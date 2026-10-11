Premium|Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar Controversy : ज्ञानेशकुमार यांच्यावरील आरोपांमुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर प्रश्न

श्रीराम पवार - shriram1.pawar@gmail.comमुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या विरोधातील आरोपांचे वादळ घोंघावत असताना त्यातील कायदेशीर घटनात्मक बाबींचा कस लागणार आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या ‘हम करो सो’ वर्तनानं देशभरातील सुमारे १३ कोटी मतदारांच्या नोंदीविषयी प्रश्न तयार झाल्याचा आरोप आहे आणि त्यांच्या निर्णयांवर अन्य दोन आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याच्या सनसनाटी शोधवृत्तानंतर ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत भर पडली असताना एसआयआरला मान्यता देणारी न्यायालयं आता ती प्रक्रिया राबवण्याविषयी प्रश्न उपस्थित करताहेत. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांच्या कायदेशीर वैधतेचा मामला तडीस जायचा तेव्हा जाईल, मात्र या निमित्तानं विरोधी पक्षांना एक दमदार हत्यार मिळालं आणि एका बाजूला ज्ञानेशकुमार यांना घेरताना प्रत्यक्षात निशाणा मोदी सरकारवर साधायची संधीही मिळते आहे. जंतर-मंतरवरील आंदोलनानंतर सातत्याने विरोधक प्रश्न विचारताहेत आणि त्याला बगल देणारे अधिक भव्य असं काही उभं करता येत नाही. धडपणे उत्तरही देता येत नाहीत, असं चाचपडलेपण सत्ता पक्षात साचत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत २५ वर्षे पूर्ण केली आणि पंतप्रधानपदाच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील तिसरं वर्ष सुरू असताना त्यांच्या कारकिर्दीतील कदाचित सर्वांत गंभीर राजकीय संकट साकारतं आहे. ते मोदी यांच्या नावाभोवती विणलेल्या राजकीय ब्रॅंड समोरचंही आव्हान आहे. भाजपला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागतो, हेही विरोधकांचं यशच, मात्र ते निवडणुका जिंकण्यापर्यंत घेऊन जाईल का, याचं सुरुवातीचं उत्तर पंजाब आणि उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांत मिळेल..विरोधकांची मोर्चेबांधणी२०१४ नंतर भारतात राजकीय यशापयशात आकलानाच्या खेळाला कमालीचं महत्त्व आलं. आपल्याला सोयीचं आकलन निवडणूक काळात तयार करणं, त्यासाठी पुन्हा सोयीचं कथन लोकांसमोर ठेवणं, विरोधकांचं खोडून काढणं हे अधिक महत्त्वाचे घटक बनले. ज्याला पोस्ट ट्रूथचा काळ म्हटला जातो, त्यात जगभर हे प्रयोग सुरू झाले. भारतात हे प्रकरण थोडं अधिकच ताणलं गेलं. त्यातून निवडणूक हा प्रचारकाळात प्रतिमा व्यवस्थापनाचा खेळही बनला. अगदी अलीकडेपर्यंत या प्रतिमा व्यवस्थापनात भाजप इतरांहून खूपच आघाडीवर होता. भाजपवरील किंवा पंतप्रधानांवरील कोणत्याही आक्षेपाला सहज उडवून लावता येईल, अशी कथनशैली भाजपच्या प्रचारवीरांनी विकसित केली. त्यापुढं अनेकदा विरोधक हतबल ठरताना दिसत होते. सरकारला विरोध म्हणजे देशाला विरोध