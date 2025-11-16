Premium|Automatic Emergency Braking system benefits : वाहनाचा बॉडीगार्ड

अरविंद रेणापूरकर - arvind.renapurkar@esakal.comअपघाताची शक्यता कमी करणारी प्रणाली वाहनाचा ‘बॉडीगार्ड’ म्हणून नावारूपास येत आहे. दरवर्षी असंख्य अपघात टाळणारे हे तंत्रज्ञान आज प्रत्येक नवीन मोटारीत अनिवार्य होत आहे. पण ही प्रणाली नेमकी कशी काम करते आणि एईबी म्हणजे रस्त्यावरील सायलेंट गार्डियन असे का म्हणतात, ते पाहणे महत्त्वाचे आहे.तुम्ही वेगात मोटार चालवत आहात. अचानक समोरचा ट्रक थांबतो. अशावेळी चालकाची भंबेरी उडते, पण घाबरू नका. तुम्ही जरी गोंधळलेला असाल तरी समोरचा अडथळा पाहून तुमची मोटार स्वतः थांबते. यामागे सायन्स फिक्शन नाही किंवा प्रासंगिक निर्णय. वास्तविक ही ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग प्रणालीची जादू आहे. .ऑटो ब्रेक सिस्टीम म्हणजे ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग किंवा ऑटोनॉमस ब्रेकिंग सिस्टीम ही एक प्रगत सुरक्षा यंत्रणा असून, ती समोरचा अडथळा पाहून वाहनाला थांबवते किंवा तिचा वेग कमी करते. ही प्रणाली मोटारीच्या सुरक्षिततेसाठी डिझाइन केली असून, ती अपघात टाळण्यासाठी किंवा त्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी वापरली जाते. साहजिकच ऑटो ब्रेक सिस्टीमची सुरुवात कधी झाली, असा प्रश्न पडू शकतो. यासाठी सहा ते सात दशके मागे जावे लागेल. या सुरक्षा तंत्रज्ञानाची पायाभरणी १९५०च्या दशकात झाली. अमेरिकन अभियंता जॉर्ज रशिद यांनी ऑटोमॅटिक व्हेईकल कंट्रोल सिस्टीमसाठी पेटंट दाखल केले, तेव्हा या प्रणालीची चर्चा सुरू झाली. हे पेटंट १९५७मध्ये मंजूर झाले आणि त्यात रडारआधारित सिस्टीमचा वापर करून अपघात टाळण्यासाठी ऑटोमॅटिक ब्रेकिंगचा विचार होता. ही कल्पना दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान विकसित झालेल्या रडार तंत्रज्ञानावर आधारित होती. या माध्यमातून धुके किंवा चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे होणारा अपघात टाळणे हा होता. १९५६मध्ये स्टुडिबेकर-पॅकर्ड कंपनीने रडार-ग्रिलआधारित ब्रेकिंग सिस्टीम विकसित केली आणि या सिस्टीममध्ये रशिद यांच्या कल्पनेत साधर्म्य होते.कसे काम करते?ऑटो ब्रेक सिस्टीम ही रडार, लिडार, कॅमेरा किंवा अल्ट्रासोनिक सेन्सर्स वापरून समोरच्या परिस्थितीचे निरीक्षण करते. हे सेन्सर्स अडथळ्याचे अंतर, वेग आणि दिशा मोजतात. यानुसार प्रणाली काम करते. मोटारीतील इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल युनिट सेन्सर्सकडून मिळालेल्या डेटाचे विश्लेषण करते. या विश्लेषणात धडक किंवा अपघात होण्याची शक्यता वाटली तर सिस्टीम चालकाला जागे करते (उदा. बीप किंवा व्हिज्युअल सिग्नल). पण चालकाने वेळेत प्रतिसाद दिला नाही, तर सिस्टीम स्वतःच ब्रेक लागू करते. काही सिस्टीम्स फक्त वेग कमी करतात, तर काही पूर्णपणे थांबवतात..