Premium|Sheikh Hasina : कट्टरतावादाचे बांगलादेशी वारे

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना पदावर असताना एकाधिकारशाही पद्धतीनं वागत होत्या, हे खरं आहे. त्यांची सत्ता उलथवणाऱ्या आंदोलनाला मोडून काढण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला, हेही खरं. मात्र त्यासाठी त्यांना फाशीची सजा द्यावी का आणि तोच न्याय मग त्याच रीतीनं आंदोलनं चिरडणाऱ्या विद्यमान बांगलादेशी राज्यकर्त्यांना का लावला जाऊ नये, असे प्रश्न विचारले जाताहेत, ते रास्त आहेत. हसीना यांना फाशीची सजा सुनावण्यापाठोपाठ त्यांना भारतानं परत पाठवावं, असंही बांगलादेशनं सुचवलं आहे. ज्याची शक्यता कमी. तेव्हा उभय देशांत हा आणखी एक ताणाचा मुद्दा बनणार आहे. यातच तिथं इस्लामी मूलतत्त्ववाद्यांचा पगडा वाढणं त्यात भर टाकणारं आहे. बांगलादेशही पाकिस्तानाच्या वाटेनं जाण्याचे संकेत या घडामोडी देत आहेत. ते अधिक चिंतेचे..खटले कुणावर हे महत्त्वाचेबांगलादेशची निर्मिती भारताच्या सक्रिय सहकार्यातूनच झाली होती. पाकिस्तानच्या वरवंट्याखालून मुक्तीसाठी लढणाऱ्या मुक्ती वाहिनीमागं भारत होता आणि १९७१ च्या युद्धात भारतानं पाकिस्तानचा निर्णायक पराभव केल्यानंतर बांगलादेश साकारला होता. ज्या पाकपासून हा देश वेगळा झाला, त्या पाकमध्ये जनरल झिया यांनी झुल्फिकार अली भुट्टो यांची सत्ता उलथवून त्यांना न्यायालयीन निर्णयानुसार फाशीवर लटकावलं होतं. तेव्हा भुट्टो यांच्या विरोधात पाकिस्तानातील एफएसएफ या सुरक्षा दलाचे महासंचालक मसूद अहमद यांनी साक्ष दिली होती. ज्यात पाकमधील एक राजकीय नेते महंमद कसूरी यांची हत्या करण्याचे आदेश भुट्टो यांनी दिल्याचे म्हटले होते. नंतर ही साक्ष खोटी असल्याचं समोर आलं, तोवर भुट्टोंचा अध्याय संपला होता. बांगलादेशातील शेख हसीना यांच्यावरील खटला त्या कसूरी प्रकरणाची याद देणारा आहे. त्यांच्याविरोधात तेथील तत्कालीन पोलिस महासंचालक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून यांनी साक्ष दिली आणि विद्यार्थी आंदोलनातील मृत्यूंना त्या जबाबदार असल्याचा आरोप सिद्ध झाल्याचं न्यायालयानं जाहीर केलं. त्यांच्यासह तत्कालीन गृहमंत्री असदूझ्झमान खान जमाल यांनाही फाशीची सजा सुनावली आहे. या खटल्यात हसीना व्यक्तिशः उपस्थित नव्हत्या. सत्ता उलथल्यानंतर त्यांनी भारतात आश्रय घेतला आहे. त्यांच्या वतीनं कोणी वकीलही नव्हता सरकारनंच एक वकील त्यांची बाजू मांडण्यासाठी दिला होता. ज्या इंटरनॅशनल क्राइम ट्रायब्युनल (आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण) या न्यायालयात हा खटला चालला, त्याची निर्मिती बांगलादेश स्थापनेनंतर केली होती. त्यात बांगला मुक्तीला विरोध करणारे आणि त्यासाठी पाकिस्तानी लष्कराला साथ देणारे अशांवर खटले चालवले जात..Premium|Gwalior Gharana: ग्वाल्हेरच्या 'सरोद घर'मध्ये संगीताचा इतिहास आजही जिवंत.!.