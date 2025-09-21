नवा विचार देणारा ‘मास्टरक्लास’

प्राजक्त देशमुख-editor@esakal.com‘चं द्रकांत कुलकर्णी सादर करीत आहे’ हे पुस्तक म्हणजे आत्मचरित्र नाही. या पुस्तकाला नाट्यचरित्र किंवा नाट्यवाटचालवर्णन म्हणता येईल. नाटक करायचं म्हटलं की चेहरे लागतात; कारण त्यांना पाहून प्रेक्षक येतो, असा आपल्याकडे एक सर्वसाधारण रूढ समज आहे. या समजाला काही थोडेफार अपवाद आहेत. .त्या अपवादांमधली ‘चंद्रकांत कुलकर्णी सादर करीत आहे...’ अशी वर्तमानपत्रातल्या जाहिरातीतली एक ओळ पाहिली तरी प्रेक्षक खूश असतात, कारण त्यांना नवअनुभूती आणि विचारांना चालना मिळणार असते. समीक्षक खूश असतात, कारण त्यांना एक सर्जनशील आव्हान असतं. रंगभूमीचे विद्यार्थी खूश असतात कारण त्यांच्यासाठी हा ‘मास्टरक्लास’ असतो..याच ओळीचं शीर्षक असणारं पुस्तक वाचकांच्या भेटीला आलं आहे. हे पुस्तक चंद्रकांत कुलकर्णी आणि त्यांच्या नाट्यनिर्मितीचा प्रवास उलगडणारं आहेच, शिवाय स्मरणरंजन टाळून त्याही पुढे जाऊन समाजाच्या शहाणीवेवर श्रद्धा ठेवून उद्याच्या रंगभूमीकडे अधिक आशेनं पाहायला शिकवणारंही आहे..पुस्तक वाचताना मला सर्वाधिक महत्त्वाचं वाटलं, ते म्हणजे दस्तऐवजीकरणाचं महत्त्व. कारण मुळातच एखादं काम हाती घेत असतांना आपण काहीतरी काळाच्या कसोटीवर मापणारं करत आहोत, याचं ते भान आहे. जेव्हा हे दस्तऐवजीकरण एखाद्या चंद्रकांत कुलकर्णी नावाच्या दिग्दर्शकाच्या कारकिर्दीचं अशा ग्रंथरूपानं होतं, तेव्हा ते दिग्दर्शकीय स्वगत आमच्या आणि येणाऱ्या पिढीला दिशादर्शक ठरणारं असतं..त्यांच्या नाटकांना ‘चंकु’ परंपरेची किंवा व्यापकपणे ‘जिगीषा’ परंपरेतील नाटकं म्हणता येतील. परंतु त्यांनी कमालीच्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक बदलाच्या आणि संक्रमणाच्या नव्वदोत्तरी काळात सुरुवात केली. यात नाटकही बदललं. जाणिवा अपरिहार्यपणे बहुस्तरीय झाल्या. अशा काळात नाटकं नि निर्मितीच्या पद्धतीही परंपरेच्या साच्यातून बाहेर पडल्या. तेव्हा या मोर्चाच्या अग्रस्थानी चंद्रकांत कुलकर्णी होते. त्यांनी त्याकाळी परंपरा तोडून काहीतरी नवं सुरू केलं; ते आज परंपरा म्हणून पुस्तक रूपानं अभ्यासता येणार आहे..आधीच त्रस्त असलेल्या मध्यमवर्गाला नाटक म्हणजे फक्त ‘डोकं बाजूला ठेऊन होणारं मनोरंजन इतकंच असतं’, असंच सहसा वाटतं. पण या विचाराला छेद देऊन कुलकर्णी यांनी भरतमुनींचा रससिद्धांत आणि अॅरिस्टॉटलच्या नाट्यसिद्धांताची प्रचिती देत गंभीर नाटक बघणं, हेही मेंदूला हवं असलेलं मनोरंजन आहे हे ठणकावून सांगतिलं आणि सशक्त, गंभीर आणि आशयघन नाटकांची त्यांनी परंपरा सुरु केली. ही परंपरा या ग्रंथातून आकळते..Premium|Natakwala : एका नाटकवाल्याचे आत्मकथन .वर्तमानासह भविष्यातील रंगभूमीलाही नवा विचार देण्याची क्षमता या पुस्तकात ठासून भरली आहे. मराठी नाटकांवरील अत्यंत महत्त्वाचा ग्रंथ म्हणून या पुस्तकाकडे पाहायला हवं. वर्तमान पिढीचा रंगकर्मी म्हणून प्रातिनिधिक स्वरूपात या ग्रंथाचं मी मनःपूर्वक स्वागत करतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.