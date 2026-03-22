Premium|Shahed-136 : २० हजार डॉलरचा ड्रोन ४० लाख डॉलरच्या क्षेपणास्त्राला कसे नमवतोय? इराणच्या 'शाहेद'ने बदलले जागतिक युद्धाचे संपूर्ण आर्थिक गणित

हर्ष काबराइराणच्या अत्यंत स्वस्त ‘शाहेद’ ड्रोननी इस्राईल-अमेरिकेच्या महागड्या क्षेपणास्त्रांची आणि सुरक्षा यंत्रणांची दमछाक करत युद्धाचे गणित बदलले आहे. इराणचे हे वीस ते पन्नास हजार डॉलर किमतीचे ड्रोन अमेरिकेच्या ४० लाख डॉलर किमतीच्या क्षेपणास्त्रांना आव्हान देत आहेत. भविष्यातील लढाई तंत्रज्ञानाइतकीच अर्थशास्त्रावरही अवलंबून असेल, याचेच हे संकेत आहेत. अमेरिका आणि इस्राईलने इराणवर हल्ले चढवले तेव्हा आखाती प्रदेश केवळ बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांनीच नव्हे, तर हजारो घोंघावणाऱ्या इराणी ड्रोननीदेखील वेढला गेला. हा संघर्ष सुरू झाल्यापासून एकट्या संयुक्त अरब अमिरातीवर सुमारे १ हजार ५०० ड्रोन आढळले आहेत. त्यापैकी ७०हून अधिक लक्ष्यांवर आदळल्यामुळे बंदरे, विमानतळ, हॉटेल आणि डेटा सेंटरचे नुकसान झाले. ड्रोन हल्ल्यामुळे बहरीनमधील अमेरिकेच्या पाचव्या ताफ्याच्या तळावरील एक रडार घुमट नष्ट झाला, तर सौदी अरेबियातील सर्वांत मोठी रास तनुरा रिफायनरीला आग लागली. कुवेत आणि अन्य देशांमध्ये ड्रोनने हवाई सुरक्षा यंत्रणा भेदल्यामुळे किंवा अडवलेल्या ड्रोनचे अवशेष खाली पडल्यामुळे प्राणहानीही झाली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर धुमाकूळ घालणारे हे शस्त्र नेमके कोणते, तर इराणचे ‘शाहेद-१३६’ ड्रोन. लष्करी ताकदीसोबतच आणखी एका ठळक वैशिष्ट्यामुळे हे ड्रोन सध्या चर्चेत आहे. केवळ २०,००० ते ५०,००० डॉलर किमतीचे हे ड्रोन एखाद्या लक्झरी कारपेक्षाही स्वस्त आहेत! हेच शस्त्र आज तब्बल २०० पट अधिक महागड्या, सुमारे ४० लाख डॉलर किंमतीच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांना आव्हान देताना दिसत आहे. हे एक तथ्य आधुनिक युद्धाच्या नव्या स्वरूपाबद्दल बरेच काही सांगून जाते..युद्धाचे 'गणित' बिघडले'शाहेद' स्वस्त असल्यामुळे इराण या ड्रोनचे हजारोंच्या संख्येने उत्पादन करू शकतो. गुप्तचर छायाचित्रे 'आयआरजीसी'च्या विशाल भूमिगत बोगद्यांमध्ये प्रक्षेपणासाठी सज्ज असलेले शेकडो ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे दर्शवतात. त्यांच्या कमी किमतीचे गुपित त्यांच्या विलक्षण साधेपणात आहे. इंजिनापासून सांगाड्यापर्यंत, या ड्रोनसाठी कोणत्याही खर्चिक सामग्रीची गरज नसते. अगदी युद्ध किंवा निर्बंधांच्या काळातसुद्धा हा ड्रोन मोठ्या प्रमाणावर तयार केला जाऊ शकतो. रशिया २०२२पासून