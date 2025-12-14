Influence Of English On Marathi : इंग्रजीच्या प्रभावाखालील मराठीचा सखोल समाजभाषावैज्ञानिक अभ्यास

मयूर भावेइंग्रजी भाषेचा मराठीवर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात प्रभाव पडला असून, तो आज वापरल्या जाणाऱ्या भाषेत सर्रासदिसतो असं सर्वत्र एकमुखाने बोललं जात असलं, तरी त्या प्रभावाचे भाषेच्या दृष्टिकोनातून विश्लेषण होणं व ते वाचकांपर्यंत पोहोचणं वेळोवेळी आवश्यक असतं. ज्येष्ठ साहित्यिक भालचंद्र नेमाडे यांनी ‘द इन्फ्लुएन्स ऑफ इंग्लिश ऑन मराठी’ या पुस्तकातून हा प्रयत्न केला. हे पुस्तक त्यांच्या पीएच.डी. प्रबंधावर आधारित आहे. त्याचा मराठी अनुवाद ‘इंग्रजीचा मराठीवरील प्रभाव : समाजभाषावैज्ञानिक आणि शैलीलक्ष्यी अभ्यास’ या शीर्षकाखाली नुकताच प्रकाशित झाला आहे. डॉ. विजया देव यांनी हा अनुवाद केला असून, प्रभाकर ना. परांजपे यांचं मार्गदर्शन व प्रस्तावना या प्रकल्पाला लाभली आहे. या प्रस्तावनेत त्यांनी नेमाडेंशी असलेली त्यांची मैत्री व महाविद्यालयाचे दिवस या आठवणींनाही उजाळा दिला असल्याने वाचकांसाठी ती वेगळी र्वणी आहे..एकूण नऊ प्रकरणांमध्ये या पुस्तकाची मांडणी करण्यात आली असून, त्यात विषयप्रवेशापासून निष्कर्षापर्यंत सर्व बाबींचा समावेश आहे. एकोणिसाव्या शतकापूर्वीची गद्यशैली, त्या शतकातील महाराष्ट्राची विविधांगी पार्श्वभूमी, भाषिक संस्कृतिसंयोग, शैलीलक्ष्यी प्रभावाच्या विश्लेषणाचे प्रारूप अशा प्रकरणांमध्ये विविध घटकांवरचा अभ्यास मांडण्यात आला आहे.मराठीच्या लोक, पंडिती, महानुभाव, बखर अशा विविध शैलींची माहिती, ब्रिटिश शिक्षणाची पार्श्वभूमी, त्यावर देशीवादी प्रतिक्रिया, भाषिक संपर्काचा प्रकार, शैलीलक्ष्यी प्रभावाची तुलना, त्यातील विविध स्तर आणि हे सर्व समजून घेण्यासाठी देण्यात आलेली उदाहरणे व नमुने असा परीघ सामावून घेत समाजभाषावैज्ञानिक पद्धतीने हा अभ्यास करण्यात आला आहे. नेमाडे यांनी ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ लंडन’मधील ‘दि स्कूल ऑफ ओरिएन्टल अँड आफ्रिकन स्टडीज’ येथे काही काळ मराठीचे अध्यापन केले आणि त्यानंतर औरंगाबादला मराठवाडा विद्यापीठात इंग्रजीचे अध्यापन केले. या काळात दोन्ही भाषांचा त्यांनी केलेला ध्यासपूर्वक अभ्यास या पुस्तकात दिसतो..Nashik Crime : नाशिक खून प्रकरण: गोवर्धन शिवारातील मर्डर मिस्ट्री उलगडली! एकास बिहारमधून, दुसऱ्यास उत्तर प्रदेशमधून अटक.अनुवादक विजया देव यांनी आपल्या मनोगतात म्हटल्याप्रमाणे, ‘आपला विषय हा फक्त भाषिक नसून वांशिक-सांस्कृतिक पैलूही त्यात आहेत हे नेमाडे दाखवून देतात आणि वेगळ्या अभ्यासाची दिशाही सुचवतात. तसेच त्यांनी 'ऊर्ध्वभाषा' सारख्या नवीन संज्ञा देखील तयार केल्या आहेत.' पुस्तकाच्या शेवटी दिलेली निवडक पारिभाषिक संज्ञांची सूची व संदर्भ-शब्दसूची विद्यार्थी व अभ्यासकांसाठी उपयुक्त ठरणारी आहे.‘संपर्क’ आणि ‘मुकाबला’ या दोन संज्ञांमध्ये विविध अर्थच्छटा ध्वनित होत असल्या तरी नेमाडे त्या भाषित घटितासांठी वापरतात व त्या दृष्टीने मांडणी करतात. इंग्रजीच्या मराठी गद्यावरील प्रभावाचे सन १८१८ ते १८४७, १८४७ ते १८७४ आणि १८७४ ते साधारण १८९० असे तीन टप्पे त्यांनी स्थूलमानाने पाडले असून, त्यानुसार समोर आलेली निरीक्षणे दिली आहेत. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरच्या दशकापर्यंत प्रमाण म्हणावी अशी एक गद्यशैली विकसित झालेली दिसते. विष्णुशास्त्री चिपुळणकर, आगरकर, लोकमान्य टिळक, ह. ना. आपटे यांच्यासारख्या त्या काळातील इंग्रजी शिक्षितांच्या गद्यलेखनात ती दिसते... अशी विविध मते ते नोंदवतात..पुस्तकाची धाटणी, मांडणी व भाषा ही एकदम सहज-सोपी नाही, तर ती प्रबंधाच्या आकृतीबंधातली आहे. त्यामुळे येता-जाता वाचून संपवावं असं हे पुस्तक नाही परंतु, नवीन काही तरी जाणून घेण्याच्या इच्छेने बैठक मारून बसल्यास आपल्याच भाषेचा एक नवा कप्पा उघडल्याचा आनंद ते निश्चितच देईल. इंग्रजीसारख्या प्रबळ सत्तेच्या व भाषेच्या दबावाखाली देशी भाषाप्रणाली कशी जुळवून घेते आणि त्याही परिस्थितीत आपल्या देशीवादी तत्त्वांच्या बळावर पारंपरिक सौंदर्यात्मक धाटणी कशी टिकवून ठेवते, हे शिस्तबद्ध अभ्यासातून समजून घेण्यासाठी प्रस्तुत पुस्तक आवर्जून वाचावे..पुस्तकाचे नाव : इंग्रजीचा मराठीवर होणारा प्रभाव - समाजभाषावैज्ञानिक आणि शैलीगत अभ्यास लेखक : भालचंद्र नेमाडे मराठी अनुवादक : डॉ. विजया देव प्रकाशक : रोहन प्रकाशन, पुणे पृष्ठसंख्या : ३३० किंमत : ५५० रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.