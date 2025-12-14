Coupe Car Body Style : स्टाइल, वेग आणि लक्झरीचं परफेक्ट मिश्रण; ‘कुपे’ मोटारींचा अद्वितीय प्रवास

चारचाकी म्हटलं की डोळ्यासमोर चार दरवाजे असणारी मोटार येते. ती प्रशस्त जागा आणि कुटुंबाला एकत्रित प्रवास करण्याची सुविधा देते. मात्र या संकल्पनेला छेद देणारी कुपे श्रेणीची मोटार ही दूरचा प्रवास सुसह्य तर करतेच पण समृद्ध करणारा अनुभवही देते. आकाराने कॉम्पॅक्ट असणारी कुपे ही वाहनांच्या गर्दीतही लक्ष वेधून घेते. कुपे ही स्टाइल, स्टेटस आणि तंत्रज्ञानाचं परफेक्ट कॉम्बिनेशन आहे. पण तिची किंमत आवाक्यात का नाही? याचे उत्तर वैशिष्ट्यपूर्ण कामगिरी, उच्च प्रतीचे इंजिनिअरिंग आणि उत्पादनाच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात दडलेले आहे. वाहन जगतातील विविध मोटारीच्या बॉडी-स्टाइल्समध्ये कुपे (Coupe) हा प्रकार विशेष लक्ष वेधून घेणारा आहे. आकर्षक डिझाइन, उच्च कामगिरी क्षमता आणि स्पोर्टी ड्रायव्हिंग अनुभव यासाठी कुपे मोटार ओळखली जाते. जगभरात स्पोर्ट्स आणि प्रीमियम सेगमेंटमध्ये कुपेचा महत्त्वपूर्ण वाटा आहे. कुपे हा मोटार बॉडी-स्टाइलचा प्रकार आहे. यात साधारणतः दोन दरवाजे आणि स्लोपिंग रूफलाइन (मागील भाग उतार असलेले छत) असते. या मोटारीचा उद्देश साधेपणा किंवा जास्त जागा न देता स्टाइल, वेग आणि ड्रायव्हिंगचा आनंद देणे हा असतो. काही आधुनिक मॉडेल्समध्ये चार दरवाजे असले तरी त्यांची रचना स्पोर्टी असल्याने त्याही कुपे म्हणून ओळखल्या जातात. ज्यांना ड्रायव्हिंगचा थरारक अनुभव, आकर्षक लूक आणि वैयक्तिक वाहनाची शैली महत्त्वाची वाटते, त्यांच्यासाठी कुपे हा सर्वोत्तम पर्याय ठरतो. हा वाहन प्रकार व्यावहारिकतेपेक्षा अनुभव आणि शैली यावर अधिक भर देतो. .१८ व्या आणि १९ व्या शतकात चार आसनी घोडागाड्या असायच्या. त्या आकाराने मोठ्या आणि दोन्ही बाजूस दरवाजे असायचे, पण त्याच घोडागाडीच्या लहान श्रेणीत मागे बसण्याची जागा कमी असायची. त्यास फ्रान्समध्ये ‘कुपे’ म्हणजे कापलेली किंवा आकाराने लहान केलेली गाडी असे म्हणले जावू लागले. नंतरच्या काळात मोटारी आल्या, पण त्यावर घोडागाडीचा स्पष्टपणे प्रभाव जाणवला. सेदान गाडीच्या छताचा आकार कमी केला. यात दोन दरवाजे आणि स्पोर्टी स्लोपिंग छत अशी रचना केली गेली. म्हणून त्यास जुन्या घोडागाड्यांप्रमाणेच कुपे मोटार म्हणले जाऊ लागले. एकुणातच कुपे वाहन एलिट आणि स्टायलिश प्रवासाचे प्रतीक बनले.