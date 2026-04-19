World Book Day 2026 : पुस्तकांना पत्र; हल्ल्यांतूनही टिकून राहिलेल्या शब्दविश्वाचा प्रवास आणि आपुलकी

तुम्ही एवढे हल्ले होऊनही टिकून राहिलात, असा प्रश्न मला नेहमी पडतो. त्याची उत्तरं शोधताना मन अनेक दिशांना भरकटत जातं आणि सगळ्या उत्तरांच्या घुसळणीतून एक उत्तर समोर येतं. ते म्हणजे तुम्ही तुमच्या कवेत माणसांचं अनुभवविश्व साठवून ठेवता. तुम्ही जगलेल्या, दुःख भोगलेल्या, आनंद साजरा केलेल्या, विरह सोसलेल्या माणसांच्या कितीतरी अनुभवविश्वांना, कथाकहाण्यांना आणि कथनांना तुमच्या आत जपून ठेवलं. त्यांना आईसारखं वाढवलंत. जपलंत. जोजवलंत... आणि हे विश्व, या कहाण्या, या कथाच तर माणसांना जगण्याचा आधार देतात. त्याला वेगळ्या जगात नेतात.अजून चार दिवसांनी म्हणजे नेमकेपणाने सांगायचं तर २३ एप्रिल रोजी तुमचा दिवस- जागतिक पुस्तक दिन! म्हणून तुम्हाला हे पत्र... खरं सांगायचं, तर माझ्यासाठी आणि माझ्यासारख्या तमाम पुस्तकप्रेमी, पुस्तकवेड्या आणि पुस्तक-संग्राहकांसाठी पुस्तक दिन रोजच असतो. किंबहुना प्रत्येकासाठी तो रोज असला पाहिजे, अशी आयडिअल सिच्युएशन निर्माण झाली तर किती चांगलं होईल? लौकिकार्थाने तुम्ही निर्जीव वस्तू. अर्थशास्त्राच्या रोखठोक, कोरड्या भाषेत एक उत्पादन. किंवा विक्रेत्यांच्या भाषेत- माल. आणि या दोन्ही शब्दांमधून प्रतीत होणारा अर्थही तसा खरा, ठोक. पण तरी माझ्यासारख्या अनेकांना तुम्ही जिवंत माणसांसारखे वाटता. जरी तुम्ही बोलत नसलात, तुम्हाला पाय नसले आणि हलतडुलत नसलात तरीही... कारण एकदा मन तुमच्यात शिरलं की तुम्ही त्याला कुठच्या कुठे नेऊ शकता. आजूबाजूचं वास्तव विसरायला होतं. मन सिंदबादच्या सफरीवर जाऊ शकतं, किंवा ॲलिसच्या रॅबिटहोलमध्ये शिरू शकतं किंवा जीएंच्या अद्भुत विश्वात प्रवेश करू शकतं. किंवा दया पवार, शरणकुमार लिंबाळे यांच्या दाहक अनुभवांच्या चटक्यांनी होरपळून निघू शकतं किंवा नामदेव ढसाळांच्या कवितांनी हादरून जात पेटून उठू शकतं. तुम्ही कुणाला विचारप्रवृत्त होऊ शकता, नवी दृष्टी देऊ शकता आणि जगलेल्या अनुभवांकडे पार वेगळ्या दृष्टिकोनातून, उलटंपालटं पाहायला लावू शकता. .Premium: Interview: 'एनएसडी' मध्येही मी अनेक चुकीच्या गोष्टी शिकले, पण..; अभिनेत्री रत्ना पाठक शहा यांची रोखठोक मुलाखत.तुमच्यात किती प्रचंड शक्ती दडली आहे! तुम्ही क्रांती करू शकता किंवा क्रांती मोडूनही काढू शकता! म्हणूनच कदाचित इतिहासात आजवर झालेल्या सर्व एकाधिकारशाह्यांना तुमची भीती वाटत आली आहे. ते तुमच्यावर बंदी घालतात, तुम्हाला चिणू पाहतात. पण भिंतीतून चिवटपणे उगवून येणाऱ्या पिंपळाच्या झाडासारखे तुम्ही असे, नाहीतर तसे उगवून येताच. टिकून राहताच.