१९९० ते आतापर्यंतची वाटचाल१९९०च्या दशकात मर्सिडिझ-बेंझने डिस्ट्रॉनिक ॲडॅप्टिव्ह क्रूज कंट्रोल सिस्टीम आणली आणि ती ब्रेकिंगसाठी काही प्रमाणात वापरली जाऊ शकत होती. कालांतराने २००३मध्ये होंडाने जपानमध्ये कोलिजन मिटिगेशन ब्रेक सिस्टीम (सीएमबीएस) आणली आणि यानुसार पहिली व्यावसायिक एईबी सिस्टीम लाँच झाली. ही सिस्टीम रडारचा वापर करीत धडक टाळते. २००६-२००८ या कालखंडात आलिशान मोटारीत या प्रणालीचा वापर झाला. व्होल्व्हो मोटारीने २००८मध्ये सेफ्टी सिस्टीम आणली आणि ही प्रणाली वाहनाचा वेग कमी करण्याचे काम करते. कियासारख्या ब्रँड्सनी एईबी प्रणालीची व्याप्ती वाढविली. मर्सिडिझ कंपनीने आपल्या उत्पादनात २००६मध्ये एस क्लासमध्ये प्री सेफ सिस्टीमचा भाग म्हणून आणली. भारतात ही सिस्टीम २०१४च्या एस क्लास (डब्लू २२२)मध्ये उपलब्ध झाली. २०१५मध्ये युरोपियन युनियनने अवजड वाहनांसाठी एईबी अनिवार्य केले. ही सिस्टीम अपघाताचे प्रमाण ३५ टक्क्यांपर्यंत कमी करते, असा अभ्यास सांगतो.भविष्यात पेडल्स वापरावर प्रभावविविध संकेतस्थळांवरील लेखाच्या संदर्भानुसार, ‘एईबी’ ही एक सक्रिय सुरक्षा प्रणाली असून, संभाव्य धडक/टक्कर ओळखते आणि चालकाने ब्रेक न लावल्यास स्वतःच ब्रेक लावते. ही प्रणाली सामान्यतः सिटी ड्रायव्हिंग, वाहतूक कोंडी किंवा पादचाऱ्यांची वर्दळ या परिस्थितींमध्ये उपयुक्त ठरते. यामुळे चालकाला ब्रेक पेडल वापरण्याची गरज भासत नाही किंवा त्याची आवश्यकता कमी होऊ शकते. तथापि अति वेगात असताना आपत्कालीन परिस्थितींमध्येच चालकाला ब्रेक पेडल वापरणे आवश्यकच राहील. भविष्यात वाहने अधिकाधिक स्वयंचलित होण्याची शक्यता आहे. यामुळे चालकाची भूमिका कमी होऊ शकते, परंतु पूर्णपणे पेडल्सची आवश्यकता नाहीशी होईल, असे आताच म्हणता येणार नाही. काही परिस्थितींमध्ये पेडल्सचा वापर अनिवार्य राहील.ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग ट्रेंडप्रवासी वाहनांमध्ये एईबी तंत्रज्ञानाचा जागतिक बाजार वेगाने वाढत आहे. यामागील प्रमुख कारणे म्हणजे वाहन सुरक्षा सुविधांची वाढती मागणी आणि सरकारचे कडक नियम. २०१९-२४ या काळात वाहनांच्या विविध सेगमेंटमध्ये एईबी प्रणालींचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला असून, वार्षिक वाढीचा दर अपेक्षेपेक्षा जास्त नोंदवला गेला आहे. २०२५-२०३३ या काळात एईबीचा बाजार मोठ्या प्रमाणात वाढेल, असे तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंगच्या वापरामुळे एईबीमुळे अधिक प्रगत होत आहे. तंत्रज्ञान स्वस्त होत असल्याने अधिक वाहन निर्माते ही प्रणाली स्वीकारत आहेत. म्हणूनच जगभरातील सरकारे नव्या वाहनांत एईबी अनिवार्य करण्याकडे कल वाढवत आहेत.(संदर्भ : ऑनलाइन लेख आणि ब्लॉग).ऑटोमॅटिक ब्रेकिंग सिस्टिम्स कशासाठी?सुरक्षा वाढवण्यासाठी : मानवाचा प्रतिसाद नेहमीच मिळतोच असो असे नाही. अचानक अडथळा, इतर वाहनांचा अपघात किंवा रस्त्यावर अचानक येणारी अडचण असे काही प्रसंग अचानक घडतात, की जिथे काही वेळा चालकाला ब्रेक लावता येत नाही. एईबी तंत्रज्ञान वाहनाची स्थिती ओळखते आणि चालक प्रतिसाद देण्यास उशीर करीत असेल तर आपोआप ब्रेक लावून अपघात टाळण्याचा प्रयत्न करते.अत्याधिक ट्रॅफिक आणि शहरी वाहतूक : शहरांमध्ये ट्रॅफिकची घनता वाढल्यामुळे किरकोळ चुकांमुळे अपघात होण्याची शक्यता जास्त आहे. एईबी सिस्टीम्स नंबर प्लेट, वाहन, पादचारी, सायकलिस्ट इत्यादी ओळखून वाहन थांबण्यास मदत करते.