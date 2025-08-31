ओंकार वर्तले - ovartale@gmail.comउत्तरेकडून दक्षिणेकडे जाणाऱ्या महत्त्वाच्या मार्गावरील असीरगड किल्ला. हा सारा भाग तापी आणि नर्मदा या दोन नद्यांच्या खोऱ्यांमधील. त्यामुळे आपोआपच या किल्ल्याचे भौगोलिक महत्त्व आहे. दख्खनच्या मार्गावरचा राखणदार होता, असेही असीरगड किल्ल्याला संबोधले जाते. अनेक इतिहास अभ्यासक याला दक्षिणेचे प्रवेशद्वार असेही म्हणतात. .मध्य प्रदेशमध्ये जे काही देखणे किल्ले आहेत, त्यात बुरहानपूर जिल्ह्यातील असीरगड हे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. ऐतिहासिक बुरहानपूर शहरापासून अवघ्या २० किलोमीटर अंतरावर आणि समुद्रसपाटीपासून सुमारे ८५० फूट उंचीवर हा अभेद्य किल्ला आहे. त्यामुळे बुरहानपूर भेटीत हा किल्ला आवर्जून पाहिला पाहिजे. डोंगरी किल्ला असला तरी अगदी अर्ध्या डोंगरापर्यंत चांगला गाडी रस्ता आहे. ज्यांना चालायचे त्यांच्यासाठी पायथ्यापासूनच गावातून पायऱ्यांच्या वाटा लागतात. या वाटेने किल्ल्यावर जाताना एकापाठोपाठ एक अशी भक्कम दरवाजांची मालिका आहे. यांपैकी मदार दरवाजा, हप्त दरवाजा हे प्रसिद्ध आहेत. किल्ल्यावर जाण्यासाठी एक गाडीमार्ग असून तो मार्ग लांबचा व गडाच्या मुख्य डोंगराला वळसा घालून बालेकिल्ल्याजवळ पोहोचतो. त्यामुळे स्वतःचे वाहन घेऊन जाऊ शकतो. सहकुटुंब पाहता येण्यासारखा हा किल्ला असून तो भारतीय पुरातत्त्व विभागाने सुस्थितीत ठेवला आहे..किल्ल्यावर जाण्याअगोदर या किल्ल्याच्या अंतरंगात डोकावणे गरजेचे आहे. मुळात या किल्ल्याविषयी इतिहास कमी पण आख्यायिका जास्त जोडल्या गेलेल्या आपल्याला ऐकायला आणि वाचायला मिळतात. आसा अहिर या अहिर राजाच्या नावावरून सातपुडा डोंगररांगेतील या किल्ल्याला असीरगड किंवा असीरगढ हे नाव अपभ्रंशाने प्राप्त झाले. या किल्ल्याला खरी ओळख दिली, ती फारुकी राजवटीतील शासनकर्त्यांनी. त्यांचे पूर्वज खल्जी, तुघलक यांसारख्या परकीय आक्रमणकर्त्यांसोबत हिंदुस्थानात आले आणि त्यांनी दिल्ली दरबारात स्वत:चे स्थान निर्माण केले. १३७० मध्ये फारुकी सरदार मलिक याला तुघलक सुलतानाने गुजरातच्या दक्षिण सीमेलगतच्या प्रांताची जहागिरी दिली. त्याने जहागिरीचे मुख्यालय थाळनेरला म्हणजेच खानदेशात केले. तुघलकांची सत्ता खिळखिळी होताच मलिक राजाने स्वत:ला स्वतंत्र संस्थानिक घोषित करून फारुखी साम्राज्याची स्थापना केली. कालांतराने त्याचा मुलगा नासीर खान गादीवर बसला. नासीर खानने किल्लेदार आसा अहीर याच्याकडून कपटाने असीरगड किल्ला घेतला. अशा रीतीने फारुकी वंशांचे राजे या किल्ल्यावर स्थापित झाले. या वंशाने सुमारे दोनशे वर्षे राज्य केले.