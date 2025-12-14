Asia Cup Trophy Controversy : ‘ऑपरेशन’ आशिया करंडक

शैलेश नागवेकरसूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने आशिया करंडक जिंकला; पण आशिया क्रिकेट परिषदेचे हेकेखोर अध्यक्ष पाकिस्तानचे मोहसिन नक्वी यांनी पळवलेली ट्रॉफी विजेते असूनही भारताला मिळालेली नाही. आता १९ वर्षांखालील आशिया करंडक स्पर्धेत भारतीय संघ खेळतोय. तिथेही तीच पुनरावृत्ती घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.तीन महिन्यांपूर्वी सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली तीन सामन्यांत पाकिस्तान संघाला धूळ चारली आणि थाटात आशिया करंडक जिंकला. आशिया क्रिकेट परिषदेचे हेकेखोर अध्यक्ष पाकिस्तानचे मोहसिन नक्वी यांनी पळवलेली ट्रॉफी विजेते असूनही भारताला मिळालेली नाही. आता १९ वर्षांखालील आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धा शुक्रवारी सुरू झालीय. आज भारत-पाक सामना होतोय. तरीही सीनियर संघाने जिंकलेला करंडक भारताच्या स्वाधीन झालेला नाही. मुंबईकर आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वपदी आणि वैभव सूर्यवंशीसारख्या धडाकेबाद फलंदाजाचा समावेश असलेल्या भारतीय संघाने हा १९ वर्षांखालील आशिया कप जिंकला, असे आपण गृहीत धरले आणि अध्यक्ष या नात्याने मंचावर उपस्थित असलेल्या मोहसिन नक्वी यांच्या हातून ट्रॉफी स्वीकारण्यास भारतीय संघाने नकार दिला तर त्याच घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची दाट शक्यता आहे. .यादरम्यान गेल्या महिन्यात आशिया रायझिंग स्टार्स अशी एक स्पर्धा अमिरातीमध्येच झाली. भारतीय संघ अंतिम फेरी गाठू शकला नाही, त्यामुळे हा प्रसंग टळला होता. मुळात आशिया करंडक स्पर्धा आशिया क्रिकेट परिषदेच्या अधिपत्याखाली होत असली तरी, मूळ पालक संघटना आयसीसी आहे आणि अध्यक्ष जय शहा आहेत. मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष संजोग गुप्ता हेसुद्धा भारतीयच आहेत. मग हा प्रश्न निकाली लागत नाही. त्यामुळे मोहसिन नक्वी यांना हेकेखोरपणा दाखवण्याची हिंमत कशी होते? हे नक्वी पाकिस्तानचे गृहमंत्री आहेत. पहलगाममधील हल्ला आणि इतरही भारताविरोधी कारवायांमध्ये त्यांचे संबंध असल्यामुळे नक्वींना विरोध कायमच असणार आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये असे प्रथमच घडले असले तरी हा विषय केवळ क्रिकेटपुरता मर्यादित नाही तर प्रत्येक भारतीयांच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे.गेल्या महिन्यात दुबईत झालेल्या आयसीसीच्या बैठकीतील आशिया करंडक ‘चोरी’बाबतचा मुद्दा पटलावर नव्हता. ही कोंडी आता फुटली आहे. दोन्ही बाजूंनी यातून मार्ग काढण्याबाबत चर्चा झाली. लवकरच यातून मार्ग निघेल आणि आशिया ट्रॉफी भारतात येईल, असे आश्वासन बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी आयसीसीच्या बैठकीनंतर दिले होते; मात्र त्याच वेळी मोहसिन नक्वी किंवा पाक मंडळाकडून याला दुजोरा देण्यात आला नव्हता. शेवटी व्हायचे तेच झाले. सैकिया यांनी आश्वासन देऊन महिना उलटला १९ वर्षांखालील संघाची आशिया करंडक स्पर्धा सुरू झाली; पण सूर्यकुमार यादवच्या संघाने जिंकलेली ट्रॉफी काही भारतात आली नाही..