Vivekyatri Book: डॉ. अभिजित वैद्य यांचे ‘विवेकयात्री’ : पाश्चात्त्य-पौर्वात्य परंपरांपलीकडचा विवेकवादाचा सखोल मागोवा

वैजयंती बेलसरेsaptarang@esakal.comविवेकयात्री’ हे डॉ. अभिजित वैद्य यांचे पुस्तक म्हणजे फार जगभर काळाच्या विविध टप्प्यात, विविध प्रदेशांत अंकुरलेल्या, रुजलेल्या आणि विकसित झालेल्या विवेकवादाच्या प्रवासाचे अंतर्मुख करणारे चित्रण आणि चिंतन आहे. पाचशे पानांचे हे पुस्तक खरे तर गंभीर प्रकृतीचे असूनही ते वाचत असताना आपले मन थकत नाही, याची कारणे दोन आहेत. एक - लेखकाची संवाद साधत जाणारी ओघवती सुगम लेखनशैली आणि दुसरे म्हणजे, विवेकवादाचे महत्त्व सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याची तळमळ. .आपले वडील भाई वैद्य यांच्याकडून विवेकवादाचा आणि परिवर्तनवादाचा वारसा लाभलेले डॉ. अभिजित स्वतः व्यवसायाने वैद्यकशास्त्राशी निगडित; पण घरातून लाभलेल्या या पार्श्वभूमीमुळे आणि स्वतःही सामाजिक चळवळीशी संबंधित असल्याने विविध प्रकारच्या लोकांशी त्यांचा संबंध आला. जीवनकलहात माणूस कळत-नकळत श्रद्धा आणि विश्वासाच्या मार्गावरून अंधश्रद्धा, चमत्कार आणि कर्मकांडाच्या मार्गाकडे वळतो. अशा माणसाला विवेकवादाचे महत्त्व आणि गरज पटवून देणे, हे डॉ. वैद्य यांना त्यांचे जीवनकर्तव्य आहे, असे वाटते. त्यांनी आपली ही भूमिका विशद केली आहे.जगभरात विकसित झालेल्या विवेकवादाच्या वाटचालीचा मागोवा हे पुस्तक घेते. विवेकवादाच्या पश्चिम रंगात प्राचीन इजिप्त, ग्रीक, रोमनसंस्कृती, ख्रिश्चनविचार, प्रबोधनकाळ, आधुनिक तत्त्वज्ञान, विसाव्या आणि एकविसाव्या शतकातील तत्त्वचिंतक यांचा आढावा घेतलेला आहे. पूर्वरंगात भारतातील प्राचीन तत्त्वज्ञान, संतविचार, प्रबोधनकाळातील विवेकवाद, इस्लाममधील विवेकवाद, भारतीय मुस्लिम विचारवंत यांचे विचार मांडले आहेत. तसेच, चीन आणि जपान येथील विवेकवादाचाही परिचय करून दिला आहे. स्त्रीवादी विवेकवादाचा आणि कृष्णवर्णीय विवेकवाद्यांचा आणि त्यांना सोसाव्या लागणाऱ्या कष्टांचा व विरोधाचाही परिचय करून दिला आहे. त्यामुळे हे पुस्तक म्हणजे विवेकवादाचा कोश आहे, असे म्हणणे सार्थ ठरेल. .ज्यांनी विवेकवादी दृष्टिकोन मांडला, प्रसंगी त्यासाठी विरोध पत्करला अशा व्यक्तींना केंद्रस्थानी ठेवून हा कोश लिहिला आहे. म्हणूनच पुस्तकाचे नाव ‘विवेकयात्री’ असे आहे. या व्यक्तींच्या जीवनचरित्राचा आणि त्यांच्या लेखनाचा थोडक्यात परिचय यात आहे. पुस्तकाचे स्वरूप केवळ संकलनात्मक नाही. तर या प्रवासात येणाऱ्या समस्या मांडणारे आणि त्यांवर भाष्य करणारे आहे. विवेकवादाची कास धरून जर पुढे जायचे असेल तर ‘पाश्चात्त्य’ आणि ‘पौर्वात्य’ अशा सांस्कृतिक आणि भौगोलिक द्वंद्वात न अडकता जगाची विभागणी आधुनिक, पुरोगामी आणि मागास, प्रतिगामी अशा दोन प्रकारांमध्ये करावी असा मौलिक विचारही ते मांडतात.पुस्तकात जाणवलेल्या काही त्रुटीही नोंदवायला हव्यात. एवढा मोठा ग्रंथ लिहित असताना सर्व विचारवंतांचे मूळ लिखाण वाचणे शक्य नाही, हे आपण समजू शकतो; परंतु इतरांच्या पुस्तकांतून संदर्भ घेत असताना त्यातील सत्यता पारखून ते उद्धृत केले पाहिजेत. उदाहरणादाखल सांगायचे तर संत ज्ञानेश्वर आणि संत नामदेव यांच्यातील तुलना याविषयाचा एक संदर्भ डॉ. वैद्य यांनी एका पुस्तकातून उद्धृत केला आहे. पण त्या प्रस्तुत लेखकाच्या मताविषयी डॉ. वैद्य यांना काय म्हणायचे आहे, हे कळत नाही. विवेकवादी धर्म आणि ईश्वर संकल्पनेची राजा राममोहन रॉय यांची मांडणी अधिक विस्ताराने विशद करायला हवी होती, तसेच आगरकर यांच्या विवेकवादावरचे विवेचनही अपुरे वाटते. .Premium|Marathi book review : ‘अंगठा, लाईक आणि द्रोणाचार्य’; सोशल मीडियाच्या वेडावर उपरोधिक, बौद्धिक मराठी विनोदाची नवी उडी .बुद्धिप्रामाण्यवाद आणि तत्त्व व मूल्यांवर आधारित नैतिक जीवन ही विवेकवाद ह्या संकल्पनेची दोन प्रमुख अंगे आहेत, असे डॉ. वैद्य मानतात. पुस्तक वाचत असताना विवेकवादाची अनेक वैशिष्ट्ये आपल्यासमोर उलगडतात. उदा. वैज्ञानिक दृष्टी, स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव आणि सामाजिक न्यायावर आधारित समाजरचनेचा आग्रह, स्थितिवादाला विरोध, विचार, आचार आणि उच्चार यांतील एकात्मता इत्यादी. या लिखाणातून लक्षात येते की, प्रत्येक विवेकयात्री हा धर्म अथवा ईश्वर न मानणारा असेलच असे नाही, पण त्याच्या श्रद्धा त्याच्या बुद्धिवादाच्या आणि मूल्यांच्या आड येणार नाहीत, याबाबत तो दक्ष असेल. धर्म, श्रद्धा, विज्ञान, विवेक यांच्यातील गुंतागुंतीचे आंतरिक संबंध जाणून घेण्यासाठी हे पुस्तक वाचले पाहिजे.पुस्तक : विवेकयात्रीलेखक : डॉ. अभिजित वैद्यप्रकाशक : राजहंस प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : ५११, मूल्य : ११०० रु.-------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.