेश सिन्हा हा एक चित्रपट निर्मितीत गुंतलेला निर्माता, दिग्दर्शक, स्टुडिओ, मालक, चालक; पण काळाच्या ओघात स्टुडिओचे बालेकिल्ले ढासळतात, कलाकारांना महत्त्व येतं, तंत्र बदलतं आणि सुरेश सिन्हाचं आयुष्यही. व्यक्तिगत जीवनात वादळं येतात. त्याची कला झाकोळते, जीवन विखुरतं. प्रसिद्धीचा झोत विझतो. एकाकीपण, विजनवास वाट्याला येतो..सिनेमास्कोप या तंत्रावर खूप मेहनत घेऊन गुरुदत्तने ‘कागज के फूल’ सिनेमास्कोप करण्याचा ध्यास घेतला. संगीतकार दादा बर्मन होते; पण साहिर नव्हते. कैफी आझमी होते. कॅमेऱ्याचा जादूगार व्ही. के. मूर्ती तर उजवा हात होते. कला दिग्दर्शक एम. आर. आचरेकर होते. हो आणि स्टुडिओचे भव्य फ्लोअर्स, कॅमेरे, क्रेन्स, कॅटबॉक्स, आर्क लॅम्पस् हेही होते. त्यांचे सहनायक- तेच कथा सांगत होते. ‘हे उपवन सुंदर दिसलं तरी इथं येऊ नका. ही फुलं कागदाची आहेत, इथं मकरंद कुठे मिळायला.’२ ऑक्टोबर १९५९ या दिवशी ‘कागज के फूल’ प्रदर्शित झाला आणि साफ कोसळला. गुरुदत्तचे तंत्र, प्रकाशयोजना, कला आशय यासाठी ‘कागज के फूल’ शिकवला जातो. आयुष्याचं दुःख भरून राहिलेला गीताचा स्वर - ‘वक्तने किया क्या हँसी सितम’मधून भिडतो. रफींचे बिछडे सभी... निनादत राहते; पण गुरुदत्तना कोण समजावणार?.स्वातंत्र्यानंतर आलेल्या दिलीप कुमार, देव आनंद, राज कपूर या लोकप्रिय त्रिमूर्तींकडे रसिकांचं लक्ष होतं. संघर्ष करून नावारूपाला येणाऱ्या राज कुमार, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त, शम्मी कपूर यांच्याबद्दल कुतूहल होतं. नव्या जुन्या कवी, लेखकांनी लेखणी परजली होती, तर संगीतकारांचे साम्राज्य फैलावलं होतं. राज कपूर यांचा ‘अनाडी’, दिलीप कुमारचा ‘पैगाम’, देव आनंदचा ‘लव्ह मॅरेज’ आणि या तिघांनंतरचा चौथा गुरुदत्त, ‘कागज के फूल’ घेऊन आला होता. अशाश्वत, क्षणभंगुर चित्रपटसृष्टीचं खरंखुरं वास्तव अंतरंग दाखवण्याची जिद्द घेऊन...(लेखिका ज्येष्ठ चित्रपट अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 