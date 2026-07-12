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Vivekyatri Book: डॉ. अभिजित वैद्य यांचे ‘विवेकयात्री’ : पाश्चात्त्य-पौर्वात्य परंपरांपलीकडचा विवेकवादाचा सखोल मागोवा

Abhijit Vaidya Book : आधुनिक-पुरोगामी विरुद्ध प्रतिगामी अशा नव्या विभागणीचा विचार मांडणारे ‘विवेकयात्री’
rationalism

rationalism

Esakal

सप्तरंग टीम
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वैजयंती बेलसरे

saptarang@esakal.com

विवेकयात्री’ हे डॉ. अभिजित वैद्य यांचे पुस्तक म्हणजे फार जगभर काळाच्या विविध टप्प्यात, विविध प्रदेशांत अंकुरलेल्या, रुजलेल्या आणि विकसित झालेल्या विवेकवादाच्या प्रवासाचे अंतर्मुख करणारे चित्रण आणि चिंतन आहे. पाचशे पानांचे हे पुस्तक खरे तर गंभीर प्रकृतीचे असूनही ते वाचत असताना आपले मन थकत नाही, याची कारणे दोन आहेत. एक - लेखकाची संवाद साधत जाणारी ओघवती सुगम लेखनशैली आणि दुसरे म्हणजे, विवेकवादाचे महत्त्व सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याची तळमळ.

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