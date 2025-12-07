New Marathi Book : सायबर गुन्हेगारी व संरक्षणाचा सर्वांगीण वेध

सप्तरंग

Cyber Gunhegari Ani Swa : सीए शिरीष देशपांडे यांचे 'सायबर गुन्हेगारी आणि स्व-संरक्षण' हे पुस्तक डिजिटल युगात वाढलेल्या सायबर गुन्हेगारीचे स्वरूप, कार्यपद्धती आणि ऑनलाइन फसवणूक, हॅकिंग यांसारख्या धोक्यांपासून सुरक्षित राहण्यासाठी नागरिकांना साध्या-सोप्या भाषेत व्यवहार्य मार्गदर्शन करते.
डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रसार जगभरात झाल्याने आता बँकिंग ते खरेदीपर्यंत सर्व काही ऑनलाइन होत आहे. यामुळे जेवढा सोपेपणा वाढला, तेवढी सायबर गुन्हेगारीही वाढली. सायबर गुन्हेगार नवनव्या कल्पना राबवून सर्वसामान्यांना आपल्या जाळ्यात ओढतात. अशा स्थितीत सीए शिरीष देशपांडे यांचे ‘सायबर गुन्हेगारी आणि स्व-संरक्षण’ हे पुस्तक नागरिकांना सायबर गुन्ह्यांपासून सुरक्षित राहण्यासाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.

