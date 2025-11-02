स्मार्ट ड्रायव्हिंग!

अरविंद रेणापूरकर - ‘व्हील’पॉवरना आता चुकीचा गिअर, ना गिअर टाकताना इंजिनचा खर्रर्र आवाज... फक्त इंधन भरा आणि गाडी चालवा! तीही सुसाट, अगदी दुचाकीप्रमाणे. अर्थात हे शक्य झाले ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनमुळे. प्रारंभीच्या काळातील गाड्या मॅन्युअल ट्रान्समिशनच्या होत्या. अगदी आजच्या स्टिक शिफ्ट वाहनांसारख्या. यात दोन फॉरवर्ड गिअर आणि एक रिव्हर्स गिअर असायचा आणि तो क्लच पेडलद्वारे नियंत्रित केला जायचा. वाहनांची व्याप्ती वाढली आणि वाहतूक गजबजली, तसे अभियंते विचार करू लागले की गाडी स्वतः गिअर का बदलू शकत नाही? या संशोधनातून ‘ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन’ युगाला जन्म झाला. या तंत्रज्ञानाबद्दल....चालकासाठी मोठ्या वाहतूक कोंडीत सतत गिअर बदलण्याचे काम तापदायक असतेच, शिवाय इंधनही खर्ची पडते; पण आता तांत्रिक प्रगतीमुळे कोणत्याही स्थितीत वाहन चालवणे अधिक सोपे, सुरक्षित आणि आरामदायी झाले आहे. मग आंबोलीचा घाट असो किंवा माथेरानचा कठीण घाट. पूर्वी अशा कठीण रस्त्यावर प्रोफेशनल चालकाची गरज भासायची; मात्र वाहन कंपन्यांच्या तंत्रज्ञानातील बदलामुळे वाहन चालविण्याचा फारसा अनुभव नसलेला व्यक्तीही अगदी सहजपणे लाँग ड्राइव्हवर जाऊ शकतो किंवा कोणताही कठीण वाटणारा घाटही सर करू शकतो. म्हणूनच ऑटो गिअर पॅसेंजर वाहनांना महाबूस्ट करणारी ठरली आहे. या तंत्रज्ञानामुळे चालकाला गिअर बदलण्याचे कामच ठेवले नाही. फक्त वेगावर नियंत्रण ठेवा, बाकी सर्व तांत्रिक प्रणालीवर सोपवा, असे चित्र निर्माण झाले. ऑटो गिअर वाहनांत ईसीयू प्रणाली असतेच आणि ती दुहेरी म्हणजे ईसीयू आणि टीसीयू (ट्रान्समिशन कंट्रोल युनिट) असते. म्हणजेच इंजिन आणि गिअरबॉक्स दोन्हीचे संपूर्ण नियंत्रण ईसीयूद्वारे होते. नावाप्रमाणेच ऑटो गिअर प्रणालीत स्वयंचलित गिअर पडतात. चालकाला केवळ ॲक्सेलेटर आणि ब्रेक वापरावे लागतात. या प्रणालीत गिअर बदलण्याचे कार्य वाहनाचा वेग, आरपीएम आणि लोड यावर आधारित होते. वाहन कोणत्या गिअरवर आहे, ते तुम्हाला डॅशबोर्डवर कळते. स्थितीनुसार गिअरमध्ये चढ-उतार होत राहतो. एकुणातच वाहन उद्योगातील सर्वात महत्त्वाच्या तांत्रिक प्रगतींपैकी एक म्हणजे ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन प्रणाली होय..कॅनडातील स्टीम इंजिनिअर अल्फ्रेड हॉर्नर मन्रो यांनी १९२१मध्ये पहिली ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन प्रणाली शोधली. ही प्रणाली हायड्रॉलिक फ्लुइडऐवजी हवेच्या दाबावर (Compressed Air) चालायची; परंतु कमी शक्तीमुळे ही प्रणाली व्यावसायिकदृष्ट्या यशस्वी ठरली नाही. १९३०च्या दशकात जनरल मोटर्सने हायड्रॉलिक फ्लुइड वापरून नव्याने ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन प्रणाली विकसित केली. तत्कालीन काळात अन्य कंपन्या मॅन्युअल ट्रान्समिशन सुधारण्यावर भर देत असताना ‘जीएम’ने पूर्णपणे स्वयंचलित गिअर बदल करणारे तंत्रज्ञान सादर करून उद्योगात नवा अध्याय सुरू केला. १९४०मध्ये त्यांनी हायड्रा-मॅटिक नावाने तंत्रज्ञान बाजारात आणले. १९४८चा काळ ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनचा व्यावसायिक यशाचा टप्पा मानला