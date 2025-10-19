डॅशकॅम: भारतीय वाहनांसाठी अत्याधुनिक सुरक्षा साधन

अरविंद रेणापूरकरarvind.renapurkar@esakal.comएकेकाळी परदेशात अत्याधुनिक वाहने पाहून अचंबित होणाऱ्या भारतीयांच्या दारातच आता एकाहून एक सरस तंत्रज्ञानयुक्त वाहने उभी राहत आहेत. दिवसेंदिवस तंत्रज्ञानात भर पडत असून, प्रामुख्याने कंपन्यांकडून प्रवासी आणि वाहनांच्या सुरक्षेबाबत विशेष काळजी घेतली जात आहे. अलीकडच्या काळात वाहनांना जोडले जाणारे डॅश आणि रिअर कॅम फीचर आपत्तिकाळात साह्यभूत ठरत आहे. ‘तिसरा डोळा’ म्हणून भूमिका वठविणारा डॅश कॅम वैयक्तिक पातळीवरच नाही, तर पोलिस, विमा कंपनी आदींसाठीही मोलाचा ठरत आहे.पूर्वी गाडी पार्क करताना किंवा वाहनतळाबाहेर काढताना चालकाला मदतनिसाची गरज भासायची. आता चालक आरशात न पाहता रिअर कॅमच्या मदतीने आरामात गाडी पार्क करू शकतो. दुसरीकडे डॅश कॅमच्या मदतीने वाहनांची सुरक्षितता जोपासली जात आहे. अचानक समोर येणारे पादचारी, उलट्या दिशेने येणारे सायकलस्वार, लेन तोडून येणारे वाहन या स्थितीत चालकाला प्रसंगी गंभीर आव्हांनाना सामोरे जावे लागते. काहीवेळा अपघात होण्याचीदेखील शक्यता असते. अशावेळी डॅशकॅमचे फीचर चालकाला दुर्घटनेपासून किंवा नंतरच्या कटकटीपासून वाचविण्याचे काम करू शकते. .उपलब्ध माहितीनुसार, डॅश कॅमची सुरुवात १९९०च्या दशकात पोलिस आणि लष्करी कारणासाठी झाली आणि आजघडीला त्याच्या उपयुक्ततेमुळे सामान्य लोकांसाठी महत्त्वाची बाब ठरत आहे. २०००च्या दशकांत रशियासारख्या देशात डॅश कॅमने लोकप्रियता मिळवली आणि अल्पावधीत जगभरात प्रसार झाला, असे म्हटले जाते. तत्कालीन काळात वापरले जाणारे कॅमेरे वजनदार आणि खर्चिक होते आणि त्यांचा वापर मुख्यतः कायदा अंमलबजावणी, सुरक्षा आणि प्रशिक्षणासाठी होत असे. या डॅश कॅममध्ये व्हीएचएस टेप्स किंवा ॲनालॉग रेकॉर्डिंग सिस्टीमचा वापर व्हायचा आणि त्यामुळे वापरावर मर्यादा येत असत. रेकॉर्डिंग गुणवत्ता सामान्य होती आणि नियमित देखभाल करणे गरजेचे होते. कालांतराने डिजिटल तंत्रज्ञानाची व्याप्ती वाढल्याने आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग उपकरणांमधील सुधारणांमुळे ‘डॅश कॅम’ अधिक प्रभावी ठरले. कॅमेरे आकाराने लहान झाले आणि डिजिटल स्टोरेज तंत्रज्ञानामुळे रेकॉर्डिंग प्रक्रिया सुटसुटीत आणि कार्यक्षम झाली. या काळात डॅश कॅमचा वापर व्यावसायिक वाहनांमध्ये (जसे की टॅक्सी, बस आणि ट्रक)देखील वाढू लागला. परिणामी, वाहनचालक आणि मालकांना अपघात किंवा वादाच्या वेळी पुरावे मिळवणे शक्य झाले. मेमरी कार्ड, मायक्रोचिप्स आणि दर्जेदार लेन्स यामुळे डॅश कॅममध्ये अधिक अचूकता आली. .भारतात डॅश कॅमचा वापर २०१०च्या दशकाच्या मध्यापासून वाढू लागला. रस्त्यांवरील वाहतुकीतील अनिश्चितता, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन आणि अपघातांच्या वाढत्या संख्येमुळे डॅश कॅमला मागणी वाढली. आज भारतात अनेक ब्रँड्स परवडणाऱ्या किंमतीत डॅश कॅम उपलब्ध करून देत आहेत. डॅशकॅम हा भारतात मोटारीसाठी एक उत्तम गुंतवणूक आहे. गाडीचे मॉडेल साधे असो किंवा फीचर्सयुक्त असो डॅशकॅममध्ये कोणते ना कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत.फ्रंट-रिअर डॅशकॅम लोकप्रियतागेल्या काही वर्षांत फ्रंट आणि रिअर कॅमची भारतीय बाजारात लक्षणीय वाढ झाली आहे. वाहनाची सुरक्षितता, सुरक्षा आणि सोयीसाठी डॅशकॅम आता वैयक्तिक तसेच व्यावसायिक वाहनांसाठी आवश्यक उपकरण ठरत आहेत. जागतिक पातळीवर डॅशकॅमचा बाजार २०२६ पर्यंत सुमारे ६.२ अब्ज डॉलरपर्यंत पोचेल, असा अंदाज आहे.२०२१ ते २०२६ या काळात त्याचा वार्षिक वृद्धीदर साडेतेरा टक्के असेल. अमेरिकेच्या नॅशनल हायवे ट्रॅफिक सेफ्टी ॲडमिनिस्ट्रेशनच्या अभ्यासानुसार, वाहन अपघातांमुळे दरवर्षी सुमारे ९०० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त तोटा सहन करावा लागतो. काहीवेळा अपघाताचे नेमके कारण समोर येत नाही. अशावेळी सबंधित वाद सोडवण्यासाठी आणि प्रतिबंधात्मक साधन म्हणून डॅशकॅमचे महत्त्व आणखी वाढते. एकप्रकारे ट्रकमधील क्लिनर हा जसा चालकाला प्रत्येक स्थितीत मदत करतो, तीच भूमिका वाहनांत बसवलेला कॅमेरा बजावतो. तो एक विश्वासू साथीदार म्हणून काम करतो. .भारतामधील डॅशकॅमचे भवितव्यडॅशकॅम उद्योगात भारतीय स्टार्टअप कंपन्यांचा सहभाग वाढत आहे. भारताचा डॅशकॅम बाजार २०२३ मध्ये १०२.७३ दशलक्ष डॉलर इतका होता आणि तो २०३२पर्यंत तो ३५६.६९ दशलक्ष डॉलरपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. वार्षिक वाढीचा दर सुमारे १४.८२ टक्के राहील, असा अंदाज आहे.दुचाकीला कॅम असतो का?संकेतस्थळांवरील माहितीनुसार, दुचाकी वाहनांसाठीही डॅश कॅम किंवा रिअर कॅमेरा सिस्टिम उपलब्ध आहे, पण त्या मोटारीमध्ये जशा इनबिल्ट येतात तशा दुचाकींमध्ये फॅक्टरी फिटेड नसतात. त्या ॲक्सेसरी म्हणून बसवाव्या लागतात. त्याचा वापर प्रामुख्याने टुरिंग बाइकमध्ये अधिक होतो. शहरातील राइडर्सही सेफ्टी आणि पुराव्यासाठी बसवतात.अत्याधुनिक प्रणालीचा नमुनावाहन कंपन्या एकाहून एक सरस डॅश कॅम इनबिल्ट देत आहेत. दोन-तीन महिन्यांपूर्वी ऑडी कंपनीने अत्याधुनिक इनबिल्ट डॅश कॅम आणला. त्यात उच्च-तंत्रज्ञानयुक्त इन-कार सर्व्हेलन्स सिस्टीम आहे. यात क्यूएचडी श्रेणीचा व्हिडिओ असून, त्यात उच्च क्षमतेचे रेकॉर्डिंग होते. यात दोन मोड असून, इव्हेंट मोड म्हणजे वाहन चालू असताना अपघात किंवा धक्का बसताच रेकॉर्डिंग सुरू होते तर पार्क मोड म्हणजेच गाडी थांबलेली असताना हालचाल किंवा धक्का जाणवल्यास स्वयंचलित रेकॉर्डिंग होते. मोबाईलमधील विशेष अॅपच्या मदतीने कॅमेराने टिपलेले चित्रण पाहता येते. यात एसडी कार्ड असून, त्यात रेकॉर्डिंग सुरक्षितपणे राहते. या तंत्रामुळे बनावट अपघात किंवा विमा फसवणुकीपासून संरक्षण मिळते. ऑडीच नाही तर अन्य नामांकित वाहन कंपन्यादेखील उच्च दर्जाच्या डॅश आणि रिअर कॅमची सुविधा देत आहेत. .कॅमेराची तंत्रसुविधा उच्च दर्जाचा व्हिडिओ क्वालिटीएआय (AI) एकत्रीकरणअडास (ADAS): ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टंस सिस्टीम्सजीपीएस : क्लाऊड कनेक्टिव्हिटी, पार्किंग मोड, रिअल-टाइम अलर्ट .‘डॅश कॅम’चे प्रकारडॅश कॅम म्हणजे वाहनातील एक छोटा कॅमेरा असून तो रस्त्यांवरील आणि वाहनाभोवतीच्या घडामोडी रेकॉर्ड करत असतो. आज विविध प्रकारचे डॅश कॅमेरे उपलब्ध आहेत. ‘फ्रंट डॅश कॅम’ हा समोरील रस्ता रेकॉर्ड करतो आणि अपघाताचे ठोस पुरावे देतो. फ्रंट आणि रिअर कॅम दोन्ही दिशांचे दृश्य टिपतात, तर ३६० अंशांचे कॅम वाहनाभोवतीची संपूर्ण नोंद ठेवतो. काही क्लाउड-बेस्ड कॅमेरे इंटरनेटद्वारे रेकॉर्डिंग सुरक्षितपणे जतन करतात आणि मोबाईलवर थेट पाहता येतात. जीपीएसयुक्त कॅमेरे वाहनाचा वेग, मार्ग आणि स्थान नोंदवतात, तर ऑडिओ किंवा व्हॉइस सपोर्ट कॅम गाडीतले संभाषण किंवा कमांड्स रेकॉर्ड करतात.