बंडूचे बंड

नव्या युगातील डिजिटल डेट्याच्या रेट्यामुळे हरवलेल्या तरुण मनोवृत्तीचे उपरोधिक चित्रण करणारी अंतर्मुख मराठी कथा. बंडू, स्नेहल आणि बदलत्या समाजमानसाचे तिखट वास्तव उलगडणारी सखोल व्यंगकथा.
गिरीश कुलकर्णी - writetogpk@gmail.com

बंडू नव्या युगाचा पाईक होता. वस्तूंनी शाकारलेलं त्याचं आयुष्य सुखासीन होतं. बसल्या जागी खाणे-पिणे होते. तरी त्याला त्रास होतच होता. आयुष्याची द्रुतलय दुःखाची समही लवकर लवकर आणत असे. बरे पारंपरिक दुःखांचे अपवाद वगळता यातील बरीच दुःखे नव्या युगाच्या डेट्याच्या रेट्यानं आलेली आणि नवनव्या ट्रेंडनी शृंगारलेली असल्याने शीतलताही (पक्षी - कूऽऽलनेस) देत असत.

साधेपणातील जगण्याची श्रीमंती, कोकणातील दिवाळी