हे प्रकरण बथ्थडपणे लोकांच्या डोक्यात घुसवण्याचे प्रयत्न सुरू होते. याचा परिणाम म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील कुंठितावस्थेपासून ते नोटबंदी, जीएसटीची त्रासदायक अंमलबजावणी अशा अनेक अडचणीत आणण्याची क्षमता असलेल्या बाबींनंतरही विरोधकांना राजकीय लाभ उठवता आला नाही. जेएनयूमधील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन. शाहिनबागमधील महिलांचे आंदोलन, शेतकऱ्यांचे शेती कायद्यांविरोधातील आंदोलन किंवा महिला कुस्तीगिरांचे आंदोलन या सगळ्यांचा त्या त्या काळात सरकारला ताप सहन करावा लागला, मात्र सरकारच्या स्वास्थ्यावर त्याचा परिणाम झाला नाही. किंबहुना त्यासाठीची मोर्चेबांधणी विरोधकांना करता आली नाही. नॅरेटिव्हच्या या खेळात मोदी सरकारला पहिल्यांदाच स्पष्ट पीछेहाटीस सामोरं जावं लागलं ते, दिल्लीत जंतर-मंतर वर विद्यार्थ्यांच्या जेन-झी म्हणून प्रसिद्ध पावलेल्या आंदोलनानं. मोदी, सरकार आपली भूमिका सोडत नाही, विरोधाची फिकीर करत नाही आणि त्याच्या परिणामांचा विचार करत नाही, ही निर्णायकतेची आणि कणखरपणाची झुल खुद्द मोदी गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदापासून घेऊन वावरत आले आहेत. सत्तेत सलग २५ वर्षे राहिल्यानंतर ती वागवणं कठीण होताना दिसत आहे. म्हणूनच विद्यार्थी आंदोलनानं मोदी यांच्या सत्ताकाळात विरोधकांना पहिली मोठी संधी दिली. त्या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून सरकारला शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा लागला. हे मोदी सरकारच्या वाटचालीशी विसंगत होतं. राजीनामा हे त्या आंदोलनाचं अधिक चर्चा झालेलं पण तुलनेत कमी महत्त्वाचं फलित होतं. त्या आंदोलनानं सरकारच्या विरोधात आवाज उठवणं जवळपास अशक्य आहे, या समजाला तिलांजली मिळाली. सरकारचं भय-दबाव मुलांनी झुगारला. त्यानंतर अनेकांना कंठ फुटला..न्यायालयाकडूनही प्रश्नज्या पद्धतीनं देशात मतदार यादी फेरतपासणीची प्रक्रिया राबवण्यात आली, त्यावरून अनेक प्रश्न तयार झाले. त्याची थेट, स्पष्ट उत्तरं निवडणूक आयोग देऊ शकलेला नाही. ही कार्यपद्धती डोळ्यावर येऊ लागली. म्हणजे मतदान रांगांचे सीसीटीव्ही चित्रीकरण मागितले तर निवडणूक आयोग आपल्या माताभगिनींचे चित्रीकरण कशाला हवे, असं तिरपागडं उत्तर देत होता. तसेच निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर १४ महिन्यांत दहा आक्षेप घेतल्याचं प्रसिद्ध झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या यंत्रणेत शिरकाव शक्य नसल्याचा अजब खुलासा आयोग करत होता. आयोगानं जबाबदारीपासून पळ काढण्यातून आयोगाच्या विश्वासार्हते पुढे प्रश्नचिन्ह लागतं मात्र अशा आयोगाचं आणि त्यांच्या निर्णयांचं वकीलपत्र घेतलेल्या सत्ता पक्षाला घेरण्याला बळ पुरवतं. निवडणूक आयोगावरील ताज्या आक्षेपासंदर्भात काही मुद्द्यांवर न्यायालयानंही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संपूर्ण निवडणूक आयोगाची यंत्रणा प्रत्येकाला मतदान करता आलं पाहिजे, यासाठी असते. तेच या यंत्रणेच्या अस्तित्वाचं कारण आहे. ती यंत्रणा किती किती मार्गांनी मतदारांची नावं वगळता येतील यावर भर देत असेल, तर मुद्दा उद्देशाचा तयार होतो. जेव्हा देशात १३ कोटी मतदारांची नावं वगळल्याचं समोर येतं, तेव्हा यादीत ज्यांचं नाव नाही त्यांनी कागदपत्रं घेऊन आयोगाच्या चकरा माराव्यात, या अहंकाराला बाजूला ठेवून खास व्यवस्था करावी लागते. ती निवडणूक आयोगाच्या विरोधात तयार झालेल्या वातावरणामुळेच.