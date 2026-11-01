Premium|Brazil Presidential Election : ब्राझीलमध्ये लुला यांचा विजय; ट्रम्प यांच्या प्रतिक्रियेने आंतरराष्ट्रीय राजकारण चर्चेत

श्रीराम पवार - shriram1.pawar@gmail.comएखाद्या देशाची निवडणूक झाल्यानंतर तिथल्या लोकांनी कोणालाही कौल दिला तर जगातील बाकी सारे देश ज्याला कौल मिळाला त्यांचे औपचारिक अभिनंदन करतात किंवा अगदीच आपल्या हिशेबात न बसणारा नेता पक्ष सत्तेत आला तर प्रतिक्रियाच टाळतात. ब्राझीलच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत लुईझ इनाशाओ लुला डी सिल्व्हा यांनी पुन्हा बाजी मारल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मात्र या राजनयाच्या संकेताला तिलांजली देत ब्राझीलमधील निवडणुकीत घोटाळ्याचे आरोप केले. मी निवडणुकीत कोणाची बाजू घेत नाही, पण ब्राझीलचा निकाल भयानक आहे. आणखी एका निवडणुकीत हेराफेरी झाली, ही त्यांची प्रतिक्रिया होती. त्यातून त्यांचा लुला यांच्यावरचा संताप उघड दिसतो. ट्रम्प यांना असा संताप का यावा. एकतर लुला याच्या विरोधातील फ्लाविओ बोल्सनारो हे ट्रम्प यांचे मित्र. म्हणजे त्यांचे वडील माजी अध्यक्ष याईर बोल्सनारो हे ट्रम्प समर्थक आणि ब्राझील मधील उजव्या मंडळीचे म्होरके वंशवादी, पुरुषसत्ताकवादी आणि पर्यावरणाविषयी अत्यंत बेदरकार असलेल्या त्या नेत्यांचा लुला यांनी मागच्या निवडणुकीत पराभव केला होता. या वेळी त्यांच्या मुलाचे आव्हान लुला यांच्यासमोर होते. लुला हे ट्रम्प यांच्या समीकरणात बसणारे नेते नाहीत. विजयानंतर लगेचच लुला यांनी ब्राझील कोणाचे हक्काचे परडे नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली. रोख स्पष्टपणे ट्रम्प यांच्याकडे होता. लुला यांच्या विचारांचे आहेत जाहीरपणे ते ट्रम्पविरोधी गोटातील आहेत. चौथ्यांदा लुला विजयी झाल्याने ट्रम्प वादाच्या गडद छायेखाली दिवस कंठणाऱ्या दक्षिण अमेरिकेत लुला दा सिल्व्हा यांनी ब्राझीलची अध्यक्षीय निवडणूक जिंकून आशेचा किरण जागवला आहे. याच वेळेस सर्बियाच्या निवडणुकीत आणखी एक उजवे नेते आलेक्झांडर वुविच यांना पराभवचा धक्का बसला. सर्बियातील विजय निःसंशयपणे तेथील जेन-झी म्हणवल्या जाणाऱ्या आंदोलनात उतरलेल्या तरुणाईचा, तर ८० वर्षांच्या लुला यांच्यामागेही ब्राझीलमधील तरुण मोठ्या संख्येने उभा राहिले. हा दोन्हीकडचा आणखी एक समान धागा..