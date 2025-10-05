भारतीय क्रीडा क्षेत्रात बदलाचे वारे

- जयेंद्र लोंढे, jayendra.londhe@esakal.comभारतीय क्रीडा क्षेत्रात बदलाचे वारे जोरात वाहू लागले आहेत. राष्ट्रीय क्रीडा विधेयकाला ऑगस्ट महिन्यात लोकसभेत मंजुरी देण्यात आली. नजीकच्या काळात अंमलबजावणीही करण्यात येईल. भारतामध्ये क्रीडा कायदा निर्माण होणार आहे. यामुळे भारतामधील खेळांमध्ये पारदर्शकता येईल, भ्रष्टाचार दूर होईल, खेळाडूंना फक्त अन् फक्त खेळांवर फोकस ठेवता येईल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही..भारतीय खेळाडू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्तुंग झेप घेण्यास सरसावतील. केंद्रीय मंत्रालयाकडून उचलण्यात आलेल्या नव्या पावलामुळे भारतामध्ये स्वच्छ क्रीडा संस्कृती रुजल्यास याचा आनंद नक्कीच मोठा असणार आहे. आगामी वर्षांमध्ये भारतातील क्रीडा क्षेत्र नव्या रूपात पाहायला मिळेल. खेळ व खेळाडूंच्या हितासाठी हा बदल स्वागतार्ह असेल.भारतामध्ये क्रिकेट हा खेळ नेहमीच चर्चेत असतो. या खेळाच्या संघटनेत (बीसीसीआय) कोणताही वाद दिसून येत नाही. आर्थिक चणचण भासत नाही. स्थानिकपासून आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा नीटनेटक्या पद्धतीने पार पडल्या जातात. काही प्रकरणे न्यायालयापर्यंत पोहोचतात; पण त्याचा फटका क्रिकेटला बसत नाही..क्रिकेटला केंद्र सरकारकडून आर्थिक सहाय्याचीही गरज भासत नाही. क्रिकेट हा भारतातील पहिल्या क्रमांकाचा खेळ आहे; पण क्रिकेटवगळता इतर खेळांची भारतातील अवस्था बिकट आहे. त्यांना आर्थिक पाठबळाची गरज आहे. राज्य अन् राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांमध्ये पारदर्शकता असायला हवी. सर्व खेळ भ्रष्टाचारापासून दूर राहायला हवेत.अगदी लहान वयापासून युवकांना भक्कम व्यासपीठ मिळायला हवे. त्यांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निकाली लागायला हवा. त्यांचे भविष्य सुनिश्चित असायला हवे. या सर्व बाबींसह आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यशस्वी कामगिरी करण्यासाठी खेळाडूंना अव्वल दर्जाच्या सुविधा, प्रशिक्षक, सराव मिळायला हवा..भारताला विकसनशील देश म्हणून संबोधले जाते; मात्र जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून भारत आगेकूच करीत आहे. क्रीडाविश्वातही फिनिक्स भरारी घेण्याची गरज आहे. आशियाई, जागतिक अन् ऑलिंपिक यांसारख्या प्रतिष्ठेच्या क्रीडा महोत्सवांमध्ये भारतीयांचे वर्चस्व दिसून यायला हवे.अमेरिका, चीन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या आणखी युरोपियन व अमेरिकन देशांची क्रीडा क्षेत्रातील कामगिरी कौतुकास्पद आहे. भारताला एका ऑलिंपिकमध्ये अद्याप दहा पदकांचा आकडाही ओलांडता आलेला नाही. यावरून भारताची किती मोठी मजल मारायची आहे, हे प्रकर्षाने दिसून येत आहे..भारतातील विविध खेळांच्या संघटनांमध्ये सातत्याने वाद सुरू असतात. काही खेळांच्या एकापेक्षा जास्त संघटनाही कार्यरत आहेत. खेळांशी संबंधित बहुतांशी प्रकरणे न्यायालयापर्यंत पोहोचलेली आहेत. यामुळे खेळासह खेळाडूंचेही नुकसान होत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही भारताची नाचक्की वारंवार होत असते.आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीकडून भारताविरोधात कडक धोरण अवलंबले जाते. काही खेळांच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांकडून भारताला निलंबनाची शिक्षा सुनावण्यात येते. यापुढे भारतातील क्रीडा क्षेत्र स्वच्छ अन् पारदर्शक असावे, यासाठी केंद्रीय मंत्रालयाकडून क्रीडा विधेयकाचा अवलंब करण्यात येत आहे..ऑलिंपिकसाठी पुढाकारराष्ट्रीय क्रीडा विधेयकाला १९७५ मध्ये सुरुवात झाली. काही राजकीय कारणांमुळे हे क्रीडा विधेयक संसदेपर्यंत पोहोचलेच नाही. २०११ मध्ये राष्ट्रीय क्रीडा संहिता तयार करण्यात आली. आता २०३६मध्ये ऑलिंपिक आयोजनासाठी भारताकडून पुढाकार घेण्यात येत आहे. त्याआधी भारतातील क्रीडा क्षेत्रामध्ये पारदर्शकता असावी यासाठी केंद्र सरकारकडून पाऊल उचलण्यात आले आहे.यावर्षी २३ जुलै रोजी लोकसभेत हे क्रीडा विधेयक सादर करण्यात आले होते. शेवटी ११ ऑगस्टला या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. पुढील २० वर्षांत भारताला जागतिक प्रमुख पाच क्रीडा राष्ट्रांमध्ये आणण्यासाठी धोरण तयार करण्यात येणार आहे. २५ वर्षांचा रोडमॅपही तयार करण्यात येणार आहे..