इराणने पुरवलेल्या शाहेद युक्रेनमध्ये वापरत आहे. आता रशियाने व्होल्गा नदीवरील एका कारखान्यात स्वतःची आवृत्तीदेखील तयार केली आहे. मॉस्कोने केवळ २०२५ मध्येच युक्रेनवर ५४,००० ड्रोन डागल्याचा अंदाज आहे. सततच्या रशियन हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून युक्रेनच्या खासगी उत्पादकांनी याच्याही पुढे मजल मारली आहे. त्यांनी शाहेदला अडवण्यासाठी पूर्णपणे 'थ्री-डी प्रिंटेड' इंटरसेप्टर ड्रोनची रचना केली आहे.'शाहेद-१३६'ची झेप सुमारे १,३०० ते २,५०० किलोमीटर असून ते ४० ते ५० किलो स्फोटके वाहू शकतात, जी इमारतींमध्ये मोठी भगदाडे पाडण्यासाठी, तेलवाहू जहाजे निकामी करण्यासाठी आणि अनेकांचा बळी घेण्यासाठी पुरेशी असतात. रडारच्या नजरेतून वाचण्यासाठी हा जीपीएस मार्गदर्शित ड्रोन अतिशय खालून, धिम्या गतीने, पूर्वनियोजित, तसेच गुंतागुंतीच्या मार्गावरून प्रवास करतो. साधी रचना आणि लहान आकारामुळे त्याची दृश्यमानता कमी आणि रडारवर उमटणारी खूण अतिशय सूक्ष्म असते. यामुळे तो रडारला चकवा देऊ शकतो. त्याचा वेग ताशी सुमारे १८० किलोमीटर इतका संथ असला, तरी विरोधाभास असा की त्यामुळेच उच्च वेगाच्या क्षेपणास्त्रांना रोखण्यासाठी बनवलेल्या यंत्रणांना शाहेदला अडवणे जड जाते. उड्डाणादरम्यान त्याचे नियंत्रण राखता येते आणि अगदी शेवटच्या क्षणी त्याची दिशाही बदलता येते. हे ड्रोन सहसा रॅक्स किंवा ट्रकमधून गटागटाने प्रक्षेपित केले जातात, ज्यामुळे एकाच वेळी अनेक ड्रोन डागणे शक्य होते आणि जगातील सर्वांत प्रगत हवाई सुरक्षा यंत्रणा देखील हतबल होऊ शकते. इराणने आता शाहेदला क्लस्टर बॉम्ब जोडण्यास सुरुवात केली आहे. लक्ष्यावर पोहोचताच हे बॉम्ब फुटून एकाच मोठ्या स्फोटाऐवजी अनेक छोटे स्फोट घडवणारे लहान बॉम्ब पसरवतात आणि एकाच वेळी मोठ्या परिसरात व्यापक नुकसान होते. यामुळे इस्राईलच्या हवाई हल्ल्यांपासून संरक्षण करणाऱ्या प्रसिद्ध आयर्न डोम प्रणालीसमोरही नवे आव्हान उभे राहिले आहे. त्याच्या प्रतिबंधक क्षेपणास्त्रांचा साठाही वेगाने रिकामा होत आहे. इराणच्या या स्वस्त पण घातक प्रत्युत्तरांनी जलद आणि सहज विजयाच्या अमेरिकन-इस्राईली गृहितकांचे गणितच बिघडवले आहे. .थव्यांच्या हल्ल्यांचे आव्हान हल्ल्याच्या वेळी प्रथम स्वस्त ड्रोनचा थवा पाठवला जातो. बचाव करणारे त्यांना पाडण्यासाठी महागडी क्षेपणास्त्रे डागतात. ही क्षेपणास्त्रे संपू लागल्यावर मागून शक्तिशाली बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे येतात. रशियाने युक्रेनमध्ये याच तंत्राचा वापर केला आहे : ८०० पर्यंत शाहेद ड्रोनचा थवा, सोबत दिशाभूल करणारी बनावट लक्ष्ये आणि काही क्रूझ क्षेपणास्त्रे यांचा असा मेळ घातला जातो, की हवाई