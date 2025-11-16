Premium|Bihar election results 2025 : संकेत आणि संदेश

प्रियदर्शन - saptrang@esakal.comभारतीय जनता पक्ष आणि संयुक्त जनता दल यांच्या आघाडीने दोनशे जागांचा टप्पा पार करीत बिहारच्या निवडणुकीत विरोधकांना चारीमुंड्या चीत केले आहे. राष्ट्रीय जनता दल व काँग्रेसची दयनीय अवस्था झाली असून, ‘एनडीए’चे मनोधैर्य या निकालाने वाढणार, यात शंका नाही.बिहारमध्ये असे कधी झाले होते का? कोणालाच आकडेवारी आठवत नसेल. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए ) २०१० मध्ये जिंकलेल्या २०६ जागांच्या तुलनेत त्याच्या जवळपास कामगिरी केली आहे. ‘आरजेडी’ला एवढ्या जागा मिळालेल्या नाहीत, की त्यांना विरोधी पक्षनेतेपदाचा दर्जा मिळू शकेल. काँग्रेसची परिस्थिती त्याहूनही वाईट आहे. त्यांना कसेबसे आपल्या पक्षाचे खाते उघडता आले आहे. अतिशय खराब कामगिरी करणारी सीपीआयला (एमएल) देखील दोन जागा जिंकता आल्या आहेत. ज्यांना ‘महागठबंधन’ सोबत घेतले गेले नाही त्या ओवेसी यांच्या पक्षाच्या खात्यात पाचपेक्षा जास्त जागा दिसत आहेत. एकप्रकारे बिहार विधानसभेत विरोधकांचा पार निकाल लागलेला आहे. भारतीय जनता पक्ष राज्यातील सर्वांत मोठा पक्ष बनला आहे आणि आता त्यांनी ठरवले तर ‘जेडीयू’ला सोडून देऊन इतर सहयोगी पक्षांसोबत सरकार स्थापन करू शकतील, पण असा धाडसी निर्णय तो पक्ष घेणार नाही. .बिहारमधील ‘एनडीए’च्या ऐतिहासिक विजयाचा संदेश काय आहे आणि त्या निकालाचा अन्वयार्थ काय लावता येईल? पहिला अर्थ एवढाच काढता येईल की निवडणूक पंडितांना निवडणुकीच्या आधी सुरू झालेल्या मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेअंतर्गत महिलांना दिलेल्या दहा हजार रुपयांनी तयार झालेली लाट किती मोठी आणि राज्यभर आहे, याचा अंदाज बांधता आला नाही. मतदान केंद्रांवर झालेल्या महिलांच्या गर्दीने या दिशेने सूचक इशारा दिला होता. पहिल्या टप्प्यात ६९.०४ टक्के, तर दुसऱ्या टप्प्यात ७४.०३ टक्के महिला मतदान केंद्रांपर्यंत पोहोचल्या. एकूण ७१.६ टक्के महिलांनी या निवडणुकांमध्ये मतदान केले. एक बाब मान्य केली पाहिजे. महिलांनी निर्विवादपणे निवडणुकीचा निकाल ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. खरे तर एक ठामपणे असे सांगता येईल की २० वर्षांपूर्वी नितीश कुमार यांनी ज्या मुलींना सायकली भेट दिल्या आणि स्वातंत्र्याची पहिली हवा घेण्याची संधी दिली, त्या आता स्वतःचे निर्णय घेऊ लागल्या आहेत आणि नितीश कुमार यांच्या पाठीशी ठामपणाने उभ्या आहेत!.