रेहमान ते हसीना एक वळण पूर्णकाळानं आणलेलं वळण पाहा, शेख हसीना यांचे वडील वंगबंधू शेख मजीबूर रहमान यांनी बांगलादेश निर्मितीत मोठं योगदान दिलं, तेव्हा पाकिस्तानी लष्कराला मदत करणाऱ्यांना रझाकार म्हटलं जात होतं. त्यांना सजा देण्यासाठी या विशेष न्यायालयाची स्थापना झाली. मजीबूर यांची हत्या झाल्यानंतर काही काळातच जनरल झिया उर रेहमान यांनी सत्ता हाती घेतली होती. पुढं हसीना यांचं बांगलादेशात पुनरागमन झालं आणि त्यांनी सत्तेत पक्की मांडही ठोकली. तेव्हा त्यांनी याच न्यायालयाद्वारे झिया उर रेहमान यांचे चिरंजीव आणि हसीना याच्या अवामी लीगचा राजकीय प्रतिस्पर्धी असलेल्या बीएनपी पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रेहमान यांना तुरुंगावासात धाडलं. त्यांच्यावर हसीना यांच्या सभेत झालेल्या ग्रेनेड हल्ल्याची जबाबदारी टाकण्यात आली होती. तारिक तेव्हा लंडनला पलायन करते झाले होते. आता हसीना यांच्या पलायनानंतर महंदम युनूस बांगलादेशचे मुख्य सल्लागारपदी आले आणि तारिक रेहमान यांची सुटका झाली. रेहमान यांचा तुरुंगवास हसीना यांच्या पक्षाचे नेते न्याय्य ठरवत होते. हसीना यांना फाशीची शिक्षा युनूस कोणीही कायद्याहून मोठा नाही, असं सांगत समर्थनीय ठरवत आहेत.हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाचा पेचहसीना पलायनानंतर भारतात आश्रयास आहेत. त्यांनी ब्रिटनमध्ये आश्रयाचा प्रयत्न केला मात्र तो फोल ठरला. त्यानंतर भारताशी हसीना यांच्या कारकिर्दीत असलेल्या दीर्घकाळाच्या उत्तम संबंधांचा विचार करत भारतानं आश्रय दिला. युनूस यांना अर्थातच हे खुपणारे आहे. त्यातून भारत आणि बांगलादेशातील संबंधातही उताराचा काळ सुरू आहे. भूमी विवादासह अनेक मुद्दे हसीना यांच्या काळात सोडवण्यात यश आलं होतं. ही प्रक्रिया आता जवळपास थंडावली आहे. बांगलादेश चीनकडं झुकण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. या स्थितीत बांगलादेश सरकारनं भारताकडं हसीना यांच्या प्रत्यार्पण करण्याची मागणी केली आहे. भारतानं यावर दिलेलं उत्तर काही न करता दखल घेतल्याचं दाखवणारा राजनयाच्या भाषेचा आविष्कार आहे. हसीना यांचं प्रत्यार्पण हा उभय देशांतील आणखी एक पेच बनणार हे उघड आहे..इस्लामी कट्टरपंथीयांचा प्रभावबांगलादेशातील या घडामोडींहून अधिक लक्षवेधी भाग आहे, तो तेथे वाढत चालेला इस्लामी कट्टरपंथीयांचा प्रभाव आणि त्याकडं युनूस करीत असलेलं दुर्लक्ष. भारतात सरकार मनमोहन सिंग यांचं असो की नरेंद्र मोदी यांचं. हसीना यांच्याशी चांगले संबंध राहिले. यात हसीना यांनी भारतविरोधी कारवायांना घातलेला पायबंद हे एक कारण होते. बांगलादेशातील इस्लामी कट्टरतावाद्यांना हसीना यांना कठोरपणे रोखले होते. तसंच पाकिस्तानातून भारतविरोधी कारवायांसाठी बांगलादेशच्या भूमीचा वापर होणार नाही, याचीही दक्षता घेतली होती. हे चित्र आता बदलते आहे. एका बाजूला हसीना यांच्या पलायनानंतर धार्मिक कट्टरपंथीय मोकाट होत आहेत. याचा फटका तेथील अल्पसंख्याकांना म्हणजे प्रामुख्यानं हिंदूंना तर बसतोच आहे मात्र तो बांगलादेशातील मुस्लिमांनाही बसतो आहे. कट्टरपंथीयांच्या मागण्या या नेहमीप्रमाणं आधुनिकतेच्या विरोधात असतात. त्यात पहिला बळी महिलांचा पडतो. बांगलादेशात हेच घडण्याची सुरुवात झाली आहे. महिलांनी सार्वजनिक ठिकाणी केस झाकून घेतले पाहिजेत, असा नुसता आग्रहच नाही तर त्यासाठी हिंसक कारवाया सुरू झाल्या आहेत. जमात-ए-इस्लामी ही बांगलादेशातील कट्टरतावादी संघटना आहे. या संघटनेनं पुन्हा आपलं अस्तित्व दाखवायला सुरुवात केली आहे. इस्लामिक राज्याच्या स्थापनेसाठी ही संघटना उघड आवाहन करते आहे.