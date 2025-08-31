सप्तरंग

असीरगड किल्ला मध्य प्रदेशातील दख्खन मार्गावरील एक महत्त्वाचा ऐतिहासिक दुर्ग असून त्याचा इतिहास फारुकी राजवटीपासून ते ब्रिटिश काळापर्यंत आहे.
उत्तरेकडून दक्षिणेकडे जाणाऱ्या महत्त्वाच्या मार्गावरील असीरगड किल्ला. हा सारा भाग तापी आणि नर्मदा या दोन नद्यांच्या खोऱ्यांमधील. त्यामुळे आपोआपच या किल्ल्याचे भौगोलिक महत्त्व आहे. दख्खनच्या मार्गावरचा राखणदार होता, असेही असीरगड किल्ल्याला संबोधले जाते. अनेक इतिहास अभ्यासक याला दक्षिणेचे प्रवेशद्वार असेही म्हणतात.