जातो. तत्कालीन काळात यासंदर्भातील एक जाहिरात लक्ष वेधून घेणारी ठरली. The greatest advance since the self-starter म्हणजेच सेल्फ-स्टार्टरनंतरचे सर्वांत मोठे यांत्रिक यश. १९४०च्या दशकात ही सुविधा महागडी असली तरी तिच्या लोकप्रियतेमुळे १९४२पर्यंत दोन लाखांहून अधिक मोटारी या प्रणालीसह विकल्या गेल्या होत्या. १९४८ मध्ये टॉर्क कन्व्हर्टरचा वापर सुरू झाला. परिणामी, गिअर बदल अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम झाला.ना आता चुकीचा गिअर, ना गिअर टाकताना इंजिनचा खर्रर्र आवाज... फक्त इंधन भरा आणि गाडी चालवा! तीही सुसाट, अगदी दुचाकीप्रमाणे. अर्थात हे शक्य झाले ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनमुळे. प्रारंभीच्या काळातील गाड्या मॅन्युअल ट्रान्समिशनच्या होत्या. अगदी आजच्या स्टिक शिफ्ट वाहनांसारख्या. यात दोन फॉरवर्ड गिअर आणि एक रिव्हर्स गिअर असायचा आणि तो क्लच पेडलद्वारे नियंत्रित केला जायचा. वाहनांची व्याप्ती वाढली आणि वाहतूक गजबजली, तसे अभियंते विचार करू लागले की गाडी स्वतः गिअर का बदलू शकत नाही? या संशोधनातून 'ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन' युगाला जन्म झाला..'ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन'चे वाढते प्रमाणऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनचा वाढता वापर फक्त आरामासाठी नाही, तर इंधन बचतीसाठीही केला जात आहे. स्टार्ट किंवा स्टॉप सिस्टीम्स, हायब्रीड ड्राइव्ह आणि रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग या तंत्रज्ञानामुळे ट्रान्समिशन प्रणाली अधिक कार्यक्षम बनली आहे. २०१६नंतर ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनमध्ये क्रांतिकारक सुधारणा झाल्या. अमेरिकेत विकल्या जाणाऱ्या ९३ टक्के मोटारी ऑटोमॅटिक आहेत, तर युरोपमध्ये हा आकडा २४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. आधुनिक वाहन बाजारात ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनने मोठे स्थान मिळवले आहे. 'ग्रँड विव रिसर्च'च्या २०२४च्या अहवालानुसार ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनचा जागतिक बाजारातील महसूल हिस्सा ५३.८ टक्के इतका आहे. 'Mordor Intelligence'च्या अंदाजानुसार हा हिस्सा ४६.२४ टक्का आहे, तर 'मार्केट डॉट अस'च्या आकडेवारीनुसार हा वाटा ५७.३ टक्क्यापर्यंत पोहोचला आहे. या संशोधनातून हे स्पष्ट होते, की आजच्या काळात अर्ध्याहून अधिक वाहने ऑटो गिअर प्रणालीसह तयार केली जात आहेत. 'फॅक्ट डॉट एमआर'च्या २०२४च्या अहवालानुसार, ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन बाजाराचा एकूण आकार ७६.११ अब्ज डॉलर असून, पुढील दशकात त्यात वाढ अपेक्षित आहे. जगभरातील ग्राहक सुलभ ड्रायव्हिंग अनुभव, इंधन कार्यक्षमता आणि स्मार्ट ट्रान्समिशन तंत्रज्ञान यांना प्राधान्य देत आहे. ऑटोगिअरची वाहने मॅन्युअल गिअरवरदेखील चालवता येणे शक्य असते. परिणामी, वाहन निर्मात्यांनी ड्रायव्हिंग अधिक सुसह्य केली.