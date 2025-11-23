समाजाची ‘नाडी’ ओळखलेला व्रतस्थ

आशिष तागडे-ashish.tagade@esakal.comवैद्य म्हटलं की, आपल्या डोळ्यांसमोर नाडीपरीक्षण करणारी आयुर्वेदातील तज्ज्ञ व्यक्ती येते. आयुर्वेदात नाडीपरीक्षण महत्त्वाचे असते. मात्र, व्यक्तीबरोबर समाजाचीही नाडी अचूक ओळखणारे व्यक्तिमत्त्व म्हणजे दिवंगत वैद्य परशुराम य. खडीवाले तथा दादा. आपण समाजाचे काही तरी देणे लागतो आणि समाजासाठी काही तरी करू शकतो ही भावना ठेवून अखंड कार्यरत राहिलेले एक व्रतस्थ व्यक्तिमत्त्व! .आयुर्वेद, समाजसेवा, संशोधन आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून विविध क्षेत्रांत मोलाचे कार्य करणारे वैद्य खडीवाले यांच्या उत्तुंग जीवनकार्याच्या आढावा घेणारा ‘दर्शन योगेश्वराचे - आयुर्वेद भास्कर प. य. तथा दादा वैद्य खडीवाले’ हा चरित्रग्रंथ म्हणजे एका तपस्वी व्यक्तिमत्त्वाची प्रेरणादायी जीवनगाथा आहे..स्मृतिनाश... सावधान.या ग्रंथामुळे नवीन पिढीला दादांच्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाचा आणि बहुआयामी कार्याचा परिचय होण्यास मदत होणार आहे. आयुर्वेद, समाजसेवा, संशोधन यांसह जनकल्याण रक्तपेढी, जनकल्याण नेत्रपेढी, हरी परशुराम औषधालय कारखाना व दवाखाना, निराधार मुलांकरता आधार केंद्र, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये औषधी वनस्पती उद्यान उभारणी, निराधार महिलांकरिता वंदनीय ताई आपटे महिला विकास प्रतिष्ठान अशा अनेक संस्थांची उभारणी दादांनी केली. त्यांनी आयुर्वेद व रा. स्व. संघाविषयी अनेक पुस्तके लिहिली. या कार्याचा आढावा आणि त्यामागची त्यांची तळमळ ह्या चरित्रग्रंथात दिसते..दादांनी बीडसह पुणे जिल्ह्यामध्ये विविध ठिकाणी मोफत आरोग्य शिबिरे आयोजित करून एक लाखाहून अधिक रुग्णांना आरोग्यसेवा दिली आहे. देवबांध (ता. पालघर, जि. ठाणे) परिसरातील डोंगर हिरवे करण्यासाठी त्यांनी मोहीम हाती घेतली होती. याशिवाय वैद्य ग्रंथ भांडार, महर्षी अण्णासाहेब पटवर्धन वैद्यकीय पुरस्कार, आयुर्वेद प्रचारक व हिंदू तनमन, विश्व वैद्य संमेलने, अन्नकोट प्रदर्शने असे अनेक उपक्रम त्यांनी राबवले. पुणे महापालिकेच्या कोटणीस दवाखान्यात एचआयव्ही रुग्णांसाठी ३० वर्षे त्यांनी मोफत रुग्णसेवा दिली. तब्बल ४० वर्षे त्यांनी गुरुकुल पद्धतीने विनामूल्य आयुर्वेद प्रशिक्षण वर्ग घेतले. या सर्वांचा छायाचित्रांसह परिचय या चरित्रग्रंथात आहे..चरित्रग्रंथाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, दादांच्या कार्यांची केवळ जंत्री नाही तर त्यांनी समाजासाठी, व्यक्तींसाठी केलेल्या कार्याचे अनुभव अत्यंत वेधक पद्धतीने मांडलेले आहेत. अनेक दिग्गज व्यक्तींवर केलेले उपचार व त्याबद्दलचे त्यांचे अनुभव वाचताना दादांची समाजप्रति असलेली आस्था जाणवते. गरीब रुग्णांविषयी सामाजिक बांधिलकीतून उपचार करणं आणि त्याची कोठेही वाच्यता न करणं, हे सर्व वाचताना दादांच्या सामाजिक जाणिवेचं व संवेदनशीलतेचं प्रत्यंतर येते. त्यांच्या अखंड कर्मशील, चतुरस्र आणि समर्पित जीवनाचे अनेक पैलू आपल्यासमोर सहजतेने उलगडत जातात..वडिलांच्या इच्छेखातर दादांनी वयाच्या ३४ व्या वर्षी हवाई दलातील नोकरीनंतर आयुर्वेदाचे शिक्षण घेतले. त्यातूनच त्यांनी सामाजिक कार्याविषयीची ओढ अधिकच दृढ होत गेली. विविध संस्था उभ्या करत त्या माध्यमातून त्यांनी केलेल्या सामाजिक कार्याचा आलेख हा त्यांचा प्रवास थक्क करणारा आहे. दादांच्या सामाजिक कामाची ओळख करून देत असताना त्यामागची प्रेरणा काय असेल? याचा अचूक धांडोळा या चरित्रगंथात घेतला आहे..आरोग्य : देणगी निसर्गाची.मान्यवरांनी दादांप्रति व्यक्त केलेल्या कृतज्ञतेमुळे त्यांचा हा जीवनप्रवास वाचताना आपणही सामाजिक कामात खारीचा वाटा उचलू शकतो, अशी ऊर्मी सहजतेने वाचकाच्या मनात निर्माण होते. ग्रंथातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे त्यांच्या जीवनातील स्थान अधिक ठळकपणे अधोरेखित होते. रुग्णावर उपचार करत असताना सर्वस्व अर्पण करण्याच्या वृत्तीची ओळख काही अनुभव वाचताना होते. आपलेपणाची भावना काय असते, हे दादांनी प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवून दिलं. त्यांचे जीवन एक तपस्या होती, याची प्रचिती ग्रंथातून येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.