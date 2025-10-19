‘केप वर्ड’ची ऐतिहासिक किक

जयेंद्र लोंढेjayendra.londhe@esakal.comपोर्तुगाल देशाने आता ‘केप वर्ड’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशातील जागेला १५व्या शतकात वसाहत म्हणून विकसित केले. ‘केप वर्ड’ या देशाने ५ जुलै, १९७५मध्ये स्वातंत्र्य मिळवले; मात्र स्वातंत्र्य मिळवल्यानंतरही त्यांच्या देशामध्ये पोर्तुगीज भाषा कायम राहिली. आणखी काही आफ्रिकन देशांमध्ये पोर्तुगीज भाषेचा वापर केला जातो. त्यामध्ये अँगोला, मोझांबिक, जिनिया बिसाऊ यांसारख्या देशांचा समावेश आहे. या देशाच्या नावाची उच्चारण पद्धतीही वेगळी आहे. पोर्तुगीज भाषेनुसार ‘काबो वेर्दे’ असे उच्चारण या देशाचे केले जाते. त्यांच्या देशामध्येही अशाच शब्दांत उच्चारण केले जाते; मात्र इतर इंग्रजीचे प्रभुत्व असलेले देश आजही या देशाचे उच्चारण ‘केप वर्ड’ असाच करतात.असो, ‘केप वर्ड’ या देशाने २०२५मध्ये आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमध्ये मुसंडी मारली असली तरी या देशाने विश्वकरंडकाची वाटचाल २००२मध्येच सुरू केली होती. त्या वेळी ‘केप वर्ड’ या देशाला विश्वकरंडकाच्या पात्रता फेरीमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला. तिथपासून या देशाने फुटबॉल विश्वकरंडकाकडे गांभीर्याने बघितले. इतर देशांतील स्थलांतरीत खेळाडूंना आपल्या देशाचे प्रतिनिधित्व करण्यास राजी करायचे, अशी योजना आखली गेली. यंदाच्या विश्वकरंडक पात्रता फेरीतील लढतींमध्ये २५ पैकी १४ खेळाडू हे स्थलांतरित होते. .सुरुवातीला पोर्तुगाल या देशातील खेळाडूंना आपल्याकडे बोलावून त्यांना ‘केप वर्ड’साठी खेळवायचे असे ठरवण्यात आले. लिटो या पोर्तुगीज फुटबॉलपटूला ‘केप वर्ड’चे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी मनवण्यात आले. त्यानंतर पोर्तुगालमधील इतर खेळाडूंनाही त्याच्याकरवी ‘केप वर्ड’कडे वळवण्यात आले. ‘केप वर्ड फुटबॉल संघटने’ची ही चाल यशस्वी ठरली. याच दरम्यान पोर्तुगालच नव्हे तर फ्रांस व नेदरलँड्स या देशांमधूनही खेळाडू येऊ लागले. नेदरलँड्स या देशातील रोटरडॅम या शहरातील सहा खेळाडू सध्या ‘केप वर्ड’ देशासाठी खेळत आहेत. पात्रता फेरीच्या लढतींमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणारा लिवरामेंटो हादेखील रोटरडॅम याच शहरातील आहे हे विशेष. .‘केप वर्ड’ या फुटबॉल देशाचे मुख्य प्रशिक्षक पेड्रो ब्रिटो यांनी याप्रसंगी संघाच्या यशाचे रहस्य उलगडले. पेड्रो ब्रिटो यांना बुबिस्ता या टोपण नावाने ओळखले जाते. विश्वकरंडकाची पात्रता मिळवल्यानंतर त्यांनी या संघातील खेळाडूंमधील एकतेला या यशाचे श्रेय दिले. बुबिस्ता यांनी इस्वातिनी देशाविरुद्ध मैदानात उतरवलेल्या संघातील ११ खेळाडूंबाबत मत स्पष्ट करताना म्हटले, की वोझिना हा आमच्या संघातील पहिल्या क्रमांकाचा गोलरक्षक खेळाडू आहे. स्टोपीरा हा पोर्तुगालमध्ये दुसऱ्या स्तरावरील फुटबॉल खेळतो. रायन मेंडिस हा तुर्कीच्या