वाहन अभियांत्रिकीची उत्कृष्ट उत्क्रांतीऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन हे वाहनाला अपग्रेड करणारे साधन राहिले नाही, तर आता तो एक स्मार्ट ड्रायव्हिंगचा भाग बनला आहे. १९३९च्या हायड्रामॅटिकपासून ते आजच्या नऊ स्पीड, सॉफ्टवेअर-कंट्रोल्ड ट्रान्समिशनपर्यंतचा प्रवास हा वाहन अभियांत्रिकीतील उत्कृष्ट उत्क्रांतीचा नमुना मानला जात आहे. विविध संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, भारतात मोटार संस्कृती १९८०च्या दशकात रुजलेली असताना त्या काळात बहुतांश गाड्या मॅन्युअल गिअरबॉक्ससहच येत असत. कालांतराने तंत्रज्ञान पुढे गेले आणि गाड्यांमध्ये ऑटोमॅटिक गिअरची सुविधा आली. १९९०च्या दशकात भारतात मर्सिडिझ बेन्झसारख्या कंपन्यांनी काही श्रेणीत ऑटोमॅटिक गिअरसह प्रवेश केला. १९९८-९९ मध्ये होंडा सिटी १.५ ऑटोमेटिक भारतात सादर झाली. २०१४ मध्ये मारुती सुझुकी सिलेरियो लॉन्च झाली आणि तिने ॲटो गिअर शिफ्ट (एजीएस) किंवा Automated Manual Transmission नावाचे ऑटोमॅटिक गिअर तंत्रज्ञान सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवले. आणखी एका माहितीनुसार, मारुती कंपनीने १९८७मध्ये दुसऱ्या पिढीचे मॉडेल एसबी ३०८ सादर केले आणि याच मॉडेलमध्ये कंपनीने ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनचा पर्याय दिला. ती भारताची पहिली ऑटोमॅटिक मोटार आहे, असेही म्हटले जाते; पण ते मॉडेल खास दिव्यांग व्यक्तींसाठी तयार केले गेले होते.. तांत्रिक रचना आणि कार्यप्रणालीटॉर्क कन्व्हर्टर : टॉर्क कन्व्हर्टर ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स असलेल्या वाहनातील महत्त्वाचे यंत्र. टॉर्क कन्व्हर्टर हे इंजिन आणि गिअरबॉक्स यांच्यामधील जोडणीचे काम करते. हे क्लचसारखे काम करते; पण तेही पूर्णपणे ऑटोमॅटिक पद्धतीने आणि द्रवाचा वापर करत.प्लॅनेटरी गिअर सेट : गिअर रेशो बदलण्यासाठी वापरले जाणारामुख्य यांत्रिक घटकहायड्रॉलिक कंट्रोल युनिट : ट्रान्समिशन फ्लुइडद्वारे दाब नियमन करून गिअर बदलावर नियंत्रणट्रान्समिशन कंट्रोल मॉड्यूल : इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्सद्वारे पूर्ण प्रणालीचे व्यवस्थापन.भारतीय वाहन बाजाराचे चित्रभारतामध्ये ऑटोमॅटिक गिअर मोटारीचा प्रवास सुरुवातीला संथ होता. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत ऑटो गिअर प्रामुख्याने लक्झरी सेगमेंटपुरत्याच मर्यादित होत्या; परंतु आता परिस्थिती बदलली आहे.अर्थविषयक एका इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या अहवालानुसार, भारतात ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन मोटारचा बाजारातील हिस्सा सध्या २५ ते ३० टक्क्यांच्या आसपास आहे. २०१८-१९ मध्ये हा हिस्सा केवळ १४ टक्के होता आणि जो २०२३-२४ पर्यंत वाढून २९ टक्क्यांवर पोहोचला. ताज्या अहवालानुसार, मेट्रो शहरात आज प्रत्येक तिसरी मोटार ऑटोमॅटिक स्वरूपात विकली जाते. आगामी दशकात ट्रान्समिशन प्रणाली पूर्णपणे इलेक्ट्रॉनिक किंवा सॉफ्टवेअर-आधारित होण्याची शक्यता आहे. भारतात पुढील काही वर्षांत ऑटो गिअर मोटारीचा वाटा ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या उत्पादनामुळे ट्रान्समिशन तंत्रज्ञान अधिक स्मार्ट आणि इलेक्ट्रॉनिक-आधारित होत आहेत..जगभरात ऑटो गिअर वाहनांचे प्रमाण२०२५ पर्यंत जगभरात सुमारे ८७.६ दशलक्ष ट्रान्समिशन युनिट्स तयार होणार आहेत. पैकी ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त स्वयंचलित गिअर तंत्रज्ञान असेल.आशिया-प्रशांत क्षेत्र (भारत, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया आदी) हे सर्वांत मोठे उत्पादन व म 