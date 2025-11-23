सप्तरंग

समाजाची ‘नाडी’ ओळखलेला व्रतस्थ

आयुर्वेद, समाजसेवा आणि मानवतावादाच्या कार्याची अखंड परंपरा जपणाऱ्या वैद्य परशुराम य. खडीवाले यांच्या जीवनकार्याचा सखोल आढावा. त्यांच्या तपस्वी वृत्ती, जनसेवा आणि बहुआयामी उपक्रमांची प्रेरणादायी कहाणी.
Ayurveda Social Work

वैद्य म्हटलं की, आपल्या डोळ्यांसमोर नाडीपरीक्षण करणारी आयुर्वेदातील तज्ज्ञ व्यक्ती येते. आयुर्वेदात नाडीपरीक्षण महत्त्वाचे असते. मात्र, व्यक्तीबरोबर समाजाचीही नाडी अचूक ओळखणारे व्यक्तिमत्त्व म्हणजे दिवंगत वैद्य परशुराम य. खडीवाले तथा दादा. आपण समाजाचे काही तरी देणे लागतो आणि समाजासाठी काही तरी करू शकतो ही भावना ठेवून अखंड कार्यरत राहिलेले एक व्रतस्थ व्यक्तिमत्त्व!

