सप्तरंग

Arzan Khambatta Sculptures : अरझान खंबाट्टा: शाळेत ड्रॉईंगमध्ये नापास होणारा मुलगा 'असा' बनला देशाचा प्रसिद्ध शिल्पकार

Contemporary Indian Sculptors : पारंपारिक चौकटी मोडून अनुभवातून कला विकसित करणाऱ्या अरझान खंबाट्टा यांनी, कागदाच्या घड्यांपासून सुरू केलेला हा प्रवास आज सार्वजनिक ठिकाणच्या अजरामर शिल्पांपर्यंत कसा पोहोचला, याचा प्रेरणादायी आढावा घेणारा हा विशेष लेख.
सप्तरंग टीम
Updated on

हर्ष भटकळ - saptrang@esakal.com

प्रस्थापित पद्धतीनुसार काम करण्याचे टाळून कुतूहलापोटी विविध प्रयोग करत त्यांनी स्वतःची वेगळी पद्धत ठरवली. अरझान खंबाट्टा यांनी पारंपरिक प्रशिक्षणापेक्षा अनुभवाने आपली कला विकसित केली. कलादालनातील कलाकृतींपेक्षा सार्वजनिक ठिकाणी त्यांनी तयार केलेल्या कलाकृती आहेत, त्यात त्यांना जास्त आनंद आहे.

सांगतील ते निमूट करावे असं माझ्या बाबतीत शक्यच नाही.’ अरझान खंबाट्टा हे सांगतात सहजपणे बोलता बोलता पण तीच त्यांच्या कलाप्रवासाची प्रेरणा आहे. शाळेत असताना ते ड्रॉइंग विषयात नापास झाल्याचं त्यांना आठवते. त्यांना या विषयात रस नव्हता म्हणून नव्हे पण शिक्षकांनी सांगितलेले ऐकायचे नाही या हट्टापायी. ‘एक बालदी आणि त्यावर फुलांचा गुच्छ ठेवून सांगितले जात असे की काढा चित्र! मला हे मुळीच जमत नसे.’ त्याऐवजी ते कागदाची घडी घालून त्यातून निरनिराळे आकार बनवत असत. ‘त्यांनी जरी मला एक कागद आणून दिला तरी मी लगेच तो दुमडून त्याला त्रिमिती आकार देत असे.’ या सपाट कागदाला निरनिराळे आकार देण्याचा ध्यास हाच त्यांच्या कलेचा पाया झाला.