मंडल व कमंडल समन्वयमात्र ‘एनडीए’चा हा विजय फक्त महिलांच्या मतांपुरता मर्यादित ठेवला तर बिहारमध्ये झालेल्या राजकीय प्रक्रियांची उपेक्षा केली जाईल, या राजकीय प्रक्रियेमुळेच हा विजय शक्य झाला आहे. पहिली बाब म्हणजे मंडल आणि कमंडल यांचा समन्वय साधला गेला आहे. बिहारमध्ये हिंदुत्ववादी शक्तींनी तिथल्या राजकीय अवकाशात पूर्वीपासूनच आपले स्थान तयार करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण नितीशकुमारांचा हात धरून या शक्ती त्या भागांत पोहोचल्या, जिथे आधी मंडलवादी राजकारणाचे बालेकिल्ले मानले जात होते. एक इथे स्पष्ट केले पाहिजे, की कोणे एकेकाळी नितीशकुमार यांनी धर्मांध शक्तीबरोबर मी जाणार नाही अशी शपथ घेतली होती, मात्र त्यानंतर त्यांनी अशा पक्षांबरोबर अभिमानाने युती केली आहे आणि त्याचे फळ त्यांना जनतेने मोठ्या प्रमाणात दिले आहे. त्याचबरोबर भाजपनेही त्यांनी केलेली टीका विसरून त्यांच्याबरोबर युती केली, हा त्यांच्या निवडणुकीच्या राजकारणाचा भाग होता. नितीशकुमार यांनी लालूप्रसाद यांच्या ‘मंडल’वादी राजकीय समीकरणाला आधीच दणके दिले होते. .पिछड्यांमध्ये अतिपिछडे, दलितांमध्ये महादलित आणि अल्पसंख्याकांमध्ये पसमांदा मुस्लीम यांना वेगळे करून त्यांनी नवे समीकरण तयार केले, ज्यामुळे लहान जाती आणि त्यांचे नेते महत्त्वाचे ठरले. या निवडणुकांमध्ये चिराग पासवान यांना मिळालेल्या यशाने हा पिछडा- दलित समन्वयाचा मुद्दा किती प्रभावी ठरला हे दिसून आले. जागांच्या बाबतीत जेडीयू भाजपपेक्षा मागे राहिली असली तरी भाजपला हे जाणवले, की नितीशकुमारांच्या मतांशिवाय हा चमकदार विजय मिळू शकला नसता. येथे एक बाब मान्य केली पाहिजे, की पंतप्रधान मोदींची प्रतिमा, अमित शहांची संघटनक्षमता आणि धर्मेंद्र प्रधान यांचे कष्ट यांचाही मोठा सहभाग आहे; परंतु प्रत्यक्षात भाजप नितीशकुमारांना बाजूला ठेवू शकत नाही. त्यांची इच्छा नसली तरी त्यांना नितीशकुमार यांना बरोबर ठेवावेच लागेल..Premium| Bihar Election: तेजस्वी यादवांचा तरुण चेहरा सत्तापालट घडवणार का? महाआघाडीमध्ये उपमुख्यमंत्री पदावरून बिघाडी होणार?.बिहारमधला हा विजय केवळ जातीपातीची गणिते बरोबर ठरल्यामुळे झाला असा ढोबळ निष्कर्ष काढता येणारा नाही. अशा स्वरूपाचे समीकरण जुळवण्याचे काम राष्ट्रीय जनता दलानेही (आरजेडी) केले होते. आरजेडी आणि काँग्रेस यांनी मुकेश साहनी यांना सोबत ठेवण्यासाठी त्यांना उपमुख्यमंत्रिपद देण्याचा प्रस्तावही मान्य केला होता, मात्र साहनी यांना या निवडणुकांमध्ये मल्लाहांचे मतविभागही वाचवू शकले नाहीत. ‘एनडीए’चा जातींना धरून तयार केलेला मतांचा आकडा यशस्वी ठरला, कारण त्याला नितीशकुमार आणि मोदी यांनी विकासाची जोड दिली होती. बिहारचा विकासदर सध्या आठ टक्क्यांपेक्षा जास्त असून, देशातील सर्व राज्यांमध्ये तो चौथ्या क्रमांकावर आहे. काही अर्थतज्ज्ञ तो १३ ते २२ टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा अंदाज व्यक्त करत आहेत! लालूप्रसाद यादव यांच्या काळातल्या ‘जंगलराज’ची आठवण करून देत कायदा - सुव्यवस्थेचा मुद्दाही नितीशकुमार यांच्या बाजूने हवा तयार करण्यात अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा ठरला.