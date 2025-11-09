स्वागत नव्या पुस्तकांचे

करिअरचा बी प्लानदहावी-बारावीनंतर योग्य करिअरची निवड करणं खूप महत्त्वाचं असतं. प्रत्येकाला आपल्या आवडी-निवडी, क्षमता आणि मूल्य यांचा सारासार विचार करून करिअरचा योग्य तो मार्ग निवडावा लागतो. ही निवड अधिक सोपी व्हावी यासाठी डॉ. श्रीराम गीत लिखित ‘करिअरचा बी प्लान’ हे पुस्तक मुलांनी आणि पालकांनी वाचायला हवं. या पुस्तकात दिलेल्या ‘सक्सेस स्टोरीज’ करिअरनिवडीचा योग्य मार्ग दाखवतील आणि प्रेरणाही देतील. स्वतःचं उत्तम आणि हटके करिअर घडवणाऱ्या यशवंतांच्या या कथा वाचताना विद्यार्थ्यांना करिअरचे नवे पर्यायही समजतील व त्यांना स्वतःची नवी वाटही सापडेल. वैशिष्ट्य : विविध क्षेत्रातील २५ यशस्वी व्यक्तिमत्त्वांच्या कथा व त्यातून समोर येणारे तात्पर्य. प्रकाशन : मनोविकास प्रकाशन, पृष्ठे : १५२ मूल्य : १९९ रु.मुखपृष्ठ - राजू देशपांडे..माणिक मोतीमाणिक वर्मा यांची संगीत क्षेत्रातील लखलखती कारकीर्द रसिकांना विसरता येणं शक्य नाही. त्यांच्याप्रमाणेच वर्मा कुटुंबातील प्रत्येकाने आपला स्वतंत्र ठसा आपआपल्या कार्यक्षेत्रात उमटवला. माणिकताईंचे पती अमर वर्मा हिंदी व उर्दुचे ख्यातकीर्त शायर, भारती आचरेकर अन् वंदना गुप्ते या दोन्ही कन्या सुप्रसिद्ध अभिनेत्री, तर तिसरी कन्या राणी वर्मा ह्या नामवंत गायिका आणि चौथी कन्या अरुणा जयप्रकाश नामांकित फिजिओथेरपिस्ट! संपूर्ण वर्मा परिवार म्हणजे रसिकांच्या हृदयात अढळ स्थान निर्माण करणारी अनमोल रत्ने. माणिक वर्मा यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त या समग्र परिवाराच्या कलाकर्तृत्वाचा वेध घेणाऱ्या स्मृतिचित्रांचा वेधक शब्दपट म्हणजे ‘माणिक मोती’ हे पुस्तक. शोभा बोंद्रे यांनी या पुस्तकाचे लेखन केले असून, डॉ. सदानंद बोरसे यांनी संपादन केले आहे.वैशिष्ट्य : संपूर्ण वर्मा कुटुंबाच्या आठवणी, छायाचित्रे. संबंधित मुलाखती आणि गाणी ऐकण्यासाठीचे ‘क्यू-आर’ कोड.प्रकाशन : राजहंस प्रकाशन, पुणे,पृष्ठे : २१०, मूल्य : ४०० रु..ब्लॅक, व्हाइट अन् ग्रे‘ब्लॅक, व्हाइट अन् ग्रे’ हा आलोक जत्राटकर यांनी लिहिलेल्या मुक्तचिंतनपर लेखांचा संग्रह आहे. यात सामाजिक समस्यांपासून हलक्या-फुलक्या ललित विषयांचा वेध त्यांनी आपल्या लेखनातून घेतला आहे. आई, विवेकानंद यांसारख्या प्रत्येकाच्या जवळच्या विषयापासून ‘डि-कास्ट व्हावं कसं?’ असा अंतर्मुख करणारा सवाल करणाऱ्या विषयापर्यंत नानाविध विषय जत्राटकर यांनी हाताळले आहेत. जत्राटकर यांचे लेखन प्रामुख्याने समाजचिंतनशील स्वरूपाचे आहे. व्यापक सामाजिक दृष्टी, समतोल विवेक, चिंतनशीलता आणि सामाजिक हस्तक्षेप ही त्यांच्या लेखनाची वैशिष्ट्ये आहेत.वैशिष्ट्य : प्रा. रणधीर शिंदे यांची प्रस्तावना. मुखपृष्ठ गौरीश सोनार.प्रकाशन : भाग्यश्री प्रकाशन पृष्ठे : १२७मूल्य : २५० रु..अमानुषसुदानच्या दार्फुर प्रांतात २००३ पासून सुरू असलेल्या अंतर्गत युद्धावर व तेथील निरपराध रहिवाशांवर सुदानी सरकारने केलेल्या अनन्वित अत्याचारांच्या हृदयद्रावक घटनांवर ‘अमानुष’ ही कादंबरी आधारित असून, उमेश कदम यांनी कादंबरीचे लेखन केले आहे. कादंबरीतील मध्यवर्ती व्यक्तिरेखा मि. दाऊद हारी या ध्येयनिष्ठ व धाडसी दुभाषा तरुणाच्या व्यक्तिमत्त्वावर आधारलेली आहे. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे व त्यांच्या आयुष्यात घडलेल्या काही विस्मयकारक घटनांचे तपशील त्यांनी लिहिलेल्या ‘द ट्रान्सलेटर’ या आत्मवृत्तपर पुस्तकातून घेतले आहेत. दाहक वास्तवाला कल्पनेची जोड देण्यात आलेली असली, तरी दार्फुरमधील अत्याचाराच्या, हिंसाचाराच्या कथनामध्ये अतिशयोक्ती नाही; किंबहुना तेथे घडलेल्या काही घटना शब्दबद्ध करण्याच्या पलीकडे आहेत अशी भावना लेखकाने पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच व्यक्त केली आहे.