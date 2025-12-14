Pink Ball Test : गुलाबी चेंडूचा बादशहा मिचेल स्टार्क, डे-नाईट कसोटीत ऑस्ट्रेलियाचा विजयी शिल्पकार

जयेंद्र लोंढेक्रिकेट या खेळाच्या स्वरूपात, नियमात टप्प्याटप्प्याने बदल होताना दिसत आहेत. हा खेळ अधिकाधिक प्रेक्षककेंद्री बनवण्याचा प्रयत्न वारंवार करण्यात येत आहे. २०१५पासून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये मोठा बदल करण्यात आला. ऑस्ट्रेलियातील अॅडलेड येथे डे-नाईट कसोटी सामन्याचे आयोजन करण्यात आले. डे-नाईट म्हणजे काही प्रमाणात दिवसा अन् काही प्रमाणात प्रकाशझोतात खेळवला जाणारा कसोटी सामना. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियन संघाने न्यूझीलंड संघाला पराभूत करीत विजयी श्रीगणेशा केला. तिथपासून ऑस्ट्रेलियाच्या डे-नाईट कसोटीतील साम्राज्याला सुरुवात झाली. त्यांनी आतापर्यंत १४ डे-नाईट कसोटी सामन्यांत विजय साकारले आहेत. फक्त वेस्ट इंडीजविरुद्धच्या ब्रिस्बेन येथील डे-नाईट कसोटीत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. ऑस्ट्रेलियाच्या या देदीप्यमान कामगिरीत एका खेळाडूचे योगदान मौल्यवान ठरले. डावखुरा वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्कला ऑस्ट्रेलियाच्या घवघवीत यशाचे श्रेय द्यायलाच हवे. .मिचेल स्टार्क याने नुकत्याच पार पडलेल्या इंग्लंडविरुद्धच्या ब्रिस्बेनमधील डे-नाईट कसोटीआधी गुलाबी चेंडूने खेळल्या जाणाऱ्या १४ सामन्यांत ८१ फलंदाजांना पॅव्हेलियनचा रस्ता दाखवत आपली हुकूमत दाखवली होती. या १४ सामन्यांत त्याची सरासरी होती १७.०८ इतकी. पाच वेळा त्याने एका डावात पाचपेक्षा जास्त फलंदाज बाद केले होते. ब्रिस्बेन कसोटीतील पहिल्या डावात त्याने ७५ धावा देत सहा फलंदाज बाद करीत आपल्या विकेटच्या संख्येत वाढ केली. दुसऱ्या डावातही त्याने दोन फलंदाज बाद केले. याशिवाय पहिल्या डावात ७७ धावांची निर्णायक खेळीही साकारली. एकीकडे लाल चेंडूने खेळल्या जाणाऱ्या पर्थ कसोटीत सामनावीर ठरलेल्या मिचेल स्टार्क याने दुसरीकडे गुलाबी चेंडूने खेळल्या जाणाऱ्या ब्रिस्बेन कसोटीतही प्लेयर ऑफ दी मॅचचा मान मिळवला.मिचेल स्टार्कच्या गुलाबी चेंडूने खेळल्या जाणाऱ्या डे-नाईट कसोटीतील यशामागचे कारण काय? याचे उत्तर शोधताना आकडेवारी समोर आली. मिचेल स्टार्कच्या गोलंदाजीत वेग आहे. तो अव्वल दर्जाचे यॉर्कर, बाऊन्सर टाकू शकतो. तो चेंडू झपकन आत आणू शकतो. तसेच बाहेर काढू शकतो. या सर्व बाबींसोबत गुलाबी चेंडूने खेळल्या जात असलेल्या कसोटीत आणखी काही गोष्टी महत्त्वाच्या ठरत आहेत. लाल चेंडूने खेळल्या जाणाऱ्या कसोटीत त्याची गोलंदाजी सरासरी २८.९७ इतकी असते. गुलाबी चेंडूने खेळल्या जाणाऱ्या कसोटीत ही सरासरी १७.०८ इतकी खाली आलेली असते. स्ट्राइक रेटही ४९.९ वरून ३३.३ इतका होतो..एरव्ही मिचेल स्टार्क ६९ टक्के चेंडू ८७पेक्षा जास्त ‘माईल्स पर अवर’ (एमपीएच) अशा वेगाने टाकतो. गुलाबी चेंडूने यामध्ये कमालीची वाढ होताना दिसते. ही टक्केवारी ८२वर पोहोचते. गुलाबी चेंडूने खेळल्या जाणाऱ्या कसोटीत त्याची गोलंदाजीची सरासरी ही ८९ एमपीएच इतकी असते.मिचेल स्टार्क लाल चेंडू जास्त प्रमाणात स्वींग करतो. गुलाबी चेंडू तुलनेने कमी प्रमाणात स्वींग होतो; मात्र गुलाबी चेंडूने मिचेल स्टार्क दुसरा, तिसरा व चौथा गोलंदाजी स्पेल अधिक प्रभावी टाकतो. या स्पेलदरम्यान तो चेंडू हवेत स्वींग करतो व विकेट मिळवतो. गुलाबी चेंडूने खेळल्या गेलेल्या कसोटीतील पहिल्या स्पेलमध्ये त्याने १२ विकेट मिळवल्या आहेत; मात्र दुसऱ्या स्पेलमध्ये २१, तिसऱ्या स्पेलमध्ये २२ आणि चौथ्या स्पेलमध्ये १९ विकेट मिळवत आपली धमक दाखवून दिली आहे. अर्थात ही आकडेवारी ब्रिस्बेन कसोटीआधीची आहे. त्यामुळे थोडासा फरक यामध्ये पडला असेल..Malegaon Crime : मालेगावात अंमली पदार्थांवर पोलिसांचा मोठा 'वचक'! तीन वर्षांत तब्बल ९७ लाखांहून अधिक किमतीचा मुद्देमाल जप्त.