इतिहासातील संदर्भ१९५०-१९७०च्या दशकात जगभरात स्पोर्ट्स मोटारी लोकप्रिय होऊ लागल्या. फोर्ड मस्टंग, शेवरलेट कॅम्रोसारख्या मोटारींनी ‘कुपे’ला स्पोर्ट्स व्हेईकल्समध्ये महत्त्वाचे स्थान मिळवून दिले. १९८०-२०००च्या काळात आलिशान ब्रँड्स जसे की बीएमडब्लू, मर्सिडिझ बेंझ, पोर्श आणि ऑडीने उच्च कामगिरी करणाऱ्या आणि प्रीमियमकुपे मोटारीची निर्मिती केली. २०१० नंतर दोन दरवाजे असणाऱ्या कुपेसोबतच चार दरवाजे असणारी कुपेची संकल्पना (जसे की मर्सिडिझ सीएलएस, बीएमडब्लू ग्रॅन कुपे) विकसित केली आणि ती लोकप्रिय झाली. कुपे मोटारीच्या निर्मितीचे मुख्य केंद्र युरोप, अमेरिका आणि जपान आहे. जपानमध्ये टोयोटा जीआर ८६, निस्सान ३७० झेड किंवा जीटी -आर, सुबारू बीआरझेड आणि माजदा एमएक्स-५ यासारखे मॉडेल्स प्रसिद्ध आहेत.शक्तिशाली इंजिन, एरोडायनॅमिक डिझाइन आणि जलद ॲक्सलरेशनमुळे कुपे चालविताना मनस्वी समाधान लाभते; पण चौकोनी कुटुंबासाठी किंवा सामानासाठी तुलनेने कुपे कमी उपयुक्त ठरतात. मागील भाग लहान ठेवला जात असल्याने मागील आसनाचा आकार मर्यादित राहतो. ‘बूट स्पेस’ही फारसा मिळत नाही. कुपेच्या तांत्रिक वैशिष्ट्यांमध्ये स्लोपिंग रूफलाइन, लो सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी आणि हलकी बॉडी यांचा समावेश होतो. परिणामी वेगावर स्थिरता, उत्कृष्ट हँडलिंग आणि जलद ॲक्सलरेशन मिळते. कुपेचा लक्झरी आणि एलिट वापरातून जन्म झालेला असताना आज मोटरस्पोर्ट्स आणि प्रीमियम कार सेगमेंटमध्ये विशेष स्थान मिळवले आहे..तांत्रिक रचनादोन दरवाजांची रचना : बहुतांश कुपे मोटारीत दोनच दरवाजे असतात. म्हणून ती अधिक कॉम्पॅक्ट आणि स्पोर्ट्स मोटारीसारखी दिसते. काही प्रीमियम मॉडेल्स चार दरवाजांसह उपलब्ध आहेत, तरीही त्यांचे स्वरूप स्पोर्टी ठेवले जाते.स्लोपिंग रूफलाइन : कुपेच्या मागील छताचा भाग झुकलेला असतो. या रचनेमुळे मोटारीचे एरोडायनॅमिक्स सुधारते आणि वेगावर नियंत्रण राहते. या रचनेमुळे मोटार आकर्षक वाटते.टू प्लस टू सीट कॉन्फिगरेशन : कुपे मोटारीत पुढे दोन आणि मागील भागात दोन आसने असतात. मागील आसनाचा आकार लहान असतो. काही स्पोर्ट्स कुपेमध्ये फक्त दोन आसनेही असू शकतात..Premium|Automatic Emergency Braking system benefits : वाहनाचा बॉडीगार्ड.भारतातील बाजारपेठकुपे-स्टाइल एसयूव्ही किंवा कुपे एसयूव्हीची मर्यादित प्रमाणात का होईना भारतात लोकप्रियता आहे. अनेक लक्झरी ब्रँड्स (जसे मर्सिडिझ बेंझ, ऑडी, जॅग्वार, लँड रोव्हर, पोर्श) कुपे एसयूव्ही किंवा कुपे मोटार मॉडेल्सची विक्री करतात. काही नवीन मॉडेल्स (कुपे-एसयूव्ही) लाँच झाले आहेत. उदा. टाटा कर्व्ह ही कुपे-स्टाइल कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही असे मॉडेल आहे. भारतात २०२४ मध्ये आलिशान वाहनांची मोटारीची विक्री विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. भारतामध्ये कुपे वाहनांची बाजारपेठ खूप मोठी नाही, पण मेट्रो शहरात उच्चभ्रू भागात ‘कुपे’ धावताना दिसतात. म्हणूनच कुपे मोटारीचा ग्राहक हौशी आणि उच्च उत्पन्न गटातील आहे. भविष्यात भारतीय ऑटो उत्पादक किंवा आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्सनी कमी किमतीत स्पोर्टी कुपे किंवा कुपे-प्रेरित मॉडेल्स बाजारात आणल्यास ग्राहक आकर्षित होऊ शकतात, पण त्यासाठी कर धोरण, उत्पादन खर्च आणि ग्राहकांची खरेदी शक्ती यांचा संतुलन आवश्यक आहे.