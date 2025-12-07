Marathi Book : चुस्कीत शाळेत जाते तेव्हा...

गौरी देशपांडे - gaurisdeshpande1294@gmail.comस्कीटपो यूल गावातली ती एक सुंदर सकाळ होती. त्यादिवशी चुस्कीत सकाळी लवकर उठली. ती ज्या दिवसाची कित्येक वर्ष वाट बघत होती, तो दिवस अखेर आला होता. बिछान्याशेजारच्या खिडकीतून तिने बाहेर पाहिलं, तर लडाखमधल्या वसंत ऋतूचा तो दिवस आज अजूनच सुंदर भासत होता. अलुबुखारची बहरलेली झाडं, किड्यांच्या शोधत फिरू लागलेले नीलकंठ पक्षी, किती प्रसन्न दृश्य होतं ते! चुस्कीतची अमा-ले म्हणजे आईसुद्धा उठली होती आणि ती स्वयंपाक घरात गुरगुर चहा बनवत होती. या सगळ्या रोजच्याच गोष्टी, रोजच्यासारखाच असल्या तरी तो दिवस चुस्कीतला अगदी खास वाटत होता. .तसं वाटायला तो काही खरं तर नवीन वर्षाचा दिवस, म्हणजे ‘लोसर’ नव्हता. तो तिच्या गावातील विशेष सणाचा म्हणजेच गोंपाचा दिवसही नव्हता. ना तो कोणाच्या लग्नाचा दिवस होता. मग नक्की होतं तरी काय आज? सांगते!आज चुस्कीतचा शाळेचा पहिला दिवस होता! नऊ वर्षांची चुस्कीत आज पहिल्यांदा शाळेत जाणार होती. ती या दिवसाची आतुरतेने वाट पाहत होती. शाळा तिच्या घरापासून फार दूर नव्हती. मोठ्या रस्त्यावरून चालत गेलं आणि प्रार्थनाचक्राच्या येथून डावीकडे जाणाऱ्या रस्त्याला लागलं की, रस्त्याच्या बाजूने ओहोळ वाहतो. हिवराच्या झाडांच्या बाजूचा ओहोळ मोठ्या दगडावरून उड्या मारत पार करायचा आणि पलीकडची चढण चढून गेलं की, आली शाळा! आहे काय न नाही काय! पण आपल्या चुस्कीतला चालता येत नाही. जन्मतःच तिचे पाय इतरांसारखे नव्हते. तिच्या वडिलांनी तिला गावातल्या अमचीकडे म्हणजे तिबेटी वैद्याकडे आणि लेहमधल्या डॉक्टरांकडेसुद्धा नेलं होतं. मात्र, कोणत्याच उपचाराने ती चालू शकली नाही. जेव्हा तिच्या लक्षात येऊ लागलं की ती, तिचा भाऊ स्तोब्दन आणि इतर भावंडांसारखं सराईतपणे काही करू शकत नाही तेव्हा ती दुःखी होई. तेव्हा तिचे अबा-ले म्हणजे बाबा तिला तिच्यातल्या शिवणकौशल्याची, तिच्या चित्रकलेची आठवण करून द्यायचे..चित्र काढायला खूप आवडायचं तिला. जेव्हा अमा-ले स्वयंपाक करायची, तेव्हा ती स्वयंपाकघरातल्या खिडकीजवळ बसून चित्र काढत बसायची. खिडकीतून तिला त्यांची जनावरं चरायला जाताना दिसायची, ओहोळाचं निळं पाणी दिसायचं आणि हो कोणी पाहुणा येत असेल, तर ते सगळ्यांत आधी चुस्कीतला कळायचं. तिची सोबत करायची तिची व्हिलचेअर. तिच्यावर बसून चुस्कीत इकडे-तिकडे फिरत बसायची. वडिलांनी सुरुवातीला व्हीलचेअर आणली, तेव्हा चुस्कीत आनंदात होतीच, पण घरातली सगळी मंडळीसुद्धा खूप खूश झाली होती.‘‘मलाही तुझ्या व्हीलचेअरवर बसायला देशील?’’ असं चक्क विचारलं होतं स्तोब्दननं! एवढंच काय बिल्ला मांजरानंही मनातल्या मनात ‘‘मी नेहमी झोपते त्या कापडांपेक्षा ही खुर्चीच मस्तय,’’ असं म्हणून टाकलं. चुस्कीत रोज संध्याकाळी व्हीलचेअरवर बाहेर जायची आणि शाळेतून हसत खेळत घरी येणाऱ्या मुलांना बघायची. मग काही वेळाने लेहवरून येणारी बस, कामावरून आणि बाजारातून परत येणारी लोकं ती बघायची.एके दिवशी संध्याकाळी तिच्या मेमे-ले म्हणजे आजोबांबरोबर ती बसली असताना तिला आवाज आला, ‘‘जुले!’’ तो अब्दुल नावाचा एक मुलगा होता. त्याचं आजोबांकडे काही तरी काम होतं. तो सरकारी शाळेत सहावीत आहे म्हणे. त्याने जेव्हा चुस्कीतला तिच्या शाळेत न जाण्याबद्दल विचारलं, तेव्हा तिनं सांगितलं की, शाळेत जाणारा रस्ता खडबडीत आहे आणि शाळेसमोरचा ओहोळ पार करणं फार अवघड आहे. पुढे तिने असंही सांगितलं की, तिला शाळेत जाण्याची फार फार इच्छा आहे! तिला शिकायची, मैत्री करायची, परीक्षा देण्याची आणि ती स्वतः शाळेत जाऊन डबा खात असल्याची स्वप्न पडतात..‘‘पुरे झालं!’’ मेमे-ले म्हणाले. त्यांना चुस्कीतचं असं स्वप्न पाहणं अजिबात पसंत नव्हतं. तिला कधीही शाळेत जाता येणार नाही, हे सत्य तिनं आता स्वीकारावं असं त्यांना वाटायचं. तिच्या कोवळ्या मनातल्या इच्छेचं त्यांना काहीच कसं वाटत नव्हतं? दुसऱ्या दिवशी शाळेतल्या प्रार्थनेनंतर अब्दुल थेट मुख्याध्यापकांना भेटायला गेला. ‘‘जुले, अझांग- ले!’’ तो म्हणाला. मग त्याने चुस्कीतची सगळी परिस्थिती त्यांना सांगितली आणि त्यावरची त्याची उपाययोजनाही सांगितली. ‘‘आपण सगळ्यांनी मिळून तिच्या घरापासून शाळेत येण्याचा रस्ता सपाट केला आणि ओहोळावर पूल बांधला तर?’’ मुख्याध्यापकांना आपल्या या विद्यार्थाचं कौतुक वाटलं, अभिमान वाटला. अब्दुलने सांगितलं की, नागरिकशास्त्राच्या तासाला नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांविषयी शिकवलं तेव्हा, ‘सर्व मुलांना शिक्षणाचा अधिकार आहे’ हे त्याला कळलं आणि त्यामुळेच त्याला चुस्कीतलासुद्धा शाळेत येता यायला हवं असं वाटलं. दुसऱ्या दिवशी मुख्याध्यापकांनी सर्व शिक्षकांची सभा घेतली. सभेत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले - ती खेळणार कशी? या मुलांमध्ये रमणार कशी? आणि शौचालयाचं काय? या सगळ्यांवरची उत्तरं शोधू पण चुस्कीत शाळेत यायलाच हवी! चुस्कीतची ही भावस्पर्शी गोष्ट लिहिलीय सुजाता पद्मनाभन यांनी. यातली वेगळी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण चित्रे मधुवंती अनंतराजन यांची आहेत. या गोष्टीचा मराठी अनुवाद उत्कर्षा महाजन यांनी केला असून, प्रथम बुक्सने हे पुस्तक प्रकाशित केलं आहे. .