अॅशेसमधील पहिल्या दोन कसोटी सामन्यांमध्ये ऑस्ट्रेलियन संघामध्ये कर्णधार पॅट कमिंस व जॉश हेझलवूड हे प्रमुख वेगवान गोलंदाज नव्हते. पॅट कमिंस, जॉश हेझलवूड व मिचेल स्टार्क हे तीन वेगवान गोलंदाज ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजीचा आविभाज्य घटक आहेत; मात्र यामधील दोन वेगवान गोलंदाज नसतानाही ऑस्ट्रेलियाने बेन स्टोक्सच्या इंग्लंडला सहज धूळ चारली. मिचेल स्टार्क याने दोन साथीदाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत गोलंदाजीची धुरा स्वतःकडे घेतली व स्कॉट बोलंड, मायकेल नेसर, कॅमेरुन ग्रीन, ब्रेंडन डॉगेट यांच्या साथीने ऑस्ट्रेलियाला दिमाखदार विजय मिळवून दिले.पहिल्या दोन पराभवांमधून बाहेर येत इंग्लंड संघाला अॅडलेड येथे होत असलेल्या तिसऱ्या कसोटीत झोकात पुनरागमन करावे लागणार आहे, अन्यथा मालिका पराभवाची नामुष्की त्यांच्यावर ओढवेल; मात्र आता ऑस्ट्रेलियाच्या दिमतीला पॅट कमिंस आला आहे. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजीची धार आणखी तीक्ष्ण होणार आहे.असो, मिचेल स्टार्क हा ऑस्ट्रेलियाचा महान गोलंदाज म्हणून ओळखला जातो. निवृत्तीनंतरही तो ‘ऑल टाईम ग्रेट’ म्हणूनच ओळखला जाईल. एकदिवसीय विश्वकरंडक (२०१५, २०२३), टी-२० विश्वकरंडक (२०२१) व जागतिक कसोटी अजिंक्यपद (२०२१-२०२३) या स्पर्धांचे अजिंक्यपद पटकावलेल्या ऑस्ट्रेलियन संघाचा तो सदस्य राहिला आहे. आपल्या देशासाठी संस्मरणीय कामगिरी करणाऱ्या मिचेल स्टार्क याने नुकतेच पाकिस्तानचा महान डावखुरा वेगवान गोलंदाज वसीम अक्रम याच्या ४१४ कसोटी विकेटना लीलया मागे टाकले. ऑस्ट्रेलियाला एकापेक्षा एक असे एक धडाकेबाज विजय मिळवून देणारा ३५ वर्षीय मिचेल स्टार्क अॅशेसमधील पहिल्या दोन कसोटींतील कामगिरीनंतर आगामी काळात आणखीन प्रभावी कामगिरी करण्यासाठी नक्कीच सरसावला असेल..मार्नस लाबुशेन अव्वल फलंदाजगुलाबी चेंडूने खेळल्या जात असलेल्या डे-नाईट कसोटीमध्ये गोलंदाजीप्रमाणे फलंदाजीतही ऑस्ट्रेलियाचे वर्चस्व दिसून येत आहे. मार्नस लाबुशेन हा त्यांच्या संघातील मधल्या फळीतील फलंदाज. त्याने गुलाबी चेंडूने खेळल्या जाणाऱ्या कसोटीत एक हजार धावांचा टप्पा ओलांडला आहे. डे-नाईट कसोटी सामन्यांमध्ये त्याने चार शतके व पाच अर्धशतकांसह धावांचा पाऊस पाडला आहे. डे-नाईट कसोटी सामन्यांत सर्वाधिक धावा करण्याचा पराक्रम त्याच्याच नावावर आहे.अॅशेस मालिका सध्या ऑस्ट्रेलियात सुरू आहे. यजमान ऑस्ट्रेलियन संघाने पर्थ व ब्रिस्बेन येथील पहिल्या दोन कसोटी सामन्यांत एकाहाती विजय मिळवत २-० अशी दमदार आघाडी घेतली आहे. या दोन्ही सामन्यांमध्ये कांगारुंच्या विजयाचा शिल्पकार एकच खेळाडू ठरला आहे. त्याचे नाव मिचेल स्टार्क. सहा फूट सहा इंच इतकी उंची असलेल्या या पठ्ठ्याने पर्थ कसोटीत दहा, तर ब्रिस्बेन येथील डे-नाईट कसोटीत नऊ फलंदाज बाद करीत आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. लाल चेंडूने खेळल्या जाणाऱ्या कसोटी लढतीत ठसा उमटवणारा मिचेल स्टार्क गुलाबी चेंडूने खेळल्या जाणाऱ्या कसोटीत त्यापेक्षाही सरस कामगिरी करतो. हे त्याच्या कामगिरीवरून प्रकर्षाने समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 