स्पष्ट विजयाची नोंदलुला विजयी झाले असले, तरी त्यांना फ्लाविओ बोल्सनारो यांनी जोरदार लढत दिली होती. या वेळी त्यांची हवा होती. ब्राझीलमध्ये १९८९ पासून अध्यक्षीय निवडणूक होते. त्यात चार वेळा लुला यांनी बाजी मारली आहे. या वेळी त्याच्या कारकिर्दीतील महागाई भ्रष्ट्राचार यांवर बोसल्नारो यांनी जोरदार हल्ला चढवला होता. याचा फटका म्हणून लुला यांनी प्राथिमिक फेरीत विजय नोंदवता आला नव्हता, उलट बोल्सनारो यांना लुला यांच्याहून अधिक मते मिळाली होती मात्र ब्राझीलच्या निवडणूक प्रक्रियेनुसार कोणालाच विजयासाठी पुरेशी म्हणजे निम्म्याहून अधिक मते न मिळाल्याने फेरमतदान झाले. या रन ऑफ निवडणुकीत आतापर्यंत प्राथमिक फेरीत मागे पडलेला कोणी निवडून आलेला नाही. मात्र लुला यांच्या वर्कर्स पार्टीने प्राथमिक फेरीच्या निकालानंतर प्रचंड प्रमाणात लोकसंपर्क सुरू केला. स्वतःचा मोबाइल फोन न वापरणारे लुला डिजिटल माध्यमातून दिसू लागले आणि या दुसऱ्या मतदानात सुमारे तीस लाख अधिक लोकांनी मतदान केला. लुला यांनी यांनी ५१ टक्क्यांहून अधिक मते मिळवून स्पष्ट विजय नोंदवला.डाव्यांचा गड शाबूतनिवडणुकीनंतर बोल्सनारो यांनी हा निकालच अमान्य असल्याने जाहीर केले आणि त्याविरोधात आव्हान देण्याची घोषणा केली. मतदानादिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने मतदानाची वेळ अचानक दोन तासांनी वाढवली. त्याच परिणाम लुला यांच्या विजयात झाल्याचे बोल्सनारो समर्थकांचा दावा आहे. मात्र उभय बाजूंनी न्यायालयास मतदानाची वेळ वाढवण्याची विनंती केली होती. विरोधातील निकाल अमान्य करण्याचा ट्रम्प यांचा कित्ता ज्युनियर बोल्सनारो ब्राझीलमध्ये गिरवत आहेत इतकंच. ट्रम्प यांनाही बायडेन यांनी त्यांचा केलेला पराभव मान्य केला नव्हता फ्लाविओ यांचे वडील याईर यांनीही मागच्या निवडणुकीत लुला यांच्याकडून पराभव झाल्यानंतर निकाल मान्य केला नाही, इतकेच नाही तर त्यांच्या समर्थकांनी रस्त्यावर उतरून हिंसाचार केला. त्यावरून त्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली. ते अद्यापही तुरुंगातच आहेत. हरल्यानंतर फ्लाविओ यांच्यामागे कायदेशीर शुक्लकाष्ट लागणार याची जाणीव असल्याने त्यांनी खासगी विमानाने अमेरिकेत पलायान केले आहे. मतदानासाठी वेळ वाढवावा या मागणीवर नव्या मतदानाची वेळ संपत आली, तरी न्यायालय निकाल देत नव्हते. हा निर्णय टाळणारे न्यायाधीश घोर उजव्या विचारांचे मानले जातात. त्यांची नियुक्ती याईर बोल्सनारो यांच्या अध्यक्षीय काळात झाली होती. अखेर तेथील मुख्य न्यायाधीशांनी हे प्रकरण हाती घेतले आणि दोन तास मुदतवाढ दिली. त्याचा लाभ लुला यांना झाला असेलही मात्र अशी मुदतवाढ देणे ब्राझीलमधील कायद्याला धरूनच होते. २०२५ पासून दक्षिण अमेरिकेतील इक्वाडोर, बोलिव्हिया, होंडुरुस, चिले, कोस्टारिका, कोलंबिया आणि पेरु या एका पाठोपाठ एका देशात उजवीकडे झुकलेल्या पक्षांना सत्ता मिळाली, त्या पार्श्वभूमीवर या भागातील सर्वांत मोठा देश असलेल्या ब्राझीलमध्ये लुला यांनी डाव्यांचा गड शाबूत ठेवला. साहजिकच त्याचं कौतुक तमाम डावे उदारमतवादी लोकशाहीचे पुरस्कर्ते आणि ट्रम्प विरोधकांना वाटते..Premium | Maharashtra Deforestation: ३,००० मेगावॉट विजेसाठी ३२ हजार झाडांचा बळी? काय आहे साई डोंगर प्रकल्प? .