नक्वी हेकेखोर आहेत यात शंका नाही. नक्वी यांना भारतीय संघातील कोणत्याही खेळाडूला हा करंडक प्रदान करून फुशारकी मारायची आहे आणि भारतावर कुरघोडी केल्याचे दाखवायचे आहे, हे आता स्पष्ट झाले. त्यामुळे बैठकांना आणि चर्चेला काहीच अर्थ राहत नाही. जेथे करंडक आहे त्या आशिया परिषदेच्या कार्यालयातील कुलूपाच्या चाव्या त्यांच्याकडे आहेत. जोपर्यंत ते या पदावर आहेत तोपर्यंत ही ट्रॉफी भारतात येण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे नक्वी यांना आयसीसीने आपल्या अधिकारात आता धडा शिकवण्याची वेळ आलीय. केवळ आशियातच नव्हे तर क्रिकेट विश्वात असलेली आपली ताकद दाखवण्याची वेळ आलीय. आजच्या मितीला कोणत्याही स्पर्धेत भारतीय संघाचा सहभाग आर्थिकतेशी संबंधित असतो. जोपर्यंत आम्ही जिंकलेला करंडक परत देत नाही, तोपर्यंत आम्ही कोणत्याही आशिया करंडक स्पर्धेत सहभागी होणार नाही, अशी भूमिका किती व्यवहार्य असेल, हे बीसीसीआयचे पदाधिकारीच सांगू शकतील. मुळात २०२७ पर्यंत आयसीसी क्रिकेट परिषद आणि सोनी यांच्यात मीडिया हक्काचा करार झालेला आहे. जय शहा हे आता आयसीसीचे अध्यक्ष असण्यापूर्वी आशिया क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष होते. प्रक्षेपणाचा असा करार हा भारतीय संघाचा सहभाग गृहीत धरूनच केलेला असतो, म्हणूनच आता १९ वर्षांखालील आशिया करंडक स्पर्धेत भारतीय संघ खेळतोय.या १९ वर्षांखालील स्पर्धेतही आजही त्याचीच पुनरावृत्ती घडण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी या मुलांना मॅच्युरिटी दाखवावी लागेल आणि त्याची प्रमुख जबाबदारी कर्णधार असलेल्या मुंबईच्या आयुष म्हात्रेवर असणार आहे. नाणेफेकीपासून ते सामना संपल्यानंतरचे हस्तांदोलन यांचा समावेश असेल. बीसीसीआयने थेटपणे पाक खेळाडूंशी हस्तांदोलन न करण्याचा सूचना उघडपणे आपल्या १९ वर्षांखालील संघाला दिलेल्या नाहीत, तरीही असे घडणार आहे. त्यामुळे एकंदरीत परिस्थिती पाहता पाकिस्तानी खेळाडू आपल्या खेळाडूंना डिवचण्याचा प्रयत्न करतील, तसा प्रयत्न रायझिंग स्टार आशिया करंडक स्पर्धेतही झाला होता. भारतीय फलंदाज बाद झाले की पाकिस्तानी गोलंदाज चेवाचेवाने कृती करायचे. आता आजच्या सामन्यात अशी परिस्थिती उद्भवली तर आपल्याकडून कोणते गैरवर्तन होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. मैदानावरील कामगिरीनेच त्यांना धडा शिकवावा लागेल. जसा धडा सूर्यकुमार यादव याच्या संघाने आशिया करंडक जिंकताना शिकवला होता..Latest Marathi News Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....हे सर्व एका बाजूला होत राहील; पण आता नक्वीसारख्या व्यक्तीला आणि वृत्तीला कायमचा धडा शिकवण्याची वेळ आलीय. दोन महिन्यांच्या आता भारत आणि श्रीलंकेत टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा होतेय. पाकिस्तानचा संघ त्यांचे सर्व सामने श्रीलंकेत खेळणार आहे. यातील भारताविरुद्धच्या १५ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सामन्याचाही समावेश आहे. पाकिस्तान मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून नक्वी तेथे उपस्थित राहू शकतात; पण या स्पर्धेचे मूळ यजमान बीसीसीआय आहेत. जय शहा आयसीसीचे अध्यक्ष आहेत. आता चर्चा नव्हे तर ‘ऑपरेशनच’ करण्याची गरज आहे. नाक दाबून तोंड उघडण्याच्या उक्तीप्रमाणे पाक मंडळाची आयसीसीकडूनच आर्थिक कोंडी करून ‘तोंड’ उघडावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 