दुसऱ्या स्तरावरील फुटबॉलमध्ये हात आजमावतो. तसेच ‘केप वर्ड’ संघातील इतर आठ खेळाडू हे पोर्तुगाल, अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती, आयर्लंड, रोमेनिया, रशिया, नेदरलँड्स व सायप्रस या देशांतील आहेत. दरम्यान, बुबिस्ता यांनी ‘केप वर्ड’ संघातील खेळाडूंमध्ये समन्वय साधला जावा, यासाठी त्यांच्या देशातील भाषेलाच प्राधान्य दिले आहे. या संघातील काही खेळाडू इंग्रजीमध्ये बोलतात; पण ते फक्त त्यांच्या कामासाठीच. आता या संघातील बहुतांशी खेळाडू ‘केप वर्ड’ या देशातील भाषा शिकण्याला प्राधान्य देत आहेत. .‘केप वर्ड’ या देशाचा विश्वकरंडकात पात्र ठरण्यापर्यंतचा प्रवास सोपा नव्हता हे आतापर्यंत समजले असेलच. या देशाच्या फुटबॉल संघटनेची १९८२मध्ये स्थापना झाली. जागतिक फुटबॉल संघटनेकडून (फिफा) त्यांना १९८६मध्ये संलग्नता देण्यात आली. आफ्रिकन खंडातील बहुतांशी देशांना आर्थिक चणचणीचा सामना करावा लागतो. ‘केप वर्ड’ हा देशही त्यापासून दूर नव्हता; पण आता हा देश कसाबसा उभा राहत आहे. विश्वकरंडकाच्या मुख्य फेरीत प्रवेश केल्यामुळे आता या देशाला १०.५ मिलियन डॉलर्स नियमानुसार मिळणार आहेत. आगामी काळातील योजनांना कागदावरून प्रत्यक्षात मैदानात उतरवण्यासाठी हे आर्थिक सहाय्य मोलाची मदत करेल, यात शंका नाही. .नवा स्वातंत्र्य दिवस‘केप वर्ड’ या देशाने पहिल्यांदाच फुटबॉल विश्वकरंडकाची पात्रता मिळवली. हा समस्त देशवासीयांसाठी अभिमानाचा व आनंदाचा क्षण आहे. याप्रसंगी शिष्टाचार नियमाचे राष्ट्रीय संचालक जोस मारीया सिल्वा यांनी भावुक उद्गार काढताना म्हटले, की ‘५ जुलै १९७५ रोजी देश स्वतंत्र झाला. त्यानंतर १३ जानेवारी १९९१मध्ये पहिली निवडणूक पार पडली. या दोन घटनांना या देशांमध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त आहे. आता विश्वकरंडकातील प्रवेश हा जणू आमच्यासाठी नवा स्वातंत्र्य दिवस असणार आहे.’पात्रता फेरीत ठसा‘केप वर्ड’ या देशाचा आफ्रिकन खंडातील पात्रता फेरीमध्ये ड गटात समावेश करण्यात आला होता. या गटामध्ये कॅमेरूनसारख्या बलाढ्य देशाचा समावेश होता. तरीही ‘केप वर्ड’ या देशाने दहा सामन्यांमधून सात विजयांसह २३ गुणांची कमाई करीत या गटामध्ये पहिले स्थान पटकावले व प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेची मुख्य फेरी गाठली. ‘केप वर्ड’ने या पात्रता फेरीमध्ये कॅमेरूनलाही पराभूत केले. ही बाब लक्षणीय आहे. .Premium|Indian economy : विकसित देश होण्याचं स्वप्न सत्यात कधी येणार?.आईसलँडनंतर लहान देश‘केप वर्ड’ या देशाची लोकसंख्या सहा लाखांपेक्षा कमी आहे. कमी लोकसंख्या असलेल्या देशाने फुटबॉल विश्वकरंडकाच्या मुख्य फेरीत प्रवेश करणे म्हणजे मोठी बाब आहे. याआधी २०१८मधील रशिया येथे झालेल्या विश्वकरंडकात आईसलँड या देशाने प्रवेश केला होता. त्या देशाची लोकसंख्या तीन लाख ५० हजार इतकी होती. आईसलँडनंतर कमी लोकसंख्या असलेला ‘केप वर्ड’ हा विश्वकरंडकासाठी पात्र ठरणारा दुसराच देश ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 