विषय इतिहासाचा निघालाय म्हणून आठवलं. तुमचा शोध घ्यायला गेलं तर पार मागे मागे जावं लागतं. पुरातन, इसवीसन पूर्व काळात. जगजेत्ता ॲलेकझॅडरला म्हणे जगातल्या सर्वांत मोठ्या ग्रंथालयाची निर्मिती करायची होती, ते त्याचं स्वप्न होतं. त्याच्या उशाशी म्हणे होमरचं इलियड नेहमी असे. त्याच्या हयातीत त्याचं हे स्वप्न पूर्ण होऊ शकलं नाही, पण त्याचा मित्र आणि सैन्याधिकारी टोलेमीने ते पूर्ण करायचा ध्यास घेतला आणि उभारली अलेक्झँड्रिया नगरी. तिथे ग्रंथालय स्थापन केलं. पुस्तकं गोळा करण्यासाठी देशोदेशी आपले हेर पाठवले. वाट्टेल त्या किमतीला पुस्तकं आणा असा आदेश दिला, एवढंच नाही तर पैसे देऊन कुणी बधलं नाही तर धाक दाखवून, प्रसंगी त्या माणसाचा काटा काढून ते पुस्तक गोळा करा अशा सूचनाही त्याने दिल्या होत्या.जेव्हा मी आणि माझे अनेक पुस्तकप्रेमी रद्दीवाल्यांकडे, पुस्तकांच्या दुकानात, शहरांतल्या पुस्तकांच्या बाजारात किंवा सोशल मीडियावर शोधक नजरेने पुस्तकं शोधतो आणि संग्रह करतो ना, तेव्हा मला टोलेमीचा हा वारसा आपल्यापर्यंत आलेला आहे याची साक्ष पटते.तुमची सुरुवात बहुधा मातीच्या पाट्यांपासून झाली असावी. गमतीचा भाग सांगतो, माणसाने केलेलं ज्ञात पहिलं लेखन हे काही कविता किंवा गोष्ट असं साहित्य नव्हतं बरं का, तर ते लेखन हिशेब होता. मेंढ्या किंवा तत्सम जनावरांचा पाटीवर केलेला हिशेब. गरज ही शोधाची जननी असते, म्हणतात त्यातूनच तुमचा उगम झाला. तोवर कथा-कवितांचा कारभार मौखिक होता, तो लेखनकलेनंतर उतरवला जाऊ लागल्या. पाट्या पुरेनाशा झाल्यावर, पपायरस झाडाच्या पत्रावळ्यांवर लेखन करण्यात आलं. मग चर्मपत्रं आली. मग कोडायेस... असा प्रवास करत आत्ता जी कागदी पुस्तकं पाहतो, ती निर्माण झाली..Premium|emotional Marathi story : क्षणिक भेट, जन्मभराची आठवण; समुद्रकिनाऱ्यावरची एक भावस्पर्शी मैत्री.माणसाच्या उत्क्रांती आणि विकासाबरोबर तुम्हीही उत्क्रांत होत गेलात. विविध रूपं तुम्ही घेतलीत, आधीची टाकलीत, नवी आत्मसात केलीत. अलेक्झँड्रिया नगरी जाळून टाकण्याच्या प्रयत्नांपासून ते सामूहिक होळी करण्यापर्यंत, तुम्हाला नष्ट करण्यासाठी तुमच्यावर जीवघेणे हल्ले करण्यात आले. पण तुमचा मूळ डीएनएच जिवट, चिवट. तुम्ही पुरून उरलात सगळ्यांना, टिकून राहिलात. अमिबासारखे कॉपी होत राहिलात. एक गेली, दुसरी आहे. दुसरी गेली, तिसरी...असं काय असावं तुमच्यात ज्यामुळे तुम्ही एवढे हल्ले होऊनही टिकून राहिलात असा प्रश्न मला नेहमी पडतो. त्याची उत्तरं शोधताना मन अनेक दिशांना भरकटत जातं आणि सगळ्या उत्तरांच्या घुसळणीतून एक उत्तर समोर येतं. ते म्हणजे तुम्ही तुमच्या कवेत माणसांचं अनुभवविश्व साठवून ठेवता. तुम्ही जगलेल्या, दुःख भोगलेल्या, आनंद साजरा केलेल्या, विरह सोसलेल्या माणसांच्या कितीतरी अनुभविश्वांना, कथाकहाण्यांना