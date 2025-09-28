सप्तरंग

पंचाहत्तर वर्षांचं संचित

७५ वर्षांपासून पुण्यातील आशा डायनिंग हॉल घरगुती, सात्त्विक आणि ताज्या जेवणासाठी पुणेकरांचा आवडता ठिकाण.
Asha Dining Hall Serving Home-like Satvik Meals for 75 Years

विद्यार्थ्यांसाठी खाणावळ म्हणून ७५ वर्षांपूर्वी सुरू झालेले ‘आशा डायनिंग हॉल’ आता पुणेकरांसह बाहेरून येणाऱ्या मंडळींसाठी घरगुती, चविष्ट, सात्त्विक आणि ताज्या जेवणासाठीचे हक्काचे ठिकाण झाले आहे. घरी जेवल्यावर ज्याप्रमाणे समाधान मिळतं तीच भावना इथून बाहेर पडताना असते. पंचाहत्तर वर्षांच्या मेहनतीचं हे संचित आहे.