दिमागी नक्षल आणि नाराज फुफाएकदा मतदार यादीत आलेलं नाव मृत्यू वगळता अन्य कोणत्याही कारणानं वगळता येणार नाही. फार तर मतदान केंद्र बदलू शकतं. काही कारणांसाठी वगळायचं तर त्यासाठी नोटिस आणि सुनावणी बंधनकारक आहे. हे शहाणपण अखेर न्यायालयानं आयोगाला शिकवलं. तोवर बिहार, पश्चिम बंगालमधील मतदार याद्यांत गोंधळ घडून गेला होता. यातील प्रत्येक टप्प्यावर सरकार आणि सत्ता पक्ष निवडणूक आयोगाची पाठराखण करत आहे. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीत काही चुका समोर आल्या, तर त्याचं उत्तरदायित्व आयोगाचं आहे. सरकारचं नाही. आयोग सरकारचा भागही नाही. तरीही भाजप आयोगाचं समर्थन करत राहिला. इतकंच नाही तर आयोगाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या काॅंग्रेस आणि अन्य पक्षांच्या नेत्यांवर तसंच विद्यार्थ्यांवर हे सारे अराजक माजवत असल्याचे आरोप करत आला. कधीतरी भाजपनं असे आरोप करावेत आणि विरोधकांनी बॅकफूटवर जावं असं घडत होतं. आता त्याची धार कमी होताना दिसते आहे. जंतर-मंतर वरील आंदोलनानंतर असे शिक्के मारण्याचा परिणाम होत नाही, झाला तर उलटाच होतो हे दिमागी नक्षल आणि नाराज फुफा यांसारख्या विशेषणांना लोकांनी गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसते. तेव्हा आता नॅरेटिव्हाच्या लढाईत विरोधक पलटवार करू लागेल आहेत. निवडणूक आयोगाच्या चुका, त्रुटी वरून निवडणूक चोरीचे नॅरेटिव्ह विरोधक उभे करत आहेत. निवडणूक आयोगाने निष्पक्षपणे काम करण्यासोबत तसे करत असल्याचे दिसलेही पाहिजे, त्यालाच विश्वासार्हता म्हणतात. मुद्दा तिथं तयार झाला आहे. अशा वेळी सरकारनं निवडणूक आयोगाची पाठराखण करणं ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ असा प्रश्न निर्माण करणारं आहे.ताज्या आंदोलनावर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी स्वार होऊ पाहत आहेत. दुय्यम नेत्यांनी खिल्ली उडवून राहुल यांना वळचणीला टाकायचे दिवस संपले, हेही ताजं आंदोलन सांगतं. सरकारला आक्रमकपणे सामोरं जाणारा नेता अशी प्रतिमा ते तयार करत आहेत. विरोधकांमधील राहुल यांच्या नेतृत्वावरील प्रश्न पूर्णतः संपले नसतीलही मात्र तमाम विरोधी नेत्यांना किमान निवडणूक आयोगाच्या विरोधात आंदोलनाचा चेहरा राहुल गांधी हेच असतील, हे मान्य करण्याशिवाय पर्याय नाही. या विषयावर त्यांच्याइतके सातत्यानं कोणीही बोललेलं नाही. ममता बॅनर्जी यांनी राहुल पंतप्रधान होऊ शकतात, असं म्हणणं पुरसे बोलकं आहे. काही काळापूर्वीपर्यंत राहुल यांना नेतृत्वासाठी मान्यता देण्यास अनेक विरोधी नेत्यांची मानसिकता नव्हती. मात्र मोदी सरकारच्या