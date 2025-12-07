सप्तरंग

Marathi Book : चुस्कीत शाळेत जाते तेव्हा...

Inspiring children's stories about disability : सुजाता पद्मनाभन लिखित आणि उत्कर्षा महाजन अनुवादित 'चुस्कीत' या बाल-कथेत, लडाखमधील नऊ वर्षांच्या दिव्यांग मुलीला (चुस्कीत) शाळेत जाता यावे यासाठी, अब्दुल नावाचा एक विद्यार्थी आणि संपूर्ण शाळा कसा रस्ता तयार करतात व पूल बांधतात, याची प्रेरणादायी गोष्ट आहे.
स्कीटपो यूल गावातली ती एक सुंदर सकाळ होती. त्यादिवशी चुस्कीत सकाळी लवकर उठली. ती ज्या दिवसाची कित्येक वर्ष वाट बघत होती, तो दिवस अखेर आला होता. बिछान्याशेजारच्या खिडकीतून तिने बाहेर पाहिलं, तर लडाखमधल्या वसंत ऋतूचा तो दिवस आज अजूनच सुंदर भासत होता. अलुबुखारची बहरलेली झाडं, किड्यांच्या शोधत फिरू लागलेले नीलकंठ पक्षी, किती प्रसन्न दृश्य होतं ते!

चुस्कीतची अमा-ले म्हणजे आईसुद्धा उठली होती आणि ती स्वयंपाक घरात गुरगुर चहा बनवत होती. या सगळ्या रोजच्याच गोष्टी, रोजच्यासारखाच असल्या तरी तो दिवस चुस्कीतला अगदी खास वाटत होता.