दोन आठवड्यांनी त्या शासकीय शाळेत एकच उत्साह होता. सर्व मुलं शाळेच्या पटांगणात जमली होती. शिक्षकांनी मुलांचे गट तयार केले. एक गट चुसकीच्या घरासमोर, दुसरा ओहोळाच्या बाजूने, तिसरा - शिक्षकांना लाकडी पूल बांधण्यास मदत करण्यासाठी. हसतखेळत, गाणी म्हणत मुलं काम करत होती. दगड-धोंडे साफ करत होती, रस्ता सपाट करत होती, लाकडी फळ्या ओहोळाकडे घेऊन जात होती. चुस्कीतच्या आई-वडिलांनी या सगळ्या छोट्या कष्टकऱ्यांना गरमागरम चहा व बिस्किटे दिली. इकडे चुस्कीतचे मेमे-ले शेजारच्या वाळुंजीच्या झाडाखाली बसून हे सगळं बघत होते. त्यांच्याही नकळत त्यांच्या गालावर अश्रू ओघळले. चुस्कीतच्या आयुष्यात असा दिवस येईल ही आशाच त्यांनी सोडून दिली होती, पण तिचं स्वप्न, खरं तर अगदी माफक अशी तिची इच्छा किंबहुना अब्दुल म्हणतो तसा तिचा मूलभूत अधिकार तिला मिळाला. तो मिळण्याचं कारण म्हणजे त्या शाळेत मुलांना फक्त साक्षर केलं जात नव्हतं, तर खऱ्या अर्थाने ‘शिक्षित’ केलं जात होतं. फक्त माहिती दिली जात नव्हती, तर त्या माहितीचं रोजच्या आयुष्यातलं महत्त्व सांगितलं जात होतं. त्यामुळेच अब्दुलसारखा एक मुलगा चुस्कीतसाठी वाईट वाटून घेऊन थांबला नाही, तर त्याने साकव बांधला - तिला घरापासून शाळेत घेऊन जाणारा, निराशेकडून आशेकडे घेऊन जाणारा, परावलंबित्वाकएके दिवशी संध्याकाळी तिच्या मेमे-ले म्हणजे आजोबांबरोबर ती बसली असताना तिला आवाज आला, ‘‘जुले!’’ तो अब्दुल नावाचा एक मुलगा होता. त्याचं आजोबांकडे काही तरी काम होतं. तो सरकारी शाळेत सहावीत आहे म्हणे. त्याने जेव्हा चुस्कीतला तिच्या शाळेत न जाण्याबद्दल विचारलं, तेव्हा तिनं सांगितलं की, शाळेत जाणारा रस्ता खडबडीत आहे आणि शाळेसमोरचा ओहोळ पार करणं फार अवघड आहे. पुढे तिने असंही सांगितलं की, तिला शाळेत जाण्याची फार फार इच्छा आहे! तिला शिकायची, मैत्री करायची, परीक्षा देण्याची आणि ती स्वतः शाळेत जाऊन डबा खात असल्याची स्वप्न पडतात. ‘‘पुरे झालं!’’ मेमे-ले म्हणाले. त्यांना चुस्कीतचं असं स्वप्न पाहणं अजिबात पसंत नव्हतं. तिला कधीही शाळेत जाता येणार नाही, हे सत्य तिनं आता स्वीकारावं असं त्यांना वाटायचं. तिच्या कोवळ्या मनातल्या इच्छेचं त्यांना काहीच कसं वाटत नव्हतं? दुसऱ्या दिवशी शाळेतल्या प्रार्थनेनंतर अब्दुल थेट मुख्याध्यापकांना भेटायला गेला. ‘‘जुले, अझांग- ले!’’ तो म्हणाला. .Premium|Konkan Coastal Journey : कुतूहलानं रंगलेली कोकणातील सफर.मग त्याने चुस्कीतची सगळी परिस्थिती त्यांना सांगितली आणि त्यावरची त्याची उपाययोजनाही सांगितली. ‘‘आपण सगळ्यांनी मिळून तिच्या घरापासून शाळेत येण्याचा रस्ता सपाट केला आणि ओहोळावर पूल बांधला तर?’’ मुख्याध्यापकांना आपल्या या विद्यार्थाचं कौतुक वाटलं, अभिमान वाटला. अब्दुलने सांगितलं की, नागरिकशास्त्राच्या तासाला नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांविषयी शिकवलं तेव्हा, ‘सर्व मुलांना शिक्षणाचा अधिकार आहे’ हे त्याला कळलं आणि त्यामुळेच त्याला चुस्कीतलासुद्धा शाळेत येता यायला हवं असं वाटलं. दुसऱ्या दिवशी मुख्याध्यापकांनी सर्व शिक्षकांची सभा घेतली. सभेत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले - ती खेळणार कशी? या मुलांमध्ये रमणार कशी? आणि शौचालयाचं काय? या सगळ्यांवरची उत्तरं शोधू पण चुस्कीत शाळेत यायलाच हवी! चुस्कीतची ही भावस्पर्शी गोष्ट लिहिलीय सुजाता पद्मनाभन यांनी. यातली वेगळी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण चित्रे मधुवंती अनंतराजन यांची आहेत. या गोष्टीचा मराठी अनुवाद उत्कर्षा महाजन यांनी केला असून, प्रथम बुक्सने हे पुस्तक प्रकाशित केलं आहे. दोन आठवड्यांनी त्या शासकीय शाळेत एकच उत्साह होता. सर्व मुलं शाळेच्या पटांगणात जमली होती. शिक्षकांनी मुलांचे गट तयार केले. एक गट चुसकीच्या घरासमोर, दुसरा ओहोळाच्या बाजूने, तिसरा - शिक्षकांना लाकडी पूल बांधण्यास मदत करण्यासाठी. हसतखेळत, गाणी म्हणत मुलं काम करत होती. दगड-धोंडे साफ करत होती, रस्ता सपाट करत होती, लाकडी फळ्या ओहोळाकडे घेऊन जात होती. चुस्कीतच्या आई-वडिलांनी या सगळ्या छोट्या कष्टकऱ्यांना गरमागरम चहा व बिस्किटे दिली. इकडे चुस्कीतचे मेमे-ले शेजारच्या वाळुंजीच्या झाडाखाली बसून हे सगळं बघत होते. त्यांच्याही नकळत त्यांच्या गालावर अश्रू ओघळले. चुस्कीतच्या आयुष्यात असा दिवस येईल ही आशाच त्यांनी सोडून दिली होती, पण तिचं स्वप्न, खरं तर अगदी माफक अशी तिची इच्छा किंबहुना अब्दुल म्हणतो तसा तिचा मूलभूत अधिकार तिला मिळाला. तो मिळण्याचं कारण म्हणजे त्या शाळेत मुलांना फक्त साक्षर केलं जात नव्हतं, तर खऱ्या अर्थाने ‘शिक्षित’ केलं जात होतं. फक्त माहिती दिली जात नव्हती, तर त्या माहितीचं रोजच्या आयुष्यातलं महत्त्व सांगितलं जात होतं. .त्यामुळेच अब्दुलसारखा एक मुलगा चुस्कीतसाठी वाईट वाटून घेऊन थांबला नाही, तर त्याने साकव बांधला - तिला घरापासून शाळेत घेऊन जाणारा, निराशेकडून आशेकडे घेऊन जाणारा, परावलंबित्वाकडून स्वावलंबनाकडे घेऊन जाणारा, अनुकंपेकडून आत्मसन्मानाकडे घेऊन जाणारा! दिवस संपला तशी थकलेली मुले आनंदाने त्यांच्या घरी परतली. आनंद तर असणारच! अहो, चुस्कीतच्या घरापासून शाळेकडे जाणारा रस्ता तयार झाला होता. त्यानंतरचा आजचा हा दिवस! अलुबुखारची बहार, नीलकंठ पक्षांचं वावरणं सगळं होतंच हो, पण आज तो दिवस होता जेव्हा चुस्कीत आयुष्यात पहिल्यांदा शाळेत जाणार होती.डून स्वावलंबनाकडे घेऊन जाणारा, अनुकंपेकडून आत्मसन्मानाकडे घेऊन जाणारा! दिवस संपला तशी थकलेली मुले आनंदाने त्यांच्या घरी परतली. आनंद तर असणारच! अहो, चुस्कीतच्या घरापासून शाळेकडे जाणारा रस्ता तयार झाला होता. त्यानंतरचा आजचा हा दिवस! अलुबुखारची बहार, नीलकंठ पक्षांचं वावरणं सगळं होतंच हो, पण आज तो दिवस होता जेव्हा चुस्कीत आयुष्यात पहिल्यांदा शाळेत जाणार होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.