तरुणाईचा पाठिंबालुला यांची ब्राझीलमधील कारकीर्द चमत्कार वाटावा अशीच आहे. ते पहिल्यांदा २००३ मध्ये अध्यक्ष झाले तेव्हा ५० वर्षांत पहिल्यांदाच डाव्या विचारांचा अध्यक्ष ब्राझीलला मिळाला. स्पष्टपणे कामगारांच्या बाजूची धोरणं हे त्यांचे वैशिष्ट्य. ब्राझीलमध्ये टोकाची गरिबी सोसलेल्या समूहाचे ते प्रतिनिधी. त्यांनी कारखान्यात कामही केलं. तिथं त्यांच्या हाताचा एक अंगठा गमवावा लागला. त्याची खिल्ली बोल्सनारो यांनी नऊ बोटं दाखवून उडवली होती. लुला यांनी ब्राझीलमधील प्रामुख्याने सरकारधार्जिण्या कामगार संघटनांना स्वतंत्र आवाज दिला. १९८० मध्ये त्यांनी कामगार, बुद्धिवादी आणि चर्च यांचा सहयोग असलेल्या वर्कर्स पक्षाची स्थापना केली. लहानपणी बुटपाॅलिश करून निर्वाह करणारा मुलगा २००३ मध्ये देशाचा राष्ट्राध्यक्ष झाला तेव्हा ते ब्राझीलसारख्या प्रचंड आकाराच्या देशाचा गाडा कसा हाकणार असा सूर होताच, मात्र पुढच्या आठ वर्षांत त्यांनी विषमता कमी करणारी अनेक पावले टाकली. ब्राझीलमध्ये तीन दशकांतील सर्वाधिक आर्थिक वाढ त्यांच्या या काळात नोंदली. ब्राझीलचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात दबदबा त्यांनी वाढवला. अध्यक्षपदासाठी सलग दोन टर्मचं बंधन असल्यानं लुला यांना निवडणुकीपासून दूर राहावं लागलं. त्यांना कर्करोगाने ग्रासलं. पुढे त्यांच्यावर त्यांच्या राहत्या घरासाठी उद्योजकांकडून पैसे घेतल्याचे आरोप झाले. त्यात त्यांना १२ वर्षांची शिक्षा सुनावली. पुढं न्यायालयानं त्यांच्यावरचे खटले रद्द करत १८ महिन्यांनी सुटका केली. ते पुन्हा राजकारणात परतले तेव्हा याईर बोल्सनारो यांचा बोलबाला होता. लुला यांनी त्यांना मागच्या निवडणुकीत पराभूत केले. तेव्हा सर्वाधिक खूश झालेला वर्ग होता पर्यावरणवाद्यांचा. बोल्सनारो यांनी अॅमेझाॅनचं जंगल नष्ट करण्याचा झपाटाच लावला होता. त्याखेरीज ब्राझीलची प्रगती होणार नाही हा त्यांचा दावा होता. लुला यांनी हे चक्र उलटं फिरवलं, त्यांनी विजय मिळवला. यात त्यांनी उभी केलेली गरीब, कामगारांची मतपेढी आणि देशातील युवा वर्गानं त्यांना दिलेला पाठिंबा हाच महत्त्वाचा घटक ठरला. ८१ वर्षांच्या लुला यांनी या निवडणुकीत पहिल्यांदा स्मार्ट फोन वापरायला सुरुवात केली, मात्र या निवडणुकीत त्यांच्या बाजूनं वातावरण तयार करण्यात तरुणांनी केलेला सोशल मीडियाचा वापर हे एक प्रमुख घटक होता. .