दोनशे वर्षांच्या फारुकी शासनकाळात एकूण बारा सुलतान झाले. १६०० मध्ये अकबराने किल्ला जिंकला. ही घटना मोठी रंजक होती. याबाबत पर्शियन इतिहासकार फिरिश्तानेही नोंद करून ठेवली आहे. ‘किल्ल्याला वेढा घालून बरेच महिने झाले. पावसाळ्यानंतर कसल्या तरी रोगाचा प्रसार झाला आणि किल्ल्यातील जनावरांचा मृत्यू होऊ लागला आणि कुजून दुर्गंधी पसरली. त्यात कोणीतरी बातमी पेरली की, हे सगळे अकबर त्याच्या जवळच्या मांत्रिकामार्फत घडवतोय, या बातमीवर सैन्यांचा विश्वास बसला. खुद्द फारुकी सुलतान बहादूरखान कामकाज सोडून यावर उपाय शोधण्यात गुंतला. .यापेक्षा त्याने मेलेली जनावरे बाहेर फेकण्याची, रोगराई फैलू नये म्हणून हकिमाकरवी उपचाराची, बिनकामी जनावरे, माणसे गडाखाली धाडण्याची आज्ञा द्यायला हवी होती. आगाऊ पगार देऊन सैन्याला प्रोत्साहित करायला हवे होते; पण त्याने काहीच केले नाही. त्याच्याकडे धनसंचय भरपूर होता. धान्य, पाणी, दारूगोळ्यासह लढण्यासाठी पूर्ण सज्जता आणि सैनिकी सामर्थ्य असूनही केवळ बहादूरशाहाच्या नाकर्तेपणामुळे फारुकी साम्राज्याचा अंत झाला. विजयाने आनंदित झालेल्या अकबराने त्याचे गुणगान गाणारा शिलालेख गडाच्या दरवाजावर बसविला. ‘जर्ब असीर’ (असीरला नमवले) हे शब्द असलेली सोन्याची नाणी पाडली. बलाढ्य ठिकाण झडप घालून गारद करणाऱ्या बहिरी ससाण्याचे चिन्ह नाण्याच्या दुसऱ्या बाजूला होते. पुढे किल्ला पेशव्यांचे सरदार शिंदेंच्या ताब्यात होता. १८१८ मध्ये पेशवे दुसरे बाजीराव किल्ल्याजवळील धुळकोट गावी ब्रिटिशांना शरण गेले आणि मग या किल्ल्यावर ब्रिटिशांचा अंमल सुरू झाला तो अगदी स्वातंत्र्यापर्यंत होता. या काळात त्यांनीदेखील अनेक इमारती बांधल्या. १८५७ च्या उठावात राणी लक्ष्मीबाई झाशीचा किल्ला पडल्यानंतर काही काळ येथे मुक्कामाला होत्या. पुढे उठावात सहभागी झालेल्या कित्येकांना ब्रिटिशांनी अटक करून येथेच कैदेत ठेवले. असा मोठा इतिहास असलेला हा किल्ला. उत्तरेकडून दक्षिणेकडे जाणाऱ्या महत्त्वाच्या मार्गावरच होता. हा सारा भाग तापी आणि नर्मदा या दोन नद्यांच्या खोऱ्यांमधील. त्यामुळे आपोआपच या किल्ल्याचे भौगोलिक महत्त्व वाढले तरच नवल. दख्खनच्या मार्गावरचा राखणदार होता, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. अनेक इतिहास अभ्यासक याला दक्षिणेचे प्रवेशद्वार असेही म्हणतात..हा किल्ला तीन भागांत विभागला असून किल्ल्याभोवती दुहेरी तटबंदी आणि बालेकिल्ला अशी विभागणी आहे. त्यामुळे एकात एक असे तीन स्वतंत्र किल्लेच तयार झाले आहेत. पायथ्याजवळचा मलयगड, मधला कमरगड आणि त्यांचा मुकुटमणी म्हणजे असीरगड.बालेकिल्ल्यावर जाण्यासाठी पायऱ्यांचा रुंद असा मार्ग बांधलेला आपल्याला दिसतो. यावर जाताना अकबर, दानियाल, शाहजहान आणि औरंगजेब यांचे चार फार्सी भाषेतील शिलालेख आहेत. प्रवेशद्वारातून प्रवेश केला की मग किल्ल्याच्या अंतरंगात शिरायचे. किल्ल्याला फेरी मारायला निघायचे.