कडव्या गटांचा दबाव सततमुस्लिम खिलाफतीचं समर्थन करणाऱ्या हिज्ब-उत-तहरीर या संघटनेवर तिथं बंदी घातली होती. या गटाने आता ढाक्यात ‘मार्च फॉर खलिफत’ नावानं सभा घ्यायला सुरुवात केली आहे. हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी-बांगलादेश हा आणखी एक गट अल-कायदाशी संबंधित आहे. जो हसीना याच्या सत्ताकाळात जवळपास एक दशक निष्क्रिय होता, सोशल मीडियावर त्यांचा वावर वाढला आहे. इस्लमाचा अवमान करणाऱ्याना मृत्युदंड द्या नाहीतर आम्ही जाहीर फाशी देऊ, असं हे कडवे जाहीर करताहेत. एका शहरात, धर्मवाद्यांनी तरुण मुली यापुढे फुटबॉल खेळू शकणार नाहीत, असा फतवा काढला. तर आणखी एका घटनेत, केस न झाकल्यामुळे एका महिलेची छेड काढणाऱ्या पुरुषाला पोलिसांनी पकडले होते, परंतु कट्टरतावाद्यांच्या जमावाने पोलिसांवर दबाव आणून त्याला सोडायला भाग पाडले. हे केवळ कडव्यांच्या दबावापुरते उरले नाही. त्याचा परिणाम सरकारी निर्णायांवर होऊ लागला, हे बांगलादेशासाठी सर्वाधिक चिंतेचं आहे. अलीकडेच सरकारने प्राथमिक शाळांतील संगीत आणि शारीरिक शिक्षकांची भरती बंद केली. यामागं संगीत इस्लामविरोधी असल्याच्या कडव्या गटांच्या आग्रहाचा दबाव असल्याचं मानलं जातं..Premium|Fairwell Meenatai: रामराज्य आपल्याला माहीत असतं, पण मीना प्रभु यांनी समस्त मराठीजनांना रोमराज्य दाखवलं!.अमेरिका-चीनचे हितसंबंधया सगळ्या घडामोडी पाकिस्तानच्या वाटचालीची आठवण देणाऱ्या आहेत. पाकिस्तानची निर्मिती झाली तेव्हा जिना द्विराष्ट्र सिद्धांतावर जोर देत होते मात्र पाकिस्तान साकारल्यानंतर त्यांनी देशाला प्रगत आणि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राचं स्वप्न दाखवलं होतं. त्याची त्यांच्या हयातीतच वाट लागण्यास सुरुवात झाली. त्यांच्यानंतर ही प्रकिया वेगावली आणि जनरल झियांच्या काळात पाक इस्लामवादाकडं अधिकृतपणे वळला. सरकारी निर्णयात कडव्यांच्या मागण्यांचा विचार होऊ लागला. धर्मांधांना चुचकारण्याचा परिणाम म्हणून आता खुद्द पाकिस्तानात तिथल्या कडव्या संघटना लष्कराला थेट आव्हान देणाऱ्या कारवाया करताहेत. राजकारणासाठी धार्मिक भावनांना चुचकारणं असं निसरड्या वाटेवरून चालण्यासारखं असतं. पाकिस्तानच्या अत्याचारांच्या विरोधात बांगलादेशात झालेल्या आंदोलनानं धर्माधारित द्विराष्ट्रवादाचं थडगं बांधलं होतं, तेव्हा शेख मजीबूर रेहमान यांनीही नाव बांगलादेश सर्वांसाठी असेल. तो धर्मरनिरपेक्ष असेल असं जाहीर केलं होतं. मधल्या काळात सत्तांतराच्या लाटा आल्या आणि गेल्या. हसीना याचं सरकार उलथवण्यात विद्यार्थी आंदोलानाचा सहभाग होता तसाच ते पेटवण्यात धार्मिक कट्टरपंथीयांचा वाटाही होता. .त्यांच्या दबलेल्या आकांक्षा आता उफाळून येत आहेत. देशाच्या घटनेतील धर्मनिरपेक्षतेचा उल्लेखही त्यांना खुपतो आहे. त्याऐवजी बहुलतावाद असा शब्दप्रयोग करावा, अशी त्यांची मागणी आहे. युनूस या सगळ्याकडं दुर्लक्ष करत भारतीय माध्यमांवर खापर फोडतात. हेही पाकिस्तानातील राज्यकर्त्यांसारखंच आहे. युनूस यांना बांगलादेशात आणण्यात अमेरिकादी पाश्चात्त्यांचा वाटा असल्याचं मानलं जातं. ते चीनशीही जुळवून घेताहेत. या दोन्ही बड्या शक्तींना आपले हितसंबध साधत असतील तर त्या देशातील लोकशाहीचं काय होतं याचं देणघेणं नसतं किंवा तिथून दहशतवादाला बळ मिळालं तरी फरक पडत नाही. भारतासाठी मात्र हे सारं नवं आव्हान उभं करणारं बनू शकतं. हसीना यांच्या शिक्षेइतकाच बांगलादेशात होत असलेला हा बदल महत्त्वाचा याचसाठी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.