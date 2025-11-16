‘अजिंक्य योद्ध्या’ची अद्वितीय गाथा

मयूर भावे - mayur.bhave@esakal.comसंवेदनशील मनाच्या कोणत्याही व्यक्तीला मग तो सामान्य वाचक असो अथवा अभ्यासक, इतिहासाचा मोह झाल्याशिवाय राहत नाही. इतिहासाचं वाचन, अभ्यास आणि त्यातून काही तरी नवं शोधण्याची उर्मी ज्या वेळी शिगेला पोहोचते, त्या वेळी त्या वेडाने झपाटलेले जीव नवनिर्मिती केल्याशिवाय स्वस्थ बसू शकत नाही. इतिहासाच्या अशाच वेडातून साकार झालेली अभ्यासपूर्ण कलाकृती म्हणजे ‘बाजीराव द ग्रेट!’ हा विजय पानवलकर यांनी लिहिलेला ग्रंथ!.अजिंक्य योद्धा बाजीरावांचे अभूतपूर्व युद्धकौशल्य, झंझावाती आयुष्य आणि कर्तृत्ववान कारकीर्दीची उकल करण्याचा मोह अनेक इतिहासकार, लेखक व अभ्यासकांप्रमाणेच पानवलकर यांनाही झाला. याच प्रेरणेतून आपण वयाच्या ऐशीं वर्षांनंतरही या विषयाचा अभ्यास केला अशी भूमिका त्यांनी आपल्या ‘दोन शब्दां’मध्ये मांडली आहे. रियासतकार गो. स. सरदेसाई आणि ज्येष्ठ इतिहास संशोधक निनाद बेडेकर यांना हा ग्रंथ अर्पण करत असतानाच त्यांच्या साहित्याचा आधार घेऊनच आपण लेखन केल्याचेही पानवलकर यांनी म्हटले आहे..‘बाजीरावांची तुलना अलेक्झांडर, रशियाचा फ्रेड्रिक आणि नेपोलियन बोनापार्ट यांच्याशी अनेक इतिहासकारांनी केली. त्याचाच आधार घेऊन लेखकाने असा प्रश्न केला आहे की, अजिंक्य योद्धा बाजीरांवाना ‘द ग्रेट’ का म्हणू नये? मराठी जनांप्रमाणेच राज्यकर्त्यांनाही त्यांचा विसर पडावा का?’ असे प्रश्न उपस्थित करत ग्रंथाचा वेध घेणारी काका विधाते यांची प्रस्तावना ह्या पुस्तकाला लाभली आहे..बाजीरावांच्या संपूर्ण चरित्राचा वेध पानवलकर यांनी ४० प्रकरणांमध्ये घेतला असून, रंगीत छायाचित्रे, उपसंहार यांसह दोन परिशिष्टेदेखील जोडली आहेत. त्यात पेशव्यांची संक्षिप्त माहिती आणि सविस्तर घटनाक्रम देण्यात आला आहे. वाचकांसाठी भोसले व पेशवे वंशावळ आणि संदर्भ साहित्यसूचीदेखील देण्यात आली आहे. बऱ्याचदा बाजीरावांचा पराक्रम, सेनापत्य, लष्करी कौशल्य आणि कार्य दुर्लक्षित करून मस्तानीला जास्त महत्त्व दिले जाते. पानवलकरांनी मात्र याविषयीची त्यांची भूमिका व आकलन कोणताही अभिनिवेश न बाळगता वाचकांसमोर ठेवले आहे. बाजीरावांना जातीच्या चौकटीत अडकवू पाहणाऱ्या प्रवृत्तीचा यथायोग्य समाचारही त्यांनी घेतला आहे..पालखेडच्या लढाईत अवघ्या ४० हजार सैनिकांच्या साथीने दोन लाखांचे सैन्य असलेल्या निजामाचा पाडाव करणाऱ्या बाजीरावांच्या युद्धकौशल्याचा गौरव ‘अ मास्टरपीस ऑफ स्ट्रॅटेजिक मोबिलिटी’ या शब्दांत इंग्रजांचा सरसेनापती फील्ड मार्शल बर्नाड मॉटगोमेरी याने त्याच्या ‘अ हिस्ट्री ऑफ वॉर फेयर’ या युद्धशास्त्रावरील ग्रंथात केला आहे. या लढाईसह कर्नाटक मोहीम, माळवा, अमझेऱ्याची लढाई, बुंदेलखडावरील स्वारी, बंगशचा पाडाव, भोपाळचा दिग्विजय आदी रणसंग्रामांची माहितीही पानवलकरांनी सविस्तर दिली आहे. तसेच, वारणा आणि रुई-रामेश्वर येथे झालेल्या तह-करार प्रकरणांवरही त्यांनी प्रकाश टाकला आहे. ‘बाजीरावाची दिल्लीवर धडक!’ हे दीर्घ प्रकरण वाचल्यावर ‘दिल्लीची यशस्वी स्वारी हे बाजीरावाच्या कारकीर्दीतले एव्हरेस्ट शिखरच होते!’ असे पानवलकर का म्हणतात? याचे प्रत्यंतर वाचकाला येते. बाजीरावांसाठी वापरलेल्या ‘शहामतपनाह’ या अद्वितीय विशेषणाची, उपाधीची सार्थकता समजते..Premium|Zendunchi Phule Book: प्र.के. अत्रे यांची १०० वर्षीय 'झेंडूची फुले'..!.बाजीरावांच्या चरित्रातील संग्रामांची, पेच-प्रसंगांची वर्णने करताना पानवलकर यांची लेखनशैली काही ठिकाणी जरा जास्त फुलल्याचे जाणवते. काही मोजक्या ठिकाणी करण्यात आलेली वर्णने थोडी अधिक लांबवली नसती तरी चाललं असतं असंही वाचताना जाणवतं. मात्र, बाजीरावांच्या झंझावाताला सामावून घेताना लेखनसंकोच करणं प्रचंड अवघड असतं, याची कल्पना इतिहासप्रिय वाचकांना येऊ शकते. असामान्य धैर्य, वायूवेग, तल्लख बुद्धिमत्ता आणि जिंकण्याची दुर्दम्य आत्मशक्ती लाभलेल्या ह्या योद्ध्याचं पानवलकरांनी उभं केलेलं शब्दशिल्प वाचकांना आवडेल व प्रेरणादायी ठरेल असा विश्वास वाटतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.