किल्ल्यामधील आवर्जून पहावी अशी भव्य वास्तू म्हणजे जामा मशीद. फारुकी वंशाच्या अदिलशाहा चौथा याने १५९० मध्ये ही इमारत बांधली. प्रार्थना हॉलमध्ये एका शिळालेखात या इमारतीच्या निर्मात्याचे नाव लिहिलेले आहे. या मशिदीपर्यंत जाण्यासाठी पायऱ्याही बांधलेल्या दिसतात. आपण तीन कमानी असलेल्या भिंतीमधून प्रवेश करतो. आतमध्ये पटांगण असून त्यामागे प्रार्थना हॉल दिसतो. या हॉलमधील खांबांची कमानी रचना भारीच. ही वास्तू म्हणजे फारुकी शासन काळातील बांधकामाचा एक उत्कृष्ट नमुना आहे. संपूर्ण दगडात घडवलेली ही गडावरील सुस्थितीतील इमारत. सदर मशिदीचे बांधकाम काळ्या दगडात असून दोन्ही बाजूस ८० फूट उंच दोन मिनार आहेत. हे दोन्न मिनार गडावरील बालेकिल्ल्याच्या कुठल्याही कोपऱ्यातून दिसतात. इतक्या उंचीचे हे दोन मिनार पाहून आपण आश्चर्यचकीत होतो. इतकी वर्षे झाली या बांधकामाला, पण आजही चांगल्या अवस्थेत आहेत..असीरगड किल्ल्यावर पाण्याची उत्तम सोय आहे. किल्ल्यावर सहा तलाव असून काही विहिरीदेखील आहेत. याशिवाय ब्रिटिशांचे या गडावर अनेक वर्षे वास्तव्य होते. किल्ल्यावर ब्रिटिशांनी बांधलेल्या बराकी, कैदखाने आणि चर्च यांचे अवशेष दिसतात. तसेच गडावर एक ब्रिटिशकालीन दफनभूमी आहे. किल्ल्याच्या एका बाजूला शिवमंदिरदेखील आहे. खिळगत भागात कोरलेल्या या शिवमंदिरात जाण्यासाठी पायऱ्याही कोरलेल्या आहेत. हे मंदिर म्हणजे अनेकांसाठी जिज्ञासा आणि गूढ म्हणूनच ओळखले जाते.आपल्या देशात अनेक मंदिरे आहेत. ज्यांना अनेक आख्यायिका चिकटलेल्या दिसतात, शिवाय त्यांचा संबंध हा थेट रामायण किंवा महाभारताशी जोडला जातो. या असीरगडावरदेखील जे शिवमंदिर आहे त्याचादेखील संबंध हा थेट महाभारताशी जोडला गेलाय. स्थानिकांच्या मते या मंदिरात महाभारतातील एक पात्र अश्वत्थामा हा पूजा करण्यासाठी आणि आपल्या मुक्तीची प्रार्थना करण्यासाठी येतो. .भारतात संस्कृती, परंपरा, प्राचीन ग्रंथ, पुराणे यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. महाभारत तर भारतीय इतिहासात मैलाचा दगड ठरलेले आहे. अनेक युग लोटले, तरी त्याविषयीची जिज्ञासा, लालसा आणि गोडी कमी होत नाही. महाभारतातील अनेक गोष्टी आजच्या काळातही आपल्याला अचंबित करत असतात. येथील स्थानिकांच्या मते, श्रीकृष्णांनी दिलेल्या शापामुळे अश्वत्थामा येथे भटकत असतो. सांगायचा उद्देश हा की हा असीरगड अशा आख्यायिकांमुळेच जास्त ओळखला जातो; पण आपण मात्र भूगोलाचे आणि इतिहासाचे बोट धरूनच हा किल्ला पाहायचा. शिवपिंडीवर माथा टेकवायचा आणि आपली असीरगड भ्रमंती समाप्त करायची.किल्ला फिरताना आपल्याला जाणवते की येथील स्थापत्यावर फारुकी आणि मुघल वास्तुकलेचा प्रभाव आहे, जी इस्लामिक, पर्शियन, तुर्की आणि भारतीय शैलींचे मिश्रण आहे. असीरगड किल्ला हा हिंदू राजवटीत निर्मिला गेला होता. त्यानंतर या किल्ल्याने मोगल, मराठे आणि ब्रिटिशांनी राज्य केले. इतिहासाचे अनेक टप्पे त्याने पाहिले आहेत. पर्यटनासाठी अनेक जन बुरहानपूर किंवा इंदूर येथे येत असतात. अशा वेळी वाट वाकडी करून आवर्जून पहावा असा हा किल्ला न चुकवावा असाच..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.