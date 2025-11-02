सप्तरंग

मैदान पुन्हा गाजवण्यासाठी...

श्रेयस अय्यर आणि प्रतिका रावल यांच्या गंभीर दुखापतींच्या पार्श्वभूमीवर, जसप्रीत बुमरा आणि मोहम्मद शमी यांच्यासारख्या खेळाडूंच्या उदाहरणांवरून, यशस्वी पुनरागमनासाठी दुखापतीचे योग्य निदान, पुनर्वसन आणि 'रिटर्न-टू-प्ले' (Return-to-Play) या शास्त्रीय प्रक्रियेचे महत्त्व अनमोल असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
The Challenge of Injuries in a Player's Career

The Challenge of Injuries in a Player's Career

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भारतीय क्रिकेटपटू श्रेयस अय्यर आणि प्रतिका रावल या दोघांनाही मैदानावर खेळताना नुकते गंभीर दुखापतींना सामोरे जावे लागले. झेल घेताना श्रेयस अय्यरच्या बरगडीला दुखापत झाली आणि अंतर्गत रक्तस्राव झाला, तर प्रतिकाला क्षेत्ररक्षण करताना घोट्याला दुखापत झाली. दुखापती हा प्रत्येक खेळाडूच्या प्रवासाचा भाग असतो. दुखपतींनंतर खेळाडूंना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. यशस्वी खेळाडूची व्याख्या तो एखाद्या दुखापतीतून कसा बाहेर पडतो, परत संघात कसा सहभागी होतो आणि त्याची कामगिरी टिकवून ठेवतो, हे जाणून घेणे आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
sports
Cricketer
shreyas iyer

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com