स्पोर्टी किंवा लक्झरी कुपे मॉडेल्स तुलनेने महाग असतात. एका संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, भारतात कुपे मोटारी चाळीस ते पन्नास लाख रुपयांपासून सुरू होतात आणि काही लक्झरी कुपे कोटीच्या किमतीत आहेत. त्यामुळे बहुतांश सामान्य ग्राहक कुपेपेक्षा अधिक तार्किक (उदा. हॅचबॅक, सेडान, एसयूव्ही) मोटारीची निवड करतात.कुपे विरुद्ध सेदानमोटार बाजारात अनेक डिझाइन्स आणि मॉडेल्स उपलब्ध असली तरी कुपे (Coupe) आणि सेदान (Sedan) हे दोन वाहन प्रकार विशेष लोकप्रिय आहेत. दोन्ही प्रवासी मोटार असूनही त्यांची रचना, वापरातील सोय आणि गाडी चालविण्याचा अनुभव यात लक्षणीय फरक दिसून येतो. मोटार निवडताना हा फरक समजून घेतला, तर गरजेनुसार योग्य वाहन खरेदी करणे अधिक सोपे होते. कुपे हा वाहन प्रकार मुख्यतः स्पोर्टी स्टायलिंग आणि परफॉर्मन्स या दृष्टीने तयार केला जातो. दुसरीकडे, सेदान हा वाहन प्रकार प्रवाशांच्या आराम आणि जागेच्या सोयीवर अधिक लक्ष केंद्रित करून डिझाइन केला जातो. चार दरवाजे, सरळ रूफलाइन आणि प्रशस्त केबिन ही सेदानची प्रमुख वैशिष्ट्ये मानली जातात. मागील जागा अधिक रुंद असल्याने कुटुंबीयांसाठी हा फॉरमॅट अधिक योग्य ठरतो. स्वतंत्र बूटस्पेस, आल्हाददायी सस्पेन्शन आणि स्मूथ ड्राइव्ह अनुभवामुळे सेदान मोटारी लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी आणि दैनंदिन वापरासाठी सर्वाधिक पसंत केल्या जातात.वाहन क्षेत्रातील विश्लेषकांच्या मते, दोन्ही प्रकारच्या मोटारींना बाजारात मजबूत मागणी असली तरी ग्राहकांनी स्वतःचा वापर आणि जीवनशैली लक्षात घेऊन निवड करणे महत्त्वाचे आहे. स्पोर्टी ड्रायव्हिंग, डायनॅमिक लूक आणि व्यक्तिमत्त्व अधोरेखित करणारा वाहन प्रकार हवा असल्यास कुपे योग्य पर्याय ठरतो, तर आरामदायी, ऐसपैस जागा, कुटुंबाचा विचार आणि तार्किकता या आधारावर सेदान मोटार उजवी ठरते. एकूणच कुपे आणि सेदानच्या रचनेत साधर्म्य असले तरी त्यांचे उद्दिष्ट, तांत्रिक रचना आणि वापराचा अनुभव पूर्णतः वेगळा आहे. म्हणून मोटार निवडण्यापूर्वी प्रवास शैली, प्रवासी संख्या आणि वाहन चालविण्याची हौस यांचा विचार केल्यास खरेदीचा उद्देश सफल होतो..कुपे कार निवडण्याची कारणेआकर्षक आणि लक्षवेधी आकारउच्च कामगिरी आणि इंजिन ऊर्जावाहन चालविण्याचा अद्भुत अनुभववैयक्तिक वापरासाठी योग्यव्यक्तिमत्त्वाला पूरक ठरण्यासाठीलोकप्रिय कुपेबीएमडब्ल्यू फोर सीरिज कुपे किंवा बीएमडब्ल्यू एम फोरऑडी एएस कुपे किंवा ऑडी टीटीमर्सिडिझ बेन्झ सी क्लास कुपे किंवा एएमजी जीटीफोर्ड मस्टंगटोयोटा जीआर ८६ किंवा सुबारू बीआरझेडपोर्श ९११(संदर्भ : विविध संकेतस्थळांचा आधार).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 