लुला ब्रिक्सचे खंदे समर्थकलुला यांच्या विजयावर सर्वाधिक नाराज अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प असतील याचं कारण अमेरिकेच्या भोवताली त्यांना केवळ त्यांच्या सुरात सूर मिसळणारे नेते हवे आहेत. लुला त्याला नकार देतात. ट्रम्प आणि लुला हे राजकीयदृष्ट्या निरनिराळ्या टोकाचे प्रतिनिधित्व करणारे नेते आहेत. त्यांचे जमणे शक्य नव्हते. ट्रम्प यांनी ब्राझीलवर ५० टक्के टॅरिफ लादून याची प्रचितीही दिली. त्यासाठी कारण दिलं माजी अध्यक्ष याईर बोल्सनारो यांना तुरुंगात टाकल्याचे. पुन्हा दुसऱ्या देशातील घडामोडीत हस्तक्षेपाचा हा प्रकार होता. लुला यांनी ट्रम्प यांच्यावर साम्राज्यवादी नेता असा प्रहार केला. ट्रम्प यांच्या वाटचालीचं असंही वैशिष्ट्य आहे, की त्यांच्या दबावाला अजिबात भीक घालत नाही अशा नेत्यासोबत ते जुळवून घ्यायची भाषा करतात. लुला यांनीही हा अनुभव घेतला. लुला यांचं धोरण रशिया आणि चीनशी संबंध वाढवणारं राहिलं आहे. ट्रम्प ब्रिक्सला अमेरिकेसाठी धोका मानतात तर लुला ब्रिक्सचे खंदे समर्थक आहेत. बोल्सनारो यांचा विजय झाला असता तर कदाचित त्यांनी ब्राझीलला ब्रिक्स पासून दूर नेले असते. सुरक्षा परिषदेतील पाच देशांच्या व्हेटोमुळं जगाचा तोल बिघडत असल्याचे लुला यांचे निदान आहे. ब्राझीलसह भारत, जर्मनी, जपानला, सुरक्षा परिषदेवर कायम सदस्यत्व मिळालं पाहिजे ही भूमिका ते उचलून धरत आले आहेत. ब्राझीलच्या निकालाने वेस्टर्न हेमिस्फिअरमध्ये म्हणजे अमेरिकेच्या भोवती चालेल ती फक्त मेरी मर्जी या ट्रम्पवादी मिजाशीला झटका दिला..पुतिन यांचा पाठिंब्यामुळे पराभवदुसरीकडे सर्बियातील निवडणुकीत तिथं २०१४ पासून सत्तेत ठाण मांडून बसलेल्या अलेक्झांडर वुचिच यांना लोकांनी सत्तेतून खाली खेचले. हे वुचिच कणखरतेची झुल पांघरलेले नेते. तिथं मागची दोन वर्षे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू होते. या एकच एक नेता नसलेल्या आंदोलनाने शांतपणे वुचिच यांच्या सत्तेचा घास घेतला. वुचिच यांना रशियाचे पुतिन यांचा पाठिंबा होता. ब्राझीलमध्ये ट्रम्प यांची सहानुभूती असलेला उमेदवार पराभूत झाला. सर्बियात पुतिन यांचा पाठिबा असेलल्या वुचिच यांना पायउतार व्हावं लागलं. ब्राझीलमधील कौल बाहेरून होणारा हस्तक्षेप नाकारणारा आहे. सर्बियामध्ये बाहेरच्या हस्तक्षेपापेक्षा एकाधिकारशाहीला विरोध हे सूत्र होते. दोन्ही निकालात तरुणांचा सहभाग मोठा आहे. तसंच समाजमाध्यमातील नॅरेटिव्हवर नियंत्रण ठेवत आलेल्या उजव्यांना याच माध्यमातून झटका देता येतो, हा बोधही या निवडणुकीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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