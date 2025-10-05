सप्तरंग

भारतीय क्रीडा क्षेत्रात बदलाचे वारे

भारतीय क्रीडा क्षेत्रात बदलाचे वारे जोरात वाहू लागले आहेत. राष्ट्रीय क्रीडा विधेयकाला ऑगस्ट महिन्यात लोकसभेत मंजुरी देण्यात आली.
national sports

national sports

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- जयेंद्र लोंढे, jayendra.londhe@esakal.com

भारतीय क्रीडा क्षेत्रात बदलाचे वारे जोरात वाहू लागले आहेत. राष्ट्रीय क्रीडा विधेयकाला ऑगस्ट महिन्यात लोकसभेत मंजुरी देण्यात आली. नजीकच्या काळात अंमलबजावणीही करण्यात येईल. भारतामध्ये क्रीडा कायदा निर्माण होणार आहे. यामुळे भारतामधील खेळांमध्ये पारदर्शकता येईल, भ्रष्टाचार दूर होईल, खेळाडूंना फक्त अन्‌ फक्त खेळांवर फोकस ठेवता येईल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.

Loading content, please wait...
Playing
approval
indian sport

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com