जास्त अपघात प्रतिबंधक धोरण : अनेक विकसित देशांमध्ये (उदा. युरोप, अमेरिका, जपान) आता नवीन प्रवासी मोटारीत एईबी बंधनकारक होत आहे. भारतातही आरोग्य आणि सुरक्षा मानकनुसार ‘अडास’ (Advanced Driver Assistance Systems)ची गरज वाढत आहे.विमा आणि आर्थिक फायदे : एईबी असलेल्या वाहनांचे अपघाताचे प्रमाण कमी असल्यामुळे इन्शुरन्स प्रीमियम कमी मिळू शकतो. अपघात टाळल्यास वाहनमालकाची आर्थिक हानी आणि वैद्यकीय खर्च कमी होतो. नो क्लेम बोनसचा लाभ मिळतो.चालकाच्या सोयीसाठी : अति वेगात किंवा वाहतूक कोंडीमध्ये सतत ब्रेक लावण्याची गरज कमी होते. चालकाचा मानसिक ताण कमी होतो आणि दीर्घ प्रवास अधिक आरामदायक होतो..एईबीचे प्रकार आणि उपयुक्तताऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग प्रणाली वेगवेगळ्या ड्रायव्हिंग परिस्थितींनुसार तयार केल्या आहेत. एईबी प्रणाली वेगवेगळ्या परिस्थितींमध्ये चालकाला मदत करतात आणि अपघात टाळण्यास किंवा त्याचा परिणाम कमी करण्यास मदत करतात. शहर, महामार्ग, पादचारी किंवा धडक या सर्व परिस्थितींना अनुकूल प्रकारच्या प्रणाली उपलब्ध आहेत.फॉरवर्ड एईबी : समोर येणाऱ्या अडथळा किंवा वाहनांचा संभाव्य धडक शोधण्यासाठी सेन्सर्स वापरले जातात.रिअर एईबी : मागील संभाव्य धडक ओळखण्यासाठी डिझाइन केलेले. प्रामुख्याने रिव्हर्स करताना उपयुक्त ठरणारी प्रणाली. मागच्या क्रॉस ट्रॅफिक ॲलर्टसह काम करते.पादचारी ओळखणे : वाहनाच्या मार्गात पादचारी, सायकलस्वार, जनावर ओळखते.संथ वाहतूक : शहरातील कमी गतीने चालणाऱ्या वाहनांसाठी डिझाइन केलेली सुरक्षा प्रणाली. यामुळे शहरी वाहतुकीत होणारे छोटे अपघात टाळण्यास मदत होते.महामार्गावरील वेग : हायवे किंवा फ्रीवेवर वाहन अति वेगात असतानाही ही प्रणाली काम करते..एईबी तंत्रज्ञानामुळे अपघातांमध्ये घटवॉर्डसऑटो.कॉमवरील (https://www.wardsauto.com) एका लेखाच्या संदर्भानुसार ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग तंत्रज्ञानामुळे वाहनांचे मागून होणारे (रिअर एंड) अपघात कमी झाल्याचे समोर आले आहे. हा अभ्यास अमेरिकेच्या नॅशनल हायवे ट्रॅफिक सेफ्टी ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि काही प्रमुख वाहन उत्पादकांनी संयुक्तपणे करण्यात आला. २०२१ ते २०२३ दरम्यान तयार झालेल्या एईबी सिस्टीम असलेल्या वाहनांमध्ये मागून होणाऱ्या करण्यात आला. २०२१ ते २०२३ दरम्यान तयार झालेल्या एईबी सिस्टीम असलेल्या वाहनांमध्ये मागून होणाऱ्या अपघातांमध्ये ५२ टक्के घट दिसून आली. त्याचप्रमाणे २०१५ ते २०१७ या काळात त्यासारखीच प्रणाली असलेल्या वाहनांमध्ये ही घट ४६ टक्के होती. हा अभ्यास 'पार्टस्' (Partnership for Analytics Research in Traffic Safety) या संस्थेच्या माध्यमातून करण्यात आला. या उपक्रमात वाहन उत्पादक स्वतःहून माहिती सादर करतात, जेणेकरून वाहनांसाठी अधिक सुरक्षित वाहन प्रणाली विकसित करता येतील. 'पार्टस्'च्या अभ्यासात फोर्ड, जनरल मोटर्स, होंडा, ह्युंदाई, माझदा, मित्सुबशी, टोयोटा इत्यादी कंपन्यांचा डेटा समावेश होता. २०१५ ते २०२३ या काळात ९८ दशलक्ष वाहनांचा आणि १६ राज्यांतील २१.१ दशलक्ष अपघातांचा डेटा तपासला गेला. त्यापैकी २.१ दशलक्ष प्रकरणांमध्ये एईबी किंवा तत्सम प्रणालीचा समावेश असल्याचे आढळून आले. 