युवा मतदारांची भूमिका निर्णायकया निर्णयात बिहारच्या युवा मतदारांची काही भूमिका होती का? सर्वसाधारणपणे असे मानले जात होते की युवाशक्ती तेजस्वी यादव यांच्याबाजूने उभी राहील. पण त्यांनी ‘एनडीए’ला पसंती दिली आहे. तेजस्वी यादव यांचे रोजगाराचे आश्वासन त्यांना आकर्षित करू शकले नाही. मोदी-नितीशकुमार यांची प्रतिमा आणि हिंदुत्वाचा मुद्दा यानेही त्यांना आकर्षित केले असावे. रस्त्यांवर आणि माध्यमांमध्ये सतत दिसूनही राहुल आणि तेजस्वी यांची जोडी विजयाचे पारडे आपल्या बाजूला वळवण्यात अपयशी ठरली. ‘एआयएमआयएम’ या पक्षाचे नेते असदउद्दीन ओवेसी यांनी स्पष्ट सांगितले होते, की ते ‘महागठबंधन’मध्ये यायला इच्छुक होते, पण तेजस्वींनी नकार दिला. आता काँग्रेस आणि ‘एआयएमआयएम’ जवळपास समान जागांवर उभे आहेत. ओवेसी यांच्याबाबतीत जे घडले त्याचीच पुनरावृत्ती पप्पू यादव यांच्या बाबतीत घडली. महागठबंधनातील शह काटशहाचे राजकारण लक्षात घेतल्यास तेजस्वी यादव यांना सगळा फायदा आपल्या पक्षाला व्हावा हा त्यांचा प्रयत्न त्यांच्याच अंगलट आला..Premium| Bihar Assembly Poll Results: बिहार निवडणुकीचा निकाल राष्ट्रीय राजकारणासाठी महत्त्वाचा?.‘एम-वाय’ची बदललेली व्याख्याया निवडणुकांच्या निकालाचा सर्वात महत्त्वाचा संदेश असा आहे की तीस वर्षांपूर्वी लालूप्रसाद यादव यांनी सामाजिक न्यायाचे जे राजकारण उभे केले, ते यापुढील काळात चालणार नाही. मुस्लिम-यादव समाजच्या एकत्रीकरणाच्या (एम-वाय) मॉडेलची आता वाट लागली आहे. मुस्लिमबहुल मानल्या जाणाऱ्या जागांवरही ‘एनडीए’ला या निवडणुकीत यश मिळाले आहे. एनडीएच्या ‘महिला आणि युथ’ या ‘एम-वाय’ला मतदारांनी पसंती दिली. लालूंच्या करिश्म्याचा तेजस्वींना फायदा झाला नाही, उलट त्याच्या अपकीर्तीच भार त्यांना सोसावा लागला. ‘जंगलराज’ या मुद्याचा निवडणूक प्रचारात इतक्यावेळा उल्लेख झाला, की लोकांना हा मुद्दा अगदी खरा वाटला यात शंका नाही. तरीही ‘आरजेडी’ला जवळपास २३ टक्के मते मिळाले हे कधीही विसरता कामा नये. मात्र निवडणुकीतील विजयासाठी ही टक्केवारी पुरेशी नाही तेजस्वी यादव यांच्यासाठी निवडणुकीच्या राजकारणाचे आव्हान आता मोठे आहे. तेजस्वीपेक्षा मोठी अडचण राहुल गांधींच्या समोर आहे. जागा मिळवण्यासाठी कॉँग्रेसने बरीच मेहनत केली. निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीच्या