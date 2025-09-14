खुणावणारे मंदिर वैभव

ओंकार वर्तले - ovartale@gmail.comचंद्रपूर जिल्ह्यात विविध भागांत आढळणारी प्राचीन आणि वैविध्यपूर्ण मंदिरे हा तर अभ्यासाचा आणि कुतूहलाचा विषय ठरावा. कारण ही सारी मंदिरे आजही सुस्थितीत उभी असून धार्मिक महत्त्व राखून आहेत, त्यामुळेच ती पर्यटकांना खुणावत आहेत..चंद्रपूर हा जिल्हा ताडोबा अभयारण्यासाठी आपल्याला सुपरिचित आहे; परंतु याही पलीकडे एक भटकंतीचे दालन या जिल्ह्यात आहे. हे बऱ्याच जणांना माहीत नाही. जिल्ह्यात अनेक वास्तू गोंड साम्राज्याची साक्ष देत आजही उभ्या असलेल्या दिसतात. अनेक ऐतिहासिक वास्तू असलेला हा जिल्हा पर्यटकांना खुणावत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात विविध भागांत आढळणारी प्राचीन आणि वैविध्यपूर्ण मंदिरे. ही सारी मंदिरे आजही सुस्थितीत उभी असून, त्या निर्मितीसाठी वापरण्यात येणारा दगड हा काळ्या पाषाणापासून वेगळा असून तो ‘सॅण्डस्टोन’ या नावाने ओळखला जातो. वालुकाष्म पद्धतीचा काहीसा पिवळसर रंगाचा असलेला हा दगड मंदिराचे बाह्य सौंदर्य वाढविण्यास निश्चितच मदत करतो. अशाच दगडांपासून बनवलेली दोन सुंदर मंदिरे भटाळा गावात मोठ्या दिमाखात उभी आहेत. वरोरा तालुक्क्यातील हे गाव तसे लहान आहे; पण या दोन मंदिरांच्या अस्तित्वामुळे मात्र या गावाची दखल आपल्याला घ्यायलाच लागते..नागपूर-चंद्रपूर या दोन जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या रस्ते महामार्गावर टेंभुर्डा नावाचे गाव लागते. येथूनच साधारण आठ किलोमीटर अंतरावर भटाळा हे छोटेसे गाव आहे. या गावात आलो, की मग पहिल्यांदा ‘भोंडया महादेवा’कडे आपला मोर्चा वळवायचा. हे मंदिर शंभू महादेवाचे असून या वरचा कळस कालौघात नष्ट झाल्यामुळे या मंदिराला ‘भोंडा महादेव’ असेही म्हटले जाते. गावाच्या सुरुवातीलाच हे मंदिर आपले लक्ष वेधून घेतल्याशिवाय राहत नाही. मंदिरासमोर आलो की याची रचना उलगडत जाते.पूर्वाभिमुख असलेले हे मंदिर एका मोठ्या चौथऱ्यावर उभे केलेले दिसते. मंदिराला तत्कालीन कालखंडात तटबंदी बांधली असावी. तसे अवशेष आजही आजूबाजूला दिसतात. मंदिराच्या चौथऱ्यावर प्रवेश करण्यापूर्वी पायऱ्यांच्या सुरुवातीला उजव्या हाताला बरेच त्रिशूल उभे केलेले दिसतात. डाव्या हाताला नंदीची भव्य मूर्ती लक्ष वेधून घेते. पायऱ्यांनी वर आलो की मोकळ्या फरसबंदी आवाराच्या नंतर भोंड्या महादेवाची वास्तू समोर येते. आणि आपले मन अक्षरशः तरारून उठते. इतकी भव्य आणि आकर्षक वास्तू बांधली गेली आहे. मंदिर कोणत्या कालखंडात बांधले असावे, याची निश्चित माहिती आपल्याला मिळत नाही; पण काही इतिहास अभ्यासकांचे असे मत पडते, की माणिकगडाच्या परमार राजांनी या मंदिराची निर्मिती केली असावी. ही घटना साधारण दहाव्या शतकातील. गोंड साम्राज्याच्याही आधीची. हे परमार राजे खूप मोठे शिवभक्त होते, त्यामुळेच त्यांनी त्यांच्या राज्यात अनेक शिवमंदिराची निर्मिती केली. हे मंदिरसुद्धा त्याच पंक्तीतले..सध्याची मंदिराची रचना ही सभामंडप आणि गाभारा अशी आहे. सभामंडपात एका नंदीची स्थापना केलेली दिसते. या सभामंडपाला सुरुवातीलाच दोन दगडातील खांब उभे केलेले दिसतात. या खांबांच्या वर छताच्या दिशेने भिंतीत छोट्या-छोट्या शिखरांच्या रचनेचे सुंदर नक्षीकाम केलेले दिसते. सभामंडप आणि गाभारा यामध्ये अंतराळ कक्ष दिसतो. यानंतर आपल्याला लागतो तो गाभारा. गाभाऱ्यात अतिशय सुंदर आणि मोठी शिवपिंडी आहे. हे विदर्भातील सर्वात मोठे शिवलिंग म्हणून ओळखले जाते. दक्षिणोत्तर असलेली ही शिवपिंडी एका खास वैशिष्ट्यासाठी ओळखली जाते. ते म्हणजे या पिंडीचा वारीमार्ग थेट भिंतीत गेला आहे. त्यामुळे पिंडीभोवतीच्या प्रदक्षिणेस आपोआपच अटकाव होतो. वारीमार्गाच्या या अनोख्या रचनेमुळे हे मंदिर लक्षात राहते. मंदिराच्या गाभाऱ्यात मात्र पिंडीच्या भोवती ऐसपैस जागा आहे. शिवपिंडीवर माथा टेकवला की मग आपण बाहेर यायचे. मंदिराच्या बाहेरील तीनही भिंतींवर तीन दिशेला देव कोनाडे दिसतात. याबाबत सांगितले जाते, की या मंदिरावर अनेक वर्षांपूर्वी वीज कोसळली होती. त्यामुळे याचा कळस त्या वेळी नाहीसा झाला. पुनर्निर्मिती करताना या मंदिराचा कळस मात्र नव्याने बांधला गेला नाही. कळस नसल्यामुळेच पुढे भोंड्या महादेव हे नाव प्रचलित झाल्याचे इथले स्थानिक गावकरी सांगतात.महादेवाच्या या मंदिराच्या अगदी जवळच एक मकरध्वजाची मूर्ती आहे. ती अतिशय देखणी असून, जवळपास पाच फूट उंच आहे. आवर्जून पाहण्यासारखी. रामायणातील अनेक पात्रे आणि त्यांच्या कथा आपण बालपणापासून ऐकत आहोत. रामायणात अनेक पात्रे अशीही आहेत जी महत्त्वाची असूनही त्यांची फारशी माहिती आपल्याला नसते. यातील एक आहे मकरध्वज. हा बजरंगबली हनुमान यांचा पुत्र म्हणून ओळखला जातो. हनुमान तर चिरंजीव आहेतच; पण यांना पुत्र कसा काय..? असा प्रश्न पडणे साहजिकच आहे. तर त्याची आख्यायिका सांगितली जाते ती म्हणजे हनुमानाच्या घामाचा एक थेंब समुद्रात पडला तो एका मगरीने गिळला आणि त्यापासून मकरध्वज जन्माला आला. अशी त्याची कथा. ही कथा ऐकतच आपण बाहेर पडायचे.नंतर आपण मोर्चा वळवायचा तो भवानी माता मंदिरकडे. हे मंदिर गावाच्याच बाहेर असून ते 'भवानी माता मंदिर' म्हणून लोकांमध्ये प्रसिद्ध आहे. एका तळ्याच्या काठावर हे सुंदर मंदिर पाहताक्षणीच आपले भान हरवते. याची रचना उत्तराभिमुखी असून कंपाउंडच्या भिंतीने बंदिस्त केलेले दिसते. काही पायऱ्या चढून आत यायचे. याच कंपाउंडच्या सुरुवातीच्या प्रवेशद्वारावर दोन शरभाच्या कलाकृती आपले लक्ष वेधून घेतात. शरभ हा अनेक जुन्या पुस्तकात वर्णिलेला, अंशतः सिंह व अंशतः पक्षी अशा रूपातला एक काल्पनिक प्राणी. म्हणजेच सिंह आणि पक्षी यांच्या संकरातून निर्माण झालेला. या शरभाचे शिल्प हे बहुधा प्रबळ राजसत्तेचे निदर्शक. या शरभच्या हातात हत्ती दिसत आहे, तोही खूप छोट्या आकारात. या दोन शिल्पांव्यतिरिक्त आणखी एक शिल्प सभामंडपाच्या भिंतीवरदेखील आपल्याला पाहायला मिळतो. अशी एकूण तीन शरभ शिल्पे या ठिकाणी आहेत. एकदा का आपण मंदिराच्या प्रांगणात प्रवेश केला, की मग हे मंदिराचे लावण्य आपल्यासमोर खुलायला लागते. सभामंडप, गाभारा अशी या मंदिराची ढोबळ रचना आहे. संपूर्ण मंदिर हे इथल्याच भागात मिळणाऱ्या आणि काहीशा पिवळसर रंगाच्या सॅण्डस्टोनपासून बनलेले दिसते. मंदिराचा वेळोवेळी जीर्णोद्धार झालेलाही असावा; पण मंदिर आहे मात्र सुस्थितीत. मंदिराच्या गर्भगृहावर उभारलेला कळसही तितकाच देखणा आणि लक्षवेधक आहे. सभ 