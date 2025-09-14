सप्तरंग

खुणावणारे मंदिर वैभव

चंद्रपूर जिल्ह्यातील भटाळा गावातील भोंडया महादेव आणि सॅण्डस्टोनमधील प्राचीन मंदिरे हे विस्मरणात गेलेले वारसास्थळ पर्यटकांसाठी अद्भुत अनुभव ठरतात.
Chandrapur Temples

Chandrapur Temples

सकाळ वृत्तसेवा
ओंकार वर्तले - ovartale@gmail.com

चंद्रपूर जिल्ह्यात विविध भागांत आढळणारी प्राचीन आणि वैविध्यपूर्ण मंदिरे हा तर अभ्यासाचा आणि कुतूहलाचा विषय ठरावा. कारण ही सारी मंदिरे आजही सुस्थितीत उभी असून धार्मिक महत्त्व राखून आहेत, त्यामुळेच ती पर्यटकांना खुणावत आहेत.