आशियाई स्पर्धेसाठीही धोरणजपान येथे २०२६ मध्ये होत असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारताच्या केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून कडक धोरण अवलंबण्यात आले आहे. या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेच्या पात्रतेसाठी आता खेळाडूंच्या क्रमवारीला प्राधान्य देण्यात येणार असून त्यांच्यासोबत वैयक्तिक सहाय्यक प्रशिक्षकांना घेऊन जाण्याची सूट देण्यात येणार नाही.जपानमधील नागोया येथे १९ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर या कालावधीत आशियाई स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या स्पर्धेच्या अनुषंगाने केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून आपल्या वेबसाईटवर पाच पानांची कागदपत्रे अपलोड करण्यात आली आहेत. यामध्ये कडक नियमांबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. भारतामध्ये विविध खेळांच्या राष्ट्रीय संघटना कार्यरत आहेत..अशा राष्ट्रीय संघटनांना वैयक्तिक क्रीडा प्रकारामध्ये अव्वल सहा क्रमांकाच्या खेळाडूंचे नाव पुढे करावे लागणार आहे. तसेच सांघिक प्रकारामध्ये अव्वल आठ क्रमवारीतील खेळाडूंना हिरवा कंदील दाखवण्यात येणार आहे. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये सांगण्यात आले आहे, की सरकारकडून ज्या खेळाडूंना, प्रशिक्षकांना व सहाय्यकांना आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी निवडण्यात आले आहे, त्यांनाच जपानमध्ये जाता येणार आहे.काही खेळाडू स्व:खर्चावर आपल्या प्रशिक्षकांना किंवा सहाय्यकांना दौऱ्यावर घेऊन जात असतात; मात्र आता असे होणार नाही. खासगी प्रशिक्षकांना किंवा सहाय्यकांना आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी घेऊन जाता येणार नाही..प्रतिष्ठेच्या स्पर्धांसाठीही निकषकेंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून जे नवीन निकष तयार करण्यात आले आहेत ते आशियाई क्रीडा स्पर्धेपुरते मर्यादित नसणार आहेत. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा, पॅरा आशियाई क्रीडा स्पर्धा, आशियाई इनडोअर क्रीडा स्पर्धा, आशियाई बीच क्रीडा स्पर्धा, युथ ऑलिंपिक, आशियाई युथ क्रीडा स्पर्धा, राष्ट्रकुल युथ क्रीडा स्पर्धा या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धांसाठीही हे निकष अमलात आणण्यात येणार आहेत.खेळाडूंची मागील १२ महिन्यांची कामगिरी गांभीर्याने बघितली जाणार आहे. क्रीडा मंत्रालयाकडून तयार करण्यात आलेले नियम हे ऑलिंपिकसाठी नसणार आहेत. प्रत्येक खेळांच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेकडून तयार करण्यात आलेल्या नियमांना ऑलिंपिकसाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. क्रीडा मंत्रालयाकडून नव्या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केल्यास भारतामधील खेळ व खेळाडूंना नक्कीच सुगीचे दिवस येतील..क्रीडा विधेयकातील महत्त्वाच्या बाबीराष्ट्रीय क्रीडा मंडळाची स्थापना : नॅशनल स्पोर्ट्स बोर्डाची (राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ) स्थापना करण्यात येणार आहे. कोणत्याही क्रीडा संघटनेला केंद्र सरकारकडून निधी मिळवण्यासाठी राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाकडून मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. बीसीसीआयलादेखील राष्ट्रीय क्रीडा संघटना म्हणून नोंदणी करावी लागणार आहे. लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकमध्ये क्रिकेट या खेळाचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बीसीसीआयला सरकारच्या नियमाचे पालन करावे लागणार आहे..राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरणाची स्थापना : राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरण या नावाची संस्था सुरू होणार आहे. ही संस्था न्यायालयाप्रमाणे कामकाज करेल. क्रीडा संघटना व खेळाडू यांच्याबाबतच्या प्रकरणावर ही संस्था तोडगा काढणार आहे. राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला फक्त सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येऊ शकते.प्रशासकांच्या वयामध्ये सूट : आता ७० ते ७५ वयोगटातील व्यक्तीही क्रीडा संघटनांमध्ये प्रशासक म्हणून काम करू शकणार आहेत; मात्र त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संघटनांकडून परवानगी मिळणे आवश्यक असणार आहे. याआधी पदाधिकारी म्हणून काम करण्यास ७० वर्षांची मर्यादा ठेवण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.