रिअर कॅमची कार्यप्रणालीवाहनातील रिअर कॅमची मुख्य भूमिका पार्किंग आणि रिव्हर्सिंग करताना सुरक्षितता वाढविण्याची आहे. साधारणपणे बॅक बंपर किंवा रजिस्ट्रेशन नंबरजवळ रिअर कॅम असतो. काही गाड्यांमध्ये इन-बिल्ट असते, तर काही गाड्यांत ॲक्सेसरी स्वरूपात लावता येते. वाहन पार्क करताना, रात्रीच्या वेळी स्पष्ट व्ह्यू दिसावा, यासाठी रिअर कॅमेरा उपयुक्त ठरतो. काही मॉडेल्समध्ये मोशन डिटेक्शन किंवा अलार्म फंक्शनही असते. डॅश आणि रिअर कॅमेरावर नियंत्रण ठेवणारी प्रणाली वेगवेगळी असते. डॅश कॅमवर चालक किंवा मालकाला रेकॉर्डिंग सुरू किंवा थांबवता येते तसेच फाईल डिलीट करण्याचे नियंत्रण असते तर रिअर कॅम हे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीमद्वारे स्वयंचलितरीत्या नियंत्रित होते. रिव्हर्स गिअर टाकल्यावर आपोआप स्क्रीनवर व्ह्यू दिसतो; चालकाला फक्त रस्ता दिसतो आणि कॅम स्वतः नियंत्रित होते. .Premium| US Immigration policy: संकटाला संधीची किनार...\n\n.कशासाठी गरजेचा?मूक साक्षीदार : रस्त्यावर अपघात किंवा वाद झाल्यास डॅशकॅम हा एक मूक आणि निष्पक्ष साक्षीदार ठरतो. अपघात झाल्यावर दोष कोणाचा आहे हे ठरवणे अनेकदा कठीण होते. अशा वेळी डॅशकॅममध्ये नोंदलेले फुटेज हे वेळ-ठिकाणासह पुरावा म्हणून काम करते. परिणामी, खोट्या आरोपांपासून आणि अनावश्यक कायदेशीर कटकटीपासून वाचता येते.विमा लाभ आणि दावा निकाली काढणे : एखाद्या घटनेत अनेक पक्ष सहभागी असतात तेव्हा विमा दावे अनेकदा गुंतागुंतीचे असतात. अशा वेळी डॅशकॅमचे फुटेज हा घटनेचा ठोस पुरावा ठरतो. काही विमा कंपन्या तर डॅशकॅम वापरणाऱ्या ग्राहकांना सवलत देतात. त्यामुळे डॅशकॅम बसवणे कायदेशीर संरक्षणासोबत प्रसंगी आर्थिक लाभदेखील देऊ शकतात.चोरी, तोडफोडीवर पायबंद : काही आधुनिक डॅशकॅममध्ये पार्किंग मोड असतो आणि तो गाडी उभी असतानाही त्याची नोंद ठेवतो. त्यामुळे वाहनाभोवती होणारी कोणतीही संशयास्पद हालचाल रेकॉर्ड होते. पार्किंगमध्ये झालेला हिट-अँड-रन प्रकार असो किंवा चोरीचा प्रयत्न, डॅशकॅम तुमच्या गाडीचा वैयक्तिक सुरक्षा रक्षक बनतो.वाहन चालविण्यात सुधारणा : वाहनातील प्रत्येक कृतीचे रेकॉर्डिंग होत असल्याने चालक आपोआपच अधिक जबाबदारीने वाहन चालवतो. अनेक परिवहन कंपन्या आणि कुटुंबे चालकाचे वर्तन निरीक्षण करण्यासाठी डॅशकॅमचा वापर करतात. यामुळे अपघात, नियमभंग आणि वाहतूक उल्लंघन कमी होतात आणि रस्ते अधिक सुरक्षित बनतात.आठवणी टिपणारा : डॅशकॅम व्हिडिओ हे नेहमीच अपघाताचे चित्रण करणारे ठरत नाहीत. अनेकदा चालकांना नैसर्गिक दृश्ये, वन्यप्राणी किंवा भावनिक क्षण रेकॉर्ड होतात. त्यामुळे तुमचा दररोजचा प्रवास अविस्मरणीय आठवणींचा खजिना बनू शकतो. जंगलातून वाहनातून सफारी करत असताना डॅश कॅम किंवा रिअर कॅम हा प्राण्यांची हालचाल सहजपणे टिपू शकतो.(संदर्भ : विविध कंपन्यांचे आणि संबंधित लेख).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम 