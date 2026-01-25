सप्तरंग

आशा-आकांक्षांचे संविधान...

भारताचा प्रजासत्ताक दिन हा आपल्या राष्ट्राच्या इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि अभिमानाचा दिवस आहे.
dr. babasaheb ambedkar Constitution Drafting Committee

dr. babasaheb ambedkar Constitution Drafting Committee

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- प्रभा जोशी, saptrang@esakal.com

समाजात आणि राजकीय परिवेशात काही बदल होणं अपेक्षित असेल, तर इतिहास डोळसपणे पाहावा लागतो. संविधानावर तयार झालेले आजवरचे हे लघुपट म्हणजे तो इतिहास पाहण्याच्या छोट्या खिडक्या आहेत. त्यात नक्कीच डोकावून पाहायला हवं.

Loading content, please wait...
Republic Day
India
Constitution
Dream
Sarvepalli Radhakrishnan
saptarang
History

Related Stories

No stories found.