तपासणीच्या मुद्द्यावर राहुल गांधींनी मताधिकार यात्रा केली. त्याच्या जोरावर काँग्रेसने जागावाटपामध्ये ६१ जागा पदरात पाडून घेतल्या. पण निकाल पाहिल्यवर तो मुद्दा अत्यंत गौण ठरलेला दिसतो. आता नव्या मीम्सचे लक्ष्य पुन्हा राहुल गांधी असणार आहेत. काँग्रेसला त्यांनी ‘एनजीओ’ बनवले आहे, हा आरोपही जोर धरू शकतो. इंडिया आघाडीतील इतर पक्षांना देखील विचार करावा लागेल, की काँग्रेससोबत राहावे की वेगळे जावे. विशेषतः डाव्या आघाडीला आपल्या राजकारणाबाबत फेरविचार करावाच लागेल.प्रशांत किशोर यांचे अपयशया निवडणूक निकालाचा एक अर्थ असाही आहे, की पर्यायी राजकारणाची भाषा बोलणारे प्रशांत किशोर माध्यमात जास्त दिसले, पण निकालात नाही. यातून एक बाब सिद्ध झाली की बिहार कुठल्याही पोकळ पर्यायावर विश्वास ठेवायला तयार नाही. येथल्या जनतेसमोर प्रशांत किशोर यांची प्रतिमा वेगळीच आहे. त्यांच्यादृष्टीने ते वेगवेगळ्या पक्षांसाठी निवडणूक रणनीतीकार आहेत, ते विचारवंत किंवा एखाद्या विचारसरणीवर मार्गक्रमण करणारे नेते नाहीत. त्यांची ती प्रतिमा विसरायला येथील जनता तयार नाही, हेच या निवडणूक निकालाने सिद्ध केले आहे. बिहारच्या या ऐतिहासिक निकालांमुळे बिहारची वैचारिक दिशा बदलेल का? गेल्या तीन दशकांत बिहार समाजवादी मॉडेलवर चालत आला. आता तो हिंदुत्ववादी विकास मॉडेलकडे वळेल का, याचे उत्तर देणे कठीण आहे. नितीशकुमार यांची तब्येत आणि भाजपचे राजकारण यावर सर्व काही अवलंबून असेल. भाजपला हे हवेच आहे, परंतु नितीशकुमार यांची समाजवादी परंपरा आणि लालूप्रसाद यादव यांचा सामाजिक न्यायाचा वारसा अजूनही कमजोर झालेला नाही. 'जेडीयू'कडून अनंतसिंह यांच्यासारखे बाहुबली जिंकतात, यावरून तिथल्या कायदा-सुव्यवस्थेचा फोलपणाही लक्षात येतो..कॉंग्रेस रसातळालाआता खऱ्या अर्थाने काही प्रश्न येत्या काही दिवसांत नक्कीच जाणवतील. बिहारचे निकाल पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांवर प्रभाव टाकतील का? निवडणूकविषयक पंडित तसे म्हणतील आणि भाजपलाही तसेच दाखवायचे आहे. पण ममता बॅनर्जी अजूनही तेजस्वी आणि राहुलपेक्षा मजबूत नेत्या आहेत. यूपीमध्येही भाजपला अंतर्गत संघर्षांना सामोरे जावे लागू शकते. मात्र हे पुढचे प्रश्न आहेत. सध्यातरी भाजप-जेडीयू ही आघाडी आपला विजय साजरा करू शकते. या आघाडीने बिहारमध्ये असा झेंडा रोवला आहे, की तो सहसा पडणार नाही. 'एसआयआर' मुद्दा उपस्थित करणारी आणि मतदानसूचीतील फेरफाराचा आरोप करणारी काँग्रेस पुन्हा ते आरोप करेल, पण एवढा मोठा विजय फक्त मतदानातल्या फेरफाराने मिळू शकत नाही. काँग्रेसला आता आपल्या भविष्याचा विचार नव्याने करायला हवा...(लेखक राजकीय विश्लेषक आहेत.). 