आणि कथनांना तुमच्या आत जपून ठेवलं. त्यांना आईसारखं वाढवलंत. जपलंत. जोजवलंत. आणि हे विश्व, या कहाण्या, या कथाच तर माणसांना जगण्याचा आधार देतात. त्याला वेगळ्या जगात नेतात. विचारप्रवृत्त करतात. त्यांना यातूनच शहाणपण येतं - अरे माझ्यासारखंच कुणीतरी भोगलं आहे, माझ्यासारखंच कुणीतरी अनुभवलं आहे आणि तो माणूस त्यातही टिकून राहिला. तुम्ही आमचं-माणसांचं अनुभवसंचित साठवता आणि ते मुक्तहस्ते वाटता. मग तुम्ही का नाही टिकून राहणार?‘पपायरस’ नावाचं अप्रतिम पुस्तक लिहिणारी आयरीन वालेहो म्हणते, ‘आपल्या मौल्यवान निर्मितीला- शब्दांना- जतन करण्यासाठी दिलेला लढा म्हणजे पुस्तकं... आपण आपल्या अज्ञानाच्या टणक खडकाला कोरून मिळवलेल्या खऱ्या-खोट्या ज्ञानाला टिकवून ठेवण्याचा संघर्ष म्हणजे पुस्तकं होय!’असं म्हणतात, चाक, खुर्ची, कातरी यांसारखे काही शोध हे माणसाने लावलेले मूलभूत शोध आहेत. काळाच्या प्रदीर्घ ओघात जग बदललं, तंत्रज्ञान नवं आलं, गेलं, वेगवेगळी मटेरियल्स आली-गेली. पण हे शोध मूलतः तसेच राहिले, बाह्यांगी बदलले.आम्ही माणसांनी लावलेला तुमचा – पुस्तकाचा - शोध हा मला असाच वाटतो. मातीच्या पाट्यांपासून भूर्जपत्र, चर्मपत्रं, कोडायसेस आणि मग कागद इथपासून ते ईबुक, ऑडियोबुक इथपर्यंत तुमचा प्रवास झाला, पुढेही होत राहील. पण तुमचा आत्मा तोच राहील, तो बदलणार नाही..माझ्यापुरतं सांगायचं, तर मी कायमच तुमच्या ऋणात राहीन. हा लेख काय किंवा मी जे काही थोडंफार लेखन केलं आहे ते केवळ तुमच्याचमुळे! जर मी वाचलं नसतं, तर मी लिहिलं नसतं. मी वाचतो म्हणून मी लिहितो! लहानपणी पहिल्यांदा कल्याणच्या सार्वजनिक वाचनालयात गेलो तेव्हा इतक्या प्रमाणात – या भिंतीपासून त्या भिंतीपर्यंत तुम्हीच सर्वत्र! तुम्हाला पाहून मी चकित झालो होतो, हरखून गेलो होतो. त्यानंतर तुमची साथ सोडली नाही, आणि इतकंच नाही तर ती माझ्या मुलीलाही ती तान्ही असल्यापासून तुमच्याही तिची ओळख करून दिली. तिचं बोट तुम्ही सोडणार नाही याची खातरी होती.आता रोज रात्री आमच्याकडे झोपण्याआधीचे काही तास तुमच्या संगतीत जातात. त्या वेळी सर्व गॅजेट्स आम्ही बंद करून टाकतो, घरातलं व्हायफायही बंद करतो. आणि शांतपणे तुमच्या कुशीत शिरतो आणि तुम्ही न्याल त्या प्रवासाला, न्याल त्या सफरीवर जातो किंवा रहस्यांचा शोध घेतो, तथ्यं समजून घेतो, रडतो-हसतो, अंतर्मुख होतो. आणि मग हे सारं घेऊन झोपी जातो. तेव्हा काय घडतं माहितेय – तुम्ही आमच्या जाणिवेतून नेणिवेत शिरता. आमच्या स्वप्नात घर करता.जेव्हा जेव्हा मी पुस्तक वाचतो तेव्हा तेव्हा मी मला नव्याने रचतो, तुमच्यामुळे मी रिजिड राहत नाही. किंबहुना तुम्ही मला तसं होऊ देणार नाही याची मला खातरी असल्याने मी तुम्हाला माझ्या उशाशी घेऊन झोपतो!कधीकधी मला कळत नाही, मी तुम्हाला लिहितो की तुम्ही मला?. 