मैदान पुन्हा गाजवण्यासाठी...

भारतीय क्रिकेटपटू श्रेयस अय्यर आणि प्रतिका रावल या दोघांनाही मैदानावर खेळताना नुकते गंभीर दुखापतींना सामोरे जावे लागले. झेल घेताना श्रेयस अय्यरच्या बरगडीला दुखापत झाली आणि अंतर्गत रक्तस्राव झाला, तर प्रतिकाला क्षेत्ररक्षण करताना घोट्याला दुखापत झाली. दुखापती हा प्रत्येक खेळाडूच्या प्रवासाचा भाग असतो. दुखपतींनंतर खेळाडूंना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. यशस्वी खेळाडूची व्याख्या तो एखाद्या दुखापतीतून कसा बाहेर पडतो, परत संघात कसा सहभागी होतो आणि त्याची कामगिरी टिकवून ठेवतो, हे जाणून घेणे आहे..श्रेयस अय्यर आणि प्रतिका रावलबरोबरच आपण अलीकडच्या काळात जसप्रीत बुमरा आणि मोहम्मद शमीच्या दुखापतींबद्दल ऐकले आणि पाहिले. ते दोघे अत्यंत खंबीरपणे दुखापतींतून सावरले आणि सर्वोच्च स्तरावर कामगिरीसाठी सज्ज झाले. बुमराच्या कारकिर्दीला दुखापतीचा धोका होता, मात्र दुखापतीचे योग्य निदान आणि पुनर्वसन प्रक्रियेमुळे त्याला सर्वोच्च स्तरावर कामगिरी करण्यासाठी पुन्हा मैदानावर आणणे हा जणू काही चमत्कार घडवला, असे म्हणता येईल. हे साध्य करण्याचे गुपित म्हणजे योजनाबद्ध आणि शास्त्रीय पद्धतीने बनवलेली 'रिटर्न-टू-प्ले' प्रक्रिया होय. जगभरातील बहुतेक सर्व व्यावसायिक क्रिकेटपटू दुखापतीनंतर पूर्ण फॉर्म मिळविण्यासाठी याच प्रणालीवर अवलंबून असतात. प्रत्येक आव्हान नव्या जोमाने पुनरागमनाची संधी असते यावर विश्वास मात्र ठेवायला हवा. आज आपण खेळातील काही दुखापती, त्यांचे प्रकार, कारणे आणि त्यातून बाहेर पडून परत मैदानावर जाण्यासाठी लागणारा वेळ याबद्दल माहिती घेऊ.(टीप : दुखापतीची तीव्रता, वय, तंदुरुस्ती आणि पुनर्वसन गुणवत्तेनुसार वेळेचे गणित बदलते.)दुखापतीनंतर पुनरागमनासाठी...टप्पा १ : तत्काळ प्रतिसाददुखापतीनंतर पहिले ४८ तास महत्त्वाचे असतात. तुम्ही येथे जे करता, ते तुम्ही किती लवकर आणि सुरक्षितपणे मैदानावर परतता हे ठरवते.काय करावे?.ताबडतोब थांबा : कधीही वेदना 'पुढे ढकलण्याचा' प्रयत्न करू नका. यामुळे किरकोळ दुखापत मोठ्या दुखापतीचे कारण बनते.आर.आय.सी.ई. प्रोटोकॉल : विश्रांती, बर्फ, दाब मोठी सूज आणि अंतर्गत रक्तस्राव कमी करण्यास मदत करतात.तज्ज्ञांकडून वैद्यकीय सल्ला : क्रीडा डॉक्टर किंवा फिजिओथेरपिस्टकडून लवकर निदान केल्याने योग्य उपचार लवकरात लवकर सुरू करता येतात.खालील चुका टाळाव्यात.lसतत सराव किंवा खेळणे.lनिदान न करता स्वतः औषधोपचार करणे.lसूज किंवा जखमांकडे दुर्लक्ष करणे.(लवकर वैद्यकीय मदत घेतल्यास बरे होण्याचा कालावधी कमी होतो आणि दीर्घकालीन समस्या टाळता येतात.)टप्पा २ : वैद्यकीय निदान, सल्ला आणि उपचारसुरुवातीची वेदना कमी झाल्यावर वैद्यकीय तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. तुम्हाला बरे वाटत असले, तरी उपचार न केल्यास लपलेले टिशू किंवा लिगामेंट नुकसान वाढवू शकतात.