सुरक्षा यंत्रणा कोलमडते आणि मुख्य घातक शस्त्रे लक्ष्यापर्यंत पोहोचतात. आखातात याचे परिणाम अनपेक्षितरीत्या धक्कादायक ठरले आहेत. उदाहरणार्थ, कुवेतवर इराणी विमाने, ड्रोन आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा एकाच वेळी सामना करताना अमेरिकेची तीन 'एफ-१५ई' स्ट्राईक ईगल विमाने कुवेतच्याच हल्ल्यात कोसळली. ड्रोन युद्ध अशा प्रकारे गजबजलेले आणि गोंधळलेले हवाई क्षेत्र निर्माण करून अधिक विनाशकारी ठरते. हवाई सुरक्षा यंत्रणांना कायमस्वरूपी सक्रिय राहण्यास भाग पाडणे हा एक मोठा धोरणात्मक भार आहे, ज्यामुळे एकाच वेळी अनेक क्षेत्रांमधील संसाधनांवर मोठा ताण पडतो. प्रत्येक 'शाहेद' जेव्हा अमेरिकेच्या मित्र देशांना लाखो डॉलर किमतीची 'पेट्रियट पीएसी-३' क्षेपणास्त्रे डागायला भाग पाडतो, तेव्हा तो इराणचा धोरणात्मक विजय समजला जाऊ शकतो. अमेरिकेने या संघर्षाच्या पहिल्या पाच दिवसांतच सुमारे २.४ अब्ज डॉलरची पेट्रियट क्षेपणास्त्रे डागल्याचे सांगितले जात आहे. गेल्या उन्हाळ्यातील युद्धामुळे आधीच बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र रोधकांचा तुटवडा असलेला इस्राईल आता गंभीर होत चाललेल्या टंचाईचा सामना करत आहे. 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी'च्या पहिल्या २० दिवसांत अमेरिका आणि इस्राईलचा अंदाजित खर्च १२ अब्ज डॉलरच्या घरात आहे. या काळात आखाती देशांचा केवळ हवाई सुरक्षा दारूगोळ्याचा खर्च सुमारे ७ अब्ज डॉलर असावा. लाखो डॉलरच्या क्षेपणास्त्राने एका साध्या ड्रोनला पाडण्यासाठी 'एफ-३५' विमानाचा वापर करणे म्हणजे अक्रोड फोडण्यासाठी हातोडा वापरण्यासारखे आहे.. 'गनबोट डिप्लोमसी'च्या नव्या खेळाची सुरुवात.विमाने आणि संथ ड्रोन यांच्या वेगातील तफावत स्वतःच्याच घातक समस्या निर्माण करते. युक्रेनच्या लढाईतून मिळालेले धडे पश्चिमेला बरेच उशीरा उमजले आहेत.युक्रेन गेल्या चार वर्षांपासून अत्याधुनिक लढाऊ विमाने किंवा महागड्या क्षेपणास्त्रांशिवाय शाहेद ड्रोनशी लढत आहे. कीव्हने थ्री-डी प्रिंटेड आत्मघातकी अवरोधक ड्रोन, हवेतच ३१० किलोमीटर-प्रति-तास वेगाने शाहेदवर धडकण्यासाठी बनवले आहेत. स्वस्त आणि मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित करता येणारे हे ड्रोन युक्रेनने सुमारे चार महिन्यांपूर्वी तैनात करण्यास सुरुवात केली. आता कीव्ह हे कष्टाने मिळवलेले अनुभव अमेरिका आणि आखाती देशांना देऊ करत आहे. एरवी युक्रेनला नावे ठेवणाऱ्या पेंटागॉनने हे मान्य करत युक्रेनियन तज्ज्ञांना मदतीसाठी पश्चिम आशियात तैनात करण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, अमेरिकेने स्वतःचे रिव्हर्स-इंजिनिअरिंग केलेले 'ल्युकास' ड्रोन रणां 