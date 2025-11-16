सप्तरंग

‘अजिंक्य योद्ध्या’ची अद्वितीय गाथा

‘बाजीराव द ग्रेट’ या विजय पानवलकर यांच्या अभ्यासपूर्ण चरित्रग्रंथात बाजीरावांच्या अद्वितीय लष्करी कर्तृत्वाचा वेध घेतला आहे. मराठा साम्राज्याच्या इतिहासातील पराक्रम, दिल्ली स्वारी, रणनीती आणि व्यक्तिमत्त्वाचे सखोल विश्लेषण येथे मांडले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मयूर भावे - mayur.bhave@esakal.com

संवेदनशील मनाच्या कोणत्याही व्यक्तीला मग तो सामान्य वाचक असो अथवा अभ्यासक, इतिहासाचा मोह झाल्याशिवाय राहत नाही. इतिहासाचं वाचन, अभ्यास आणि त्यातून काही तरी नवं शोधण्याची उर्मी ज्या वेळी शिगेला पोहोचते, त्या वेळी त्या वेडाने झपाटलेले जीव नवनिर्मिती केल्याशिवाय स्वस्थ बसू शकत नाही. इतिहासाच्या अशाच वेडातून साकार झालेली अभ्यासपूर्ण कलाकृती म्हणजे ‘बाजीराव द ग्रेट!’ हा विजय पानवलकर यांनी लिहिलेला ग्रंथ!