या टप्प्यात खालील गोष्टींचा समावेश होतोनिदान : दुखापतीचा प्रकार आणि तीव्रता निश्चित करण्यासाठी एक्स-रे, एमआरआय किंवा अल्ट्रासाऊंड स्कॅन.उपचार पद्धती : फिजिओथेरपी, औषधे, ब्रेसिंग किंवा क्वचितप्रसंगी शस्त्रक्रिया यांचा समावेश.हालचालींवर निर्बंध : तुमचे डॉक्टर सुरुवातीला कोणत्या हालचाली टाळायच्या, हे सांगतील. ही पायरी वगळू नका. स्वतः निदान केल्याने अनेक खेळाडूंना आठवड्यातच परत दुखापत उद्भवण्याचा धोका असतो.टप्पा ३ : योग्य आणि आवश्यक विश्रांती. विश्रांती आवश्यक आहे, परंतु संपूर्ण निष्क्रियतेमुळे प्रत्यक्षात बरे होण्याचा वेग कमी होऊ शकतो. योग्य आणि आवश्यक असणारी विश्रांती गरजेची आहे. शरीर सक्रिय राहिले पाहिजे, पण तरीही दुखापतीपासून संरक्षण झाले पाहिजे.प्रमुख योजनासक्रिय विश्रांती : हलक्या हालचाली, ज्यांमुळे दुखापत वाढणार नाही.आहार : स्नायूंच्या दुरुस्तीसाठी प्रथिने, जळजळ कमी करण्यासाठी ओमेगा-३ आणि टिशूंच्या उपचारांसाठी जीवनसत्त्वे 'सी' आणि 'डी' यांना प्राधान्य द्या.हायड्रेशन : सांधे आरोग्यासाठी आणि पोषक तत्त्वांच्या वहनासाठी महत्त्वपूर्ण.झोप : रात्री ७ ते ८ तास शरीराच्या नैसर्गिक दुरुस्ती प्रक्रियेला गती देते.महत्त्वाची टिप : आपले मन चांगल्या कार्यात गुंतवून ठेवा. विविध सामन्याचे फुटेज पहा, तुमच्या तंत्राचे विश्लेषण करा आणि तुमच्या पुनरागमनाची कल्पना करा.टप्पा ४ : पुनर्वसन आणि फिजिओथेरपीपुनर्वसन म्हणजे खऱ्या अर्थाने पुनर्प्राप्ती सुरू होते. फिजिओथेरपीमुळे ताकद, गतिशीलता, संतुलन आणि समन्वय परत मिळवण्यास मदत होते. खेळात परत येण्यापूर्वी हे सर्व आवश्यक आहे.पुनर्वसनाचे टप्पेगतिशीलता आणि हालचालींची पातळी : लवचिकता परत मिळवण्यासाठी सौम्य हालचाली.ताकद वाढवणे : प्रतिकार बँड, शरीराचे वजन व्यायाम. वजन प्रशिक्षण, कार्यात्मक स्ट्रेन्थ ट्रेनिंग, कोअर स्ट्रेन्थ ट्रेनिंगकार्यात्मक हालचाल : खेळासाठी आवश्यक हालचालींची नक्कल करणाऱ्या कवायती.पुनर्वसन व्यायामहॅमस्ट्रिंग दुखापती : ग्लूट ब्रिज, तीव्र हॅमस्ट्रिंग कर्ल.खांद्याच्या दुखापती : बाह्य रोटेशन, स्केप्युलर स्थिरता कार्य.पाठीचा खालचा भाग : कोअर स्थिर करणे, प्लँक्स, पेल्विक टिल्ट्स.तुमच्या फिजिओकडून प्रगतीचा वेळोवेळी आढावा घ्या. उपचारादरम्यानच्या काही पायऱ्या गाळल्यास पुन्हा दुखापत होऊ शकते.टप्पा ५ : परत ट्रेनिंग करण्याची सुरुवातएकदा ताकद आणि गतिशीलता परत आल्यावर हळूहळू क्रीडा विशिष्ट हालचाली पुन्हा सुरू करण्याची वेळ आली आहे असे समजा. हा टप्पा पुनर्वसन आणि प्रत्यक्ष सामन्याची तयारी या मधला दुवा आहे.पुनर्वसन व्यायामहलक्या कवायती : कमी तीव्रतेच्या खेळांसारख्या कवायतीनियंत्रित सराव सत्रे : कमी दबावाखाली खेळणे.सामनासदृश सिम्युलेशन : कमी तीव्रतेच्या विविध क्रीडा, विशिष्ट कवायती.पूर्ण प्रशिक्षण सत्रे : दुखापतीपूर्वीच्या तीव्रतेकडे परत जाण्याचा प्रवास परंतु नियंत्रित वातावरणात.महत्त्वाची टीप : प्रशिक्षणाची नोंद ठेवा, तसेच वेदनेची पातळी समजून घ्या. हालचालींच्या कामगिरीचा आलेख पहा..टप्पा ६ : 