प्रकाशन : मेहता पब्लिशिंग हाऊस,पृष्ठे : १७२ मूल्य : ३२० रु..डाव मांडला‘आजुखेले’ या गुजराती पुस्तकाचा अनुवाद म्हणजे ‘डाव मांडला...’ ही कादंबरी आहे. मूळ गुजराती कादंबरीचे लेखन ध्रुव भट्ट यांचे असून, सुषमा शाळिग्राम यांनी अनुवाद केला आहे. ‘या वेळी’, ‘या खेपेला’ किंवा ‘या डावात’ या अर्थाने ‘आजुखेले’ हा शब्द वापरला जातो. त्यानुसार लेखकाला जीवन जगताना जे दिसलं, जाणवलं, ते इतरांना सांगण्याच्या सहजप्रवृत्तीने त्यांनी हे लेखन केले आहे. ही आत्मकथा नाही, पण लेखकाने पाहिलेल्या, अनुभवलेल्या माणसांची, घटनांची वर्णने आहेत. ‘या डावात’ हे एवढंच सांगितलं, पुढच्या डावात भेटलोच, तर आणखी मौज करू असं आश्वासनही लेखक वाचकाला देतो आणि त्याला आपल्या जीवनयात्रेत पुस्तकाच्या माध्यमातून सहभागी करून घेतो.वैशिष्ट्य : कार्तिक भट्ट, कौटिल्य भट्ट या ख्यातकीर्त चित्रकारांसह काही विद्यार्थ्यांचीही चित्रे. कलाकृती पाहण्यासाठी ‘क्यू.आर.कोड’.प्रकाशन : मेहता पब्लिशिंग हाऊस,पृष्ठे : २२२ मूल्य : ३९५ रु..द्रौपदी : इंद्रप्रस्थची साम्राज्ञी‘द्रौपदी : इंद्रप्रस्थची साम्राज्ञी’ या सोनाली राजे लिखित मालिकेतील तिसरा भाग प्रकाशित झाला असून, अदिती भावे यांनी या पुस्तकाचा अनुवाद केला आहे. ‘आयुष्याचा नीचांक’ असे शीर्षक ह्या तिसऱ्या भागाला देण्यात आले आहे. राजसूय यज्ञाच्या घटनेपासून या भागाची सुरुवात झाली आहे. स्वतःसाठी आणि आजूबाजूच्या इतर स्त्रियांच्या सन्मानाच्या रक्षणासाठी द्रौपदी खंबीरपणे कशी उभी राहते, ते या पुस्तकमालिकेत मांडण्यात आले आहे. मालिकेच्या पहिल्या भागात अपारंपरिक विवाह, दुसऱ्या भागात महिला सक्षमीकरण हे दोन सामाजिक प्रश्न द्रौपदीच्या कथासूत्राच्या माध्यमातून हाताळण्यात आले होते.वैशिष्ट्य : विविध संशोधनपर प्रबंधांचा आणि महाभारताच्या विविध आवृत्त्यांचा आधार घेऊन केलेले लेखन.प्रकाशन : विश्वकर्मा पब्लिकेशन्स, पुणे,पृष्ठे : २६० मूल्य : ३७५ रु..ऐकलंत का?शैक्षणिक, राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात सक्रिय असलेले सुनील चांदेरे यांनी विविध प्रसंगी केलेल्या भाषणांचे संकलन ‘ऐकलंत का?’ या पुस्तकात करण्यात आले आहे. समाजातील विसंगती सांगत निर्मळ विनोदातून एखाद्या गंभीर मुद्द्याला हात घालण्याची चांदेरे यांची हातोटी या भाषणांमधून जाणवते. चांदेरे यांचे विविधांगी वाचन, तात्कालीन संदर्भ, राजकीय प्रगल्भता आणि सामाजिक भान कळते. या भाषणांमुळे अनेक समकालीन संदर्भदेखील नव्याने वाचकांसमोर येतात.वैशिष्ट्य : माजी खासदार श्रीनिवास पाटील यांची प्रस्तावना.प्रकाशन : लोकसंवाद प्रकाशन,पृष्ठे : २०२ मूल्य : २०० रु..मनामनातले रंग‘बहुरंगी माणसं’ या अरुण शेवते संपादित पुस्तकमालिकेतील एक भाग म्हणजे ‘मनामनातले रंग’! 'ऋतूरंग' दिवाळी अंकात यापूर्वी प्रकाशित झालेल्या लेखांमधील निवडक लेखांचा समावेश या पुस्तकात करण्यात आला आहे. जावेद अख्तर यांनी प्रसिद्ध कवी, गीतकार साहिरचे शब्दचित्र रेखाटले आहे. विश्वास पाटील यांनी निळू फुले यांच्या आठवणींना उजाळा दिला आहे. जस्टिस कृष्णास्वामी चंद्रू यांच्यावर संजय भास्कर जोशी यांनी लेखन केले आहे. शुभदा चौकार यांनी तृतीयपंथी पद्मश्री मंजम्मा यांचे व्यक्तिमत्त्व लेखनातून उलगडले आहे. बहुरंगी माणसांच्या ह्या 'कॅलिडोस्कोप'मध्ये इतरही काही मान्यवरांचा समावेश आहे.वैशिष्ट्य : रेखाचित्रे विजयराज बोधनकर, अन्वर हुसेन यांची असून, सुलेखन बी.जी. लिमये यांनी केले आहे.प्रकाशन : रोहन प्रकाशन,पृष्ठे : १४८ मूल्य : २८० रु. 