विरोधात ते सातत्यानं लढत आहेत. दुसरीकडे बहुतेक इतर नेत्यांचा त्यांच्या राज्यातच शक्तिपात झाला आहे. एकजूट होत असलेले विरोधक, त्यात सीजेपीसारख्या तरुणाच्या संघटनेनं सरकारला आव्हान देण्याची घेतलेली भूमिका यातून मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत गंभीर राजकीय आव्हान उभं राहतं आहे. एका बाजूला जागतिक भू-राजकीय बदलांचे परिणाम सहन करावे लागताहेत. तिथे फार कणखरपणाचा आव आणणं आता सोपं उरलं नाही. दुसरीकडे देशात प्रत्येक टप्प्यावर नवी स्वप्नं दाखवून लोकांना भारावून टाकण्याची चमक पहिली उरली नाही. सत्तेत २५ वर्षे पूर्ण होताना मोदी यांनी ‘हम करके रहेंगे’ म्हणून जी काही नवी उद्दिष्ट ठेवली, त्यानं देशातील माहौल बदलला नाही. या आधीच्या अशाच घोषणांचा फोलपणा समोर आला असताना केवळ नवी उद्दिष्ट ठेवून विरोधकांनी लोकांच्या मनात तयार केलेल्या शंकांना उत्तर देता येणे कठीण आहे. जंतर-मंतर वरील आंदोलन आणि पाठोपाठ निवडणूक आयोगाविरोधात आंदोलन यातून बदललेलं वातावरण विरोधकांना बळ देत आहे. या आंदोलनातून मुख्य निवडणूक आयुक्तांचं काय होणार इतकाच त्याचा राजकीय परिणाम काय हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.विरोधकांची आता परीक्षाराजकीय चर्चेचा अजेंडा कोण ठरवतो याला निवडणुकांच्या, सत्तेच्या राजकारणात कमालीचं महत्त्व असतं. या आधी भाजपनं ठरवलेल्या अजेंड्यावर विरोधकांना प्रतिक्रियावादी व्हावं लागत होतं. किमान मागचे काही महिने राजकीयदृष्ट्या चर्चेतील मुद्दे ठरवण्यात विरोधक सरस ठरताहेत. २०१९ च्या निवडणुकीआधी २०१७-१८ मध्ये काॅंग्रेसनं छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यात यश मिळवलं होतं, कर्नाटकात आघाडी करून सत्ता आणि गुजरातमध्ये भाजपला सर्वांत जोरदार लढत दिली होती. तेव्हा मुद्दे प्रामुख्याने महागाई, बेरोजगारी, शेतीचे प्रश्न हेच बनवले होते. पुढं लोकसभेसाठी मात्र राहुल यांनी ‘चौकीदार चोर है’ या एकाच घोषणेवर अतिरेकी भर दिला आणि उरी, बालाकोटमधील भारतीय सैन्याच्या सर्जिकल स्ट्राईकने बदललेलं वातावरण भाजपला पोषक ठरले. मागच्या निवडणुकीत घटना धोक्यात येईल हे पटवून देण्यातलं विरोधकांचं यश भाजपला बहुमतापासून रोखणारं होतं. आता राजकीय स्पर्धेत चर्चा कशावर व्हावी हे ठरवण्यात विरोधकांना यश येत असेल, तर ते त्यांच्या पथ्यावर पडणार ठरेल. याची पहिली चाचणी पंजाब आणि उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत असेल. अखेरीस भाजपला ३५ टक्क्यांहून अधिक मतं देशभर मिळतात आणि काॅंग्रेस २० टक्क्यांच्या आसपास थबकतो. निवडणूक आयोगाविषयीच्या आक्षेपाचे कायदेशीर, घटनात्मक मोल निर्विवाद आहे, निकोप लोकशाहीशी ते जोडलेलं आहे हे खरं, मात्र सगळी आंदोलनं, त्यातून मांडली जाणारी भूमिका सरकारच्या विरोधात जाणारी असेल, तर राजकीयदृष्ट्या त्याचं यश सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील अंतर किती कमी झालं यावरच मोजलं जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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